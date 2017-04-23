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23 апреля 2017, 23:23

Тест-драйв Geely Emgrand GT: китайский шпион

В этом представительном персонаже с трудом узнается гость из Поднебесной. А все благодаря элегантному костюму европейского покроя от британского кутюрье Питера Хорбери, который успешно оттачивал свое мастерство на посту шеф-дизайнера Volvo. На этом родство с шведским брендом у нашего сегодняшнего героя не ограничивается.
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Тест-драйв Geely Emgrand GT: китайский шпион Geely Emgrand GT
На Родине, где он пользуется огромной популярностью, его зовут GС9, и пару лет назад, когда «новичок» вышел на домашний рынок, китайцы сразу же наградили его почетным титулом «Автомобиль года». В Россию седан приехал в феврале под псевдонимом Geely Emgrand GT, и это китайское имя многое объясняет: вот уже 7 лет, как Geely Motors числится хозяином марки Volvo. Так что шведские гены отобразились не только в облике Emgrand GT, скандинавский бренд поделился с ним своей старой «тележкой» от приснопамятного S80.
Geely Automobile (по-китайски Цзили) создана в 1986 году. Yачинала свою деятельность с производства холодильников. В 1992-1996 г.г. выпускала мотоциклы, мотороллеры и комплектующие для них. В 1998-м компания начала производство автомобилей. В 2003-м начались их экспортные поставки. В 2008 году компания начала выпуск би-топливных автомобилей на природном газу. С мая 2007-го на заводе «АМУР» в Новоуральске начато производство Geely, также компания собирает автомобили на заводе Derays в Черкесске.
 
Столь тщательно замаскированная под европейца внешность вызывает подозрение, хотя за 2 месяца российских продаж этот китайский шпион вошел в доверие пока только к 3 покупателям. Неброское «лицо» с правильными чертами и аристократичным «взглядом», 5-метровый кузов с эффектным динамичным профилем, завышенная подоконная линия, гармонично скроенная корма – все это может служить примером элегантного консервативного стиля. Пожалуй, только оригинальный рисунок в виде «паутины» вокруг логотипа на решетке радиатора выбивается из общей канвы и идет в разрез с традицией. В остальном внешность на 100% оправдывает аббревиатуру GT и выглядит не по-китайски дорого.
 
Внутреннее пространство Emgrand GT также стилизовано под уютное европейское жилище. В сдержанном классическом дизайне читается тонкий намек на премиум. Скошенный снизу мультируль, классическая панель приборов с двумя циферблатами и 3,5-дюймовым цветным экраном посередине, центральная консоль с блоком климат-контроля и медиасистемой, 2 подстаканника у основания, мягкий серый пластик в сочетании с черными глянцевыми панелями и хромированным обрамлением, дерматиновые сидения с ажурной прострочкой – все скроено на чистую китайскую совесть, качество материалов на уровне, чувствуется внимание к каждой детали, так что сразу и не разберешься в какой части Старого Света ты очутился.
 
 
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Сиденья оснащены сервоприводом и функцией памяти, рулевая колонка регулируется по вылету, и по высоте, но в то же время кресла в Emgrand GT не радуют коротковатой подушкой, а водитель при росте 186 см будет «чесаться» затылком о потолок даже при максимально опущенном сидении. Не очень удобно «перелистывать» страницы бортового компьютера с помощью соответствующей кнопки, установленной на панели приборов – добраться до нее непросто. А вот 8-дюймовый монитор мультимедийной системы G-Net Link на центральной консоли приятно удивил качественной графикой и вменяемым интерфейсом. Управляется она с помощью «шайбы» на центральном тоннеле – удобно и все под рукой.
 
Задние пассажиры смогут наслаждаться всеми преимуществами бизнес-класса, особенно VIP-персона, сидящая справа. Почему-то только для этого пассажира здесь предусмотрен электропривод, который разместился на панели задней двери. Кроме того, ему под силу двигать переднее кресло, если оно будет мешать. Для этого с левой стороны спинки продублированы джойстики сервоприводов. Согласитесь, серьезное заявление - фактически прерогатива представительского сегмента. На втором ряду доступен обогрев, управление климат-контролем и аудиосистемой с 8-ю динамиками. Со свободным пространством задних пассажиров проблем нет, так что для «членовоза» модель обладает почти всем необходимым.
 
