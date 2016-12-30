30 декабря 2016, 10:52

Тест-драйв Audi A4: азы дисциплины

Бывает так, что выбираешь вроде бы добротный качественный костюм, но при этом он несколько старомоден и выглядит недостаточно стильно. А случается, что наряд на загляденье модный и красивый, а на примерке оказывается не слишком удобным.
Тест-драйв Audi A4: азы дисциплины
Конечно, есть шанс купить гарантии по всем указанным пунктам – для этого надо обратиться к дорогим именитым премиум-брендам. Главное, чтобы хватило денег.
 
Гарантии качества, удобства и стиля всегда обходятся в копеечку. Так, последний фасон A4 от Audi доступен минимум за 1 840 000 рублей, и это на фоне буржуазных одноклассников выглядит вполне демократично. Что касается стиля, то дизайнеры из Ингольштадта в своих фамильных покроях вновь оказались до боли предсказуемы. Спору нет, модель получилась изысканной и точеной, как всегда: смотрится без сучка, без задоринки, ничего лишнего, но фасон уж слишком лаконичный и предельно сдержанный в эмоциях. Понятное дело: корпоративный стиль обязывает, и хорошо это или плохо – вопрос вкуса. Но в сравнении с нарядами прямых конкурентов из немецкой тройки, в облике А4 явно не хватает здоровой порции перца. Если баварская «трешка» BMW традиционно носит по жизни спортивный костюм, то модельеры из Daimler сумели деликатно совместить в аристократическом облачении C-класса нордический характер и горячий темперамент. И ничего, что штутгартский прикид на пару лет старше А4.
 
Впрочем, дисциплинированных дизайнеров Audi никак нельзя заподозрить в отсутствии дружелюбия, которое пленяет уже с первого взгляда. Тем более что под изящным консервативным костюмом прячется богатый внутренний мир. А4 нового поколения под индексом B9 построен на платформе II поколения MLB evo, которая уже используется в кроссовере Q7 и ляжет в основу новых А6 и А8. Неслучайно колесная база А4 теперь одна из самых больших в сегменте - 2820 мм. Длиннее только у Mercedes-Benz C-класс - на 20 мм. По сравнению со своим предшественником, А4 подрос размерах: в длину на 25 мм (до 4726 мм), в ширину на 16 мм (1842 мм). Ну и, конечно, благодаря усердию лучших тренеров и диетологов, «немец» сбросил в весе – улетучилось 30-120 кг, в зависимости от комплектации. При этом сомневаться, что немцы забыли нашпиговать свое детище инновационными деликатесами, не приходится.  
 
 
5
фото
  
Уроки дисциплины A4 продолжаются в салоне, который в общих чертах перекликается с интерьером других последних моделей и в особенности с Q7. Здесь тот же удобный мультируль, функциональная панель приборов, изящный джойстик автоматической трансмиссии, массивные ручки на внутренних панелях дверей, блок управления стеклоподъемниками и пр. Массивное торпедо также во многом повторяет аналогичный элемент Q7.
 
В «воздушном» светлом салоне с низкой водительской посадкой, в мягких комфортных креслах с широким диапазоном настроек кажется, что все здесь скомпоновано и подогнано конкретно под тебя. С первого взгляда настораживает обилие кнопок, но сразу же обращаешь внимание, что все элементы бережно и лаконично упорядочены, так что ориентироваться на этой выхолощенной территории одно удовольствие.
 
Обходителен А4 и по отношению к пассажирам. Сухие цифры, свидетельствующие о запасе пространства на заднем диване, приводимые немцами, гласят: в коленях прибавилось 23 мм, над головой - 24 мм, в ширину - 11 мм. Факт остается фактом: «галерка» и без того не была тесной у предшественника, но сейчас она стала еще больше, что говорит о традиционной практичности немецкого производителя. Не изменился в А4 и объем багажника – это по-прежнему 480 литров, одинаковый показатель с BMW 3 серии и Mercedes-Benz С-класса. Под полом багажного отсека спрятана пресловутая «докатка».
 
