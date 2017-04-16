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16 апреля 2017, 07:36

Тест-драйв Cadillac XT5: шампанское настроение

Всматриваюсь в зеркало заднего вида и ничего не понимаю: картинка «плывет». Не потому, что зрение стало сдавать, что само по себе печально. Просто вместо статического трапециевидного «полотна» с контурами заднего стекла и головами пассажиров за твоей спиной – качественное потоковое видео. Чур меня...
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Тест-драйв Cadillac XT5: шампанское настроение Cadillac XT5

Э, парень, - ставлю себе в укор, - надо было на брифинге не в Facebook торчать, а слушать представителей Cadillac, которые для тебя, родной, старались – рассказывали о новшествах, коими напичкан новый XT5. Проморгал лекцию – вот и чувствуй себя Робинзоном, отставшим от жизни.

Cadillac XT5
Новый от 2 990 000 до 3 990 000 Р
А ведь эта американская фишка - диво дивное: благодаря видео, ты можешь обозревать за кормой кроссовера максимум всего того, что обычное зеркало никогда не покажет. Автопроизводитель заявляет о 300-процентном увеличении угла обзора в сравнении с традиционным зеркалом. При этом родная дорожная грязь «глазкам» системы нипочем – к ним приставлен специальный омыватель, в случае чего «вылечит глаукому». Остается только «зарядить» объект мультяшной серией, и никакие стандартные для «премиума» ТВ-экраны в спинках передних кресел будут не нужны.

С такой технологией не только от шпионов удирать вольготно, но и парковаться удобно. А чтобы комфорт щегольнул не меньшим процентом, всегда можно активировать ассистент парковки – в этом случае оба задних полушария (простите за анатомию) получат порцию скоротечного и неожиданно-уместного вибромассажа. 

 
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Как писал Виктор Конецкий, «для американцев автомобиль – это уже не средство для передвижения, а служебный кабинет на колесах с тормозом или гостиная на амортизаторах». Не  уверен, что наш остроумный советский писатель хоть раз в жизни порадовал себя общением с «Кадиллаком», но заметил он пророчески в точку. Невольно вспоминается реакция Билла Клинтона, однажды  оказавшегося в одном из отягощенных золотом приемных залов Кремля: «Здесь не переговоры вести, здесь только виски пить!». Нечто схожее может родиться в уме человека, дрогнувшего перед обаяньем Cadillac XT5 – настолько гостеприимным и люксовым выглядит его интерьер.

У испанцев — сиеста, у шведов — Fika… Неважно, как назвать короткий перерыв между делами. Главное, устраивать его, ведь это так приятно. Ваша изнеженная плоть вострепещет перед обилием качественных материалов, использованных в оформлении салона XT5. Не правомерен, конечно, ставить в один ряд в S-Class Maybach, но, признаюсь, здесь не менее волнительно. Архитектура панелей - как застывшая музыка. Надо работать в каком-нибудь «мебельном» СМИ, чтобы найти верные характеристики для описания дизайнерской мысли американских создателей «гостиной» XT5. Высший им балл за это творение – вот и вся оценка.

Даниил Гранин, автор романа "Бегство в Россию" « …он едет по русской дороге на белом «Кадиллаке». После его страшного драндулета он наслаждается легким ходом мощной машины, которая мягко пробирается через лужи, ухабы… - С чего вы взяли про машину? – Все русские мужчины мечтают о хорошей машине» »
Даниил Гранин, автор романа "Бегство в Россию"
Почитаемый многими нашими соотечественниками Lexus RX вряд ли предложит аналогичный уровень уюта и роскоши внутри. А ведь «японец» в модификации с сопоставимым по ТТХ 3,5-литровым 301-сильным двигателем стоит заметно дороже: 3 613 000 рублей за RX350 против стартовых 2 990 000 рублей за XT5. При этом сопоставив насыщенность комплектаций, заметим преимущество Cadillac, у которого опций – как семян в огурце. При этом не забудем «удобрить» нашего героя куда большим ореолом престижа марки и «незаезженностью» ее продукции на родных просторах.

