Тест-драйв Daewoo Damas: маленький проныра

Daewoo Damas – автомобиль уникальный. С одной стороны, ничего сногсшибательного он собой не представляет - ни по части дизайна, ни в плане конструкции. В то же время в потоке «коробчонка» Damas точно выделяется.
Вагонная компоновка
Свою родословную Damas ведет от Suzuki Carry, лицензию на выпуск которого корейцы приобрели в конце 80-х. Когда азиаты явили миру II поколение автомобиля, производство прежней версии (1996 г.) было переведено на мощности СП «УзДэуАвто». Потребителям были предложены как микроавтобус, так и фургон.
По данным Комитета автопроизводителей АЕБ, в 2016 году в России реализовано 8,5 тыс. новых автомобилей Daewoo. Связано это с тем, что узбекские машины, собиравшиеся и продававшиеся под маркой Daewoo, получили совершенно другое имя – Ravon. Однако, всем памятны те времена, когда позиции Daewoo в нашей стране были самые что не есть высокие. Например, в 2002-м Daewoo стал лидером российских «иномарочных» продаж, в 2003-м – 2 место (20 255 ед.), 4 место (35 398 ед.).
Ни один другой автомобиль, занимая на проезжей части ничтожную площадь, не способен перевозить либо 7 человек, либо несколько сотен килограммов груза (подобно пикапу). Глядя на эту «игрушку», у которой колеса словно не на тот бок поставлены, хочется улыбнуться. По высоте Damas больше, чем в ширину, а потому смахивает на масштабную копию микроавтобуса. В любом автомобиле вагонной компоновки наиболее рачительно используются занимаемая на дороге площадь и внутреннее пространство. Размеры салона в такой машине почти равны ее габаритам. Damas даже короче родственного Tico, однако все его 3,23 метра длины используются по полной. Разработчикам удалось разместить в ней 3 ряда сидений для 7 пассажиров. Водитель и его сосед сидят на двигателе, а коллеги последнего ряда кресел упираются затылками в заднее стекло. При этом багажник Damas еще способен вместить пару спортивных сумок.
Широко открывающиеся двери обеспечивают легкий доступ в салон. А сдвижные боковые, равно как и задняя, открывающая проем целиком, как нельзя лучше подходят для погрузочно-разгрузочных работ. Единственная проблема связана с неудобством посадки на средний ряд сидений - для этого нужно, согнувшись, высоко подниматься. Чтобы пробраться на задний ряд, приходится пробовать себя в роли акробата - по длине Damas почти на 80 см короче ВАЗ-2109. Интересно, что лючок топливного бака расположен справа, посередине корпуса.
Способность к трансформации
Настройка передних кресел осуществляется посредством механических регулировок. Спинки сидений откидываются ступенчато и фиксируются рычагом в выбранном положении. Под креслами расположен движок. Чтобы иметь к нему доступ, необходимо опустить спинки сидений к подушкам, после чего они легко откидываются назад. Второй ряд сидений, пожалуй, комфортнее передних - здесь хотя бы места для ног побольше. Спинки можно регулировать по углу наклона. На последнем ряду кресел тесно. Можно сложить средний ряд - тогда на заднем диване будет более-менее просторно.
Можно оставить в неприкосновенности средний ряд и убрать последний. В этом случае багажник увеличивается - благодаря высокой и выпуклой крыше. Таким образом, по способности к трансформации салона Damas практически ни в чем не уступает мини-вэнам, которые, правда, длиннее и шире. Что интересно: если в автомобиле сидят 3-4 пассажира, он воспринимается водителем совершенно по-другому. С одной стороны, Damas начинает идти более плавно - былая тряскость исчезает напрочь; намного мягче работает задняя рессорная подвеска. С другой стороны, теряется разгонная динамика - возникает ощущение, что движешься против сильного потока встречного ветра.
Руль в Damas - горизонтальный, а педали - напольные. В этом плане в автомобиле все как в автобусе. «Баранка» тонкая, с выступами под пальцы с тыльной стороны. Сверху рулевой колонки - небольшой рычажок, с помощью которого включается «аварийка». Вокруг простенький и дешевый серый пластик. Панель приборов примитивная: спидометр и указатели температуры охлаждающей жидкости и запаса топлива в бензобаке. Шкала спидометра имеет красную зону, которая начинается с отметки 100 км/ч. То есть дается понять, что скоростные возможности авто ограничены. Переключение скоростей вентилятора системы вентиляции затруднено в связи с тем, что блок ее управления расположен в углублении центральной консоли. Три других «ползунка» заведуют температурой воздуха, его рециркуляцией, распределением воздушных потоков.
