5 февраля 2017, 21:10

Тест-драйв Fiat Fullback: невыгодный родственник

В настоящее время доля официальных продаж пикапов от общего российского авторынка не превышает 1%. За последние пару лет с нами попрощались такие представители сегмента, как Ford Ranger и Nissan Navara, однако не так давно эти вакантные места в сегменте поторопились занять новички Isuzu D-Max и Fiat Fullback.
  Тест-драйв Fiat Fullback: невыгодный родственник Тест-драйв Fiat Fullback: невыгодный родственник Тест-драйв Fiat Fullback: невыгодный родственник Тест-драйв Fiat Fullback: невыгодный родственник Тест-драйв Fiat Fullback: невыгодный родственник
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фото
  

Оба выпускаются в Юго-Восточной Азии, но если первый разве что отдаленно напоминает передней частью приснопамятный Chevrolet TrailBlazer, то внешность последнего подозрительно знакома...

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Долго гадать не придется: Fiat Fullback - точная копия Mitsubishi L200 с аналогичной рамой, той же парой 2,4-литровых турбодизелей в 2 вариантах мощности, хорошо знакомой трансмиссией Super Select II и одинаковым оформлением салона. Единственные различия - в экстерьере: другие бамперы и решетка радиатора, а также красный логотип Fiat. Оба пикапа штампуются на одном конвейере в Таиланде.

Прежде всего, модель нацелена на аудиторию стран Африки и Ближнего Востока, где на продажи пикапов приходится больше половины всего рынка легких коммерческих авто. Fiat Professional не мог обойти вниманием российский и европейский рынки, несмотря на то, что пикапы тут не столь популярны. Но у Fullback имеется один убедительный аргумент, о котором речь пойдет в конце материала.    

О том, что это персонаж простой, отчасти бесцеремонный и даже не во всех пунктах политкорректный, легко понять по одному только запуску двигателя. На поворот ключа зажигания «итальянец» реагирует громким раскатистым рокотом и нервозной вибрацией по всему железному организму. Настоящего мужика это не спугнет, а иного даже взбодрит и взволнует. А уж прикосновение к рукоятке 6-ступенчатой «механики» истинных ценителей внедорожного драйва настроит на боевой лад.

 
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фото
  
Тандем японского турбодизеля мощностью 154 л.с. и механической трансмиссии в городских условиях работает честно и добросовестно. За активным подхватом тяги на 2000 оборотах следует плавный, но довольно резвый и уверенный разгон, который затухает ближе к 3200 об/мин. Оптимальная тяга при 380 Нм крутящего момента поддерживается в диапазоне от 2000 до 3200 об/мин, хотя минимальный подхват начинается при 1500 оборотах.

FIAT Fullback Active++ 2.4 AT 4x4
2.4 л, 154 л.с
автоматическая, 5-ступенчатая
169 км/ч
5285 x 1815 x 1780 мм
полный
ДТ, 7.2 л на 100 км
2 030 000 руб
Все характеристики

Привыкнуть к работе сцепления здесь несложно, а для того, чтобы уверенно орудовать «механикой» придется слегка потренироваться: притом, что переключения фиксируются легко, при поперечном коротком ходе передач можно ошибиться с выбором диапазона. Реакция акселератора хоть и запоздалая, но это не критично. Пикап, оснащенный менее мощным вариантом 2,4-литрового агрегата абсолютно не ленится и ведет себя бодренько.

Чтобы оценить боевой и бескомпромиссный темперамент здешних амортизаторов, даже не надо выезжать на разбитый асфальт или ждать бездорожья. Уже на мелких неровностях дорожного покрытия упругая подвеска активно пружинит, а прохождение внушительных кочек и особенно «лежачих полицейских» всегда сопровождается сильным пинком сзади. Повороты сопровождаются кренами, а потому с активными маневрами следует быть предельно осторожным. Невнятная околонулевая зона и слегка запоздалые реакции руля вынуждают при большой скорости активно подруливать. Но у настоящих джиперов ничего кроме азарта, это не вызовет, так что в пору скорее съехать с асфальта на заснеженный грунт.

Вот здесь-то и раскрывается внедорожный потенциал этого работяги: 200-миллиметровый дорожный просвет, энергоемкая длинноходная подвеска, которую чтобы пробить следует хорошенько постараться. Главным же аргументом на бездорожье остается система полноценного полного привода с дифференциалом Torsen, которая позволяет ездить в режиме 4х4 постоянно, а распределение момента между передней и задней осью может распределяться в соотношении 40:60.

 
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Знакомая трансмиссия Super Select легко и удобно управляется с помощью шайбы-крутилки. Настройки насчитывают 4 режима: 2H – монопривод, 4H - полный, 4HLc – межосевая блокировка, 4LLc - межосевая блокировка с пониженной передачей. Форсировать умеренные сугробы, ухабы, ямы, не слишком крутые подъемы и склоны на таком «тракторе» при наличии соответствующих шин одно удовольствие. Только надо помнить о длинном заднем свесе и низких порогах, от которых к тому же все время пачкались брюки.