 
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Жаль только, последователи дела Генри Лиланда отказались от полноценных имен в обозначении своих роскошных моделей, сделав зачем-то ставку на кодированные названия. Признаться, не по статусу… Поэтому давайте хоть на секундочку побалуем себя воспоминаниями, оно того стоит: Fleetwood, DeVille, Calais, Eldorado, Custom Phaeton, Allante, Seville...

Президент Обама перемещался, как и многие его предшественники, на лимузине Cadillac. Бронированный 6,3-метровый 3-тонный Cadillac One с 6,5-литровым двигателем стоимостью около 2,3 млн долларов разгоняется до 100 км/ч за 15 секунд. Корпус сделан из стали, алюминия, титана и керамики. Двери - толщиной 20 см, безосколочное стекло — 15 см. Автомобиль снабжен запасом кислорода, системой пожаротушения, камерами ночного видения, устройствами выброса слезоточивого газа. На борту имеется запас крови, аналогичной крови президента.
Что не имя, то Дрожь в голосе, что не слово, то Песня! XT5, как сегментальный преемник хорошо известного у нас SRX, не имеет такого Звука в произношении имени, как вышеназванные романтики прошлых лет, и это печалит, поскольку новый автомобиль сконструирован все в том же традиционно высоком порыве мысли.

Вспомнив про старину SRX, нельзя не сказать, что за неполные 6 лет своего официального присутствия на отечественных просторах, автомобиль разошелся тиражом почти 5 000 экземпляров. В московском офисе Cadillac считают этот результат вполне приемлемым и имеют на то все основания. Вот только, как говорят в компании, появилась острая необходимость серьезно омолодить покупательскую кровь. На реализацию этой цели брошены такие комбинированные усилия, как максимальный «фарш», модный экстерьер, роскошный салон, агрессивный маркетинг. К этому прибавлены разные попутные сервисы, незаменимые в повседневной эксплуатации автомобиля плюс выгодные кредитные программы.

На них, считают российские представители бренда, можно уехать далеко. А вот насколько быстро? Этим вопросом задались мы, журналисты, «оседлавшие» XT5 на хваленых автобанах Северной Германии. Участки, где отсутствуют какие-либо скоростные ограничения, настоящее раздолье для русского водителя. 170-180 км/ч тут – «как поздний ужин, никому не нужен». «200» и выше – вот оно счастье мадам Петуховой!

 
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С неумолимостью стрелки компаса 3,7-литровый V6, успевший отличиться в ТОП-10 лучших штатовских моторов, отрабатывает ускорение на завышенных скоростях. Возможно, дается это ему непросто, но в помощь 314 подкапотных «лошадей» и 368 Нм крутящего момента. До «150-ти» тишина в салоне умиляет, выше – сами понимаете… Разгон со старта – больше степенный, нежели взрывной. Это, пожалуй, точное определение той работы, которую сообща проводят 6-цилиндровый «атмосферник» и 8-ступенчатый «автомат» Aisin AWF8F45. Двигатель надо крутить, его пиковые обороты - чуть выше средней отметки. Пускай заводской релиз говорит нам о 7-секундном рывке с места до «сотни», уверовать в это по сугубо драйверским ощущениям непросто даже под прицелом автомата.

