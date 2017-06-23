23 июня 2017, 08:04

Тест-драйв BMW 520d xDrive: баварский рецепт

В начале этого года почетные ряды премиального бизнес-класса на российском рынке потеснились под натиском VII поколения BMW 5 серии. Поводов для беспокойства у конкурентов предостаточно: в течение 45 лет своего существования модель зарекомендовала себя одним из самых популярных представителей баварского бренда.
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Тест-драйв BMW 520d xDrive: баварский рецепт BMW 5

К тому же, продажи предшествующей генерации с индексом F10 стали рекордными в истории «пятерки» - более 2 000 000 экземпляров. На российском рынке в прошлом году 5 серия с показателем продаж 4486 ед. уступила в рейтинге популярности моделей BMW только кроссоверу X5.

BMW 5
Выпускается с 1988 г.
Новый от 2 990 000 до 5 100 000 Р
Объявлений: 350
Отзывов: 9
Впервые предсерийная версия под заводским индексом G30 была представлена осенью прошлого года, а в январе 2017-го ее официально презентовали на автосалоне в Детройте. Как и предшественник, новая генерация создана по лекалам старшего брата - представительской 7 серии. Вместе с модульной платформой CLAR (clusterarchitecture) новоиспеченная модель позаимствовала у флагмана G12 и агрегаты, и технологии. Автомобиль увеличился в габаритах, растянувшись в длину без малого на 5 метров, а унифицированный корпоративный дизайн роднит его одновременно и с предыдущей «пятеркой», и с нынешней «семеркой».

Тем не менее, баварцы точно угадали, как должен выглядеть респектабельный бизнес-седан для зрелого и состоявшегося человека в расцвете лет и сил. В гармоничном облике G30, как в дорогом классическом мужском костюме, нет ничего лишнего – революционного и экспериментального. Для этого «баварец» слишком самодостаточен. Он явно повзрослел и стал более солидным и представительным. Потенциальный владелец такой вещицы уже далеко не романтик-сорвиголова в модных джинсах, но еще и не ленивый пенсионер в измятой пижаме.

 
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О том, что новая «пятерка» по духу и концепции стала ближе к старшему брату, убеждает салон, который в общих деталях повторяет интерьер флагманской модели. По тому же рисунку скомпоновано торпедо с аналогичным дисплеем и почти одинаковой центральной консолью, развернутой в сторону водителя. Здесь идентичная «семерке» электронная приборная панель, той же формы воздуховоды, схожая структура блока управления медиасистемой и климат-контролем, строго на том же месте расположена кнопка запуска двигателя, одинаковая конфигурация центрального тоннеля с джойстиком трансмиссии и переключателем iDrive. 

Так что, водитель здесь почувствует себя в настоящих апартаментах представительского класса. Тем более ничто не помешает наслаждаться отточенной функциональностью, строгим консервативным стилем и премиальным комфортом. Впрочем, последнее, скорее, касается водителя и переднего пассажира, так как на втором ряду здесь особо не пошикуешь: в сравнении с более доступными конкурентами бизнес-класса места здесь откровенно маловато. Все-таки BMW в этом смысле – воплощенная мечта эгоиста.

С другой стороны, нельзя не отметить одно из самых заметных и характерных достоинств в салоне баварских машин - великолепные сидения, которые заботливо приютят и уютно пристроят гостей с самой нестандартной комплекцией. Особенно это касается водительского кресла, оснащенного широчайшим диапазоном настроек. Кажется, что кроили его точь-в-точь для твоей фигуры, и жить в нем можно самое продолжительное путешествие. Так что, сомневаться в традиционном для немцев внимании к мелочам не приходится, и классический баварский рецепт по-прежнему действует. 

 
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На тесте была одна из самых демократичных комплектаций – BMW 520d xDrive за 2 960 000 рублей, которая более чем на 2 200 000 рублей доступнее, чем топовая версия М550i xDrive (от 5 200 000 руб.). Как оказалось, тандем 2-литровоготурбодизеля мощностью 190 л.с. и 8-диапазонного «автомата» Steptronic можно считать оптимальным компромиссом между адекватной динамикой и экономичностью, а отсутствие высокотехнологичных опций не сделало эту версию скучной.