Российские покупатели так и не увидят топовый вариант Emgrand GT, который доступен в Китае с мотором 3.5 V6 мощностью 275 л.с. На нашем рынке самая богатая комплектация оснащается 1,8-литровым 163-сильным турбомотором. Эту версию мы и протестировали.
 
 
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фото
  
Прямо скажем, несмотря на наличие турбины, бодрым разгон этого «китайского шпиона» не назовешь. Слишком уж он тяжеловат. 6-ступенчатый «автомат», разработанный австралийской компанией DSI, особо не напрягался и не утруждал себя заботой выстраивать оптимальные алгоритмы смены скоростей.
Geely Emgrand GT Flagship 1.8 AT
1.8 л, 163 л.с
Автоматическая, 6-ступенчатая
210 км/ч
4956 x 1861 x 1513 мм
передний
АИ-95, 8.5 л на 100 км
1 739 000 руб
Все характеристики
Педаль газа отзывалась с ощутимой задержкой, 163 «лошади» просыпались одна за одной после 2000 об/мин, но второе дыхание у них пробуждалось не сразу, а уже ближе к 3000 об/мин. При каждом переключении трансмиссии у «китайца» чувствовалась пенсионерская одышка, вызывающее определенное чувство сожаления.
 
Может быть ситуацию спасет ручной режим КПП? Увы, пришпорить «жеребцов» и раскрутить агрегат на всю катушку трансмиссия не дает, самовольно проскакивая наследующие ступени. Так что Emgrand GT – история не про драйверские амбиции, хотя на это и намекает экспрессивная внешность. Кроме того, многообещающему дорогому облику не слишком соответствует и шумоизоляция китайского седана, которая позволяет в подробностях выслушивать недовольное ворчание двигателя.  
 
Подвеска остро реагирует на дорожный профиль, транслируя в салон мелкую рябь и нервозно встряхиваясь на «лежачих полицейских». Говорить о предрасположенности к азартным маневрам и темпераментном прохождении скоростных дуг не приходится. В то же время на прямой «китаец» уверенно держит траекторию движения и демонстрирует неплохую плавность хода. Штурвал по своим характеристикам настроен на комфортную несуетливую езду, при этом руль слегка пустоват и не слишком информативен.
 
 
5
фото
  
Для бизнес-класса Emgrand GT мог бы быть и порасторопнее. Все-таки современный ритм делового человека соответствует куда более активным динамическим характеристикам. Характер «китайца» будет более понятен великовозрастной персоне с размеренным образом жизни или самодостаточной домохозяйке с ежедневным маршрутом «дом - детский сад – магазин».
Geely Emgrand GT
Новый от 1 389 000 до 1 739 000 Р
 
Мало того, на российском рынке предлагается еще и менее тяговитый базовый вариант с 2,4-литровым бензиновым мотором мощностью 148 л.с. с той же 6-ступенчатой автоматической коробкой. Уже в начальной комплектации Standart имеются 4 подушки безопасности, салон из синтетической кожи, климат-контроль, аудиосистема, подогрев передних сидений, датчики света и дождя, система бесключевого доступа, парктроник и легкосплавные диски. Цена такого удовольствия - 1 389 000 рублей. Тестовая комплектация дополнительно порадует шторками безопасности, мультимедийной системой, электрорегулировками передних сидений, камерой заднего вида и панорамной крышей. Топовая версия Emgrand GT оценена в 1 739 000 рублей. Производство китайских седанов для россиян налажено на белорусском заводе совместного предприятия «Белджи».
 
  
 
С базовой ценой в 1 389 000 рублей Emgrand GT стал самым дорогим китайским седаном. Выше ценник только у кроссоверов Haval H8 и Haval H9. На нашем рынке конкурентов среди земляков у него нет, и первый, кто готов поспорить с «новичком», это Toyota Camry, который с 2-литровым 150-сильным мотором обойдется всего на 18 000 рублей дороже (1 407 000 рублей). Согласитесь, совсем невыгодное соседство. А есть еще 150-сильная Mazda 6 за 1 324 000 рублей, Ford Mondeo (140 л.с.) за 1 350 000 рублей, 125-сильная Skoda Superb с механической трансмиссией за 1 300 000 рублей и т.д. Как бы китайский седан не маскировался под европейца, а завоевать кошелек российского потребителя с такой конкуренцией ему будет нелегко. 
Плюсы и минусы
5-метровый кузов с эффектным динамичным профилемДаже с турбиной динамика слабовата
Тонкий намек на премиум в оформлении салонаТесно в области головы
На прямой уверенно держит траекториюРуль слегка пустоват и не слишком информативен
Традиционно богатые комплектацииДля "китайца" очень дорогой, отсюда слабые продажи
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Степан Флягин
Тест-Драйвы Джили Эмгранд Джи Ти

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Тест-драйв Geely Emgrand GT: китайский шпион
На Родине, где он пользуется огромной популярностью, его зовут GС9, и пару лет назад, когда «новичок» вышел на домашний рынок, китайцы сразу же наградили его почетным титулом «Автомобиль года». В Россию седан приехал в феврале под псевдонимом Geely Emgrand GT, и это китайское имя многое объясняет: вот уже 7 лет, как Geely Motors числится хозяином марки Volvo. Так что шведские гены отобразились не только в облике Emgrand GT, скандинавский бренд поделился с ним своей старой «тележкой» от приснопамятного S80.{{photo_text_48}}  Столь тщательно замаскированная под европейца внешность вызывает подозрение, хотя за 2 месяца российских продаж этот китайский шпион вошел в доверие пока только к 3 покупателям. Неброское «лицо» с правильными чертами и аристократичным «взглядом», 5-метровый кузов с эффектным динамичным профилем, завышенная подоконная линия, гармонично скроенная корма – все это может служить примером элегантного консервативного стиля. Пожалуй, только оригинальный рисунок в виде «паутины» вокруг логотипа на решетке радиатора выбивается из общей канвы и идет в разрез с традицией. В остальном внешность на 100% оправдывает аббревиатуру GT и выглядит не по-китайски дорого. Внутреннее пространство Emgrand GT также стилизовано под уютное европейское жилище. В сдержанном классическом дизайне читается тонкий намек на премиум. Скошенный снизу мультируль, классическая панель приборов с двумя циферблатами и 3,5-дюймовым цветным экраном посередине, центральная консоль с блоком климат-контроля и медиасистемой, 2 подстаканника у основания, мягкий серый пластик в сочетании с черными глянцевыми панелями и хромированным обрамлением, дерматиновые сидения с ажурной прострочкой – все скроено на чистую китайскую совесть, качество материалов на уровне, чувствуется внимание к каждой детали, так что сразу и не разберешься в какой части Старого Света ты очутился. {{gallery_819}} Сиденья оснащены сервоприводом и функцией памяти, рулевая колонка регулируется по вылету, и по высоте, но в то же время кресла в Emgrand GT не радуют коротковатой подушкой, а водитель при росте 186 см будет «чесаться» затылком о потолок даже при максимально опущенном сидении. Не очень удобно «перелистывать» страницы бортового компьютера с помощью соответствующей кнопки, установленной на панели приборов – добраться до нее непросто. А вот 8-дюймовый монитор мультимедийной системы G-Net Link на центральной консоли приятно удивил качественной графикой и вменяемым интерфейсом. Управляется она с помощью «шайбы» на центральном тоннеле – удобно и все под рукой. Задние пассажиры смогут наслаждаться всеми преимуществами бизнес-класса, особенно VIP-персона, сидящая справа. Почему-то только для этого пассажира здесь предусмотрен электропривод, который разместился на панели задней двери. Кроме того, ему под силу двигать переднее кресло, если оно будет мешать. Для этого с левой стороны спинки продублированы джойстики сервоприводов. Согласитесь, серьезное заявление - фактически прерогатива представительского сегмента. На втором ряду доступен обогрев, управление климат-контролем и аудиосистемой с 8-ю динамиками. Со свободным пространством задних пассажиров проблем нет, так что для «членовоза» модель обладает почти всем необходимым.  Российские покупатели так и не увидят топовый вариант Emgrand GT, который доступен в Китае с мотором 3.5 V6 мощностью 275 л.с. На нашем рынке самая богатая комплектация оснащается 1,8-литровым 163-сильным турбомотором. Эту версию мы и протестировали. {{gallery_820}} Прямо скажем, несмотря на наличие турбины, бодрым разгон этого «китайского шпиона» не назовешь. Слишком уж он тяжеловат. 6-ступенчатый «автомат», разработанный австралийской компанией DSI, особо не напрягался и не утруждал себя заботой выстраивать оптимальные алгоритмы смены скоростей. {{params_57333}} Педаль газа отзывалась с ощутимой задержкой, 163 «лошади» просыпались одна за одной после 2000 об/мин, но второе дыхание у них пробуждалось не сразу, а уже ближе к 3000 об/мин. При каждом переключении трансмиссии у «китайца» чувствовалась пенсионерская одышка, вызывающее определенное чувство сожаления. Может быть ситуацию спасет ручной режим КПП? Увы, пришпорить «жеребцов» и раскрутить агрегат на всю катушку трансмиссия не дает, самовольно проскакивая наследующие ступени. Так что Emgrand GT – история не про драйверские амбиции, хотя на это и намекает экспрессивная внешность. Кроме того, многообещающему дорогому облику не слишком соответствует и шумоизоляция китайского седана, которая позволяет в подробностях выслушивать недовольное ворчание двигателя.   Подвеска остро реагирует на дорожный профиль, транслируя в салон мелкую рябь и нервозно встряхиваясь на «лежачих полицейских». Говорить о предрасположенности к азартным маневрам и темпераментном прохождении скоростных дуг не приходится. В то же время на прямой «китаец» уверенно держит траекторию движения и демонстрирует неплохую плавность хода. Штурвал по своим характеристикам настроен на комфортную несуетливую езду, при этом руль слегка пустоват и не слишком информативен.  {{gallery_821}} Для бизнес-класса Emgrand GT мог бы быть и порасторопнее. Все-таки современный ритм делового человека соответствует куда более активным динамическим характеристикам. Характер «китайца» будет более понятен великовозрастной персоне с размеренным образом жизни или самодостаточной домохозяйке с ежедневным маршрутом «дом - детский сад – магазин».{{model_6327}}  Мало того, на российском рынке предлагается еще и менее тяговитый базовый вариант с 2,4-литровым бензиновым мотором мощностью 148 л.с. с той же 6-ступенчатой автоматической коробкой. Уже в начальной комплектации Standart имеются 4 подушки безопасности, салон из синтетической кожи, климат-контроль, аудиосистема, подогрев передних сидений, датчики света и дождя, система бесключевого доступа, парктроник и легкосплавные диски. Цена такого удовольствия - 1 389 000 рублей. Тестовая комплектация дополнительно порадует шторками безопасности, мультимедийной системой, электрорегулировками передних сидений, камерой заднего вида и панорамной крышей. Топовая версия Emgrand GT оценена в 1 739 000 рублей. Производство китайских седанов для россиян налажено на белорусском заводе совместного предприятия «Белджи».      С базовой ценой в 1 389 000 рублей Emgrand GT стал самым дорогим китайским седаном. Выше ценник только у кроссоверов Haval H8 и Haval H9. На нашем рынке конкурентов среди земляков у него нет, и первый, кто готов поспорить с «новичком», это Toyota Camry, который с 2-литровым 150-сильным мотором обойдется всего на 18 000 рублей дороже (1 407 000 рублей). Согласитесь, совсем невыгодное соседство. А есть еще 150-сильная Mazda 6 за 1 324 000 рублей, Ford Mondeo (140 л.с.) за 1 350 000 рублей, 125-сильная Skoda Superb с механической трансмиссией за 1 300 000 рублей и т.д. Как бы китайский седан не маскировался под европейца, а завоевать кошелек российского потребителя с такой конкуренцией ему будет нелегко. 
2017-04-23
Автор: Степан Флягин
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