V6 серии LGX объемом 3,7 литра, выполненный из алюминия, с непосредственным впрыском горючего, фазовращателями на каждом из 4 распредвалов, вмонтированными в головки блока впускными коллекторами и системой деактивации двух «горшков» при низких нагрузках. Мотор развивает 314 л.с. при 6700 об/мин и 367 Нм крутящего момента.
Впрочем, не о CTS-V же речь идет, с его 3,7-секундным выстрелом. XT5 создан совсем не для автодрома, хватит с него и того, что при необходимости может ехать очень быстро. Зато при «мужском» объеме двигателя 2-тонный кроссовер радует совсем не звериным «аппетитом». В нашем 2-дневном микс-пробеге, с разными условиями перемещения, на финише нарисовалась цифра 10,6 л/100 км. Объяснение простое: агрегат наделен возможностью отключать пару цилиндров, когда от него не требуют speed-рекордов. Почувствовала, скажем, электроника Active Fuel Management, что мощь и тяга в данный конкретный момент неуместны – и тут же «выводит из строя лишние «горшки». Признаться, очень полезная  штука.

Технология Stabiltrak подтормаживает колеса и уменьшает крутящий момент, помогая автомобилю с высоким 200-миллиметровым клиренсом сохранять курсовую устойчивость на пляжном слаломе. Чтобы определить наиболее соответствующий тем или иным условиям передвижения характер XT5, автопроизводитель предлагает «продегустировать» 3 режима настроек шасси и мотора. Tour – самый простой, с ведущими передними колёсами, при этом настройки амортизаторов максимально «нежны».

 
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Переключение «автоматических» передач дает еле заметную задержку, а реакция на педаль акселератора задемпфирована. Совсем иное дело режим Sport. Не табуретка, конечно, но становится подчеркнуто жестко, особенно на неровном дорожном покрытии, которого в Германии немного. При этом о кренах в скоростных виражах можно забыть. Здесь уже торжествует задний редуктор Twinster: доворачивает машину более высокой тягой на одном из задних колес (см. ниже по тексту). Наконец, AWD: участие задних колёс в процессе езды - частичное, при этом АКПП работает чуть проворнее да и реакции на газ немного острее.

Cadillac XT5 Platinum 3.6 AT 4x4
3.6 л, 314 л.с
Автоматическая, 8-ступенчатая
4815 x 1903 x 1675 мм
полный
АИ-95
3 990 000 руб
Все характеристики

Схема полного привода GKN, если так можно выразиться, особая. Американцы не бравируют ею, дескать, вывезет из любой грязи, нет. Они лишь подчеркивают, что детали 4x4 «оригинальные и дорогие». Фишка технологии в том, что в ней отсутствует дифференциал, но при этом есть передняя и задняя многодисковые муфты, управляющие вектором тяги. С их помощью можно передать все 100% мощности на ту или иную ось. При этом каждая из этих 2 муфт готова распределить крутящий момент между левым и правым боком автомобиля. Будь у нас в ходе германского тест-драйва хоть малейшая возможность свернуть с проложенного «паркетного» маршрута на подобие бездорожья, обязательно бы оценили особенности 4x4. Но максимум, чего мы достигли в той поездке, так это восторженно-удивленных взглядов со стороны сытых бюргеров.

Поначалу мы с коллегами недоумевали, с чего бы это. Потом выяснилось: на рынке ФРГ, равно как и на прочих европейских рынках, бренд Cadillac почти не представлен, это, как ожидается, дело ближайшего будущего. Немцы привыкли довольствоваться добротными продуктами made in Germany, им этого «за глаза и уши». Но когда вдруг обнаруживается нечто такое, что может небезпочвенно покуситься на «национальную гордость», это неизбежно возбуждает у них здоровое любопытство. В нашем случае так оно и случилось. И нигде нибудь, а на самом настоящем «острове миллионеров», как именуют Зюльц сами жители Федеративной Республики. На одной из парковок ко мне подошел хозяин новенькой Mazda MX-5 и стал задавать бесчисленные вопросы про «невидаль» с именем Cadillac XT5. Только тогда я понял, что автомобиль - стоящий. Или, как говорят на нашей с вами Родине: «Надо брать»…

 
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Комплектации

Их четыре: Base, Luxury, Premium и Platinum. За стартовый вариант просят от 2 990 000 рублей, функционал объединяет в себе панорамную крышу, «музыку» Bose с 8-ю колонками, LED-свет, передние и боковые аэрбеги, все возможные подогревы, электростеклоподъемники всех  дверей, ABS с EBD, ESP, климат, усилитель руля, систему помощи при старте в гору, съемный фаркоп и пр.

