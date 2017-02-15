15 февраля 2017, 07:41

Тест-драйв Chery Tiggo 5: китайская логика

Chery входит в России в число наиболее популярных автомобильных марок из Поднебесной. По итогам прошлого года, кроссовер Tiggo замыкал первую «тройку» в рейтинге самых востребованных на нашем рынке «китайцев» с показателем 2585 проданных экземпляров.
Тест-драйв Chery Tiggo 5: китайская логика

При этом рост продаж модели в 2016-м составил 36,8%. Напомним, что на первом месте в этом списке был и остается Lifan X60 (7606 ед.), на втором - Lifan Х50 (5954 экземпляра).

Сегодняшний флагман Chery - малогабаритный Tiggo 5 недавно пережил легкий рестайлинг. На российском рынке предлагается с передним приводом и единственным в силовой линейке 2-литровым мотором мощностью 136 л.с. В качестве трансмиссии доступна 5-ступенчатая «механика» либо вариатор. При этом цена Tiggo 5 с учетом всех скидок варьируется от 849 900 до 999 900 рублей. Без скидок диапазон стоимости составляет от 972 900 до 1 169 900 рублей.

Топовый вариант Luxury, который был на нашем редакционном тесте, отличается от других комплектаций наличием систем курсовой устойчивости ESP, противобуксовочной (ASR), помощи при старте на подъеме (HHC), экстренного торможения (EBA), динамического контроля тяги (DTC), а также люком с электроприводом, передними боковыми подушками безопасности, водительским сиденьем с электрической регулировкой в 6 направлениях, 2-зонным климат-контролем, подлокотником на заднем диване и пр.

 
5
фото
  
Фейслифтинг прошелся по традиционным законам жанра - модель получила новые LED-фары, другую решетку радиатора, видоизмененный обвес, спереди - светодиодные огни дневного света, сзади – светодиодные фонари. Нельзя сказать, что внешность кроссовера преобразилась кардинальным образом, но легкий «мэйк-ап» определенно пошел ему на пользу. Экстерьер по-прежнему не вызывает отторжения, но смотрится все равно как откровенный «бюджетник».

Ранее мы писали
Китайская Chery представила в России новый кроссовер Tiggo 5. С учетом акций и скидок автосалонов цена базовой ...
Читать далее

В «апартаментах» внимание привлекает новый 8-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы Cloudrive, которая позволяет с помощью протокола Mirror Link интегрировать смартфон на платформе Android. Нехитрые манипуляции - и любое приложение мобильного устройства доступно через экран системы. Главное, чтобы «не тормозил» мобильник, иначе, например, использование Яндекс-навигатора теряет весь смысл из-за запоздалой информации о вашем местонахождении. Еще один новый штрих - 3-спицевый мультируль, отделанный черной глянцевой панелью.

В общем целом, внутреннее убранство Tiggo 5 вполне пригодно для комфортной и спокойной жизни. Китайская территория оформлена без излишних амбиций, материалы отделки — самые простые: жесткий пластик, прозаичный «кожзаменитель», при этом обивка дополнена красной прострочкой — пустячок, а выглядит пикантно. К качеству сборки салона никаких вопиющих претензий также не нашлось, а насколько все это долговечно – вопрос времени.

 
5
фото
  
Интерфейс вряд ли способен ввести в заблуждение: центральная консоль перегруженностью не страдает, в ее нижней части прячется пара 12-вольтных розеток, портал USB и миниатюрная ниша для мелочи. Панель приборов с 2 колодцами и монохромным монитором по середине читается предельно внятно. Так что в целом ни с функциональностью, ни эргономикой здесь проблем не возникло.

Chery Tiggo 5 Luxury 2.0 CVT
2 л, 139 л.с
вариатор
0-100 - 15.0 с, 165 км/ч
4506 x 1841 x 1740 мм
передний
АИ-95, 9.8 л на 100 км
1 068 900 руб
Все характеристики

К тому же, «китаец» весьма дружелюбен к водителям и пассажирам с внушительной комплекцией, что для образцов автопрома из Поднебесной явление не совсем характерное. Рулевая колонка регулируется здесь только по вертикали, но ситуацию спасают широкие диапазоны настройки водительского кресла. Недостатка пространства не наблюдается ни спереди, ни сзади. На «галерке» пассажирам средней комплекции уж точно не придется упираться коленями в спинку переднего сиденья и «чесаться» затылком о потолок. Возможно, втроем здесь будет тесновато, да и центральный тоннель на полу будет мешать среднему пассажиру. Зато китайцы с немецкой практичностью подошли к рациональному использованию пространства в салоне и на славу позаботились о наличии всевозможных отделений для мелочи, кармашков, пеналов, ниш под бутылки и подстаканников. Спинки второго ряда нехитрым движением складываются «в пол», и объем увеличивается с 370 до 1000 литров. Для такого сегмента размеры средненькие.

