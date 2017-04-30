Тест-драйв BMW М2: выстрел в яблочко
Напомним, что BMW 2 серии - это двухдверные варианты «единички», у которой они позаимствовали значительную часть узлов и агрегатов. Внешне это абсолютно разные автомобили, в том числе и по габаритам: купе на 103 мм длиннее, на 9 мм шире и на 22 мм ниже хэтчбека. Пошло ли это на пользу внутренним объемам автомобиля, большой вопрос.
В этом огненном сгустке энергии кипят безумной страстью 326 отборных баварских скакунов. Их возможности определяют турбонаддув и 450 Нм крутящего момента, а их поведение зависит от 4 режимов движения системы Drive Select, клавиша которой притаилась на центральном тоннеле, около рукоятки трансмиссии. Даже самый щадящий из них - EcoPro - назвать «овощным» язык не поворачивается, а по умолчанию установленный режим Comfort как будто все время лукаво намекает: «Переключись на Sport. А еще лучше - на Sport Plus».
8-ступенчатый «автомат» Steptronic ловко жонглирует передачами, мастерски импровизируя с изощренными комбинациями. Стрелка на тахометре нервозно суетится, перескакивая с отметки 2 000 на 4 000 об/мин, с 3 000 на 5 000 об/мин и спешно проползая до красных 7 000 оборотов. Кажется, что этот прибор переклинило, и он живет своей отдельной хаотичной жизнью, но на самом деле всем командует отточенный немецкий порядок. Вымуштрованный тандем турбированной 3-литровой «шестерки» и 8-ступенчатого «автомата», обостренная реакция акселератора и пируэты трансмиссии выдают потрясающую динамику.
Кажется, что самое легкое соприкосновение с педалью газа влечет за собой гром взрыва, свист пули и гул ракеты. Каждый метр асфальта сдается без боя за доли секунды, а вестибулярный аппарат не успевает реагировать на нешуточные перепады тяги. Сухие цифры «4,8 секунды до «сотни» не в состоянии выразить все эмоции, которые дарит адреналиновый разгон «баварца». В спортивном режиме он похож на дикого необъезженного мустанга, обуздать которого под силу только прирожденному ковбою. Что говорить о текущем, еще более взрывном варианте М 240i с 340-сильным мотором…
|BMW M2 3.0 МТ
|3 л, 370 л.с
|Механическая 6-ступенчатая
|0-100 - 4.5 с, 250 км/ч
|4468 x 1854 x 1410 мм
|задний
|АИ-98, 8.5 л на 100 км
|3 650 000 руб
|Все характеристики
А вот салон 2-й серии в противовес экстерьеру оформлен без «огня» - в привычном баварском стиле, где властвуют консерватизм и практичность. Значительная часть элементов знакома по «единичке» - панель приборов с парой циферблатов, экспрессивное торпедо, широкая центральная консоль, переходящая в тоннель с теми же подстаканниками и глянцевой площадкой. Материалы отделки самые прозаичные, никакой претензии на роскошь. Изысканно смотрится разве что дорогая обивка из белой кожи. А вот на раскаленный темперамент напоминают плотные кресла с выдающейся боковой поддержкой и низкая посадка. Пожалуй, еще об этом говорят задорные цветные логотипы M Performance на приборный панели и руле. В остальном здесь царят холодный расчет и выверенная эргономика, а в атмосфере витает тотальное предвкушение скорости.
Традиционно широкий для купе дверной проем в BMW 2 серии оказался еще и неожиданно высок для этого типа кузова, так что рослым и упитанным водителям проход сюда совсем незатруднителен. А вот проникнуть на задний ряд пассажирам с выдающейся комплекцией будет совсем непросто. Да и не зачем, потому что даже вдвоем им там будет тесновато. Несмотря на удлиненный кузов «двойки» по сравнению с 1-й серией, на задних сиденьях по-прежнему наблюдается дефицит свободного пространства - как в ногах, так и над головой. Впрочем, это вполне объяснимо – ведь это машина для водителя.
Такие дорогие и азартные «игрушки», созданные для истинных ценителей скорости, остаются штучным вариантом на нашем рынке, а потому в прямые конкуренты BMW M2 напрашивается только 230-сильный Audi TT купе 2.0 TFSI. С моноприводом такой спорткар обойдется в 2 535 000 рублей, а версия quattro – в 2 625 000 рублей.
Для поклонников BMW разница между купе из Ингольштадта и искрометным М2, исчисляемая более чем в сотню рублей, будет оправдана.В любом случае сложно переоценить богатые и устойчивые традиции баварского бренда, ярчайшую индивидуальность его представителей и их жесткую бескомпромиссность в отношении спортивных амбиций. Хотя у Audi TT имеется своя армия поклонников, которые предпочитают более мягкий баланс между спортом и комфортом.
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