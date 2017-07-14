Тест-драйв Ford Tourneo Custom: семейный ковчег
Тем более, если речь идет о такой роскоши, как микроавтобус. Любители семейных автопробегов меня поймут.
Ford Tourneo Custom дебютировал в 2013 году, и уже через год встал на конвейер завода СП «Форд-Соллерс» в Елабуге. Однако вскоре производство было остановлено, и модель покинула российский рынок из-за разразившегося кризиса. Но когда в этом году продажи автомобилей в России поползли вверх, руководство компании приняло решение вернуть к нам Tourneo Custom. Правда, запуск его производства в Татарстане пока не планируется, и машины импортируются к нам из Турции.
Несмотря на типичный облик городского бизнес-шаттла, респектабельный Tourneo Custom прекрасно вписался в русскую пастораль. Мелочиться мы не стали, и на тест выбрали длиннобазную 8-местную версию L2, размеры которой говорят сами за себя: 5339х2022х2290 мм. К тому же это и топовая комплектация Titanium. И в длинной, и в короткой модификациях на нашем рынке доступно 3 ряда сидений (на выбор 8 или 9 мест), но главная разница заключается в параметрах грузового отделения. В удлиненном варианте L2 его объем за 3-м рядом кресел составляет 1930 л, в коротком L1 – 1180 л (по версии SAE). Поверьте, визуально разница выглядит более внушительной, чем цифрах.
|Ford Tourneo Custom L1 H1 Trend 2.2L TDI
|2.2 л, 125 л.с
|Механическая 6-ступенчатая
|157 км/ч
|4972 x 1986 x 1900 мм
|передний
|ДТ, 6.8 л на 100 км
|2 286 000 руб
|Все характеристики
Но даже при стандартной компоновке проблем с дефицитом пространства не возникнет даже у самых капризных пассажиров. А уж для детей здесь настоящее раздолье, где даже можно играть в прятки. Второй и третий ряды включают по 3 полноценных комфортабельных кресла, каждое из которых будет гостеприимно и к рослым, и к плотным персонам. Любое из сидений, если его сложить, опустив вперед спинку, образует горизонтальную поверхность, которую можно использовать в качестве удобного столика. Задняя часть салона оснащена отдельным кондиционером.
Высокую водительскую посадку обеспечивает большое профилированное кресло с поясничным подпором, подлокотником и массой регулировок, включая настройку угла и наклона подушки. Дополнительный комфорт обеспечивает масса свободного места вокруг. При отсутствии центрального сидения на первом ряду передний пассажир здесь может без особых усилий пройти назад и обратно. Обзорность спереди и по бокам великолепная, а вид сзади обеспечивает камера на корме.
Слева оригинальный кармашек для смартфона, под ним – рукоятка механической трансмиссии, справа – блок управления кондиционером. Все под рукой, потому что пространство скомпоновано крайне практично. Приятно удивляет большое количество отделений для мелочей, подстаканники в боковых частях торпедо, большие карманы на внутренних панелях дверей. К тому же спереди имеется розетка на 230 вольт, так что никакие адаптеры в путешествии не понадобятся.
Ford Tourneo Custom комплектуется безальтернативным 125-сильным дизелем Duratorq TDCi объемом 2,2 литра и единственной 6-ступенчатой «механикой». Такого арсенала микроавтобусу хватает «за глаза», чтобы выдавать вполне адекватный разгон в городских условиях, а на шоссе уверенно обгонять фуры. Конечно, о взрывной динамике и спортивном настрое речь не идет, мгновенный подхват на низах отсутствует, да и отклик педали заставляет себя ждать.
Микроавтобус показал себя настоящим дальнобойщиком, и, прежде всего, это касается ездового комфорта. Автомобиль оснащен информативным рулевым управлением и оптимальными настройками подвески, благодаря чему отлично выдерживает траекторию движения, малочувствителен к мелким изъянам асфальта и вполне покладист на сельской грунтовке.
Отдельное спасибо инженерам за хорошую работу стабилизаторов поперечной устойчивости: несмотря на высокий центр тяжести Tourneo Custom проявляет неожиданно умеренные крены и стабильную устойчивость в поворотах. Так что управляется этот гигант легко и просто, и долгие часы пребывания за рулем этого микроавтобуса особой усталости не вызывают. Если даже речь идет о разбитых дорогах российской глубинки.
Путешествие «к корням» показало, что вместительный и уютный Tourneo Custom прекрасно приспособлен для мобильной жизни. Микроавтобус пригодится не только в качестве бизнес-шаттла в условиях мегаполиса, но будет незаменимым средством передвижения для полноценной семьи.
Базовая версия оценена в 1 996 000 рублей. Топовый удлиненный вариант L2 Titanium с кожаной обивкой салона, солнцезащитными шторками, датчиками дождя и света предлагается за 2 131 000 рублей.
В числе конкурентов Ford Tourneo Custom фигурируют VW Caravelle с космическим ценником от 2 220 400 до 4 043 700 руб., Peugeot Traveller от 1 999 000 до 2 599 000 руб. и старенький FIAT Scudo Panorama от 1 785 000 до 1 875 000 руб. Так что при таких ценовых раскладах у конкурентов вернувшийся на рынок Tourneo Custom имеет все шансы занять на нем достойное место. А пока, по данным производителя, за 3 месяца продаж у нас реализовано 62 автомобиля.
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