136 «лошади», заряженные в сердце «китайца», возможно, и способны отчаянно смести все на своем пути, но для этого им не совсем хватает собранности и дисциплины. Впечатление такое, что табун готов, а пастух еще не проспался. В пору роптать на китайский вариатор, который никак не выходит из состояния полудремы и никуда не спешит. Причем, если раньше ситуацию хоть как-то спасал спортивный режим работы трансмиссии, то после обновления на месте соответствующей кнопки появилась кнопка с надписью Eco. Совсем по-европейски. Впрочем, на особый случай здесь имеется имитация механического режима коробки, провоцирующего Tiggo 5 на попытки огрызаться с соседями по полосе при старте от светофора. Главное, не опускать стрелку тахометра ниже 4000 об/мин. В обычном режиме переключение виртуальных диапазонов вариатора происходит при 2000-2500 об/мин, а подхват фиксируется на отметке 3500. Динамика, прямо скажем, посредственная.

 
5
фото
  
Четкими реакциями и ощущением внятной нулевой зоны руль Tiggo 5 не балует. Подвеска в меру жестковата, но на больших скоростях волне комфортна и абсолютно равнодушна к мелким изъянам покрытия, правда, сверхсобранной ее тоже не назовешь. На шоссе кроссовер стабильно выдерживает заданную траекторию и демонстрирует неплохую плавность хода. Кстати, на заснеженной накатанной трассе со скользким покрытием нехватка полного привода порой давала о себе знать. Тем не менее, Tiggo 5 вселяет степень уверенности и за свои деньги производит впечатление удачно сбалансированного семейного средства передвижения. Так что, предложение от Chery, оцененное без малого в 1 млн рублей, вполне укладывается в железную китайскую логику, и неслучайно, что модель у нас более-менее популярна. Но вот беда: сегмент бюджетных компактных кроссоверов на российском рынке – особая сверхвостребованная зона. Корейские и европейские конкуренты не дремлют, и за последний год здесь появились новые и весьма привлекательные предложения. 

 

 

Тем более в настоящее среди китайских одноклассников в России продается только одна модель по цене выше миллиона — Haval H2 (939 900 – 1 169 900 руб.) Из всей остальной китайской братии ближе всех к этому рубежу подкрался рамный и полноприводный Great Wall Hover 3 на «механике» за 990 000 руб., Geely Emgrand X7, оцененный в диапазоне от 816 000 до 986 000 руб. и Zotye T600, доступный от 849 990 до 959 990 руб. Лидер продаж среди «китайцев» - Lifan X60 по-прежнему предлагается по цене от 649 900 до 849 900 руб., а его рейстайлинговая версия – от 759 900 до 899 900 руб.

Поспорить с Chery Tiggo 5 готовы и российские конкуренты с более привлекательными ценами: Lada 4x4 – от 475 900 руб., Chevrolet Niva – от 584 000 руб., УАЗ Hunter – от 609 000 руб. Что касается прочих бюджетников этого сегмента, то стоимость Hyundai Creta стартует от 749 900 руб., Renault Kaptur – от 879 900 руб., Renault Duster – от 629 900 руб., Ford EcoSport – от 902 000 руб. Видно, что горячих предложений в этом сегменте предостаточно.

Плюсы и минусы
Традиционное для китайцев неплохое оснащение Для России доступен лишь один мотор
Новый 8-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийкиДешевый пластик в оформлении салона
Приемлемая плавность хода Слабые характеристики динамики
Не согласны с нашими выводами? Напишите свое мнение
Степан Флягин
Тест-Драйвы Черри, Чери Тигго 5