Крышка мелкого бардачка выполнена так, что забраться в него проблематично. Компенсировать нехватку полезного объема снизу предусмотрены 2 допконтейнера, в которых могут разместиться 2 пачки сигарет. Доступ к горловине бачка с тормозной жидкостью осуществляется с левого торца панели приборов, а под креслом переднего пассажира спрятался бачок жидкости омывателя. «Карманы» с внутренней стороны дверей отсутствуют. В то же время под крышей, вдоль бортов, тянется двойная обшивка - ее-то и можно использовать как полезную емкость. В автомобиле невозможно забыть ключи - даже опущенные кнопки передних дверей поднимутся, если вы захлопнули дверь, оставив ключи в замке. Стекла боковых дверей - сдвижного типа, как в автобусах.
Фургон и микроавтобус Damas предлагался в 2 исполнениях: Deluxe и STD; последнее - базовое. Двигатель всего один - 3-цилиндровый 38-сильный F8CB объемом 796 куб. см. Известен тем, что использовался на Tico и Matiz. 810-килограммовый Damas довольно шустро разгоняется до 70-80 км/ч, а затем начинает отставать от других участников потока. Проблемы могут возникнуть, когда, например, требуется с ускорением вклиниться в быстро идущий левый ряд. Для этого надо вовремя включить передачу пониже. Управляя машиной с откровенно «детским» мотором, приходится постоянно работать рычагом КПП. Правда, его-то, в привычном нам понимании, в Damas и нет: рычаг заменяет короткая рукоять, чем-то напоминающая компьютерный джойстик. Передачи переключаются короткими движениями руки - довольно четко, как и положено на заднеприводном авто.
«Дамасу» были предложены 2 типа МКПП: 4- и 5-ступенчатая. В автосервисе о коробках отзываются с лучшей стороны: они надежны и просты в обслуживании. Сальники «ходят» долго, поэтому говорить о какой-то «текучести» КПП неправильно. Замена масла в коробке не предусмотрена на протяжении всего срока службы автомобиля. Если в сильные холода трансмиссионное масло замерзает, а потому не включаются передачи, есть смысл заменить смазку на менее вязкую. Если по каким-либо причинам масло из КПП выбежит и она станет «сухой», прекращать движение не обязательно - даже при отсутствии масла в коробке 150-200 км она протянет. Средний расход топлива - 5,5-6 л/100 км. И это притом, что Damas предлагался в карбюраторном исполнении. На одной заправке автомобиль способен преодолеть почти 700 км, так что, путешествовать из Петербурга в Москву на нем выгодно. Но следует уточнить, что божеский «аппетит» Damas проявляет, когда на борту находятся лишь водитель и передний пассажир.
Сервисмены говорят, что при нормальной эксплуатации двигатель без проблем ходит 350-400 тыс. км. Во всяком случае, в Узбекистане, где эти машины эксплуатируются уже давно, такие прецеденты есть. Через каждые 40 тыс. км пробега зизготовитель предписывает производить замену ремня ГРМ. Делать это желательно вместе с заменой ролика натяжителя - так дешевле. Со временем может «хандрить» датчик температуры охлаждающей жидкости – это вызывает перегрев двигателя и может привести к дорогостоящей замене головки блока цилиндров. Замена свечей зажигания, в идеале, производится через каждые 20 тыс. км пробега, топливного фильтра - раз в 40 тысяч. Карбюратор оснащен автоматической регулировкой «подсоса» топлива при холодном запуске. Один из владельцев Damas в беседе со мной посетовал на то, что на его автомобиле однажды закапризничал электромагнитный клапан карбюратора. В свободной продаже купить его проблематично. По совету одного гаражного «дяди Васи» парень на место забарахлившего клапана ввернул корпус жиклера, который на языке спецов именуется «заглушкой». Проблема была решена.
38-сильный Damas быстроходен даже для загородной трассы. По паспорту, его «максималка» достигает 120 км/ч. Но автомобиль едет и быстрее. Другое дело, что гнать с такой скоростью страшнее, чем на «Оке». Распространено мнение, будто Damas - валкий автомобиль: то есть легко опрокидывается набок. Наверное, это зрительный обман: просто «микроавтобусик» высок: центр тяжести расположен низко, и автомобиль способен пройти поворот, что называется, под визг покрышек. Скажем больше: на хорошо присыпанной песком дороге можно вспомнить полузабытое удовольствие езды на заднем приводе - когда проходишь повороты с эффектным заносом «кормы».
