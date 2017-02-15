Тест-драйв Chery Tiggo 5: китайская логика
При этом рост продаж модели в 2016-м составил 36,8%. Напомним, что на первом месте в этом списке был и остается Lifan X60 (7606 ед.), на втором - Lifan Х50 (5954 экземпляра).
Сегодняшний флагман Chery - малогабаритный Tiggo 5 недавно пережил легкий рестайлинг. На российском рынке предлагается с передним приводом и единственным в силовой линейке 2-литровым мотором мощностью 136 л.с. В качестве трансмиссии доступна 5-ступенчатая «механика» либо вариатор. При этом цена Tiggo 5 с учетом всех скидок варьируется от 849 900 до 999 900 рублей. Без скидок диапазон стоимости составляет от 972 900 до 1 169 900 рублей.
Топовый вариант Luxury, который был на нашем редакционном тесте, отличается от других комплектаций наличием систем курсовой устойчивости ESP, противобуксовочной (ASR), помощи при старте на подъеме (HHC), экстренного торможения (EBA), динамического контроля тяги (DTC), а также люком с электроприводом, передними боковыми подушками безопасности, водительским сиденьем с электрической регулировкой в 6 направлениях, 2-зонным климат-контролем, подлокотником на заднем диване и пр.
В «апартаментах» внимание привлекает новый 8-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы Cloudrive, которая позволяет с помощью протокола Mirror Link интегрировать смартфон на платформе Android. Нехитрые манипуляции - и любое приложение мобильного устройства доступно через экран системы. Главное, чтобы «не тормозил» мобильник, иначе, например, использование Яндекс-навигатора теряет весь смысл из-за запоздалой информации о вашем местонахождении. Еще один новый штрих - 3-спицевый мультируль, отделанный черной глянцевой панелью.
В общем целом, внутреннее убранство Tiggo 5 вполне пригодно для комфортной и спокойной жизни. Китайская территория оформлена без излишних амбиций, материалы отделки — самые простые: жесткий пластик, прозаичный «кожзаменитель», при этом обивка дополнена красной прострочкой — пустячок, а выглядит пикантно. К качеству сборки салона никаких вопиющих претензий также не нашлось, а насколько все это долговечно – вопрос времени.
|Chery Tiggo 5 Luxury 2.0 CVT
|2 л, 139 л.с
|вариатор
|0-100 - 15.0 с, 165 км/ч
|4506 x 1841 x 1740 мм
|передний
|АИ-95, 9.8 л на 100 км
|1 068 900 руб
|Все характеристики
К тому же, «китаец» весьма дружелюбен к водителям и пассажирам с внушительной комплекцией, что для образцов автопрома из Поднебесной явление не совсем характерное. Рулевая колонка регулируется здесь только по вертикали, но ситуацию спасают широкие диапазоны настройки водительского кресла. Недостатка пространства не наблюдается ни спереди, ни сзади. На «галерке» пассажирам средней комплекции уж точно не придется упираться коленями в спинку переднего сиденья и «чесаться» затылком о потолок. Возможно, втроем здесь будет тесновато, да и центральный тоннель на полу будет мешать среднему пассажиру. Зато китайцы с немецкой практичностью подошли к рациональному использованию пространства в салоне и на славу позаботились о наличии всевозможных отделений для мелочи, кармашков, пеналов, ниш под бутылки и подстаканников. Спинки второго ряда нехитрым движением складываются «в пол», и объем увеличивается с 370 до 1000 литров. Для такого сегмента размеры средненькие.
136 «лошади», заряженные в сердце «китайца», возможно, и способны отчаянно смести все на своем пути, но для этого им не совсем хватает собранности и дисциплины. Впечатление такое, что табун готов, а пастух еще не проспался. В пору роптать на китайский вариатор, который никак не выходит из состояния полудремы и никуда не спешит. Причем, если раньше ситуацию хоть как-то спасал спортивный режим работы трансмиссии, то после обновления на месте соответствующей кнопки появилась кнопка с надписью Eco. Совсем по-европейски. Впрочем, на особый случай здесь имеется имитация механического режима коробки, провоцирующего Tiggo 5 на попытки огрызаться с соседями по полосе при старте от светофора. Главное, не опускать стрелку тахометра ниже 4000 об/мин. В обычном режиме переключение виртуальных диапазонов вариатора происходит при 2000-2500 об/мин, а подхват фиксируется на отметке 3500. Динамика, прямо скажем, посредственная.
Тем более в настоящее среди китайских одноклассников в России продается только одна модель по цене выше миллиона — Haval H2 (939 900 – 1 169 900 руб.) Из всей остальной китайской братии ближе всех к этому рубежу подкрался рамный и полноприводный Great Wall Hover 3 на «механике» за 990 000 руб., Geely Emgrand X7, оцененный в диапазоне от 816 000 до 986 000 руб. и Zotye T600, доступный от 849 990 до 959 990 руб. Лидер продаж среди «китайцев» - Lifan X60 по-прежнему предлагается по цене от 649 900 до 849 900 руб., а его рейстайлинговая версия – от 759 900 до 899 900 руб.
Поспорить с Chery Tiggo 5 готовы и российские конкуренты с более привлекательными ценами: Lada 4x4 – от 475 900 руб., Chevrolet Niva – от 584 000 руб., УАЗ Hunter – от 609 000 руб. Что касается прочих бюджетников этого сегмента, то стоимость Hyundai Creta стартует от 749 900 руб., Renault Kaptur – от 879 900 руб., Renault Duster – от 629 900 руб., Ford EcoSport – от 902 000 руб. Видно, что горячих предложений в этом сегменте предостаточно.
|Традиционное для китайцев неплохое оснащение
|Для России доступен лишь один мотор
|Новый 8-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийки
|Дешевый пластик в оформлении салона
|Приемлемая плавность хода
|Слабые характеристики динамики
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