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум Chery Tiggo (Т11)
Владею данным автомобилем 8 месяцев.Брам б.у.На автомобиль жаловаться не буду, авто хорош.Читал на форумах отзывы одни негативы.Купил и понял, что те отзывы писали любители обос....ть чери тиго.Динамика хорошая, дорогу держит прекрасно разгонял его до 160км идет не напрягаясь можно было еще попробовать ...
Владелиц ЧЕРИ ТИГО Т11 1.
Форум Chery B14
Чери Б-14 в этом году в мае месяце будет 10 лет -ни одной поломки ( сборка Китай ) . Очень довольна! 204000 прогон! Надо сказать -зацвела . Решили продать и купить такую же - а их уже не продают. Вот беда где. ( Лучше хорошая колбаса , чем дешевые вые@оны)
Светлана.
Форум Chery A19
привет у меня расход показывает 9 по комп пробег 3000 и 3 месяца как купил
vitt
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Chery Автомудрость Chery АвтоПитер Chery Дизайн и тюнинг Chery Новинки и концепт кары Chery Новости и акции автосалонов Chery Автосалоны и дилеры марки Chery Аренда и прокат авто марки Chery Автоклубы и форумы автозавчастей марки Chery Автосервисы и магазины автозапчастей марки Chery
Главные материалы
Тест-драйв Chery Tiggo 5: китайская логика
Тест-драйв Mercedes-Benz E200: под зимними облаками
Какую сумму вы тратите на оплату штрафов ГИБДД?
Голосовать
Продажа Chery Tiggo 5
Купить Chery Tiggo (T11) 2014 в Москве
550 000 Р
Купить Chery Tiggo (T11) 2014 в Москве
550 000 Р
Все объявления
Рейтинг по классам
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 30 моделей
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 14 моделей
Класс Мини-вэны
Honda Freed и еще 37 моделей
Класс А
Suzuki Ignis и еще 28 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль Tiggo 5
Тест-драйв Chery Tiggo 5: китайская логика
При этом рост продаж модели в 2016-м составил 36,8%. Напомним, что на первом месте в этом списке был и остается Lifan X60 (7606 ед.), на втором - Lifan Х50 (5954 экземпляра).Сегодняшний флагман Chery - малогабаритный Tiggo 5 недавно пережил легкий рестайлинг. На российском рынке предлагается с передним приводом и единственным в силовой линейке 2-литровым мотором мощностью 136 л.с. В качестве трансмиссии доступна 5-ступенчатая «механика» либо вариатор. При этом цена Tiggo 5 с учетом всех скидок варьируется от 849 900 до 999 900 рублей. Без скидок диапазон стоимости составляет от 972 900 до 1 169 900 рублей. Топовый вариант Luxury, который был на нашем редакционном тесте, отличается от других комплектаций наличием систем курсовой устойчивости ESP, противобуксовочной (ASR), помощи при старте на подъеме (HHC), экстренного торможения (EBA), динамического контроля тяги (DTC), а также люком с электроприводом, передними боковыми подушками безопасности, водительским сиденьем с электрической регулировкой в 6 направлениях, 2-зонным климат-контролем, подлокотником на заднем диване и пр.{{gallery_743}} Фейслифтинг прошелся по традиционным законам жанра - модель получила новые LED-фары, другую решетку радиатора, видоизмененный обвес, спереди - светодиодные огни дневного света, сзади – светодиодные фонари. Нельзя сказать, что внешность кроссовера преобразилась кардинальным образом, но легкий «мэйк-ап» определенно пошел ему на пользу. Экстерьер по-прежнему не вызывает отторжения, но смотрится все равно как откровенный «бюджетник».{{material_117169}} В «апартаментах» внимание привлекает новый 8-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы Cloudrive, которая позволяет с помощью протокола Mirror Link интегрировать смартфон на платформе Android. Нехитрые манипуляции - и любое приложение мобильного устройства доступно через экран системы. Главное, чтобы «не тормозил» мобильник, иначе, например, использование Яндекс-навигатора теряет весь смысл из-за запоздалой информации о вашем местонахождении. Еще один новый штрих - 3-спицевый мультируль, отделанный черной глянцевой панелью.В общем целом, внутреннее убранство Tiggo 5 вполне пригодно для комфортной и спокойной жизни. Китайская территория оформлена без излишних амбиций, материалы отделки — самые простые: жесткий пластик, прозаичный «кожзаменитель», при этом обивка дополнена красной прострочкой — пустячок, а выглядит пикантно. К качеству сборки салона никаких вопиющих претензий также не нашлось, а насколько все это долговечно – вопрос времени. {{gallery_742}} Интерфейс вряд ли способен ввести в заблуждение: центральная консоль перегруженностью не страдает, в ее нижней части прячется пара 12-вольтных розеток, портал USB и миниатюрная ниша для мелочи. Панель приборов с 2 колодцами и монохромным монитором по середине читается предельно внятно. Так что в целом ни с функциональностью, ни эргономикой здесь проблем не возникло.