BMW 5 520d xDrive 2.0 AT 4x4
2 л, 190 л.с
Автоматическая, 8-ступенчатая
0-100 - 7.6 с, 232 км/ч
4936 x 1868 x 1479 мм
полный
ДТ, 4.9 л на 100 км
2 900 000 руб
Все характеристики
Дизельный «баварец» честно меняет свой характер согласно одному из 3 выбранных режимов движения - Comfort, EcoPro и Sport. Каждому из них соответствует лаконичное оформление цифровой приборной панели. При спортивном режиме приборы словно заливаются кровью, и на уровне человеческого инстинкта воинственный алый окрас провоцирует на адреналин. В этом смысле BMW не обманывает, если речь идет и о базовых версиях. Если у такой колесницы меньше 2 сотен лошадей, не стоит забывать, что запрягали их дисциплинированные баварцы.

Как результат, филигранно настроенная автоматическая трансмиссия оперативно распределяет потенциал напористого 190-голового табуна, который, в свою очередь, выдает импульсивную взрывную динамику на каждой отметке тахометра, начиная с низовых 1500 об/мин и до предельных 5500 об/мин. Что характерно, на агрессивно-красном спидометре обозначены только отметки 50, 100, 150, 200 и 260 км/ч.

Дополнительная порция адреналина гарантирована, если спортивный режим движения совместить с аналогичным режимом коробки. В этом случае отклик педали становится мгновенным, «автомат» на порядок повышает свою скорострельность, работая без рывков и задержек, а эластичный мотор разгоняет седан, как ракету. Главное – не взлететь.

 
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Но и в своих «овощных» режимах «баварец» не теряет своего огненного темперамента, так что спортивных амбиций у 520d xDrive хватает за глаза. Причем, даже при азартной манере езды цикле средний расход солярки в смешанном не превышал 9 л/100 км. Баварский подход чувствуется и в работе удачно настроенной подвески, которая представляет собой честный компромисс между драйверскими амбициями и комфортом. Седан стабилен в поворотах, не склонен к кренам и обладает прекрасной плавностью хода. Предельно информативный штурвал демонстрирует адекватные реакции, и с таким настройками седан будет понятен и новичку, и матерому драйверу.   

Одним словом, немецкие мастера себе не изменили и в очередной раз создали качественный, сбалансированный и конкурентоспособный продукт, благодаря которому армия поклонников баварского бренда только увеличится. Тем более, что на российском рынке в бизнес-классе BMW предлагает широкий выбор гаммы моторов и сохраняет выгодную ценовую политику.

Базовая бензиновая версия 520i (184 л.с.), доступная только в заднеприводном варианте, оценена в 2 750 000 рублей. Далее по ценовой категории следует моноприводная модификация 520d (190 л.с.) за 2 810 000 рублей. BMW 530i (252 л.с.) стоит от 3 050 000 рублей. Одинаково обойдутся варианты 540i xDrive (340 л.с.) и 530d xDrive (265 л.с.) за 3 670 000 рублей. Топовая дизельная модификация M550d xDrive (400 л.с.) оценена минимум в 4 690 000 рублей, а самая дорогая бензиновая M550i xDrive (462 л.с.) – в 5 200 000 рублей. Все варианты «пятерки» в России предлагаются с автоматической трансмиссией.

 

Mercedes-Benz E класса обойдется минимум в 2 960 000 рублей за 184-сильный Е200. Топовая модификация E 43 AMG 4MATIC (401 л.с.) оценена в 4 890 000 рублей. Audi A6 доступен с «механикой» минимум за 2 600 000 рублей (1.8 TFSI, 190 л.с.). Верхний ценовой рубеж пока ограничен 3 640 000 рублей за 333-сильную Audi3.0 TFSI quattro. Jaguar XF предлагается у нас в диапазоне от 2 810 000 рублей за 180-сильный дизельный заднеприводный вариант до 4 495 000 рублей за 380-сильную AWD-версию.

Плюсы и минусы
Респектабельный бизнес-седанНемного пространства на заднем диване
Классные ТТХ, хваленое немецкое качествоБез малого 3 млн рублей - цена, подъемная не для многих
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Степан Флягин
Тест-Драйвы БМВ 5

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Отзывы по теме
Форум BMW 5 седан
Я сам катаю на Х5, жене вот недавно приобрел 5рку новую, иногда сам на ней катаюсь, очень доволен ее динамикой и управляемостью)
Wayt
Новый седан BMW 5-серии дебютирует в марте на автосалоне в Женеве
BMW машина красивая, спортивная, но что то из нее делают какую то мягкою... Где агрессия во внешнем виде... Жаль... Ожидал более резких углов, утонченности, скажем так - резкости.
Олег Александрович
Шпионские фото BMW 5 Series!
беха, бумер или боевая машина воров и т.д. заслуживает уважения на всех дорогах мира, а те кто отзывается о них плохо, так это от завести. я лично на 5-й серии уже давно и не поменяю её не на одну японку, американку, фран... и т.д.
роман
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Тест-драйв BMW 520d xDrive: баварский рецепт
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Тест-драйв BMW 520d xDrive: баварский рецепт
К тому же, продажи предшествующей генерации с индексом F10 стали рекордными в истории «пятерки» - более 2 000 000 экземпляров. На российском рынке в прошлом году 5 серия с показателем продаж 4486 ед. уступила в рейтинге популярности моделей BMW только кроссоверу X5. {{model_1545}} Впервые предсерийная версия под заводским индексом G30 была представлена осенью прошлого года, а в январе 2017-го ее официально презентовали на автосалоне в Детройте. Как и предшественник, новая генерация создана по лекалам старшего брата - представительской 7 серии. Вместе с модульной платформой CLAR (clusterarchitecture) новоиспеченная модель позаимствовала у флагмана G12 и агрегаты, и технологии. Автомобиль увеличился в габаритах, растянувшись в длину без малого на 5 метров, а унифицированный корпоративный дизайн роднит его одновременно и с предыдущей «пятеркой», и с нынешней «семеркой».Тем не менее, баварцы точно угадали, как должен выглядеть респектабельный бизнес-седан для зрелого и состоявшегося человека в расцвете лет и сил. В гармоничном облике G30, как в дорогом классическом мужском костюме, нет ничего лишнего – революционного и экспериментального. Для этого «баварец» слишком самодостаточен. Он явно повзрослел и стал более солидным и представительным. Потенциальный владелец такой вещицы уже далеко не романтик-сорвиголова в модных джинсах, но еще и не ленивый пенсионер в измятой пижаме.{{gallery_880}} О том, что новая «пятерка» по духу и концепции стала ближе к старшему брату, убеждает салон, который в общих деталях повторяет интерьер флагманской модели. По тому же рисунку скомпоновано торпедо с аналогичным дисплеем и почти одинаковой центральной консолью, развернутой в сторону водителя. Здесь идентичная «семерке» электронная приборная панель, той же формы воздуховоды, схожая структура блока управления медиасистемой и климат-контролем, строго на том же месте расположена кнопка запуска двигателя, одинаковая конфигурация центрального тоннеля с джойстиком трансмиссии и переключателем iDrive.  Так что, водитель здесь почувствует себя в настоящих апартаментах представительского класса. Тем более ничто не помешает наслаждаться отточенной функциональностью, строгим консервативным стилем и премиальным комфортом. Впрочем, последнее, скорее, касается водителя и переднего пассажира, так как на втором ряду здесь особо не пошикуешь: в сравнении с более доступными конкурентами бизнес-класса места здесь откровенно маловато. Все-таки BMW в этом смысле – воплощенная мечта эгоиста. С другой стороны, нельзя не отметить одно из самых заметных и характерных достоинств в салоне баварских машин - великолепные сидения, которые заботливо приютят и уютно пристроят гостей с самой нестандартной комплекцией. Особенно это касается водительского кресла, оснащенного широчайшим диапазоном настроек. Кажется, что кроили его точь-в-точь для твоей фигуры, и жить в нем можно самое продолжительное путешествие. Так что, сомневаться в традиционном для немцев внимании к мелочам не приходится, и классический баварский рецепт по-прежнему действует.  {{gallery_879}} На тесте была одна из самых демократичных комплектаций – BMW 520d xDrive за 2 960 000 рублей, которая более чем на 2 200 000 рублей доступнее, чем топовая версия М550i xDrive (от 5 200 000 руб.). Как оказалось, тандем 2-литровоготурбодизеля мощностью 190 л.с. и 8-диапазонного «автомата» Steptronic можно считать оптимальным компромиссом между адекватной динамикой и экономичностью, а отсутствие высокотехнологичных опций не сделало эту версию скучной.{{params_57290}} Дизельный «баварец» честно меняет свой характер согласно одному из 3 выбранных режимов движения - Comfort, EcoPro и Sport. Каждому из них соответствует лаконичное оформление цифровой приборной панели. При спортивном режиме приборы словно заливаются кровью, и на уровне человеческого инстинкта воинственный алый окрас провоцирует на адреналин. В этом смысле BMW не обманывает, если речь идет и о базовых версиях. Если у такой колесницы меньше 2 сотен лошадей, не стоит забывать, что запрягали их дисциплинированные баварцы. Как результат, филигранно настроенная автоматическая трансмиссия оперативно распределяет потенциал напористого 190-голового табуна, который, в свою очередь, выдает импульсивную взрывную динамику на каждой отметке тахометра, начиная с низовых 1500 об/мин и до предельных 5500 об/мин. Что характерно, на агрессивно-красном спидометре обозначены только отметки 50, 100, 150, 200 и 260 км/ч. Дополнительная порция адреналина гарантирована, если спортивный режим движения совместить с аналогичным режимом коробки. В этом случае отклик педали становится мгновенным, «автомат» на порядок повышает свою скорострельность, работая без рывков и задержек, а эластичный мотор разгоняет седан, как ракету. Главное – не взлететь. {{gallery_881}} {{material_119594}} Но и в своих «овощных» режимах «баварец» не теряет своего огненного темперамента, так что спортивных амбиций у 520d xDrive хватает за глаза. Причем, даже при азартной манере езды цикле средний расход солярки в смешанном не превышал 9 л/100 км. Баварский подход чувствуется и в работе удачно настроенной подвески, которая представляет собой честный компромисс между драйверскими амбициями и комфортом. Седан стабилен в поворотах, не склонен к кренам и обладает прекрасной плавностью хода. Предельно информативный штурвал демонстрирует адекватные реакции, и с таким настройками седан будет понятен и новичку, и матерому драйверу.    Одним словом, немецкие мастера себе не изменили и в очередной раз создали качественный, сбалансированный и конкурентоспособный продукт, благодаря которому армия поклонников баварского бренда только увеличится. Тем более, что на российском рынке в бизнес-классе BMW предлагает широкий выбор гаммы моторов и сохраняет выгодную ценовую политику.Базовая бензиновая версия 520i (184 л.с.), доступная только в заднеприводном варианте, оценена в 2 750 000 рублей. Далее по ценовой категории следует моноприводная модификация 520d (190 л.с.) за 2 810 000 рублей. BMW 530i (252 л.с.) стоит от 3 050 000 рублей. Одинаково обойдутся варианты 540i xDrive (340 л.с.) и 530d xDrive (265 л.с.) за 3 670 000 рублей. Топовая дизельная модификация M550d xDrive (400 л.с.) оценена минимум в 4 690 000 рублей, а самая дорогая бензиновая M550i xDrive (462 л.с.) – в 5 200 000 рублей. Все варианты «пятерки» в России предлагаются с автоматической трансмиссией.   Mercedes-Benz E класса обойдется минимум в 2 960 000 рублей за 184-сильный Е200. Топовая модификация E 43 AMG 4MATIC (401 л.с.) оценена в 4 890 000 рублей. Audi A6 доступен с «механикой» минимум за 2 600 000 рублей (1.8 TFSI, 190 л.с.). Верхний ценовой рубеж пока ограничен 3 640 000 рублей за 333-сильную Audi3.0 TFSI quattro. Jaguar XF предлагается у нас в диапазоне от 2 810 000 рублей за 180-сильный дизельный заднеприводный вариант до 4 495 000 рублей за 380-сильную AWD-версию.
2017-06-23
Автор: Степан Флягин
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