Самое крутое исполнение оценено в 3 990 000 рублей (и выше). Здесь появляются Bose с 14-ю динамиками, 20-дюймовые колесные диски, электроуправляемая дверь багажника, камера кругового обзора (на 360 градусов), обтянутая кожей панель приборов, 3-зонный «климат», цифровая панель приборов, мультимедийка с 8-дюймовым экраном и др. При всем этом, что важно, XT5 не подпадает под «домоклов меч» отечественного налога на роскошь.  

Плюсы и минусы
Статусность производителяСлабая раскрученность бренда в Европе и РФ
Роскошный по убранству интерьерВсего один двигатель, без альтернативы
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Иван Братуха Фото автора и Cadillac
Тест-Драйвы Кадиллак Икс Т5

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Тест-драйв Cadillac XT5: шампанское настроение
Э, парень, - ставлю себе в укор, - надо было на брифинге не в Facebook торчать, а слушать представителей Cadillac, которые для тебя, родной, старались – рассказывали о новшествах, коими напичкан новый XT5. Проморгал лекцию – вот и чувствуй себя Робинзоном, отставшим от жизни.{{model_6311}} А ведь эта американская фишка - диво дивное: благодаря видео, ты можешь обозревать за кормой кроссовера максимум всего того, что обычное зеркало никогда не покажет. Автопроизводитель заявляет о 300-процентном увеличении угла обзора в сравнении с традиционным зеркалом. При этом родная дорожная грязь «глазкам» системы нипочем – к ним приставлен специальный омыватель, в случае чего «вылечит глаукому». Остается только «зарядить» объект мультяшной серией, и никакие стандартные для «премиума» ТВ-экраны в спинках передних кресел будут не нужны.С такой технологией не только от шпионов удирать вольготно, но и парковаться удобно. А чтобы комфорт щегольнул не меньшим процентом, всегда можно активировать ассистент парковки – в этом случае оба задних полушария (простите за анатомию) получат порцию скоротечного и неожиданно-уместного вибромассажа. {{gallery_808}} Как писал Виктор Конецкий, «для американцев автомобиль – это уже не средство для передвижения, а служебный кабинет на колесах с тормозом или гостиная на амортизаторах». Не  уверен, что наш остроумный советский писатель хоть раз в жизни порадовал себя общением с «Кадиллаком», но заметил он пророчески в точку. Невольно вспоминается реакция Билла Клинтона, однажды  оказавшегося в одном из отягощенных золотом приемных залов Кремля: «Здесь не переговоры вести, здесь только виски пить!». Нечто схожее может родиться в уме человека, дрогнувшего перед обаяньем Cadillac XT5 – настолько гостеприимным и люксовым выглядит его интерьер.У испанцев — сиеста, у шведов — Fika… Неважно, как назвать короткий перерыв между делами. Главное, устраивать его, ведь это так приятно. Ваша изнеженная плоть вострепещет перед обилием качественных материалов, использованных в оформлении салона XT5. Не правомерен, конечно, ставить в один ряд в S-Class Maybach, но, признаюсь, здесь не менее волнительно. Архитектура панелей - как застывшая музыка. Надо работать в каком-нибудь «мебельном» СМИ, чтобы найти верные характеристики для описания дизайнерской мысли американских создателей «гостиной» XT5. Высший им балл за это творение – вот и вся оценка.