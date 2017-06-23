Тест-драйв BMW 520d xDrive: баварский рецепт
К тому же, продажи предшествующей генерации с индексом F10 стали рекордными в истории «пятерки» - более 2 000 000 экземпляров. На российском рынке в прошлом году 5 серия с показателем продаж 4486 ед. уступила в рейтинге популярности моделей BMW только кроссоверу X5.
Тем не менее, баварцы точно угадали, как должен выглядеть респектабельный бизнес-седан для зрелого и состоявшегося человека в расцвете лет и сил. В гармоничном облике G30, как в дорогом классическом мужском костюме, нет ничего лишнего – революционного и экспериментального. Для этого «баварец» слишком самодостаточен. Он явно повзрослел и стал более солидным и представительным. Потенциальный владелец такой вещицы уже далеко не романтик-сорвиголова в модных джинсах, но еще и не ленивый пенсионер в измятой пижаме.
Так что, водитель здесь почувствует себя в настоящих апартаментах представительского класса. Тем более ничто не помешает наслаждаться отточенной функциональностью, строгим консервативным стилем и премиальным комфортом. Впрочем, последнее, скорее, касается водителя и переднего пассажира, так как на втором ряду здесь особо не пошикуешь: в сравнении с более доступными конкурентами бизнес-класса места здесь откровенно маловато. Все-таки BMW в этом смысле – воплощенная мечта эгоиста.
С другой стороны, нельзя не отметить одно из самых заметных и характерных достоинств в салоне баварских машин - великолепные сидения, которые заботливо приютят и уютно пристроят гостей с самой нестандартной комплекцией. Особенно это касается водительского кресла, оснащенного широчайшим диапазоном настроек. Кажется, что кроили его точь-в-точь для твоей фигуры, и жить в нем можно самое продолжительное путешествие. Так что, сомневаться в традиционном для немцев внимании к мелочам не приходится, и классический баварский рецепт по-прежнему действует.
|BMW 5 520d xDrive 2.0 AT 4x4
|2 л, 190 л.с
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|0-100 - 7.6 с, 232 км/ч
|4936 x 1868 x 1479 мм
|полный
|ДТ, 4.9 л на 100 км
|2 900 000 руб
|Все характеристики
Как результат, филигранно настроенная автоматическая трансмиссия оперативно распределяет потенциал напористого 190-голового табуна, который, в свою очередь, выдает импульсивную взрывную динамику на каждой отметке тахометра, начиная с низовых 1500 об/мин и до предельных 5500 об/мин. Что характерно, на агрессивно-красном спидометре обозначены только отметки 50, 100, 150, 200 и 260 км/ч.
Дополнительная порция адреналина гарантирована, если спортивный режим движения совместить с аналогичным режимом коробки. В этом случае отклик педали становится мгновенным, «автомат» на порядок повышает свою скорострельность, работая без рывков и задержек, а эластичный мотор разгоняет седан, как ракету. Главное – не взлететь.
Одним словом, немецкие мастера себе не изменили и в очередной раз создали качественный, сбалансированный и конкурентоспособный продукт, благодаря которому армия поклонников баварского бренда только увеличится. Тем более, что на российском рынке в бизнес-классе BMW предлагает широкий выбор гаммы моторов и сохраняет выгодную ценовую политику.
Базовая бензиновая версия 520i (184 л.с.), доступная только в заднеприводном варианте, оценена в 2 750 000 рублей. Далее по ценовой категории следует моноприводная модификация 520d (190 л.с.) за 2 810 000 рублей. BMW 530i (252 л.с.) стоит от 3 050 000 рублей. Одинаково обойдутся варианты 540i xDrive (340 л.с.) и 530d xDrive (265 л.с.) за 3 670 000 рублей. Топовая дизельная модификация M550d xDrive (400 л.с.) оценена минимум в 4 690 000 рублей, а самая дорогая бензиновая M550i xDrive (462 л.с.) – в 5 200 000 рублей. Все варианты «пятерки» в России предлагаются с автоматической трансмиссией.
Mercedes-Benz E класса обойдется минимум в 2 960 000 рублей за 184-сильный Е200. Топовая модификация E 43 AMG 4MATIC (401 л.с.) оценена в 4 890 000 рублей. Audi A6 доступен с «механикой» минимум за 2 600 000 рублей (1.8 TFSI, 190 л.с.). Верхний ценовой рубеж пока ограничен 3 640 000 рублей за 333-сильную Audi3.0 TFSI quattro. Jaguar XF предлагается у нас в диапазоне от 2 810 000 рублей за 180-сильный дизельный заднеприводный вариант до 4 495 000 рублей за 380-сильную AWD-версию.
|Респектабельный бизнес-седан
|Немного пространства на заднем диване
|Классные ТТХ, хваленое немецкое качество
|Без малого 3 млн рублей - цена, подъемная не для многих
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