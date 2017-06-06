Тест-драйв Audi A5 Sportback: шелк и специи
На самом деле речь пойдет о представителе модельной линейки A5/S5, наделенным 5-дверным кузовом «лифтбэк» и на языке Audi именуемым Sportback. До появления в 2007-м «пятой» серии гамма марки оставалась, если так можно выразиться, слегка пресной. На первый взгляд, все выглядело сбалансировано, чинно и «по нотам», но, повторюсь, пресно.
Специи – не основное блюдо, их не бывает много. Вот и «пятерок» продается заметно меньше, чем, скажем, A4 или A6. Даже на дилерских тест-драйвах подобные машины выставлены далеко не во всех шоу-румах. Тем увлекательнее оказаться за их штурвалом, что и произошло буквально на днях, в рамках германо-датского автопробега Audi A5 Sportback нового II поколения.
Некоторые участки северогерманской трассы Е45 разрешают выбивать дурь из «котелка» и ехать не просто быстро, а очень быстро. Естественно, мы с радостью распорядились этой вседозволенностью и, что называется, ударили «тапком в пол». 2-литровый дизельный EA288 охотно раздает свои характеристики, благо, что полка момента роскошная (400 Нм при 1750-3000 об/мин). Но крутить движок порой все равно приходится: четверке вертикально ориентированных «горшков» на скоростях выше «200» подчас не хватает литража, да и масса «пятидверки», в сравнении с аналогичным по объему 3-дверным A5 Coupe, аж на 170 кг тяжелее (привет «дополнительным» агрегатам системы quattro!).
Понятно, что речь идет о скоростях, которые на наших «грешных» дорогах лучше не развивать. И если спуститься с небес на землю, то в разрешенном ПДД режиме передвижения 190-сильный дизельный «Спортбэк» готов проявить себя с самой лучшей стороны – и по части разгонной динамики, и по расходу горючего (порядка 6,3 л/100 км в агрессивном комбинированном режиме), и в плане управления. Некоторые «шероховатости» удалось выявить лишь в работе 7-ступенчатой преселективной трансмиссии s-tronic с 2 сцеплениями. За полтора десятилетия жизни она, конечно же, испытана временем, доработана и т.п., но робот есть робот: искрометные задержки при переключении имеют место быть, поэтому понятие «идеальной эластичности» не про s-tronic.
Там, где «паркетный» германский асфальт сменялся подъездными грунтовками (назовем их так), было время оценить работу демпфирующих элементов подвески. II поколение Sportback получило усовершенствованную 5-рычажную конструкцию как спереди, так и сзади. Отказ от схемы с трапециевидными рычагами, на первый взгляд, стал шагом навстречу повышения уровня комфорта. Полагаю, что так оно и есть, но на машине стояли «19-е» низкопрофильные колеса, которые в версии Run Flat довольно остро передавали «грунтовое» наполнение дорожного полотна на «содержимое» человеческого организма.
Доброго отзыва заслуживают всевозможные технологии безопасности, прежде всего, адаптивный круиз-контроль АСС с функцией Stop&Go и ассистент движения в пробке, которые в течение некоторого времени осуществляют практически автономное функционирование. На скорости ниже 65 км/ч A5 Sportback способен облегчить процесс управления, приняв на себя действия по ускорению и замедлению, а также позволяет временно контролировать это самое управление. Научиться доверять автомобилю можно быстро, главное при этом – не забывать, что человек за рулем все же важнее.
Перед началом движения первым делом настроился отрегулировать рулевую колонку. И каково же было удивление, когда не обнаружил электропривода – только стандартный механический рычажок. Сей факт обратил на себя внимание по одной-единственной причине: в машине за 4 226 171 руб. такой «пустячок» был бы уместен. К примеру, в более доступной по цене Audi S6 он присутствует. Да и список базового оборудования A5 Sportback за вышеуказанные цифры окатывает обильным ушатом; в «нутро» автомобиля «забиты» такие позиции, в сравнении с которыми скромный электропривод выглядит моллюском.
Крупный 12,3-дюймовый TFT-дисплей воспроизводит детализированную графику, читаемость которой отменная. Есть и проекционный дисплей – он, как водится, «посылает» важную для водителя информацию на лобовое стекло, представляя ее в виде удобно читаемых символов и цифр. Музыка в салоне - само совершенство от Bang&Olufsen. Датская «начинка» на живописных датских дорогах – вышло, признаюсь, символично. Мощность усилителя - 775 Вт, а звук «льется» из 19 динамиков. Audi Smart phoneinterface позволяет подключать мобильные телефоны на платформах iOS и Android, интегрируя их в специально разработанную под такие устройства среду MMI. В свою очередь Audi phone box разрешает «коннектиться» к бортовой антенне смартфонам, обеспечивая превосходное качество приема сигнала.
Дилеры утверждают, что на «приспортивненные» машины типа Audi A5 Sportback существует сезонный спрос. И актуален он весной-летом, когда до коликов в животе хочется езды с ветерком. Затянувшийся сериал под названием «Холодное лето 2017-го» в любом случае будет иметь логичный финал, а «Пятых Спортбэков» на дилерских складах, что называется, в достатке. Погоняем?!...
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