{{person_68_…он едет по русской дороге на белом «Кадиллаке». После его страшного драндулета он наслаждается легким ходом мощной машины, которая мягко пробирается через лужи, ухабы… - С чего вы взяли про машину? – Все русские мужчины мечтают о хорошей машине»}} Почитаемый многими нашими соотечественниками Lexus RX вряд ли предложит аналогичный уровень уюта и роскоши внутри. А ведь «японец» в модификации с сопоставимым по ТТХ 3,5-литровым 301-сильным двигателем стоит заметно дороже: 3 613 000 рублей за RX350 против стартовых 2 990 000 рублей за XT5. При этом сопоставив насыщенность комплектаций, заметим преимущество Cadillac, у которого опций – как семян в огурце. При этом не забудем «удобрить» нашего героя куда большим ореолом престижа марки и «незаезженностью» ее продукции на родных просторах. {{gallery_811}} Жаль только, последователи дела Генри Лиланда отказались от полноценных имен в обозначении своих роскошных моделей, сделав зачем-то ставку на кодированные названия. Признаться, не по статусу… Поэтому давайте хоть на секундочку побалуем себя воспоминаниями, оно того стоит: Fleetwood, DeVille, Calais, Eldorado, Custom Phaeton, Allante, Seville...{{photo_text_45}} Что не имя, то Дрожь в голосе, что не слово, то Песня! XT5, как сегментальный преемник хорошо известного у нас SRX, не имеет такого Звука в произношении имени, как вышеназванные романтики прошлых лет, и это печалит, поскольку новый автомобиль сконструирован все в том же традиционно высоком порыве мысли. Вспомнив про старину SRX, нельзя не сказать, что за неполные 6 лет своего официального присутствия на отечественных просторах, автомобиль разошелся тиражом почти 5 000 экземпляров. В московском офисе Cadillac считают этот результат вполне приемлемым и имеют на то все основания. Вот только, как говорят в компании, появилась острая необходимость серьезно омолодить покупательскую кровь. На реализацию этой цели брошены такие комбинированные усилия, как максимальный «фарш», модный экстерьер, роскошный салон, агрессивный маркетинг. К этому прибавлены разные попутные сервисы, незаменимые в повседневной эксплуатации автомобиля плюс выгодные кредитные программы. На них, считают российские представители бренда, можно уехать далеко. А вот насколько быстро? Этим вопросом задались мы, журналисты, «оседлавшие» XT5 на хваленых автобанах Северной Германии. Участки, где отсутствуют какие-либо скоростные ограничения, настоящее раздолье для русского водителя. 170-180 км/ч тут – «как поздний ужин, никому не нужен». «200» и выше – вот оно счастье мадам Петуховой! {{gallery_809}} С неумолимостью стрелки компаса 3,7-литровый V6, успевший отличиться в ТОП-10 лучших штатовских моторов, отрабатывает ускорение на завышенных скоростях. Возможно, дается это ему непросто, но в помощь 314 подкапотных «лошадей» и 368 Нм крутящего момента. До «150-ти» тишина в салоне умиляет, выше – сами понимаете… Разгон со старта – больше степенный, нежели взрывной. Это, пожалуй, точное определение той работы, которую сообща проводят 6-цилиндровый «атмосферник» и 8-ступенчатый «автомат» Aisin AWF8F45. Двигатель надо крутить, его пиковые обороты - чуть выше средней отметки. Пускай заводской релиз говорит нам о 7-секундном рывке с места до «сотни», уверовать в это по сугубо драйверским ощущениям непросто даже под прицелом автомата.{{photo_text_44}} Впрочем, не о CTS-V же речь идет, с его 3,7-секундным выстрелом. XT5 создан совсем не для автодрома, хватит с него и того, что при необходимости может ехать очень быстро. Зато при «мужском» объеме двигателя 2-тонный кроссовер радует совсем не звериным «аппетитом». В нашем 2-дневном микс-пробеге, с разными условиями перемещения, на финише нарисовалась цифра 10,6 л/100 км. Объяснение простое: агрегат наделен возможностью отключать пару цилиндров, когда от него не требуют speed-рекордов. Почувствовала, скажем, электроника Active Fuel Management, что мощь и тяга в данный конкретный момент неуместны – и тут же «выводит из строя лишние «горшки». Признаться, очень полезная  штука. Технология Stabiltrak подтормаживает колеса и уменьшает крутящий момент, помогая автомобилю с высоким 200-миллиметровым клиренсом сохранять курсовую устойчивость на пляжном слаломе. Чтобы определить наиболее соответствующий тем или иным условиям передвижения характер XT5, автопроизводитель предлагает «продегустировать» 3 режима настроек шасси и мотора. Tour – самый простой, с ведущими передними колёсами, при этом настройки амортизаторов максимально «нежны».