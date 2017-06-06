6 июня 2017, 20:22

Тест-драйв Audi A5 Sportback: шелк и специи

Как человек, знающий «толк в колбасных обрезках», я обожаю специи. Они изменяют вкусовые качества пищи, не меняя аромат. Придают блюду привкус и душистости. Но в нашем конкретном случае это, простите, образ.
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  Тест-драйв Audi A5 Sportback: шелк и специи Audi A5 Тест-драйв Audi A5 Sportback: шелк и специи Audi A5 Тест-драйв Audi A5 Sportback: шелк и специи Audi A5 Тест-драйв Audi A5 Sportback: шелк и специи Audi A5 Тест-драйв Audi A5 Sportback: шелк и специи Audi A5 Тест-драйв Audi A5 Sportback: шелк и специи
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фото
  

На самом деле речь пойдет о представителе модельной линейки A5/S5, наделенным 5-дверным кузовом «лифтбэк» и на языке Audi именуемым Sportback. До появления в 2007-м «пятой» серии гамма марки оставалась, если так можно выразиться, слегка пресной. На первый взгляд, все выглядело сбалансировано, чинно и «по нотам», но, повторюсь, пресно.

Специи – не основное блюдо, их не бывает много. Вот и «пятерок» продается заметно меньше, чем, скажем, A4 или A6. Даже на дилерских тест-драйвах подобные машины выставлены далеко не во всех шоу-румах. Тем увлекательнее оказаться за их штурвалом, что и произошло буквально на днях, в рамках германо-датского автопробега Audi A5 Sportback нового II поколения.

Некоторые участки северогерманской трассы Е45 разрешают выбивать дурь из «котелка» и ехать не просто быстро, а очень быстро. Естественно, мы с радостью распорядились этой вседозволенностью и, что называется, ударили «тапком в пол». 2-литровый дизельный EA288 охотно раздает свои характеристики, благо, что полка момента роскошная (400 Нм при 1750-3000 об/мин). Но крутить движок порой все равно приходится: четверке вертикально ориентированных «горшков» на скоростях выше «200» подчас не хватает литража, да и масса «пятидверки», в сравнении с аналогичным по объему 3-дверным A5 Coupe, аж на 170 кг тяжелее (привет «дополнительным» агрегатам системы quattro!).

 
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Пятидверный Audi A5 Sportback изначально был создан на платформе моделей А4 и А5, его начали выпускать в Германии. Автомобиль имел купеобразный силуэт с покатой крышей, двери без рамок, 4-местный салон. Первоначально устанавливались бензиновые турбомоторы объёмом 1,8-, 2- и 3 литра, а также турбодизели объёмом 2-, 2,7- и 3 литра. До рестайлинга 2011-го A5 Sportback оснащался также атмосферным 3.2 FSI, а самая мощная версия модели называлась Audi S5 Sportback. До 2016 года было выпущено 340 тыс. машин I поколения.
Ревет «зверюга» при этом точно белый медведь в теплую погоду, но классная шумоизоляция прерывает потоки «животного» рыка в салон. Когда черепахи-кемперы один за другим неизбежно оставались позади нашей кормы, следить за происходящим сзади, вроде как, было ни к чему. Но в нашем случае кидать взор на «острограненые» и откровенно маленькие наружные зеркала все же приходилось: более энерговооруженные «купешки» догоняли и обходили A5 Sportback, несущийся с ветерком а-ля «215 км/ч». Не помогали ни 2 турбокомпрессора, ни прямой впрыск, питающий 190 подкапотных «кобылок».

Понятно, что речь идет о скоростях, которые на наших «грешных» дорогах лучше не развивать. И если спуститься с небес на землю, то в разрешенном ПДД режиме передвижения 190-сильный дизельный «Спортбэк» готов проявить себя с самой лучшей стороны – и по части разгонной динамики, и по расходу горючего (порядка 6,3 л/100 км в агрессивном комбинированном режиме), и в плане управления. Некоторые «шероховатости» удалось выявить лишь в работе 7-ступенчатой преселективной трансмиссии s-tronic с 2 сцеплениями. За полтора десятилетия жизни она, конечно же, испытана временем, доработана и т.п., но робот есть робот: искрометные задержки при переключении имеют место быть, поэтому понятие «идеальной эластичности» не про s-tronic.