 
5
фото
  
В любом случае, немцы не изменили себе - дисциплина и внимание к мелочам чувствуются в каждой детали. Спорить с ними в отношении качества материалов, уровня сборки, эргономики и комфорта желания не возникает. Классика и традиции в фамильной стилистике Audi благополучно уживаются с современным дизайном, эстетика дружит с функциональностью, а премиальность не выходит за рамки приличия.
 
Самые любопытные уроки дисциплины «немец» преподает в движении, когда сдержанность манер и лаконичная деликатность не оставляют никаких шансов оторваться от земли и захлебнуться адреналином. Для путешествий на Луну имеется космический аппарат S4 с 8-ступенчатым «автоматом» ZF и 3-литровым турбомотором V6 мощностью 354 л.с., правда, за ним придется ехать в Европу, так как он у нас пока не продается. В случае с А4 дисциплина прежде всего, так что нам пришлось довольствоваться комфортным, контролируемым и крайне сбалансированным разгоном, несмотря на то, что на тесте была топовая полноприводная версия quattro с 2-литровым агрегатом мощностью 249 л.с. и 7-ступенчатым «роботом» S-Tronic.
 
С такими данными этот дисциплинированный персонаж лишен безумного раскаленного темперамента. Если утопить педаль газа в пол, «немец» ничуть не растеряется - запаса тяги здесь предостаточно, реакции коробки передач – мгновенные, но, кажется, что каждый миллиметр пройденного ускорения осваивается немцем тщательно, досконально и обдуманно. Этот персонажне заточен под провокации, зато гарантирует тотальный комфорт, всячески оберегая от перегрузок. Взрыв имеется, но взрывная волна демпфируется.  
 
 
5
фото
  
Если азарт и имеется, то предельно разумный и контролируемый, о чем напомнит собранная активная подвеска с 3 режимами работы амортизаторов на выбор: Comfort, Auto и Dynamic, а также фирменные настройки руля. А4 стойко выдерживает траекторию, не допускает кренов на скоростных поворотах, демонстрирует великолепную плавность хода на прямой, и всегда готов ободрить уверенным драйвом. Но при этом он будет стараться все сделать за вас, а вы в свою очередь никуда не денетесь от его комфортных, но цепких объятий, о чем заботится здесь каждая молекула.
  
В итоге мы имеем грамотно и добротно скроенный стильный, но строгий костюмчик, который удобно носить в любую погоду зимой и летом, и в котором можно активно заниматься спортом. Такая вещь будет к лицу молодому предприимчивому карьеристу и везучей блондинке, для кого комфортные условия – цель жизни.
 
На российском рынке новый Audi А4 предлагается с 5 силовыми агрегатами на выбор, 3 из которых - бензиновые и 2 - дизельные. Кроме топового 249-сильного варианта, который был на тесте, А4 оснащается бензиновой «четверкой» 1,4 TFSI и дизелем 2,0 TDI, мощность которых составляет 150 сил. По 190 «лошадей» имеют 2.0 TFSI и еще один 2.0 TDI. Базовый 1,4-литровый двигатель предлагается с «механикой» и 7-ступенчатым «роботом» S-Tronic, все остальные - с роботизированной коробкой безальтернативно.
 
 
 
 
 
Как уже было сказано выше, базовая цена А4 с 1,4-литровым двигателем и «механикой» стартует от 1 840 000 рублей, а топовая версия quattro с мотором 2.0 TFSI обойдется минимум в 2 584 000 рублей. Ценник Mercedes-Benz C-класса выше: от 2 160 000 рублей за 159-сильный вариант до 3 290 000 рублей за 211-сильную комплектацию. «Трешка» BMW обойдется минимум в 1 800 000 рублей за 136-сильную версию и в 2 983 100 рублей за 326-сильную модификацию 340i xDrive. Среди конкурентов А4 можно выделить Jaguar XE - от 2 201 000 рублей, Cadillac ATS - от 2 165 000 рублей, Infiniti Q50 – от 1 973 000 рублей

Комплектации и технические характеристики

Audi A4 Sport 2.0 AМТ
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовуниверсал
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин249
Объем двигателя1984
Тип трансмисииРоботизированная 7
Приводполный
Городской цикл7.7
Загородный цикл5.1
Смешанный цикл6.1
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Степан Флягин
Тест-Драйвы Ауди А4

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Отзывы по теме
Форум Audi A4
всем привет. у меня а 4 2003г. 2 лит. ALT. я загнал машину в речку и застрял. незнаю как но вода пробролась в салон и минут через 15 машина начила глючить. то включается то выключается синализация, пикает кароче то перестаёт.освишение в салоне моргает.машину выташил поехал домой снял клем.на следуюший ...
Амир
Без Колес. По-настоящему семейный тест-драйв. Audi A4 Allroad quattro
Хорошо, но это вроде бы до рестайлинговая, интересно было бы посмотреть на новую.
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Собираюсь в поездку по Европе на своем авто. Нужен совет
Обязательно международные права нужны. Плюс международная страховка на всякий случай.
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Тест-драйв Audi A4: азы дисциплины
Конечно, есть шанс купить гарантии по всем указанным пунктам – для этого надо обратиться к дорогим именитым премиум-брендам. Главное, чтобы хватило денег. Гарантии качества, удобства и стиля всегда обходятся в копеечку. Так, последний фасон A4 от Audi доступен минимум за 1 840 000 рублей, и это на фоне буржуазных одноклассников выглядит вполне демократично. Что касается стиля, то дизайнеры из Ингольштадта в своих фамильных покроях вновь оказались до боли предсказуемы. Спору нет, модель получилась изысканной и точеной, как всегда: смотрится без сучка, без задоринки, ничего лишнего, но фасон уж слишком лаконичный и предельно сдержанный в эмоциях. Понятное дело: корпоративный стиль обязывает, и хорошо это или плохо – вопрос вкуса. Но в сравнении с нарядами прямых конкурентов из немецкой тройки, в облике А4 явно не хватает здоровой порции перца. Если баварская «трешка» BMW традиционно носит по жизни спортивный костюм, то модельеры из Daimler сумели деликатно совместить в аристократическом облачении C-класса нордический характер и горячий темперамент. И ничего, что штутгартский прикид на пару лет старше А4.  Впрочем, дисциплинированных дизайнеров Audi никак нельзя заподозрить в отсутствии дружелюбия, которое пленяет уже с первого взгляда. Тем более что под изящным консервативным костюмом прячется богатый внутренний мир. А4 нового поколения под индексом B9 построен на платформе II поколения MLB evo, которая уже используется в кроссовере Q7 и ляжет в основу новых А6 и А8. Неслучайно колесная база А4 теперь одна из самых больших в сегменте - 2820 мм. Длиннее только у Mercedes-Benz C-класс - на 20 мм. По сравнению со своим предшественником, А4 подрос размерах: в длину на 25 мм (до 4726 мм), в ширину на 16 мм (1842 мм). Ну и, конечно, благодаря усердию лучших тренеров и диетологов, «немец» сбросил в весе – улетучилось 30-120 кг, в зависимости от комплектации. При этом сомневаться, что немцы забыли нашпиговать свое детище инновационными деликатесами, не приходится.   {{gallery_710}} Уроки дисциплины A4 продолжаются в салоне, который в общих чертах перекликается с интерьером других последних моделей и в особенности с Q7. Здесь тот же удобный мультируль, функциональная панель приборов, изящный джойстик автоматической трансмиссии, массивные ручки на внутренних панелях дверей, блок управления стеклоподъемниками и пр. Массивное торпедо также во многом повторяет аналогичный элемент Q7.  В «воздушном» светлом салоне с низкой водительской посадкой, в мягких комфортных креслах с широким диапазоном настроек кажется, что все здесь скомпоновано и подогнано конкретно под тебя. С первого взгляда настораживает обилие кнопок, но сразу же обращаешь внимание, что все элементы бережно и лаконично упорядочены, так что ориентироваться на этой выхолощенной территории одно удовольствие. Обходителен А4 и по отношению к пассажирам. Сухие цифры, свидетельствующие о запасе пространства на заднем диване, приводимые немцами, гласят: в коленях прибавилось 23 мм, над головой - 24 мм, в ширину - 11 мм. Факт остается фактом: «галерка» и без того не была тесной у предшественника, но