Как и L200,«итальянец» грешит слишком опущенной кромкой крыши в районе лобового стекла при столь высокой водительской посадке здесь. Для полного обзора при росте 186 см мне приходилось слегка опускать голову. В остальном никаких проблем с комфортом и свободным пространством здесь нет.

Как уже было сказано, внутреннее убранство Fiat Fullback полностью повторяет интерьер японского пикапа. Те же недорогие материалы отделки, простой и понятный дизайн, классическая компоновка приборов и элементов управления, и все это в полной мере соответствует общему стилю утилитарного автомобиля. Японцы в свое время на славу позаботились о функциональности салона, так что жаловаться на дискомфорт в этом отношении не приходится. Единственный момент: рослым пассажирам на заднем диване, возможно, не хватит места в ногах, при этом над головой пространства достаточно. Вместительный кузов Fullback изнутри покрыт пластиковой накладкой от фирмы Mopar – тюнингового подразделения, обслуживающего Chrysler и Jeep.

 
5
фото
  
Напомним, что второй вариант 2,4-литрового мотора с алюминиевым блоком цилиндров и системой регулировки фаз газораспределения обладает мощностью 181 л.с. В качестве трансмиссии, кроме 6-ступенчатой «механики», предлагается и 5-скоростной «автомат». В отличие от версий LX, одна из которых была на тесте, начальные комплектации SX оборудуются упрощенной системой полного привода с 3-диапазонным селектором режимов полного привода без пониженной передачи.

А теперь о главном аргументе итальянского пикапа, который, как никогда уместен, на нашем рынке. Итак, самыми востребованными в этом сегменте моделями у нас остаются Toyota Highlux и УАЗ «Пикап», а следом за ними в рейтинге популярности идет Mitsubishi L200, который до появления «Фиата» был привлекателен, прежде всего, самым демократичным ценником, не считая, конечно, отечественных и китайских одноклассников.

Так, цена стандартной комплектации L200 стартует от 1 629 000 рублей, а топовая обойдется от 2 269 990 рублей. В свою очередь, стоимость его итальянского клона варьируется от 1 529 900 до 2 169 990 рублей - дешевле «японца» на целых 100 000 рублей. Чем не аргумент?! Остается только предположить, что уж совсем непростое финансовое положение заставило японца из Mitsubishi продать права на клонирование своего детища итальянцам фактически в ущерб его продажам.

 

Для сведения, диапазон цен на Toyota Hilux Duble Cub варьируется от 1 976 000 до 2 473 000 рублей; Isuzu D-Max – от 1 795 000 до 2 235 000 рублей; Volkswagen Amarokот 2 169 500 до 3 664 100 рублей. Так что, при всех раскладах Fiat Fullback, прежде всего, подвинет своего японского близнеца.

Плюсы и минусы
Рамная конструкция, высокий клиренсНа кочках изрядно трясет
Серьезный полный приводНевнятная околонулевая зона
Дешевле всех конкурентовНелучшая обзорность для высоких водителей
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Степан Флягин
Тест-Драйвы Фиат Фулбэк

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Разбираемся, как стартовали продажи Fiat Fullback
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Тест-драйв Fiat Fullback: невыгодный родственник
Оба выпускаются в Юго-Восточной Азии, но если первый разве что отдаленно напоминает передней частью приснопамятный Chevrolet TrailBlazer, то внешность последнего подозрительно знакома...{{material_116141}} Долго гадать не придется: Fiat Fullback - точная копия Mitsubishi L200 с аналогичной рамой, той же парой 2,4-литровых турбодизелей в 2 вариантах мощности, хорошо знакомой трансмиссией Super Select II и одинаковым оформлением салона. Единственные различия - в экстерьере: другие бамперы и решетка радиатора, а также красный логотип Fiat. Оба пикапа штампуются на одном конвейере в Таиланде. Прежде всего, модель нацелена на аудиторию стран Африки и Ближнего Востока, где на продажи пикапов приходится больше половины всего рынка легких коммерческих авто. Fiat Professional не мог обойти вниманием российский и европейский рынки, несмотря на то, что пикапы тут не столь популярны. Но у Fullback имеется один убедительный аргумент, о котором речь пойдет в конце материала.     О том, что это персонаж простой, отчасти бесцеремонный и даже не во всех пунктах политкорректный, легко понять по одному только запуску двигателя. На поворот ключа зажигания «итальянец» реагирует громким раскатистым рокотом и нервозной вибрацией по всему железному организму. Настоящего мужика это не спугнет, а иного даже взбодрит и взволнует. А уж прикосновение к рукоятке 6-ступенчатой «механики» истинных ценителей внедорожного драйва настроит на боевой лад. {{gallery_737}} Тандем японского турбодизеля мощностью 154 л.с. и механической трансмиссии в городских условиях работает честно и добросовестно. За активным подхватом тяги на 2000 оборотах следует плавный, но довольно резвый и уверенный разгон, который затухает ближе к 3200 об/мин. Оптимальная тяга при 380 Нм крутящего момента поддерживается в диапазоне от 2000 до 3200 об/мин, хотя минимальный подхват начинается при 1500 оборотах. {{params_56738}} Привыкнуть к работе сцепления здесь несложно, а для того, чтобы уверенно орудовать «механикой» придется слегка потренироваться: притом, что переключения фиксируются легко, при поперечном коротком ходе передач можно ошибиться с выбором диапазона. Реакция акселератора хоть и запоздалая, но это не критично. Пикап, оснащенный менее мощным вариантом 2,4-литрового агрегата абсолютно не ленится и ведет себя бодренько.Чтобы оценить боевой и бескомпромиссный темперамент здешних амортизаторов, даже не надо выезжать на разбитый асфальт или ждать бездорожья. Уже на мелких неровностях дорожного покрытия упругая подвеска активно пружинит, а прохождение внушительных кочек и особенно «лежачих полицейских» всегда сопровождается сильным пинком сзади. Повороты сопровождаются кренами, а потому с активными маневрами следует быть предельно осторожным. Невнятная околонулевая зона и слегка запоздалые реакции руля вынуждают при большой скорости активно подруливать. Но у настоящих джиперов ничего кроме азарта, это не вызовет, так что в пору скорее съехать с асфальта на заснеженный грунт.Вот здесь-то и раскрывается внедорожный потенциал этого работяги: 200-миллиметровый дорожный просвет, энергоемкая длинноходная подвеска, которую чтобы пробить следует хорошенько постараться. Главным же аргументом на бездорожье остается система полноценного полного привода с дифференциалом Torsen, которая позволяет ездить в режиме 4х4 постоянно, а распределение момента между передней и задней осью может распределяться в соотношении 40:60. {{gallery_736}} Знакомая трансмиссия Super Select легко и удобно управляется с помощью шайбы-крутилки. Настройки насчитывают 4 режима: 2H – монопривод, 4H - полный, 4HLc – межосевая блокировка, 4LLc - межосевая блокировка с пониженной передачей. Форсировать умеренные сугробы, ухабы, ямы, не слишком крутые подъемы и склоны на таком «тракторе» при наличии соответствующих шин одно удовольствие. Только надо помнить о длинном заднем свесе и низких порогах, от которых к тому же все время пачкались брюки.Как и L200,«итальянец» грешит слишком опущенной кромкой крыши в районе лобового стекла при столь высокой водительской посадке здесь. Для полного обзора при росте 186 см мне приходилось слегка опускать голову. В остальном никаких проблем с комфортом и свободным пространством здесь нет.Как уже было сказано, внутреннее убранство Fiat Fullback полностью повторяет интерьер японского пикапа. Те же недорогие материалы отделки, простой и понятный дизайн, классическая компоновка приборов и элементов управления, и все это в полной мере соответствует общему стилю утилитарного автомобиля. Японцы в свое время на славу позаботились о функциональности салона, так что жаловаться на дискомфорт в этом отношении не приходится. Единственный момент: рослым пассажирам на заднем диване, возможно, не хватит места в ногах, при этом над головой пространства достаточно. Вместительный кузов Fullback изнутри покрыт пластиковой накладкой от фирмы Mopar – тюнингового подразделения, обслуживающего Chrysler и Jeep.{{gallery_735}} Напомним, что второй вариант 2,4-литрового мотора с алюминиевым блоком цилиндров и системой регулировки фаз газораспределения обладает мощностью 181 л.с. В качестве трансмиссии, кроме 6-ступенчатой «механики», предлагается и 5-скоростной «автомат». В отличие от версий LX, одна из которых была на тесте, начальные комплектации SX оборудуются упрощенной системой полного привода с 3-диапазонным селектором режимов полного привода без пониженной передачи.А теперь о главном аргументе итальянского пикапа, который, как никогда уместен, на нашем рынке. Итак, самыми востребованными в этом сегменте моделями у нас остаются Toyota Highlux и УАЗ «Пикап», а следом за ними в рейтинге популярности идет Mitsubishi L200, который до появления «Фиата» был привлекателен, прежде всего, самым демократичным ценником, не считая, конечно, отечественных и китайских одноклассников. Так, цена стандартной комплектации L200 стартует от 1 629 000 рублей, а топовая обойдется от 2 269 990 рублей. В свою очередь, стоимость его итальянского клона варьируется от 1 529 900 до 2 169 990 рублей - дешевле «японца» на целых 100 000 рублей. Чем не аргумент?! Остается только предположить, что уж совсем непростое финансовое положение заставило японца из Mitsubishi продать права на клонирование своего детища итальянцам фактически в ущерб его продажам.  Для сведения, диапазон цен на Toyota Hilux Duble Cub варьируется от 1 976 000 до 2 473 000 рублей; Isuzu D-Max – от 1 795 000 до 2 235 000 рублей; Volkswagen Amarok – от 2 169 500 до 3 664 100 рублей. Так что, при всех раскладах Fiat Fullback, прежде всего, подвинет своего японского близнеца.
2017-02-05
Автор: Степан Флягин
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