86
30 апреля 2017, 20:44

Тест-драйв BMW М2: выстрел в яблочко

«Молния Маккуин!» - воскликнул шестилетний сын, увидев вдалеке сверкающую на солнце, ярко-красную миниатюрную машинку. Мои ассоциации были несколько другими: издалека среди прозаичных чёрно-белых соседей она смотрелась кровавым яблочком в центре мишени. Ну, а вблизи приземистое баварское купе напоминало раскаленную пулю.
^
Тест-драйв BMW М2: выстрел в яблочко BMW M2

Напомним, что BMW 2 серии - это двухдверные варианты «единички», у которой они позаимствовали значительную часть узлов и агрегатов. Внешне это абсолютно разные автомобили, в том числе и по габаритам: купе на 103 мм длиннее, на 9 мм шире и на 22 мм ниже хэтчбека. Пошло ли это на пользу внутренним объемам автомобиля, большой вопрос.

BMW M2
Новый 3 650 000 Р
С жарким темпераментом, магнетической энергией и играющими мускулами в облике этой огненной бестии немецкие дизайнерыв очередной не промахнулись - все на своих привычных баварских местах. Никуда не делся и знаменитый акулий плавник, как и весь остальной узнаваемый корпоративный стиль BMW. Эта раскаленная пуля действительно обжигает со всех сторон, и охладит ее только встречный ветер. Поэтому состояние покоя для нее противоестественно. Любая деталь экстерьера взывает к безумной погоне, кажется, что каждая секунда простоя для этого жеребца полна мучений и страданий. А посему под испепеляющим гипнозом сажусь внутрь, инстинктивно нажимаю кнопку запуска двигателя, и трепещу…   

В этом огненном сгустке энергии кипят безумной страстью 326 отборных баварских скакунов. Их возможности определяют турбонаддув и 450 Нм крутящего момента, а их поведение зависит от 4 режимов движения системы Drive Select, клавиша которой притаилась на центральном тоннеле, около рукоятки трансмиссии. Даже самый щадящий из них - EcoPro - назвать «овощным» язык не поворачивается, а по умолчанию установленный режим Comfort как будто все время лукаво намекает: «Переключись на Sport. А еще лучше - на Sport Plus».

 
5
фото
  
Избегая крайностей, устанавливаю Sport и чувствую, что не нога управляет педалью, а наоборот, и чем ближе она к полу, тем звонче шаманский вой этого одержимого оракула. В его звуке все – и барабанный бой, и гортанное пение, и экзальтированные заклинания, когда каждая молекула тела молится одному идолу – движению. Поэтому любая поездка на BMW M2 – это даже не заезд, а ритуал. С пением, дымом и плясками.

8-ступенчатый «автомат» Steptronic ловко жонглирует передачами, мастерски импровизируя с изощренными комбинациями. Стрелка на тахометре нервозно суетится, перескакивая с отметки 2 000 на 4 000 об/мин, с 3 000 на 5 000 об/мин и спешно проползая до красных 7 000 оборотов. Кажется, что этот прибор переклинило, и он живет своей отдельной хаотичной жизнью, но на самом деле всем командует отточенный немецкий порядок. Вымуштрованный тандем турбированной 3-литровой «шестерки» и 8-ступенчатого «автомата», обостренная реакция акселератора и пируэты трансмиссии выдают потрясающую динамику.

Кажется, что самое легкое соприкосновение с педалью газа влечет за собой гром взрыва, свист пули и гул ракеты. Каждый метр асфальта сдается без боя за доли секунды, а вестибулярный аппарат не успевает реагировать на нешуточные перепады тяги. Сухие цифры «4,8 секунды до «сотни» не в состоянии выразить все эмоции, которые дарит адреналиновый разгон «баварца». В спортивном режиме он похож на дикого необъезженного мустанга, обуздать которого под силу только прирожденному ковбою. Что говорить о текущем, еще более взрывном варианте М 240i с 340-сильным мотором…

 
5
фото
  
Так что посягать на верхние настройки Drive Select новичкам крайне опасно. Да и вряд ли BMW M2 подружится с тем, кто рассчитывает на премиальный комфорт, и кто за рулем привык отдыхать. Полноприводный «баварец» с куражом входит в повороты и невозмутим на скоростных дугах, но он фамильярно пинается на кочках и грубо матерится при разгоне. Не дадут расслабиться и сверхчувствительная педаль газа, а также острый информативный руль. BMW M2 – это активная работа, вызывающая гамму неповторимых эмоций, но она способна и утомить.