Там, где «паркетный» германский асфальт сменялся подъездными грунтовками (назовем их так), было время оценить работу демпфирующих элементов подвески. II поколение Sportback получило усовершенствованную 5-рычажную конструкцию как спереди, так и сзади. Отказ от схемы с трапециевидными рычагами, на первый взгляд, стал шагом навстречу повышения уровня комфорта. Полагаю, что так оно и есть, но на машине стояли «19-е» низкопрофильные колеса, которые в версии Run Flat довольно остро передавали «грунтовое» наполнение дорожного полотна на «содержимое» человеческого организма.

 
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Зато в скоростных поворотах «приспортивненные» шины проявили себя отменно. Под стать им новая система рулевого управления с электромеханическим усилителем, обеспечивающая лучшую обратную связь и ясность управления. A5 Sportback рулится отточено, доставляя не только удовольствие от вождения, но и провоцируя на маневры в стиле начинающего автоспортсмена. Мультируль налит в меру сочным усилием, его вращения четко задают траекторию, при этом крены кузова, распластавшегося в длину на 4733 мм, если и присутствуют, то совсем не очевидны. В свою очередь серьезно настроенная подвеска превращает ход быстрого лифтбэка в некое подобие летящего электровоза, который, цепляясь за нитку рельс, не способен дать ни сантиметра осечки в сторону.

Доброго отзыва заслуживают всевозможные технологии безопасности, прежде всего, адаптивный круиз-контроль АСС с функцией Stop&Go и ассистент движения в пробке, которые в течение некоторого времени осуществляют практически автономное функционирование. На скорости ниже 65 км/ч A5 Sportback способен облегчить процесс управления, приняв на себя действия по ускорению и замедлению, а также позволяет временно контролировать это самое управление. Научиться доверять автомобилю можно быстро, главное при этом – не забывать, что человек за рулем все же важнее.

Перед началом движения первым делом настроился отрегулировать рулевую колонку. И каково же было удивление, когда не обнаружил электропривода – только стандартный механический рычажок. Сей факт обратил на себя внимание по одной-единственной причине: в машине за 4 226 171 руб. такой «пустячок» был бы уместен. К примеру, в более доступной по цене Audi S6 он присутствует. Да и список базового оборудования A5 Sportback за вышеуказанные цифры окатывает обильным ушатом; в «нутро» автомобиля «забиты» такие позиции, в сравнении с которыми скромный электропривод выглядит моллюском. 

 
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Находиться внутри Audi A5 Sportback, с его опциональной контурной подсветкой, располагающей 30 вариантами выбора цвета, довольно-таки комфортно. И это несмотря на подчеркнуто «спортивное» оформление интерьера и соответствующий «дух» автомобиля. Главное, что в 5-дверном лифтбэке заметно просторнее, чем в «купейном» A5/S5. Особенно на заднем ряду. Автопроизводитель информирует, что пространство для ног задних пассажиров в зоне коленей было увеличено на 24 мм, во что охотно верится. Но вот правомерно ли охарактеризовать Sportback «автомобилем для семьи» – вопрос спорный. Против такого утверждения выступает, скажем, низкая линия потолка; при этом объемистый 480-литровый багажник с электроприводом крышки багажника в базовой комплектации и большей погрузочной зоной, чем у того же седана или купе, – лучший довод «за».

Крупный 12,3-дюймовый TFT-дисплей воспроизводит детализированную графику, читаемость которой отменная. Есть и проекционный дисплей – он, как водится, «посылает» важную для водителя информацию на лобовое стекло, представляя ее в виде удобно читаемых символов и цифр. Музыка в салоне - само совершенство от Bang&Olufsen. Датская «начинка» на живописных датских дорогах – вышло, признаюсь, символично. Мощность усилителя - 775 Вт, а звук «льется» из 19 динамиков. Audi Smart phoneinterface позволяет подключать мобильные телефоны на платформах iOS и Android, интегрируя их в специально разработанную под такие устройства среду MMI. В свою очередь Audi phone box разрешает «коннектиться» к бортовой антенне смартфонам, обеспечивая превосходное качество приема сигнала.