сейчас она стала еще больше, что говорит о традиционной практичности немецкого производителя. Не изменился в А4 и объем багажника – это по-прежнему 480 литров, одинаковый показатель с BMW 3 серии и Mercedes-Benz С-класса. Под полом багажного отсека спрятана пресловутая «докатка». {{gallery_709}} В любом случае, немцы не изменили себе - дисциплина и внимание к мелочам чувствуются в каждой детали. Спорить с ними в отношении качества материалов, уровня сборки, эргономики и комфорта желания не возникает. Классика и традиции в фамильной стилистике Audi благополучно уживаются с современным дизайном, эстетика дружит с функциональностью, а премиальность не выходит за рамки приличия. Самые любопытные уроки дисциплины «немец» преподает в движении, когда сдержанность манер и лаконичная деликатность не оставляют никаких шансов оторваться от земли и захлебнуться адреналином. Для путешествий на Луну имеется космический аппарат S4 с 8-ступенчатым «автоматом» ZF и 3-литровым турбомотором V6 мощностью 354 л.с., правда, за ним придется ехать в Европу, так как он у нас пока не продается. В случае с А4 дисциплина прежде всего, так что нам пришлось довольствоваться комфортным, контролируемым и крайне сбалансированным разгоном, несмотря на то, что на тесте была топовая полноприводная версия quattro с 2-литровым агрегатом мощностью 249 л.с. и 7-ступенчатым «роботом» S-Tronic. С такими данными этот дисциплинированный персонаж лишен безумного раскаленного темперамента. Если утопить педаль газа в пол, «немец» ничуть не растеряется - запаса тяги здесь предостаточно, реакции коробки передач – мгновенные, но, кажется, что каждый миллиметр пройденного ускорения осваивается немцем тщательно, досконально и обдуманно. Этот персонажне заточен под провокации, зато гарантирует тотальный комфорт, всячески оберегая от перегрузок. Взрыв имеется, но взрывная волна демпфируется.   {{gallery_711}} Если азарт и имеется, то предельно разумный и контролируемый, о чем напомнит собранная активная подвеска с 3 режимами работы амортизаторов на выбор: Comfort, Auto и Dynamic, а также фирменные настройки руля. А4 стойко выдерживает траекторию, не допускает кренов на скоростных поворотах, демонстрирует великолепную плавность хода на прямой, и всегда готов ободрить уверенным драйвом. Но при этом он будет стараться все сделать за вас, а вы в свою очередь никуда не денетесь от его комфортных, но цепких объятий, о чем заботится здесь каждая молекула.  В итоге мы имеем грамотно и добротно скроенный стильный, но строгий костюмчик, который удобно носить в любую погоду зимой и летом, и в котором можно активно заниматься спортом. Такая вещь будет к лицу молодому предприимчивому карьеристу и везучей блондинке, для кого комфортные условия – цель жизни. На российском рынке новый Audi А4 предлагается с 5 силовыми агрегатами на выбор, 3 из которых - бензиновые и 2 - дизельные. Кроме топового 249-сильного варианта, который был на тесте, А4 оснащается бензиновой «четверкой» 1,4 TFSI и дизелем 2,0 TDI, мощность которых составляет 150 сил. По 190 «лошадей» имеют 2.0 TFSI и еще один 2.0 TDI. Базовый 1,4-литровый двигатель предлагается с «механикой» и 7-ступенчатым «роботом» S-Tronic, все остальные - с роботизированной коробкой безальтернативно.        Как уже было сказано выше, базовая цена А4 с 1,4-литровым двигателем и «механикой» стартует от 1 840 000 рублей, а топовая версия quattro с мотором 2.0 TFSI обойдется минимум в 2 584 000 рублей. Ценник Mercedes-Benz C-класса выше: от 2 160 000 рублей за 159-сильный вариант до 3 290 000 рублей за 211-сильную комплектацию. «Трешка» BMW обойдется минимум в 1 800 000 рублей за 136-сильную версию и в 2 983 100 рублей за 326-сильную модификацию 340i xDrive. Среди конкурентов А4 можно выделить Jaguar XE - от 2 201 000 рублей, Cadillac ATS - от 2 165 000 рублей, Infiniti Q50 – от 1 973 000 рублей. 
2016-12-30
Автор: Степан Флягин
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