BMW M2 3.0 МТ
3 л, 370 л.с
Механическая 6-ступенчатая
0-100 - 4.5 с, 250 км/ч
4468 x 1854 x 1410 мм
задний
АИ-98, 8.5 л на 100 км
3 650 000 руб
Все характеристики
 

А вот салон 2-й серии в противовес экстерьеру оформлен без «огня» - в привычном баварском стиле, где властвуют консерватизм и практичность. Значительная часть элементов знакома по «единичке» - панель приборов с парой циферблатов, экспрессивное торпедо, широкая центральная консоль, переходящая в тоннель с теми же подстаканниками и глянцевой площадкой. Материалы отделки самые прозаичные, никакой претензии на роскошь. Изысканно смотрится разве что дорогая обивка из белой кожи. А вот на раскаленный темперамент напоминают плотные кресла с выдающейся боковой поддержкой и низкая посадка. Пожалуй, еще об этом говорят задорные цветные логотипы M Performance на приборный панели и руле. В остальном здесь царят холодный расчет и выверенная эргономика, а в атмосфере витает тотальное предвкушение скорости.

Традиционно широкий для купе дверной проем в BMW 2 серии оказался еще и неожиданно высок для этого типа кузова, так что рослым и упитанным водителям проход сюда совсем незатруднителен. А вот проникнуть на задний ряд пассажирам с выдающейся комплекцией будет совсем непросто. Да и не зачем, потому что даже вдвоем им там будет тесновато. Несмотря на удлиненный кузов «двойки» по сравнению с 1-й серией, на задних сиденьях по-прежнему наблюдается дефицит свободного пространства - как в ногах, так и над головой. Впрочем, это вполне объяснимо – ведь это машина для водителя.

 
5
фото
  
Топовые версии BMW M2 оснащаются модернизированной мультимедийной системой iDrive с  8,8-дюймовым монитором и возможностью доступа в Интернет. Список дополнительных опций включает также камеру заднего вида, систему контроля полосы движения, функцию предупреждения о фронтальном столкновении, ассистент парковки, технологию Start/Stop и прочие радости жизни. Цены на BMW M2 варьируются в диапазоне от 2 680 000 рублей за заднеприводную версию и 2 820 000 рублей за полноприводную xDrive.

Такие дорогие и азартные «игрушки», созданные для истинных ценителей скорости, остаются штучным вариантом на нашем рынке, а потому в прямые конкуренты BMW M2 напрашивается только 230-сильный Audi TT купе 2.0 TFSI.  С моноприводом такой спорткар обойдется в 2 535 000 рублей, а версия quattro – в 2 625 000 рублей

 

Для поклонников BMW разница между купе из Ингольштадта и искрометным М2, исчисляемая более чем в сотню рублей, будет оправдана.В любом случае сложно переоценить богатые и устойчивые традиции баварского бренда, ярчайшую индивидуальность его представителей и их жесткую бескомпромиссность в отношении спортивных амбиций. Хотя у Audi TT имеется своя армия поклонников, которые предпочитают более мягкий баланс между спортом и комфортом.