{{gallery_810}} Переключение «автоматических» передач дает еле заметную задержку, а реакция на педаль акселератора задемпфирована. Совсем иное дело режим Sport. Не табуретка, конечно, но становится подчеркнуто жестко, особенно на неровном дорожном покрытии, которого в Германии немного. При этом о кренах в скоростных виражах можно забыть. Здесь уже торжествует задний редуктор Twinster: доворачивает машину более высокой тягой на одном из задних колес (см. ниже по тексту). Наконец, AWD: участие задних колёс в процессе езды - частичное, при этом АКПП работает чуть проворнее да и реакции на газ немного острее.{{params_57085}} Схема полного привода GKN, если так можно выразиться, особая. Американцы не бравируют ею, дескать, вывезет из любой грязи, нет. Они лишь подчеркивают, что детали 4x4 «оригинальные и дорогие». Фишка технологии в том, что в ней отсутствует дифференциал, но при этом есть передняя и задняя многодисковые муфты, управляющие вектором тяги. С их помощью можно передать все 100% мощности на ту или иную ось. При этом каждая из этих 2 муфт готова распределить крутящий момент между левым и правым боком автомобиля. Будь у нас в ходе германского тест-драйва хоть малейшая возможность свернуть с проложенного «паркетного» маршрута на подобие бездорожья, обязательно бы оценили особенности 4x4. Но максимум, чего мы достигли в той поездке, так это восторженно-удивленных взглядов со стороны сытых бюргеров.Поначалу мы с коллегами недоумевали, с чего бы это. Потом выяснилось: на рынке ФРГ, равно как и на прочих европейских рынках, бренд Cadillac почти не представлен, это, как ожидается, дело ближайшего будущего. Немцы привыкли довольствоваться добротными продуктами made in Germany, им этого «за глаза и уши». Но когда вдруг обнаруживается нечто такое, что может небезпочвенно покуситься на «национальную гордость», это неизбежно возбуждает у них здоровое любопытство. В нашем случае так оно и случилось. И нигде нибудь, а на самом настоящем «острове миллионеров», как именуют Зюльц сами жители Федеративной Республики. На одной из парковок ко мне подошел хозяин новенькой Mazda MX-5 и стал задавать бесчисленные вопросы про «невидаль» с именем Cadillac XT5. Только тогда я понял, что автомобиль - стоящий. Или, как говорят на нашей с вами Родине: «Надо брать»…{{gallery_812}} КомплектацииИх четыре: Base, Luxury, Premium и Platinum. За стартовый вариант просят от 2 990 000 рублей, функционал объединяет в себе панорамную крышу, «музыку» Bose с 8-ю колонками, LED-свет, передние и боковые аэрбеги, все возможные подогревы, электростеклоподъемники всех  дверей, ABS с EBD, ESP, климат, усилитель руля, систему помощи при старте в гору, съемный фаркоп и пр. Самое крутое исполнение оценено в 3 990 000 рублей (и выше). Здесь появляются Bose с 14-ю динамиками, 20-дюймовые колесные диски, электроуправляемая дверь багажника, камера кругового обзора (на 360 градусов), обтянутая кожей панель приборов, 3-зонный «климат», цифровая панель приборов, мультимедийка с 8-дюймовым экраном и др. При всем этом, что важно, XT5 не подпадает под «домоклов меч» отечественного налога на роскошь.  
2017-04-16
Автор: Иван Братуха Фото автора и Cadillac
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