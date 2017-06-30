Тест-драйв Audi TT: верхом на пуле
Один из рецептов такого изысканного лакомства в немецком премиальном меню значится как Audi TT. Начинка говорит сама за себя – 2-литровая турбированная «четверка» мощностью 230 сил, 6-ступенчатая трансмиссия S-tronic и полный привод quattro. Перед нами топовый ТТ-вариант (5,3 секунды до 100 км/ч). Но из этой серии найдутся еще блюда поострее: например, 310-сильный TTS (4,6 секунды до «сотни») или 400-сильный TT RS (3,7 секунды до «сотни»). Понятное дело, подобный рацион питания до добра не доведет, если он ежедневный, но, согласитесь, трудно удержаться, чтобы хотя бы раз не отведать такого лакомства. Даже зная, что оно обладает наркотическим эффектом…
Тем более, блюдо оформлено так ярко и со вкусом, что его ни с чем другим не перепутаешь. Все перечисленные пункты этого иногольштадтского меню роднит эффектный S-line обвес. Зная, какая начинка скрывается внутри Audi TT, легко ответить на риторический вопрос: зачем вообще нужно компактное 2-дверное купе с тесным вторым рядом и символичным багажником? А затем, чтобы человек на какое-то время забыл про работу, семью, хозяйство, дачу и прочую рутину, как он забывает все это в кинотеатре, где на 2 часа погружается в другую реальность захватывающего блокбастера.
Последнее воплощение Audi TT под индексом 8S не сильно отличается от своего предшественника. Прежде всего, в глаза бросается насупленное лицо с более угловатыми чертами. Классический TT-силуэт хорошо узнаваем, при этом приземистый и коренастый «немец» выглядит в духе времени и по-прежнему привлекает всеобщее внимание на улицах мегаполиса.
5 круглых воздуховодов, пристроенных на торпедо, напоминают то ли дуло от пушек, то ли сопла реактивного двигателя. Учитывая минимум элементов управления, они угрожающе доминируют в оформлении интерьера, внося в его черты смуту и агрессию. В этой капсуле кажется, что ты управляешь не автомобилем, а каким-то футуристическим орудием. При этом немцы традиционно напоминают о себе высоким качеством материалов и безупречным уровнем сборки, так что при всей воинственной атмосфере нет сомнений, что ты находишься на премиум-территории.
|Audi TT Sport 2.0 AМТ 4x4
|2 л, 230 л.с
|роботизированная 6
|0-100 - 5.6 с, 250 км/ч
|4177 x 1832 x 1355 мм
|полный
|АИ-95, 6.7 л на 100 км
|2 829 000 руб
|Все характеристики
В том, что Audi TT сравним с орудием, легко убеждаешься при первых манипуляциях педалью газа. В спортивном режиме движения она превращается в настоящий курок, разгон - в сокрушительный выстрел, а сам автомобиль - в стремительную пулю. 230 «лошадей», активно подгоняемые турбонаддувом, несут 1410-килограмовую карету словно пушинку. При ускорении стрелка тахометра не опускается ниже 4000 об/мин, то и дело прилипая к красной зоне.
Взрыв, который происходит при каждом касании акселератора, сопровождается азартным рыком, а при перегазовках «немец» угрожающе «откашливается». «Робот» мастерски делает свое дело, до конца отрабатывая каждую передачу, выжимая из 2-литровой «турбо-четверки» все соки. Езда на ТТ превращается в захватывающий и экстремальный аттракцион и кажется, что ты оседлал пулю, которая оставляет после себя огненный след.
С трудом себе представляешь, что 230-сильный Audi TT - это только предупредительный выстрел в сравнении с искрометными 310-сильным TTS и 400-сильным TT RS. На российском рынке доступен более легкий вариант TT «для девушек» - с 180-сильным TFSI и моноприводом. С «механикой» такая «игрушка» обойдется от 2 240 000 рублей, с «роботом» - 2 310 000 рублей. Переднеприводная модификация с 2-литровой «турбо-четверкой» и механической трансмиссией оценена в 2 465 000 целковых, с «роботом» - от 2 535 000 рублей, а версия Quattro, которая был на тесте, – от 2 625 000 рублей.
Когда речь идет о таком дорогом меню, понятно дело: блюда в нем – сплошь штучный вариант для истинных гурманов скорости. А посему на нашем рынке достойным конкурентом Audi TT можно считать только баварскую «двойку». BMW 218i мощностью 136 л.с. стоит от 1 790 000 рублей, дизельный BMW 220d xDrive со 190-сильной отдачей - от 2 280 000 рублей, а 340-сильный BMW M240i оценен минимум в 2 770 000 рублей за заднеприводную версию и в 2 910 000 рублей за xDrive.
|Сам индекс модели недвусмысленно говорит о ее характере
|Откровенно тесный задний диван
|Отличное управление, спортивный нрав
|О багажнике можно забыть
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