Дилеры утверждают, что на «приспортивненные» машины типа Audi A5 Sportback существует сезонный спрос. И актуален он весной-летом, когда до коликов в животе хочется езды с ветерком. Затянувшийся сериал под названием «Холодное лето 2017-го» в любом случае будет иметь логичный финал, а «Пятых Спортбэков» на дилерских складах, что называется, в достатке. Погоняем?!...

Иван Братуха Фото автора и Audi
Тест-Драйвы Ауди А5

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мага
Audi A5 Cabriolet: глоток dolce vita
офф. Что-то не размещает комменты сюда. А что сказать про А5? - без комментариев. Тут с месяц назад на Медиков в салоне стояло много чего и одна - черная А5 - 3-х дверка, с панорамным люком, 3,2л кажется... МКПП - ну черная пантера перед прыжком! Мне она больше понравилась , чем новая версия А8 ...
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Интересн6о сколько такое удовольствие для моего Форда обойдется. но вас поздравляю
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Тест-драйв Audi A5 Sportback: шелк и специи
На самом деле речь пойдет о представителе модельной линейки A5/S5, наделенным 5-дверным кузовом «лифтбэк» и на языке Audi именуемым Sportback. До появления в 2007-м «пятой» серии гамма марки оставалась, если так можно выразиться, слегка пресной. На первый взгляд, все выглядело сбалансировано, чинно и «по нотам», но, повторюсь, пресно. Специи – не основное блюдо, их не бывает много. Вот и «пятерок» продается заметно меньше, чем, скажем, A4 или A6. Даже на дилерских тест-драйвах подобные машины выставлены далеко не во всех шоу-румах. Тем увлекательнее оказаться за их штурвалом, что и произошло буквально на днях, в рамках германо-датского автопробега Audi A5 Sportback нового II поколения. Некоторые участки северогерманской трассы Е45 разрешают выбивать дурь из «котелка» и ехать не просто быстро, а очень быстро. Естественно, мы с радостью распорядились этой вседозволенностью и, что называется, ударили «тапком в пол». 2-литровый дизельный EA288 охотно раздает свои характеристики, благо, что полка момента роскошная (400 Нм при 1750-3000 об/мин). Но крутить движок порой все равно приходится: четверке вертикально ориентированных «горшков» на скоростях выше «200» подчас не хватает литража, да и масса «пятидверки», в сравнении с аналогичным по объему 3-дверным A5 Coupe, аж на 170 кг тяжелее (привет «дополнительным» агрегатам системы quattro!). {{gallery_871}}{{photo_text_70}} Ревет «зверюга» при этом точно белый медведь в теплую погоду, но классная шумоизоляция прерывает потоки «животного» рыка в салон. Когда черепахи-кемперы один за другим неизбежно оставались позади нашей кормы, следить за происходящим сзади, вроде как, было ни к чему. Но в нашем случае кидать взор на «острограненые» и откровенно маленькие наружные зеркала все же приходилось: более энерговооруженные «купешки» догоняли и обходили A5 Sportback, несущийся с ветерком а-ля «215 км/ч». Не помогали ни 2 турбокомпрессора, ни прямой впрыск, питающий 190 подкапотных «кобылок». Понятно, что речь идет о скоростях, которые на наших «грешных» дорогах лучше не развивать. И если спуститься с небес на землю, то в разрешенном ПДД режиме передвижения 190-сильный дизельный «Спортбэк» готов проявить себя с самой лучшей стороны – и по части разгонной динамики, и по расходу горючего (порядка 6,3 л/100 км в агрессивном комбинированном режиме), и в плане управления. Некоторые «шероховатости» удалось выявить лишь в работе 7-ступенчатой преселективной трансмиссии s-tronic с 2 сцеплениями. За полтора десятилетия жизни она, конечно же, испытана временем, доработана и т.п., но робот есть робот: искрометные задержки при переключении имеют место быть, поэтому понятие «идеальной эластичности» не про s-tronic.Там, где «паркетный» германский асфальт сменялся подъездными грунтовками (назовем их так), было время оценить работу демпфирующих элементов подвески. II поколение Sportback получило усовершенствованную 5-рычажную конструкцию как спереди, так и сзади. Отказ от схемы с трапециевидными рычагами, на первый взгляд, стал шагом навстречу повышения уровня комфорта. Полагаю, что так оно и есть, но на машине стояли «19-е» низкопрофильные колеса, которые в версии Run Flat довольно остро передавали «грунтовое» наполнение дорожного полотна на «содержимое» человеческого организма. {{gallery_870}} Зато в скоростных поворотах «приспортивненные» шины проявили себя отменно. Под стать им новая система рулевого управления с электромеханическим усилителем, обеспечивающая лучшую обратную связь и ясность управления. A5 Sportback рулится отточено, доставляя не только удовольствие от вождения, но и провоцируя на маневры в стиле начинающего автоспортсмена. Мультируль налит в меру сочным усилием, его вращения четко задают траекторию, при этом крены кузова, распластавшегося в длину на 4733 мм, если и присутствуют, то совсем не очевидны. В свою очередь серьезно настроенная подвеска превращает ход быстрого лифтбэка в некое подобие летящего электровоза, который, цепляясь за нитку рельс, не способен дать ни сантиметра осечки в сторону. Доброго отзыва заслуживают всевозможные технологии безопасности, прежде всего, адаптивный круиз-контроль АСС с функцией Stop&Go и ассистент движения в пробке, которые в течение некоторого времени осуществляют практически автономное функционирование. На скорости ниже 65 км/ч A5 Sportback способен облегчить процесс управления, приняв на себя действия по ускорению и замедлению, а также позволяет временно контролировать это самое управление. Научиться доверять автомобилю можно быстро, главное при этом – не забывать, что человек за рулем все же важнее. Перед началом движения первым делом настроился отрегулировать рулевую колонку. И каково же было удивление, когда не обнаружил электропривода – только стандартный механический рычажок. Сей факт обратил на себя внимание по одной-единственной причине: в машине за 4 226 171 руб. такой «пустячок» был бы уместен. К примеру, в более доступной по цене Audi S6 он присутствует. Да и список базового оборудования A5 Sportback за вышеуказанные цифры окатывает обильным ушатом; в «нутро» автомобиля «забиты» такие позиции, в сравнении с которыми скромный электропривод выглядит моллюском.  {{gallery_869}} Находиться внутри Audi A5 Sportback, с его опциональной контурной подсветкой, располагающей 30 вариантами выбора цвета, довольно-таки комфортно. И это несмотря на подчеркнуто «спортивное» оформление интерьера и соответствующий «дух» автомобиля. Главное, что в 5-дверном лифтбэке заметно просторнее, чем в «купейном» A5/S5. Особенно на заднем ряду. Автопроизводитель информирует, что пространство для ног задних пассажиров в зоне коленей было увеличено на 24 мм, во что охотно верится. Но вот правомерно ли охарактеризовать Sportback «автомобилем для семьи» – вопрос спорный. Против такого утверждения выступает, скажем, низкая линия потолка; при этом объемистый 480-литровый багажник с электроприводом крышки багажника в базовой комплектации и большей погрузочной зоной, чем у того же седана или купе, – лучший довод «за». Крупный 12,3-дюймовый TFT-дисплей воспроизводит детализированную графику, читаемость которой отменная. Есть и проекционный дисплей – он, как водится, «посылает» важную для водителя информацию на лобовое стекло, представляя ее в виде удобно читаемых символов и цифр. Музыка в салоне - само совершенство от Bang&Olufsen. Датская «начинка» на живописных датских дорогах – вышло, признаюсь, символично. Мощность усилителя - 775 Вт, а звук «льется» из 19 динамиков. Audi Smart phoneinterface позволяет подключать мобильные телефоны на платформах iOS и Android, интегрируя их в специально разработанную под такие устройства среду MMI. В свою очередь Audi phone box разрешает «коннектиться» к бортовой антенне смартфонам, обеспечивая превосходное качество приема сигнала.Дилеры утверждают, что на «приспортивненные» машины типа Audi A5 Sportback существует сезонный спрос. И актуален он весной-летом, когда до коликов в животе хочется езды с ветерком. Затянувшийся сериал под названием «Холодное лето 2017-го» в любом случае будет иметь логичный финал, а «Пятых Спортбэков» на дилерских складах, что называется, в достатке. Погоняем?!...
2017-06-06
Автор: Иван Братуха Фото автора и Audi
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