{{params_56593}} К тому же, «китаец» весьма дружелюбен к водителям и пассажирам с внушительной комплекцией, что для образцов автопрома из Поднебесной явление не совсем характерное. Рулевая колонка регулируется здесь только по вертикали, но ситуацию спасают широкие диапазоны настройки водительского кресла. Недостатка пространства не наблюдается ни спереди, ни сзади. На «галерке» пассажирам средней комплекции уж точно не придется упираться коленями в спинку переднего сиденья и «чесаться» затылком о потолок. Возможно, втроем здесь будет тесновато, да и центральный тоннель на полу будет мешать среднему пассажиру. Зато китайцы с немецкой практичностью подошли к рациональному использованию пространства в салоне и на славу позаботились о наличии всевозможных отделений для мелочи, кармашков, пеналов, ниш под бутылки и подстаканников. Спинки второго ряда нехитрым движением складываются «в пол», и объем увеличивается с 370 до 1000 литров. Для такого сегмента размеры средненькие. 136 «лошади», заряженные в сердце «китайца», возможно, и способны отчаянно смести все на своем пути, но для этого им не совсем хватает собранности и дисциплины. Впечатление такое, что табун готов, а пастух еще не проспался. В пору роптать на китайский вариатор, который никак не выходит из состояния полудремы и никуда не спешит. Причем, если раньше ситуацию хоть как-то спасал спортивный режим работы трансмиссии, то после обновления на месте соответствующей кнопки появилась кнопка с надписью Eco. Совсем по-европейски. Впрочем, на особый случай здесь имеется имитация механического режима коробки, провоцирующего Tiggo 5 на попытки огрызаться с соседями по полосе при старте от светофора. Главное, не опускать стрелку тахометра ниже 4000 об/мин. В обычном режиме переключение виртуальных диапазонов вариатора происходит при 2000-2500 об/мин, а подхват фиксируется на отметке 3500. Динамика, прямо скажем, посредственная.{{gallery_744}} Четкими реакциями и ощущением внятной нулевой зоны руль Tiggo 5 не балует. Подвеска в меру жестковата, но на больших скоростях волне комфортна и абсолютно равнодушна к мелким изъянам покрытия, правда, сверхсобранной ее тоже не назовешь. На шоссе кроссовер стабильно выдерживает заданную траекторию и демонстрирует неплохую плавность хода. Кстати, на заснеженной накатанной трассе со скользким покрытием нехватка полного привода порой давала о себе знать. Тем не менее, Tiggo 5 вселяет степень уверенности и за свои деньги производит впечатление удачно сбалансированного семейного средства передвижения. Так что, предложение от Chery, оцененное без малого в 1 млн рублей, вполне укладывается в железную китайскую логику, и неслучайно, что модель у нас более-менее популярна. Но вот беда: сегмент бюджетных компактных кроссоверов на российском рынке – особая сверхвостребованная зона. Корейские и европейские конкуренты не дремлют, и за последний год здесь появились новые и весьма привлекательные предложения.   Тем более в настоящее среди китайских одноклассников в России продается только одна модель по цене выше миллиона — Haval H2 (939 900 – 1 169 900 руб.) Из всей остальной китайской братии ближе всех к этому рубежу подкрался рамный и полноприводный Great Wall Hover 3 на «механике» за 990 000 руб., Geely Emgrand X7, оцененный в диапазоне от 816 000 до 986 000 руб. и Zotye T600, доступный от 849 990 до 959 990 руб. Лидер продаж среди «китайцев» - Lifan X60 по-прежнему предлагается по цене от 649 900 до 849 900 руб., а его рейстайлинговая версия – от 759 900 до 899 900 руб.Поспорить с Chery Tiggo 5 готовы и российские конкуренты с более привлекательными ценами: Lada 4x4 – от 475 900 руб., Chevrolet Niva – от 584 000 руб., УАЗ Hunter – от 609 000 руб. Что касается прочих бюджетников этого сегмента, то стоимость Hyundai Creta стартует от 749 900 руб., Renault Kaptur – от 879 900 руб., Renault Duster – от 629 900 руб., Ford EcoSport – от 902 000 руб. Видно, что горячих предложений в этом сегменте предостаточно.
2017-02-15
Автор: Степан Флягин
О проекте Реклама FAQ по сайту
Мотоциклы Грузовики Автобусы
ТТХ моделей По городам Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG