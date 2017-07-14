14 июля 2017, 08:15

Тест-драйв Ford Tourneo Custom: семейный ковчег

Когда намечается тест большого вместительного транспортного средства, само собой появляется непреодолимое желание отправиться в увлекательное семейное путешествие, чтобы на все 100% раскрыть потенциал машины, да и просто - совместить приятное с полезным.
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Тест-драйв Ford Tourneo Custom: семейный ковчег Ford Tourneo Custom

Тем более, если речь идет о такой роскоши, как микроавтобус. Любители семейных автопробегов меня поймут.

Ford Tourneo Custom
Выпускается с 2013 г.
Новый от 2 286 000 до 2 436 000 Р
Объявлений: 1
К сожалению, в прошлом месяце скрыться от среднерусских дождей и укатить на Ford Tourneo Custom к южным морям так и не удалось. Зато на целых три июньских дня этот вместительный микроавтобус стал семейным ковчегом во время увлекательного путешествия по живописным просторам русской глубинки. Несмотря на непогоду и разбитые дороги тверских дорог, 700 км пути в «домике на колесах» стали настоящей сказкой, и дело не только в милой сердцу родной провинции…  

Ford Tourneo Custom дебютировал в 2013 году, и уже через год встал на конвейер завода СП «Форд-Соллерс» в Елабуге. Однако вскоре производство было остановлено, и модель покинула российский рынок из-за разразившегося кризиса. Но когда в этом году продажи автомобилей в России поползли вверх, руководство компании приняло решение вернуть к нам Tourneo Custom. Правда, запуск его производства в Татарстане пока не планируется, и машины импортируются к нам из Турции.

Несмотря на типичный облик городского бизнес-шаттла, респектабельный Tourneo Custom прекрасно вписался в русскую пастораль. Мелочиться мы не стали, и на тест выбрали длиннобазную 8-местную версию L2, размеры которой говорят сами за себя: 5339х2022х2290 мм. К тому же это и топовая комплектация Titanium. И в длинной, и в короткой модификациях на нашем рынке доступно 3 ряда сидений (на выбор 8 или 9 мест), но главная разница заключается в параметрах грузового отделения. В удлиненном варианте L2 его объем за 3-м рядом кресел составляет 1930 л, в коротком L1 – 1180 л (по версии SAE). Поверьте, визуально разница выглядит более внушительной, чем цифрах.   

 
5
фото
  
Комплект сумок, пакетов и разных пожитков для семьи из 2 взрослых и 2 детей на 3-дневную поездку заполнил лишь часть грузового отсека, и не потому, что мы взяли мало вещей или что-то забыли. После багажников в кроссоверах и седанах, грузовое отделение микроавтобуса в форме вертикального прямоугольника 1400х1340 мм смотрится высоким гардеробом, где основное пространство остается свободным. Огромная и тяжелая задняя дверь при открывании и закрывании требует некоторого усилия, зато погрузочная высота отсека здесь ниже, чем у SUV и седанов. Для фиксации груза в микроавтобусе предусмотрены внушительные проушины, так что пожитки не рассыпаются.  

Ford Tourneo Custom L1 H1 Trend 2.2L TDI
2.2 л, 125 л.с
Механическая 6-ступенчатая
157 км/ч
4972 x 1986 x 1900 мм
передний
ДТ, 6.8 л на 100 км
2 286 000 руб
Все характеристики
Пройти в пассажирский салон поможет подножка. Ширина проема боковых сдвижных дверей составляет 930 мм, и этого вполне хватает для комфортного доступа ко второму и третьему ряду. Добраться на «галерку» удобней с правого борта (со стороны тротуара), сложив одиночное кресло, так как слева – сидения сдвоены. Кресла двигаются, складываются и снимаются легко и просто, и быть атлетом для этого необязательно. В автомобиле предусмотрено более 30 вариантов компоновки салона: можно расположить кресла продольно, как в лимузине, а можно максимизировать грузовой отсек, убрав оба задних ряда. В любом случае здесь можно спать.

Но даже при стандартной компоновке проблем с дефицитом пространства не возникнет даже у самых капризных пассажиров. А уж для детей здесь настоящее раздолье, где даже можно играть в прятки. Второй и третий ряды включают по 3 полноценных комфортабельных кресла, каждое из которых будет гостеприимно и к рослым, и к плотным персонам. Любое из сидений, если его сложить, опустив вперед спинку, образует горизонтальную поверхность, которую можно использовать в качестве удобного столика. Задняя часть салона оснащена отдельным кондиционером. 

Высокую водительскую посадку обеспечивает большое профилированное кресло с поясничным подпором, подлокотником и массой регулировок, включая настройку угла и наклона подушки. Дополнительный комфорт обеспечивает масса свободного места вокруг. При отсутствии центрального сидения на первом ряду передний пассажир здесь может без особых усилий пройти назад и обратно. Обзорность спереди и по бокам великолепная, а вид сзади обеспечивает камера на корме. 

 
5
фото
  
В интерьере сразу чувствуется почерк фордовских дизайнеров, в котором сочетаются смелый хайтек и утилитарный подход. При этом салон оформлен не совсем в традициях коммерческого авто. Панель приборов разделена на 4 сегмента, где расположились спидометр, тахометр, монитор бортового компьютера, и индикатор температуры с датчиком топлива. Раздутая центральная консоль на массивном рельефном торпедо обозначена 3,5-дюймовым монитором мультимедийной системы Ford Sync с блоком кнопок и 2 симметричными воздуховодами.

Слева оригинальный кармашек для смартфона, под ним – рукоятка механической трансмиссии, справа – блок управления кондиционером. Все под рукой, потому что пространство скомпоновано крайне практично. Приятно удивляет большое количество отделений для мелочей, подстаканники в боковых частях торпедо, большие карманы на внутренних панелях дверей. К тому же спереди имеется розетка на 230 вольт, так что никакие адаптеры в путешествии не понадобятся.  

Ford Tourneo Custom комплектуется безальтернативным 125-сильным дизелем Duratorq TDCi объемом 2,2 литра и единственной 6-ступенчатой «механикой». Такого арсенала микроавтобусу хватает «за глаза», чтобы выдавать вполне адекватный разгон в городских условиях, а на шоссе уверенно обгонять фуры. Конечно, о взрывной динамике и спортивном настрое речь не идет, мгновенный подхват на низах отсутствует, да и отклик педали заставляет себя ждать.

 
5
фото
  

Duratorg - серия турбодизельных 16-клапанных двигателей TDCi с системой подачи топлива Common Rail, имеющих общую топливную планку. Двигатели отличает небольшой уровень шума и вибраций, а также приличный крутящий момент. Малый уровень шума двигателя обеспечивается благодаря применению дополнительной воздушной рубашки и наличию у чугунного блока цилиндров двойной стенки. Неофициальный ресурс мотора - порядка 300 тыс. км пробега.
Зато на 1700 об/мин происходит ощутимый турбодизельный «пинок», и остается только дозировать акселератором тягу да оперативно орудовать короткоходной «механикой», которая внятно и без труда переключает передачи. В этом случае тяговитый мотор послушно позволяет себя раскручивать до максимальных отметок тахометра, активно набирая скорость, а водитель при этом получает массу удовольствия от легкости разгона и плавности движения 5-метрового «вагона». В городской пробке очень кстати пришлась система помощи при старте на склоне, которая не позволяет машине откатываться назад в начале движения.

Микроавтобус показал себя настоящим дальнобойщиком, и, прежде всего, это касается ездового комфорта. Автомобиль оснащен информативным рулевым управлением и оптимальными настройками подвески, благодаря чему отлично выдерживает траекторию движения, малочувствителен к мелким изъянам асфальта и вполне покладист на сельской грунтовке.

Отдельное спасибо инженерам за хорошую работу стабилизаторов поперечной устойчивости: несмотря на высокий центр тяжести Tourneo Custom проявляет неожиданно умеренные крены и стабильную устойчивость в поворотах. Так что управляется этот гигант легко и просто, и долгие часы пребывания за рулем этого микроавтобуса особой усталости не вызывают. Если даже речь идет о разбитых дорогах российской глубинки.

Путешествие «к корням» показало, что вместительный и уютный Tourneo Custom прекрасно приспособлен для мобильной жизни. Микроавтобус пригодится не только в качестве бизнес-шаттла в условиях мегаполиса, но будет незаменимым средством передвижения для полноценной семьи.

 
5
фото
  
На российском рынке модель предлагается в короткобазном стандартном варианте L1 Trend с богатым базовым оснащением. Пожалуй, это одно из главных достоинств модели.  В списке стандартного оборудования значатся: галогеновые фары с функцией задержки выключения, противотуманки, полноразмерное запасное колесо, рулевая колонка, регулируемая по вылету и высоте, индикатор омывающей жидкости, программируемый предпусковой топливный отопитель, электростеклоподъемники передних дверей, мультимедийная система SYNC 1.1 с USB и Bluetooth, передние и задние датчики парковки, круиз-контроль с функцией ограничения скорости, система старт/стоп, 2 ряда трансформируемых сидений (2+1), системы ABS + ESP, система предупреждения об экстренном задействовании тормозов и многое другое.

Базовая версия оценена в 1 996 000 рублей. Топовый удлиненный вариант L2 Titanium с кожаной обивкой салона, солнцезащитными шторками, датчиками дождя и света предлагается за 2 131 000 рублей.

В числе конкурентов Ford Tourneo Custom фигурируют VW Caravelle с космическим ценником от 2 220 400 до 4 043 700 руб., Peugeot Traveller от 1 999 000 до 2 599 000 руб. и старенький FIAT Scudo Panorama от 1 785 000 до 1 875 000 руб. Так что при таких ценовых раскладах у конкурентов вернувшийся на рынок Tourneo Custom имеет все шансы занять на нем достойное место. А пока, по данным производителя, за 3 месяца продаж у нас реализовано 62 автомобиля.

Степан Флягин
Тест-Драйвы Форд Торнео Кастом

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Тест-драйв Ford Tourneo Custom: семейный ковчег
Тем более, если речь идет о такой роскоши, как микроавтобус. Любители семейных автопробегов меня поймут.{{model_6336}} К сожалению, в прошлом месяце скрыться от среднерусских дождей и укатить на Ford Tourneo Custom к южным морям так и не удалось. Зато на целых три июньских дня этот вместительный микроавтобус стал семейным ковчегом во время увлекательного путешествия по живописным просторам русской глубинки. Несмотря на непогоду и разбитые дороги тверских дорог, 700 км пути в «домике на колесах» стали настоящей сказкой, и дело не только в милой сердцу родной провинции…  Ford Tourneo Custom дебютировал в 2013 году, и уже через год встал на конвейер завода СП «Форд-Соллерс» в Елабуге. Однако вскоре производство было остановлено, и модель покинула российский рынок из-за разразившегося кризиса. Но когда в этом году продажи автомобилей в России поползли вверх, руководство компании приняло решение вернуть к нам Tourneo Custom. Правда, запуск его производства в Татарстане пока не планируется, и машины импортируются к нам из Турции. Несмотря на типичный облик городского бизнес-шаттла, респектабельный Tourneo Custom прекрасно вписался в русскую пастораль. Мелочиться мы не стали, и на тест выбрали длиннобазную 8-местную версию L2, размеры которой говорят сами за себя: 5339х2022х2290 мм. К тому же это и топовая комплектация Titanium. И в длинной, и в короткой модификациях на нашем рынке доступно 3 ряда сидений (на выбор 8 или 9 мест), но главная разница заключается в параметрах грузового отделения. В удлиненном варианте L2 его объем за 3-м рядом кресел составляет 1930 л, в коротком L1 – 1180 л (по версии SAE). Поверьте, визуально разница выглядит более внушительной, чем цифрах.   {{gallery_896}} Комплект сумок, пакетов и разных пожитков для семьи из 2 взрослых и 2 детей на 3-дневную поездку заполнил лишь часть грузового отсека, и не потому, что мы взяли мало вещей или что-то забыли. После багажников в кроссоверах и седанах, грузовое отделение микроавтобуса в форме вертикального прямоугольника 1400х1340 мм смотрится высоким гардеробом, где основное пространство остается свободным. Огромная и тяжелая задняя дверь при открывании и закрывании требует некоторого усилия, зато погрузочная высота отсека здесь ниже, чем у SUV и седанов. Для фиксации груза в микроавтобусе предусмотрены внушительные проушины, так что пожитки не рассыпаются.   {{params_57427}} Пройти в пассажирский салон поможет подножка. Ширина проема боковых сдвижных дверей составляет 930 мм, и этого вполне хватает для комфортного доступа ко второму и третьему ряду. Добраться на «галерку» удобней с правого борта (со стороны тротуара), сложив одиночное кресло, так как слева – сидения сдвоены. Кресла двигаются, складываются и снимаются легко и просто, и быть атлетом для этого необязательно. В автомобиле предусмотрено более 30 вариантов компоновки салона: можно расположить кресла продольно, как в лимузине, а можно максимизировать грузовой отсек, убрав оба задних ряда. В любом случае здесь можно спать.Но даже при стандартной компоновке проблем с дефицитом пространства не возникнет даже у самых капризных пассажиров. А уж для детей здесь настоящее раздолье, где даже можно играть в прятки. Второй и третий ряды включают по 3 полноценных комфортабельных кресла, каждое из которых будет гостеприимно и к рослым, и к плотным персонам. Любое из сидений, если его сложить, опустив вперед спинку, образует горизонтальную поверхность, которую можно использовать в качестве удобного столика. Задняя часть салона оснащена отдельным кондиционером.  Высокую водительскую посадку обеспечивает большое профилированное кресло с поясничным подпором, подлокотником и массой регулировок, включая настройку угла и наклона подушки. Дополнительный комфорт обеспечивает масса свободного места вокруг. При отсутствии центрального сидения на первом ряду передний пассажир здесь может без особых усилий пройти назад и обратно. Обзорность спереди и по бокам великолепная, а вид сзади обеспечивает камера на корме.  {{gallery_893}} В интерьере сразу чувствуется почерк фордовских дизайнеров, в котором сочетаются смелый хайтек и утилитарный подход. При этом салон оформлен не совсем в традициях коммерческого авто. Панель приборов разделена на 4 сегмента, где расположились спидометр, тахометр, монитор бортового компьютера, и индикатор температуры с датчиком топлива. Раздутая центральная консоль на массивном рельефном торпедо обозначена 3,5-дюймовым монитором мультимедийной системы Ford Sync с блоком кнопок и 2 симметричными воздуховодами. Слева оригинальный кармашек для смартфона, под ним – рукоятка механической трансмиссии, справа – блок управления кондиционером. Все под рукой, потому что пространство скомпоновано крайне практично. Приятно удивляет большое количество отделений для мелочей, подстаканники в боковых частях торпедо, большие карманы на внутренних панелях дверей. К тому же спереди имеется розетка на 230 вольт, так что никакие адаптеры в путешествии не понадобятся.  Ford Tourneo Custom комплектуется безальтернативным 125-сильным дизелем Duratorq TDCi объемом 2,2 литра и единственной 6-ступенчатой «механикой». Такого арсенала микроавтобусу хватает «за глаза», чтобы выдавать вполне адекватный разгон в городских условиях, а на шоссе уверенно обгонять фуры. Конечно, о взрывной динамике и спортивном настрое речь не идет, мгновенный подхват на низах отсутствует, да и отклик педали заставляет себя ждать.{{gallery_898}} {{photo_text_74}} Зато на 1700 об/мин происходит ощутимый турбодизельный «пинок», и остается только дозировать акселератором тягу да оперативно орудовать короткоходной «механикой», которая внятно и без труда переключает передачи. В этом случае тяговитый мотор послушно позволяет себя раскручивать до максимальных отметок тахометра, активно набирая скорость, а водитель при этом получает массу удовольствия от легкости разгона и плавности движения 5-метрового «вагона». В городской пробке очень кстати пришлась система помощи при старте на склоне, которая не позволяет машине откатываться назад в начале движения.Микроавтобус показал себя настоящим дальнобойщиком, и, прежде всего, это касается ездового комфорта. Автомобиль оснащен информативным рулевым управлением и оптимальными настройками подвески, благодаря чему отлично выдерживает траекторию движения, малочувствителен к мелким изъянам асфальта и вполне покладист на сельской грунтовке. Отдельное спасибо инженерам за хорошую работу стабилизаторов поперечной устойчивости: несмотря на высокий центр тяжести Tourneo Custom проявляет неожиданно умеренные крены и стабильную устойчивость в поворотах. Так что управляется этот гигант легко и просто, и долгие часы пребывания за рулем этого микроавтобуса особой усталости не вызывают. Если даже речь идет о разбитых дорогах российской глубинки. Путешествие «к корням» показало, что вместительный и уютный Tourneo Custom прекрасно приспособлен для мобильной жизни. Микроавтобус пригодится не только в качестве бизнес-шаттла в условиях мегаполиса, но будет незаменимым средством передвижения для полноценной семьи.{{gallery_899}} На российском рынке модель предлагается в короткобазном стандартном варианте L1 Trend с богатым базовым оснащением. Пожалуй, это одно из главных достоинств модели.  В списке стандартного оборудования значатся: галогеновые фары с функцией задержки выключения, противотуманки, полноразмерное запасное колесо, рулевая колонка, регулируемая по вылету и высоте, индикатор омывающей жидкости, программируемый предпусковой топливный отопитель, электростеклоподъемники передних дверей, мультимедийная система SYNC 1.1 с USB и Bluetooth, передние и задние датчики парковки, круиз-контроль с функцией ограничения скорости, система старт/стоп, 2 ряда трансформируемых сидений (2+1), системы ABS + ESP, система предупреждения об экстренном задействовании тормозов и многое другое. Базовая версия оценена в 1 996 000 рублей. Топовый удлиненный вариант L2 Titanium с кожаной обивкой салона, солнцезащитными шторками, датчиками дождя и света предлагается за 2 131 000 рублей.В числе конкурентов Ford Tourneo Custom фигурируют VW Caravelle с космическим ценником от 2 220 400 до 4 043 700 руб., Peugeot Traveller от 1 999 000 до 2 599 000 руб. и старенький FIAT Scudo Panorama от 1 785 000 до 1 875 000 руб. Так что при таких ценовых раскладах у конкурентов вернувшийся на рынок Tourneo Custom имеет все шансы занять на нем достойное место. А пока, по данным производителя, за 3 месяца продаж у нас реализовано 62 автомобиля.
2017-07-14
Автор: Степан Флягин
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