«Кореец» пронырлив. Совершая разворот в тесном переулке, думаешь, что маневр удастся в 3 - минимум в 2 приема. Прочь, сомнения! Авто ложится на противоположный курс одним махом, буквально разворачиваясь на задних колесах - диаметр разворота всего-то 8,6 метра. И тут невольно соглашаешься с инженерами, посчитавшими нецелесообразным оборудовать малогабаритного и легкого проныру ГУРом. Рулевая рейка без особых нареканий служит до 300 тыс. км пробега. Наконечники рулевых тяг менее живучи, но по опыту эксплуатации известно, что свои 120 тыс. км они выхаживают.
Почти детские колеса (R12) подробно передают информацию о состоянии дорожного покрытия. Этому способствует и задняя подвеска, выполненная в рессорном варианте. То, что она живуча, сомнений, думается, не возникает. Если уж и приходится что-либо менять, так это втулки рессор, которые свободно выхаживают 50-60 тыс. км. Стоимость новых втулок невысока, да и работу по их замене нельзя назвать разорительной. Амортизаторы служат не менее 80 тыс. км - сказывается невысокая масса автомобиля. Устанавливать газонаполненные амортизаторы нет смысла - колесная база у Damas короткая, а потому на крупных неровностях машину начинает «козлить». А вот что можно записать в актив Damas, так это 16-сантиметровый дорожный просвет. Некоторые водители считают, что педаль тормоза несколько «отстранена» и не позволяет точно рассчитывать тормозное усилие, что, в конечном итоге, приводит к блокировке колес. Но это обывательские ощущения. Срок службы тормозных барабанных колодок - в пределах 50-60 тыс. км.
Схема передней подвески проста: 2 рулевых наконечника, 2 рычага и стабилизатор поперечной устойчивости - ну чем не подвеска Audi 100, только в миниатюре?! Шаровая опора составляет единое целое с рычагом: излюбленный вариант многих «японцев». Сервисмены характеризуют данный узел как надежный: способный прослужить не менее 40 тыс. км. Сайлент-блоки передних рычагов выхаживают куда больше.
Предложений по покупке Daewoo Damas, ну, очень мало. А ценник, как говорят в рекламе, приятно удивит: от 85 до 130 тыс. рублей, в зависимости от года выпуска и состояния. Очень скромно и с предложениями по запчастям. Альтернативный вариант - аналоговые детали от Mazda. Опыт показывает, что по некоторым позициям они вполне взаимозаменяемы; правда, японские изделия в 2-3 раза дороже. Раньше можно было пошустрить по «корейским» разборкам – легко было натолкнуться на брошенный Damas.
есть мнение, что это тот же двиг, что на сузуки керри, только дефорсированный, что несомненно даёт плюс в тяге... и макс мощность развивает на5000 об , против 7000 сузучьих... вот только не знаю совместимы ли коробки между собой.. но в сборе должны подойти - кузов тот же. Если что, я бы коробку взял ...
Вагонная компоновка Свою родословную Damas ведет от Suzuki Carry, лицензию на выпуск которого корейцы приобрели в конце 80-х. Когда азиаты явили миру II поколение автомобиля, производство прежней версии (1996 г.) было переведено на мощности СП «УзДэуАвто». Потребителям были предложены как микроавтобус, так и фургон.{{photo_text_24}} Ни один другой автомобиль, занимая на проезжей части ничтожную площадь, не способен перевозить либо 7 человек, либо несколько сотен килограммов груза (подобно пикапу). Глядя на эту «игрушку», у которой колеса словно не на тот бок поставлены, хочется улыбнуться. По высоте Damas больше, чем в ширину, а потому смахивает на масштабную копию микроавтобуса. В любом автомобиле вагонной компоновки наиболее рачительно используются занимаемая на дороге площадь и внутреннее пространство. Размеры салона в такой машине почти равны ее габаритам. Damas даже короче родственного Tico, однако все его 3,23 метра длины используются по полной. Разработчикам удалось разместить в ней 3 ряда сидений для 7 пассажиров. Водитель и его сосед сидят на двигателе, а коллеги последнего ряда кресел упираются затылками в заднее стекло. При этом багажник Damas еще способен вместить пару спортивных сумок. Широко открывающиеся двери обеспечивают легкий доступ в салон. А сдвижные боковые, равно как и задняя, открывающая проем целиком, как нельзя лучше подходят для погрузочно-разгрузочных работ. Единственная проблема связана с неудобством посадки на средний ряд сидений - для этого нужно, согнувшись, высоко подниматься. Чтобы пробраться на задний ряд, приходится пробовать себя в роли акробата - по длине Damas почти на 80 см короче ВАЗ-2109. Интересно, что лючок топливного бака расположен справа, посередине корпуса. Способность к трансформации Настройка передних кресел осуществляется посредством механических регулировок. Спинки сидений откидываются ступенчато и фиксируются рычагом в выбранном положении. Под креслами расположен движок. Чтобы иметь к нему доступ, необходимо опустить спинки сидений к подушкам, после чего они легко откидываются назад. Второй ряд сидений, пожалуй, комфортнее передних - здесь хотя бы места для ног побольше. Спинки можно регулировать по углу наклона. На последнем ряду кресел тесно. Можно сложить средний ряд - тогда на заднем диване будет более-менее просторно.{{gallery_724}} Можно оставить в неприкосновенности средний ряд и убрать последний. В этом случае багажник увеличивается - благодаря высокой и выпуклой крыше. Таким образом, по способности к трансформации салона Damas практически ни в чем не уступает мини-вэнам, которые, правда, длиннее и шире. Что интересно: если в автомобиле сидят 3-4 пассажира, он воспринимается водителем совершенно по-другому. С одной стороны, Damas начинает идти более плавно - былая тряскость исчезает напрочь; намного мягче работает задняя рессорная подвеска. С другой стороны, теряется разгонная динамика - возникает ощущение, что движешься против сильного потока встречного ветра. Руль в Damas - горизонтальный, а педали - напольные. В этом плане в автомобиле все как в автобусе. «Баранка» тонкая, с выступами под пальцы с тыльной стороны. Сверху рулевой колонки - небольшой рычажок, с помощью которого включается «аварийка». Вокруг простенький и дешевый серый пластик. Панель приборов примитивная: спидометр и указатели температуры охлаждающей жидкости и запаса топлива в бензобаке. Шкала спидометра имеет красную зону, которая начинается с отметки 100 км/ч. То есть дается понять, что скоростные возможности авто ограничены. Переключение скоростей вентилятора системы вентиляции затруднено в связи с тем, что блок ее управления расположен в углублении центральной консоли. Три других «ползунка» заведуют температурой воздуха, его рециркуляцией, распределением воздушных потоков. Крышка мелкого бардачка выполнена так, что забраться в него проблематично. Компенсировать нехватку полезного объема снизу предусмотрены 2 допконтейнера, в которых могут разместиться 2 пачки сигарет. Доступ к горловине бачка с тормозной жидкостью осуществляется с левого торца панели приборов, а под креслом переднего пассажира спрятался бачок жидкости омывателя. «Карманы» с внутренней стороны дверей отсутствуют. В то же время под крышей, вдоль бортов, тянется двойная обшивка - ее-то и можно использовать как полезную емкость. В автомобиле невозможно забыть ключи - даже опущенные кнопки передних дверей поднимутся, если вы захлопнули дверь, оставив ключи в замке. Стекла боковых дверей - сдвижного типа, как в автобусах. {{gallery_723}} Экономичное путешествие Фургон и микроавтобус Damas предлагался в 2 исполнениях: Deluxe и STD; последнее - базовое. Двигатель всего один - 3-цилиндровый 38-сильный F8CB объемом 796 куб. см. Известен тем, что использовался на Tico и Matiz. 810-килограммовый Damas довольно шустро разгоняется до 70-80 км/ч, а затем начинает отставать от других участников потока. Проблемы могут возникнуть, когда, например, требуется с ускорением вклиниться в быстро идущий левый ряд. Для этого надо вовремя включить передачу пониже. Управляя машиной с откровенно «детским» мотором, приходится постоянно работать рычагом КПП. Правда, его-то, в привычном нам понимании, в Damas и нет: рычаг заменяет короткая рукоять, чем-то напоминающая компьютерный джойстик. Передачи переключаются короткими движениями руки - довольно четко, как и положено на заднеприводном авто.{{params_39077}} «Дамасу» были предложены 2 типа МКПП: 4- и 5-ступенчатая. В автосервисе о коробках отзываются с лучшей стороны: они надежны и просты в обслуживании. Сальники «ходят» долго, поэтому говорить о какой-то «текучести» КПП неправильно. Замена масла в коробке не предусмотрена на протяжении всего срока службы автомобиля. Если в сильные холода трансмиссионное масло замерзает, а потому не включаются передачи, есть смысл заменить смазку на менее вязкую. Если по каким-либо причинам масло из КПП выбежит и она станет «сухой», прекращать движение не обязательно - даже при отсутствии масла в коробке 150-200 км она протянет. Средний расход топлива - 5,5-6 л/100 км. И это притом, что Damas предлагался в карбюраторном исполнении. На одной заправке автомобиль способен преодолеть почти 700 км, так что, путешествовать из Петербурга в Москву на нем выгодно. Но следует уточнить, что божеский «аппетит» Damas проявляет, когда на борту находятся лишь водитель и передний пассажир. Сервисмены говорят, что при нормальной эксплуатации двигатель без проблем ходит 350-400 тыс. км. Во всяком случае, в Узбекистане, где эти машины эксплуатируются уже давно, такие прецеденты есть. Через каждые 40 тыс. км пробега зизготовитель предписывает производить замену ремня ГРМ. Делать это желательно вместе с заменой ролика натяжителя - так дешевле. Со временем может «хандрить» датчик температуры охлаждающей жидкости – это вызывает перегрев двигателя и может привести к дорогостоящей замене головки блока цилиндров. Замена свечей зажигания, в идеале, производится через каждые 20 тыс. км пробега, топливного фильтра - раз в 40 тысяч. Карбюратор оснащен автоматической регулировкой «подсоса» топлива при холодном запуске. Один из владельцев Damas в беседе со мной посетовал на то, что на его автомобиле однажды закапризничал электромагнитный клапан карбюратора. В свободной продаже купить его проблематично. По совету одного гаражного «дяди Васи» парень на место забарахлившего клапана ввернул корпус жиклера, который на языке спецов именуется «заглушкой». Проблема была решена. {{gallery_725}}Где хочешь развернется 38-сильный Damas быстроходен даже для загородной трассы. По паспорту, его «максималка» достигает 120 км/ч. Но автомобиль едет и быстрее. Другое дело, что гнать с такой скоростью страшнее, чем на «Оке». Распространено мнение, будто Damas - валкий автомобиль: то есть легко опрокидывается набок. Наверное, это зрительный обман: просто «микроавтобусик» высок: центр тяжести расположен низко, и автомобиль способен пройти поворот, что называется, под визг покрышек. Скажем больше: на хорошо присыпанной песком дороге можно вспомнить полузабытое удовольствие езды на заднем приводе - когда проходишь повороты с эффектным заносом «кормы». «Кореец» пронырлив. Совершая разворот в тесном переулке, думаешь, что маневр удастся в 3 - минимум в 2 приема. Прочь, сомнения! Авто ложится на противоположный курс одним махом, буквально разворачиваясь на задних колесах - диаметр разворота всего-то 8,6 метра. И тут невольно соглашаешься с инженерами, посчитавшими нецелесообразным оборудовать малогабаритного и легкого проныру ГУРом. Рулевая рейка без особых нареканий служит до 300 тыс. км пробега. Наконечники рулевых тяг менее живучи, но по опыту эксплуатации известно, что свои 120 тыс. км они выхаживают. Почти детские колеса (R12) подробно передают информацию о состоянии дорожного покрытия. Этому способствует и задняя подвеска, выполненная в рессорном варианте. То, что она живуча, сомнений, думается, не возникает. Если уж и приходится что-либо менять, так это втулки рессор, которые свободно выхаживают 50-60 тыс. км. Стоимость новых втулок невысока, да и работу по их замене нельзя назвать разорительной. Амортизаторы служат не менее 80 тыс. км - сказывается невысокая масса автомобиля. Устанавливать газонаполненные амортизаторы нет смысла - колесная база у Damas короткая, а потому на крупных неровностях машину начинает «козлить». А вот что можно записать в актив Damas, так это 16-сантиметровый дорожный просвет. Некоторые водители считают, что педаль тормоза несколько «отстранена» и не позволяет точно рассчитывать тормозное усилие, что, в конечном итоге, приводит к блокировке колес. Но это обывательские ощущения. Срок службы тормозных барабанных колодок - в пределах 50-60 тыс. км.{{gallery_726}} Схема передней подвески проста: 2 рулевых наконечника, 2 рычага и стабилизатор поперечной устойчивости - ну чем не подвеска Audi 100, только в миниатюре?! Шаровая опора составляет единое целое с рычагом: излюбленный вариант многих «японцев». Сервисмены характеризуют данный узел как надежный: способный прослужить не менее 40 тыс. км. Сайлент-блоки передних рычагов выхаживают куда больше. Предложений по покупке Daewoo Damas, ну, очень мало. А ценник, как говорят в рекламе, приятно удивит: от 85 до 130 тыс. рублей, в зависимости от года выпуска и состояния. Очень скромно и с предложениями по запчастям. Альтернативный вариант - аналоговые детали от Mazda. Опыт показывает, что по некоторым позициям они вполне взаимозаменяемы; правда, японские изделия в 2-3 раза дороже. Раньше можно было пошустрить по «корейским» разборкам – легко было натолкнуться на брошенный Damas.
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