Степан Флягин
Тест-Драйвы БМВ М2

В избранное

Комментарии

Материал про

Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум BMW X5M
Bmw X5M - это вообще не поятно что такое.... И не внедорожник и не спортивный автомобиль! На 200- m5 уделает его без проблем.... Контингент покупающий такой авто вообще не понятно чем руководствуется... Это не просто BMW головного мозга, это что-то запредельное...
Noname
Форум BMW X1
BMW X1 -- моя первая машина. Самая любимая до сих пор...
AlexKuzmin
Форум BMW X3
Я свой брал BMW 7 в Казани повезло , что попал на акцию кредит получился дешевле - да и сервисное обслуживание у них оказалось на уровне когда повредилось лобовое стекло от камня на дороге, поменяли без проблем . Для жителей Казани и Татарстана думаю это удобнее всё же нежели другие регионы.
Алексей
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква BMW Автомудрость BMW АвтоПитер BMW Дизайн и тюнинг BMW Новинки и концепт кары BMW Новости и акции автосалонов BMW Автосалоны и дилеры марки BMW Аренда и прокат авто марки BMW Автоклубы и форумы автозавчастей марки BMW Автосервисы и магазины автозапчастей марки BMW
Главные материалы
Тест-драйв BMW М2: выстрел в яблочко
Проезд по выделенкам могут сделать свободным
Какую сумму вы тратите на оплату штрафов ГИБДД?
Голосовать
Продажа BMW M2
Объявления о продаже BMW M2
Рейтинг по классам
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 8 моделей
Класс D
Geely Vision и еще 41 модель
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 25 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 21 модель
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль M2
Тест-драйв BMW М2: выстрел в яблочко
Напомним, что BMW 2 серии - это двухдверные варианты «единички», у которой они позаимствовали значительную часть узлов и агрегатов. Внешне это абсолютно разные автомобили, в том числе и по габаритам: купе на 103 мм длиннее, на 9 мм шире и на 22 мм ниже хэтчбека. Пошло ли это на пользу внутренним объемам автомобиля, большой вопрос.{{model_6218}} С жарким темпераментом, магнетической энергией и играющими мускулами в облике этой огненной бестии немецкие дизайнерыв очередной не промахнулись - все на своих привычных баварских местах. Никуда не делся и знаменитый акулий плавник, как и весь остальной узнаваемый корпоративный стиль BMW. Эта раскаленная пуля действительно обжигает со всех сторон, и охладит ее только встречный ветер. Поэтому состояние покоя для нее противоестественно. Любая деталь экстерьера взывает к безумной погоне, кажется, что каждая секунда простоя для этого жеребца полна мучений и страданий. А посему под испепеляющим гипнозом сажусь внутрь, инстинктивно нажимаю кнопку запуска двигателя, и трепещу…   В этом огненном сгустке энергии кипят безумной страстью 326 отборных баварских скакунов. Их возможности определяют турбонаддув и 450 Нм крутящего момента, а их поведение зависит от 4 режимов движения системы Drive Select, клавиша которой притаилась на центральном тоннеле, около рукоятки трансмиссии. Даже самый щадящий из них - EcoPro - назвать «овощным» язык не поворачивается, а по умолчанию установленный режим Comfort как будто все время лукаво намекает: «Переключись на Sport. А еще лучше - на Sport Plus».{{gallery_829}} Избегая крайностей, устанавливаю Sport и чувствую, что не нога управляет педалью, а наоборот, и чем ближе она к полу, тем звонче шаманский вой этого одержимого оракула. В его звуке все – и барабанный бой, и гортанное пение, и экзальтированные заклинания, когда каждая молекула тела молится одному идолу – движению. Поэтому любая поездка на BMW M2 – это даже не заезд, а ритуал. С пением, дымом и плясками.8-ступенчатый «автомат» Steptronic ловко жонглирует передачами, мастерски импровизируя с изощренными комбинациями. Стрелка на тахометре нервозно суетится, перескакивая с отметки 2 000 на 4 000 об/мин, с 3 000 на 5 000 об/мин и спешно проползая до красных 7 000 оборотов. Кажется, что этот прибор переклинило, и он живет своей отдельной хаотичной жизнью, но на самом деле всем командует отточенный немецкий порядок. Вымуштрованный