30 июня 2017, 08:16

Тест-драйв Audi TT: верхом на пуле

Деликатес, даже если он слишком острый, остается деликатесом. От него горит полость рта, слезятся глаза, краснеет кожа, спирает дыхание, им легко поперхнуться, но для гурманов это всегда будет неописуемым удовольствием. Для подавляющего же большинства обывателей питаться так каждый день не только накладно, но и опасно для жизни.
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Тест-драйв Audi TT: верхом на пуле Audi TT

Один из рецептов такого изысканного лакомства в немецком премиальном меню значится как Audi TT. Начинка говорит сама за себя – 2-литровая турбированная «четверка» мощностью 230 сил, 6-ступенчатая трансмиссия S-tronic и полный привод quattro. Перед нами топовый ТТ-вариант (5,3 секунды до 100 км/ч). Но из этой серии найдутся еще блюда поострее: например, 310-сильный TTS (4,6 секунды до «сотни») или 400-сильный TT RS (3,7 секунды до «сотни»). Понятное дело, подобный рацион питания до добра не доведет, если он ежедневный, но, согласитесь, трудно удержаться, чтобы хотя бы раз не отведать такого лакомства. Даже зная, что оно обладает наркотическим эффектом…

Тем более, блюдо оформлено так ярко и со вкусом, что его ни с чем другим не перепутаешь. Все перечисленные пункты этого иногольштадтского меню роднит эффектный S-line обвес. Зная, какая начинка скрывается внутри Audi TT, легко ответить на риторический вопрос: зачем вообще нужно компактное 2-дверное купе с тесным вторым рядом и символичным багажником? А затем, чтобы человек на какое-то время забыл про работу, семью, хозяйство, дачу и прочую рутину, как он забывает все это в кинотеатре, где на 2 часа погружается в другую реальность захватывающего блокбастера.

Последнее воплощение Audi TT под индексом 8S не сильно отличается от своего предшественника. Прежде всего, в глаза бросается насупленное лицо с более угловатыми чертами. Классический TT-силуэт хорошо узнаваем, при этом приземистый и коренастый «немец» выглядит в духе времени и по-прежнему привлекает всеобщее внимание на улицах мегаполиса.

 
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фото
  
О том, что это блюдо не для семейного ужина, легко почувствовать, оказавшись внутри купе. Вопреки опасениям, в передней части салона пространства оказалось предостаточно. С обзорностью также все в порядке, хотя снаружи высокая подоконная линия свидетельствует об обратном. При низкой посадке сразу обращаешь внимание на удобные вместительные ковши кресел с выдающейся боковой поддержкой. С комфортом устраиваясь в этих апартаментах, невольно замечаешь, что внутри здесь витает дух войны. Возможно, такое ощущение сложилось из-за некоторого аскетизма в оформлении салона и очень смелых, если не сказать дерзких, решений.

Audi TT
Выпускается с 1999 г.
Новый от 2 120 000 до 2 764 000 Р
Объявлений: 27
Отзывов: 3
Например, отсутствует традиционный монитор на центральной консоли, функции которого исполняет 12,3-дюймовый дисплей Virtual Cockpit на месте приборной панели. В стандартном режиме на нем отображаются привычные циферблаты спидометра и тахометра, но при необходимости они освобождают место для мультимедиа-информации, а также для изображения камеры заднего вида. Картинка качественная, в любых вариантах подача сведений лаконичная, и о перегруженности монитора речь не идет. В свою очередь, медиасистема MMI легко управляется с помощью контроллера на центральном тоннеле и кнопками на руле, который в спортивных моделях Audi традиционно срезан в нижней части.

5 круглых воздуховодов, пристроенных на торпедо, напоминают то ли дуло от пушек, то ли сопла реактивного двигателя. Учитывая минимум элементов управления, они угрожающе доминируют в оформлении интерьера, внося в его черты смуту и агрессию. В этой капсуле кажется, что ты управляешь не автомобилем, а каким-то футуристическим орудием. При этом немцы традиционно напоминают о себе высоким качеством материалов и безупречным уровнем сборки, так что при всей воинственной атмосфере нет сомнений, что ты находишься на премиум-территории.

 
5
фото
  

Audi TT Sport 2.0 AМТ 4x4
2 л, 230 л.с
роботизированная 6
0-100 - 5.6 с, 250 км/ч
4177 x 1832 x 1355 мм
полный
АИ-95, 6.7 л на 100 км
2 829 000 руб
Все характеристики
Что касается второго ряда и багажника, то их можно назвать символическими. Назад поместятся только дети, и то - их придется пожалеть, если речь идет о продолжительном путешествии: места катастрофически мало. Галерку лучше использовать как дополнение к плоскому багажнику, объем которого составляет всего 305 л.с.

В том, что Audi TT сравним с орудием, легко убеждаешься при первых манипуляциях педалью газа. В спортивном режиме движения она превращается в настоящий курок, разгон - в сокрушительный выстрел, а сам автомобиль - в стремительную пулю. 230 «лошадей», активно подгоняемые турбонаддувом, несут 1410-килограмовую карету словно пушинку. При ускорении стрелка тахометра не опускается ниже 4000 об/мин, то и дело прилипая к красной зоне.

Взрыв, который происходит при каждом касании акселератора, сопровождается азартным рыком, а при перегазовках «немец» угрожающе «откашливается». «Робот» мастерски делает свое дело, до конца отрабатывая каждую передачу, выжимая из 2-литровой «турбо-четверки» все соки. Езда на ТТ превращается в захватывающий и экстремальный аттракцион и кажется, что ты оседлал пулю, которая оставляет после себя огненный след.

 
5
фото
  

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Но особое удовольствие испытываешь от того, как эта ракета управляется. Кажется, что никакая внешняя сила неспособна сбить ее с заданной траектории. Орудуя рулем, создается впечатление, что ты управляешь дулом сверхмощной крупнокалиберной пушки, направляя выстрел в нужном направлении. Благодаря спортивным настройкам бескомпромиссной жесткой подвески, купе мастерски заходит в повороты, мертвой хваткой прилипая к асфальту. Огонь! Весь этот ядреный перец беспощадно обжигает адреналином с ног до головы, и ты в один миг превращаешься в гурмана. Главное - не заиграться со скоростью, потому что «немец» предельно легок, азартен и игрив в управлении, быстро заражая своим драйверским темпераментом. Он умеет очаровывать так, что покидать эту капсулу совсем не хочется.

С трудом себе представляешь, что 230-сильный Audi TT - это только предупредительный выстрел в сравнении с искрометными 310-сильным TTS и 400-сильным TT RS. На российском рынке   доступен более легкий вариант TT «для девушек» - с 180-сильным TFSI и моноприводом. С «механикой» такая «игрушка» обойдется от 2 240 000 рублей, с «роботом» - 2 310 000 рублей. Переднеприводная модификация с 2-литровой «турбо-четверкой» и механической трансмиссией оценена в 2 465 000 целковых, с «роботом» - от 2 535 000 рублей, а версия Quattro, которая был на тесте, – от 2 625 000 рублей. 

Когда речь идет о таком дорогом меню, понятно дело: блюда в нем – сплошь штучный вариант для истинных гурманов скорости. А посему на нашем рынке достойным конкурентом Audi TT можно считать только баварскую «двойку». BMW 218i мощностью 136 л.с. стоит от 1 790 000 рублей, дизельный BMW 220d xDrive со 190-сильной отдачей - от 2 280 000 рублей, а 340-сильный BMW M240i оценен минимум в 2 770 000 рублей за заднеприводную версию и в 2 910 000 рублей за xDrive.

Плюсы и минусы
Сам индекс модели недвусмысленно говорит о ее характереОткровенно тесный задний диван
Отличное управление, спортивный нравО багажнике можно забыть
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Степан Флягин
Тест-Драйвы Ауди ТТ

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Тест-драйв Audi TT: верхом на пуле
Один из рецептов такого изысканного лакомства в немецком премиальном меню значится как Audi TT. Начинка говорит сама за себя – 2-литровая турбированная «четверка» мощностью 230 сил, 6-ступенчатая трансмиссия S-tronic и полный привод quattro. Перед нами топовый ТТ-вариант (5,3 секунды до 100 км/ч). Но из этой серии найдутся еще блюда поострее: например, 310-сильный TTS (4,6 секунды до «сотни») или 400-сильный TT RS (3,7 секунды до «сотни»). Понятное дело, подобный рацион питания до добра не доведет, если он ежедневный, но, согласитесь, трудно удержаться, чтобы хотя бы раз не отведать такого лакомства. Даже зная, что оно обладает наркотическим эффектом…Тем более, блюдо оформлено так ярко и со вкусом, что его ни с чем другим не перепутаешь. Все перечисленные пункты этого иногольштадтского меню роднит эффектный S-line обвес. Зная, какая начинка скрывается внутри Audi TT, легко ответить на риторический вопрос: зачем вообще нужно компактное 2-дверное купе с тесным вторым рядом и символичным багажником? А затем, чтобы человек на какое-то время забыл про работу, семью, хозяйство, дачу и прочую рутину, как он забывает все это в кинотеатре, где на 2 часа погружается в другую реальность захватывающего блокбастера. Последнее воплощение Audi TT под индексом 8S не сильно отличается от своего предшественника. Прежде всего, в глаза бросается насупленное лицо с более угловатыми чертами. Классический TT-силуэт хорошо узнаваем, при этом приземистый и коренастый «немец» выглядит в духе времени и по-прежнему привлекает всеобщее внимание на улицах мегаполиса. {{gallery_886}} О том, что это блюдо не для семейного ужина, легко почувствовать, оказавшись внутри купе. Вопреки опасениям, в передней части салона пространства оказалось предостаточно. С обзорностью также все в порядке, хотя снаружи высокая подоконная линия свидетельствует об обратном. При низкой посадке сразу обращаешь внимание на удобные вместительные ковши кресел с выдающейся боковой поддержкой. С комфортом устраиваясь в этих апартаментах, невольно замечаешь, что внутри здесь витает дух войны. Возможно, такое ощущение сложилось из-за некоторого аскетизма в оформлении салона и очень смелых, если не сказать дерзких, решений.{{model_1883}} Например, отсутствует традиционный монитор на центральной консоли, функции которого исполняет 12,3-дюймовый дисплей Virtual Cockpit на месте приборной панели. В стандартном режиме на нем отображаются привычные циферблаты спидометра и тахометра, но при необходимости они освобождают место для мультимедиа-информации, а также для изображения камеры заднего вида. Картинка качественная, в любых вариантах подача сведений лаконичная, и о перегруженности монитора речь не идет. В свою очередь, медиасистема MMI легко управляется с помощью контроллера на центральном тоннеле и кнопками на руле, который в спортивных моделях Audi традиционно срезан в нижней части. 5 круглых воздуховодов, пристроенных на торпедо, напоминают то ли дуло от пушек, то ли сопла реактивного двигателя. Учитывая минимум элементов управления, они угрожающе доминируют в оформлении интерьера, внося в его черты смуту и агрессию. В этой капсуле кажется, что ты управляешь не автомобилем, а каким-то футуристическим орудием. При этом немцы традиционно напоминают о себе высоким качеством материалов и безупречным уровнем сборки, так что при всей воинственной атмосфере нет сомнений, что ты находишься на премиум-территории. {{gallery_885}}{{params_55068}} Что касается второго ряда и багажника, то их можно назвать символическими. Назад поместятся только дети, и то - их придется пожалеть, если речь идет о продолжительном путешествии: места катастрофически мало. Галерку лучше использовать как дополнение к плоскому багажнику, объем которого составляет всего 305 л.с.В том, что Audi TT сравним с орудием, легко убеждаешься при первых манипуляциях педалью газа. В спортивном режиме движения она превращается в настоящий курок, разгон - в сокрушительный выстрел, а сам автомобиль - в стремительную пулю. 230 «лошадей», активно подгоняемые турбонаддувом, несут 1410-килограмовую карету словно пушинку. При ускорении стрелка тахометра не опускается ниже 4000 об/мин, то и дело прилипая к красной зоне. Взрыв, который происходит при каждом касании акселератора, сопровождается азартным рыком, а при перегазовках «немец» угрожающе «откашливается». «Робот» мастерски делает свое дело, до конца отрабатывая каждую передачу, выжимая из 2-литровой «турбо-четверки» все соки. Езда на ТТ превращается в захватывающий и экстремальный аттракцион и кажется, что ты оседлал пулю, которая оставляет после себя огненный след.{{gallery_887}}{{material_119040}} Но особое удовольствие испытываешь от того, как эта ракета управляется. Кажется, что никакая внешняя сила неспособна сбить ее с заданной траектории. Орудуя рулем, создается впечатление, что ты управляешь дулом сверхмощной крупнокалиберной пушки, направляя выстрел в нужном направлении. Благодаря спортивным настройкам бескомпромиссной жесткой подвески, купе мастерски заходит в повороты, мертвой хваткой прилипая к асфальту. Огонь! Весь этот ядреный перец беспощадно обжигает адреналином с ног до головы, и ты в один миг превращаешься в гурмана. Главное - не заиграться со скоростью, потому что «немец» предельно легок, азартен и игрив в управлении, быстро заражая своим драйверским темпераментом. Он умеет очаровывать так, что покидать эту капсулу совсем не хочется.С трудом себе представляешь, что 230-сильный Audi TT - это только предупредительный выстрел в сравнении с искрометными 310-сильным TTS и 400-сильным TT RS. На российском рынке   доступен более легкий вариант TT «для девушек» - с 180-сильным TFSI и моноприводом. С «механикой» такая «игрушка» обойдется от 2 240 000 рублей, с «роботом» - 2 310 000 рублей. Переднеприводная модификация с 2-литровой «турбо-четверкой» и механической трансмиссией оценена в 2 465 000 целковых, с «роботом» - от 2 535 000 рублей, а версия Quattro, которая был на тесте, – от 2 625 000 рублей.  Когда речь идет о таком дорогом меню, понятно дело: блюда в нем – сплошь штучный вариант для истинных гурманов скорости. А посему на нашем рынке достойным конкурентом Audi TT можно считать только баварскую «двойку». BMW 218i мощностью 136 л.с. стоит от 1 790 000 рублей, дизельный BMW 220d xDrive со 190-сильной отдачей - от 2 280 000 рублей, а 340-сильный BMW M240i оценен минимум в 2 770 000 рублей за заднеприводную версию и в 2 910 000 рублей за xDrive.
2017-06-30
Автор: Степан Флягин
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