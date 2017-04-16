Тест-драйв Cadillac XT5: шампанское настроение
Э, парень, - ставлю себе в укор, - надо было на брифинге не в Facebook торчать, а слушать представителей Cadillac, которые для тебя, родной, старались – рассказывали о новшествах, коими напичкан новый XT5. Проморгал лекцию – вот и чувствуй себя Робинзоном, отставшим от жизни.
С такой технологией не только от шпионов удирать вольготно, но и парковаться удобно. А чтобы комфорт щегольнул не меньшим процентом, всегда можно активировать ассистент парковки – в этом случае оба задних полушария (простите за анатомию) получат порцию скоротечного и неожиданно-уместного вибромассажа.
У испанцев — сиеста, у шведов — Fika… Неважно, как назвать короткий перерыв между делами. Главное, устраивать его, ведь это так приятно. Ваша изнеженная плоть вострепещет перед обилием качественных материалов, использованных в оформлении салона XT5. Не правомерен, конечно, ставить в один ряд в S-Class Maybach, но, признаюсь, здесь не менее волнительно. Архитектура панелей - как застывшая музыка. Надо работать в каком-нибудь «мебельном» СМИ, чтобы найти верные характеристики для описания дизайнерской мысли американских создателей «гостиной» XT5. Высший им балл за это творение – вот и вся оценка.
|
«
…он едет по русской дороге на белом «Кадиллаке». После его страшного драндулета он наслаждается легким ходом мощной машины, которая мягко пробирается через лужи, ухабы… - С чего вы взяли про машину? – Все русские мужчины мечтают о хорошей машине»
»
Даниил Гранин, автор романа "Бегство в Россию"
Вспомнив про старину SRX, нельзя не сказать, что за неполные 6 лет своего официального присутствия на отечественных просторах, автомобиль разошелся тиражом почти 5 000 экземпляров. В московском офисе Cadillac считают этот результат вполне приемлемым и имеют на то все основания. Вот только, как говорят в компании, появилась острая необходимость серьезно омолодить покупательскую кровь. На реализацию этой цели брошены такие комбинированные усилия, как максимальный «фарш», модный экстерьер, роскошный салон, агрессивный маркетинг. К этому прибавлены разные попутные сервисы, незаменимые в повседневной эксплуатации автомобиля плюс выгодные кредитные программы.
На них, считают российские представители бренда, можно уехать далеко. А вот насколько быстро? Этим вопросом задались мы, журналисты, «оседлавшие» XT5 на хваленых автобанах Северной Германии. Участки, где отсутствуют какие-либо скоростные ограничения, настоящее раздолье для русского водителя. 170-180 км/ч тут – «как поздний ужин, никому не нужен». «200» и выше – вот оно счастье мадам Петуховой!
Технология Stabiltrak подтормаживает колеса и уменьшает крутящий момент, помогая автомобилю с высоким 200-миллиметровым клиренсом сохранять курсовую устойчивость на пляжном слаломе. Чтобы определить наиболее соответствующий тем или иным условиям передвижения характер XT5, автопроизводитель предлагает «продегустировать» 3 режима настроек шасси и мотора. Tour – самый простой, с ведущими передними колёсами, при этом настройки амортизаторов максимально «нежны».
|Cadillac XT5 Platinum 3.6 AT 4x4
|3.6 л, 314 л.с
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|4815 x 1903 x 1675 мм
|полный
|АИ-95
|3 990 000 руб
|Все характеристики
Схема полного привода GKN, если так можно выразиться, особая. Американцы не бравируют ею, дескать, вывезет из любой грязи, нет. Они лишь подчеркивают, что детали 4x4 «оригинальные и дорогие». Фишка технологии в том, что в ней отсутствует дифференциал, но при этом есть передняя и задняя многодисковые муфты, управляющие вектором тяги. С их помощью можно передать все 100% мощности на ту или иную ось. При этом каждая из этих 2 муфт готова распределить крутящий момент между левым и правым боком автомобиля. Будь у нас в ходе германского тест-драйва хоть малейшая возможность свернуть с проложенного «паркетного» маршрута на подобие бездорожья, обязательно бы оценили особенности 4x4. Но максимум, чего мы достигли в той поездке, так это восторженно-удивленных взглядов со стороны сытых бюргеров.
Поначалу мы с коллегами недоумевали, с чего бы это. Потом выяснилось: на рынке ФРГ, равно как и на прочих европейских рынках, бренд Cadillac почти не представлен, это, как ожидается, дело ближайшего будущего. Немцы привыкли довольствоваться добротными продуктами made in Germany, им этого «за глаза и уши». Но когда вдруг обнаруживается нечто такое, что может небезпочвенно покуситься на «национальную гордость», это неизбежно возбуждает у них здоровое любопытство. В нашем случае так оно и случилось. И нигде нибудь, а на самом настоящем «острове миллионеров», как именуют Зюльц сами жители Федеративной Республики. На одной из парковок ко мне подошел хозяин новенькой Mazda MX-5 и стал задавать бесчисленные вопросы про «невидаль» с именем Cadillac XT5. Только тогда я понял, что автомобиль - стоящий. Или, как говорят на нашей с вами Родине: «Надо брать»…
Комплектации
Их четыре: Base, Luxury, Premium и Platinum. За стартовый вариант просят от 2 990 000 рублей, функционал объединяет в себе панорамную крышу, «музыку» Bose с 8-ю колонками, LED-свет, передние и боковые аэрбеги, все возможные подогревы, электростеклоподъемники всех дверей, ABS с EBD, ESP, климат, усилитель руля, систему помощи при старте в гору, съемный фаркоп и пр.
Самое крутое исполнение оценено в 3 990 000 рублей (и выше). Здесь появляются Bose с 14-ю динамиками, 20-дюймовые колесные диски, электроуправляемая дверь багажника, камера кругового обзора (на 360 градусов), обтянутая кожей панель приборов, 3-зонный «климат», цифровая панель приборов, мультимедийка с 8-дюймовым экраном и др. При всем этом, что важно, XT5 не подпадает под «домоклов меч» отечественного налога на роскошь.
|Статусность производителя
|Слабая раскрученность бренда в Европе и РФ
|Роскошный по убранству интерьер
|Всего один двигатель, без альтернативы
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
в Москве
В избранное