тандем турбированной 3-литровой «шестерки» и 8-ступенчатого «автомата», обостренная реакция акселератора и пируэты трансмиссии выдают потрясающую динамику. Кажется, что самое легкое соприкосновение с педалью газа влечет за собой гром взрыва, свист пули и гул ракеты. Каждый метр асфальта сдается без боя за доли секунды, а вестибулярный аппарат не успевает реагировать на нешуточные перепады тяги. Сухие цифры «4,8 секунды до «сотни» не в состоянии выразить все эмоции, которые дарит адреналиновый разгон «баварца». В спортивном режиме он похож на дикого необъезженного мустанга, обуздать которого под силу только прирожденному ковбою. Что говорить о текущем, еще более взрывном варианте М 240i с 340-сильным мотором…{{gallery_830}} Так что посягать на верхние настройки Drive Select новичкам крайне опасно. Да и вряд ли BMW M2 подружится с тем, кто рассчитывает на премиальный комфорт, и кто за рулем привык отдыхать. Полноприводный «баварец» с куражом входит в повороты и невозмутим на скоростных дугах, но он фамильярно пинается на кочках и грубо матерится при разгоне. Не дадут расслабиться и сверхчувствительная педаль газа, а также острый информативный руль. BMW M2 – это активная работа, вызывающая гамму неповторимых эмоций, но она способна и утомить.{{params_54424}} А вот салон 2-й серии в противовес экстерьеру оформлен без «огня» - в привычном баварском стиле, где властвуют консерватизм и практичность. Значительная часть элементов знакома по «единичке» - панель приборов с парой циферблатов, экспрессивное торпедо, широкая центральная консоль, переходящая в тоннель с теми же подстаканниками и глянцевой площадкой. Материалы отделки самые прозаичные, никакой претензии на роскошь. Изысканно смотрится разве что дорогая обивка из белой кожи. А вот на раскаленный темперамент напоминают плотные кресла с выдающейся боковой поддержкой и низкая посадка. Пожалуй, еще об этом говорят задорные цветные логотипы M Performance на приборный панели и руле. В остальном здесь царят холодный расчет и выверенная эргономика, а в атмосфере витает тотальное предвкушение скорости. Традиционно широкий для купе дверной проем в BMW 2 серии оказался еще и неожиданно высок для этого типа кузова, так что рослым и упитанным водителям проход сюда совсем незатруднителен. А вот проникнуть на задний ряд пассажирам с выдающейся комплекцией будет совсем непросто. Да и не зачем, потому что даже вдвоем им там будет тесновато. Несмотря на удлиненный кузов «двойки» по сравнению с 1-й серией, на задних сиденьях по-прежнему наблюдается дефицит свободного пространства - как в ногах, так и над головой. Впрочем, это вполне объяснимо – ведь это машина для водителя.{{gallery_828}} Топовые версии BMW M2 оснащаются модернизированной мультимедийной системой iDrive с  8,8-дюймовым монитором и возможностью доступа в Интернет. Список дополнительных опций включает также камеру заднего вида, систему контроля полосы движения, функцию предупреждения о фронтальном столкновении, ассистент парковки, технологию Start/Stop и прочие радости жизни. Цены на BMW M2 варьируются в диапазоне от 2 680 000 рублей за заднеприводную версию и 2 820 000 рублей за полноприводную xDrive. Такие дорогие и азартные «игрушки», созданные для истинных ценителей скорости, остаются штучным вариантом на нашем рынке, а потому в прямые конкуренты BMW M2 напрашивается только 230-сильный Audi TT купе 2.0 TFSI.  С моноприводом такой спорткар обойдется в 2 535 000 рублей, а версия quattro – в 2 625 000 рублей.    Для поклонников BMW разница между купе из Ингольштадта и искрометным М2, исчисляемая более чем в сотню рублей, будет оправдана.В любом случае сложно переоценить богатые и устойчивые традиции баварского бренда, ярчайшую индивидуальность его представителей и их жесткую бескомпромиссность в отношении спортивных амбиций. Хотя у Audi TT имеется своя армия поклонников, которые предпочитают более мягкий баланс между спортом и комфортом.
2017-04-30
Автор: Степан Флягин
О проекте Реклама FAQ по сайту
Самара Пермь Великий Новгород
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG