23 декабря 2016, 07:16

Тест-драйв Haval H8: китайское дружелюбие

Очередной китайский гигант, вскормленный на заводе Haval в Баодине, внешне напоминает своего более крупного родственника – рамного тяжеловеса H9, который мы тестировали совсем недавно. А если сильно постараться, в нем можно найти нечто общее с VolkswagenTouareg и последним Mersedes-Benz ML…Знакомьтесь: Haval H8.
Тест-драйв Haval H8: китайское дружелюбие

Китайский кроссовер всего на 50 мм короче своего старшего собрата H9, но имеет тот же размер клиренса – 206 мм и выглядит также грозно и внушительно. Размеры делают чудеса вне зависимости от национальной принадлежности, так что на московских улицах большого «китайца» почти всегда охотно пропускают вперед.

Если сильно не придираться, то прямых и явных заимствований от известных брендов в экстерьере вроде бы и нет, хотя сходство с ML проглядывается не только в «лице», но и в аналогичных размерах колесной базы – 2015 мм, а также в почти одинаковой длине кузова 4 806 мм (у нынешнего GLE на 2 мм меньше). Очевидно одно: дизайнерам из Haval удалось выдержать корпоративный стиль, который верный поклонник китайского автопрома уже не перепутает ни с каким другим гостем из Поднебесной. А насколько такая внешность крупногабаритного полноприводного «китайца» соответствует премиум-классу – вопрос вкуса. Никаких откровений в его облике наблюдать не приходится, но, с другой стороны, облик совсем не отталкивает. 

  в галерее 14 фотографий. смотреть все »  
А теперь о главном. Базовая стоимость Haval H8,учитывая текущие скидки, составляет 1 864 900 рублей, но выбрать комплектации не суждено – она всего одна, с единственным 2-литровым бензиновым мотором мощностью 218 л.с. и безальтернативным 6-ступенчатым «автоматом». Зато в списке оснащения можно наблюдать такие радости жизни, как система полного привода, люк и задняя дверь с сервоприводом, 3-зонный климат-контроль, система бесключевого доступа с запуском двигателя при помощи кнопки, кожаный салон, навигация, подсветка салона, мультимедийная система с 8-дюймовым экраном, аудиосистема Infinity с 10 колонками, датчики дождя, света и давления в шинах, камера заднего вида с динамической разметкой, система контроля усталости водителя, система помощи при подъеме и на спуске, круиз-контроль и пр. За 35 000 рублей предлагается единственный пакет Technic, который включает розетку 220 В и USB-порт в багажном отделении, а также подогрев заднего ряда.

Какие альтернативы? Дизельный 200-сильный Kia Sorento Prime AWD обойдется на 300 000 рублей дороже - 2 169 900 рублей. Бензиновый вариант с 3,3-литровым мотором мощностью 250 л.с. оценен в 2 309 900 рублей. Другой конкурент - Hyundai Grand Santa Fe, более габаритный и вместительный, в похожей комплектации, но с более мощным 250-сильным двигателем доступен за 2 674 000 рублей. Дизельный – дешевле, от 2 424 000 рублей. Дороже обойдутся и такие схожие по габаритам кроссоверы, как Toyota Highlander – от 3 159 000 рублей, Nissan Murano – от 2 460 000 рублей, а также 5-метровые Ford Explorer – от 2 849 000 рублей и Nissan Pathfinder – от 2 755 000 рублей. Если первые два варианта предлагают по паре моторов в своей силовой линейке, то последние – по одному, так же, как Haval H8. Как видно, традиционный китайский аргумент сохранился в силе – цена модели из Поднебесной на фоне потенциальных прямых и косвенных конкурентов при соответствующем списке опций выглядит привлекательно. Тем более что не разочаровал «китаец» и своими апартаментами.

 

 

В салоне заметны общие элементы с H9: те же мультируль, панель приборов с 2 колодцами, рукоятка автоматической коробки передач, освещение и другие детали. Жаль, что отсутствуют ручки на передних стойках, которые в наличии у старшего родственника. Интерьер оформлен в строгом европейском стиле, неброский декор с глянцевыми панелями серого цвета на фоне мягкого пластика смотрится органично и без пафоса. В случае с H8 китайцам удалось избежать проблем с функциональностью и эргономикой, если не считать некоторых вопросов к работе мультимедиасистемы – замысловатый интерфейс, медленные реакции «тачскрина» и пресловутая китайская графика. Качество сборки, равно как качество материалов отделки – без нареканий. Ни один «сверчок» не проснулся даже на пересеченной местности, где трясло не на шутку.

Не придерешься и к высокой водительской посадке: места предостаточно, обзорность нормальная, регулировки руля и сидений позволяют расположиться удобно и настроиться на дальнобойное расстояние. На заднем диване, который раскладывается в пропорции 60/40, места навалом, но почему-то отсутствует продольная регулировка сидений. Зато здесь большой удобный подлокотник с боксом и подстаканниками и климат-контроль. Третьего ряда, в отличие от старшего брата H9, не предусмотрено, хотя конкуренты такую роскошь себе позволили.

Объем багажного отделения на фоне конкурентов можно считать средним – 448 литров. Для сравнения: аналогичный параметр Highlander – 269 литров, у Grand Santa Fe – 383 литров, у Sorento Prime – 605 литров. Под полом китайского кроссовера предательски прячется «докатка» 155/90 R18, что, согласитесь, на просторах нашей бескрайней совсем не к месту. Зато при складывании задних сидений получается ровный пол, чем не может похвастаться старший собрат.

  в галерее 18 фотографий. смотреть все »  
Под капотом кроссовера установлен знакомый по Н9 тандем 2-литровой «четверки» мощностью 218 л.с. (324 Нм при 2000-4000 об/мин) и автоматической 6-ступенчатой трансмиссии ZF. В отношении динамики H8 выглядит как будто бы слегка порасторопней своего большого родственника, при том, что тестовый кроссовер легче всего на 100 кг. Но о тонизирующем эффекте при разгоне «китайца» можно только мечтать - со своими вальяжными повадками сытый и самодостаточный H8 предрасположен к размеренным и созерцательным прогулкам.

В ответ на манипуляции длинноходной педали газа, как правило, следует рассудительная пауза. Просушившись ближе к 2500 оборотам, «китаец» вроде бы «отряхивается» от лени и старается наверстать упущенное, ускоряясь по нарастающей. Для пущего эффекта следует активней дозировать подачу газа, иначе коробка задерживается на предельных оборотах повышенной передачи. Гидромеханический «автомат» хоть и не отличается мгновенной оперативностью, но переключает ступени плавно и без лишней нервозности. К тому же, в наличии имеется мануальный режим с помощью подрулевых лепестков.

Во время движения «китаец» с независимой 2-рычажной подвеской спереди и многорычажной сзади обладает мягким убаюкивающим эффектом. На активные скоростные маневры реагирует внушительными кренами, предупреждая, что никаких спортивных амбиций у него нет, а есть достоинство и самодостаточность. При средних и умеренных скоростях подвеска лояльна к мелким огрехам асфальта и даже на «лежачие полицейские» реагирует адекватно, а вот на волнообразном покрытии собранности не хватает, потому случаются раскачки.

  в галерее 11 фотографий. смотреть все »  
Настройки штурвала в общем целом вполне комфортны: руль плотный и увесистый, что очень кстати на скоростной прямой, однако околонулевая зона слегка размыта. Что здесь неожиданно приятно удивляет, так это достойная шумоизоляция. А вот расход топлива в смешанном режиме превысил 18 литров, и это сильно удручает.

Система полного привода аналогична Н9 - многодисковая муфта при необходимости автоматически подключает передние колеса. В отличие от старшего собрата, здесь отсутствует «понижайка», которую отчасти имитирует короткая первая передача. Внедорожные настройки трансмиссии, которые мы наблюдали у H9, здесь отсутствуют, если не считать 3 режимов движения - «спорт», «эко» и «снег». Дорожный просвет размером 206 мм, короткие свесы и ассистенты езды при подъеме и спуске обеспечивают «китайцу» относительно неплохие шансы устоять перед умеренным бездорожьем. По крайней мере внушительных сугробов и крутых склонов он совсем не боится.

В итоге мы получаем дружелюбный вариант автомобиля: соотношение цены, оснащенности, уровня комфорта и внушительных габаритов говорит само за себя. На другой чаше весов – традиционно осторожное отношение россиян к представителям китайского автопрома, благодаря чему модели марки Hava по-прежнему на наших улицах гости нечастые, хотя в России бренд присутствует с лета 2015-го.

Комплектации и технические характеристики

Haval H8 Elite 2.0 AT 4x4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузоввнедорожник
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин218
Объем двигателя2000
Тип трансмисииАвтоматическая, 6-ступенчатая
Приводполный
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Степан Флягин
Тест-Драйвы Хавейл Эйч 8

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Отзывы по теме
Тест-драйв Haval H9: китайский гладиатор
В тексте опечатка. На оф.сайте Хавал стоит цена 2299000. У вас 2999000
Зуфар
В Тульской области начали возводить сборочный завод Haval. Эксперты в сомнении
Да все верно написано. "Удешевит"... Насколько ? При такой-то стартовой неподъемности... Нафиг очередной "шедевр" тут нужен... Вспомнить хотя бы о почившем недавно в бозе Luxgen. Так, он таких же дурных денег стоил. В итоге с тресокм провалился в РФ. Народ же не дурак... И причем тут "стройка новой площадки ...
Saimaa
поломка
у меня ваз 1111 с ело зубья на маховике заменили обод маховика через два дня та же ситуация на стартере бендекс нормальный все зубья целые но все равно его поменяли и втулку стартера тоже заменили но на моховике все равно село шлици что может быть еще кто подскажет ???????????
вадила
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Тест-драйв Haval H8: китайское дружелюбие
Китайский кроссовер всего на 50 мм короче своего старшего собрата H9, но имеет тот же размер клиренса – 206 мм и выглядит также грозно и внушительно. Размеры делают чудеса вне зависимости от национальной принадлежности, так что на московских улицах большого «китайца» почти всегда охотно пропускают вперед. Если сильно не придираться, то прямых и явных заимствований от известных брендов в экстерьере вроде бы и нет, хотя сходство с ML проглядывается не только в «лице», но и в аналогичных размерах колесной базы – 2015 мм, а также в почти одинаковой длине кузова 4 806 мм (у нынешнего GLE на 2 мм меньше). Очевидно одно: дизайнерам из Haval удалось выдержать корпоративный стиль, который верный поклонник китайского автопрома уже не перепутает ни с каким другим гостем из Поднебесной. А насколько такая внешность крупногабаритного полноприводного «китайца» соответствует премиум-классу – вопрос вкуса. Никаких откровений в его облике наблюдать не приходится, но, с другой стороны, облик совсем не отталкивает.  {{gallery_701}} А теперь о главном. Базовая стоимость Haval H8,учитывая текущие скидки, составляет 1 864 900 рублей, но выбрать комплектации не суждено – она всего одна, с единственным 2-литровым бензиновым мотором мощностью 218 л.с. и безальтернативным 6-ступенчатым «автоматом». Зато в списке оснащения можно наблюдать такие радости жизни, как система полного привода, люк и задняя дверь с сервоприводом, 3-зонный климат-контроль, система бесключевого доступа с запуском двигателя при помощи кнопки, кожаный салон, навигация, подсветка салона, мультимедийная система с 8-дюймовым экраном, аудиосистема Infinity с 10 колонками, датчики дождя, света и давления в шинах, камера заднего вида с динамической разметкой, система контроля усталости водителя, система помощи при подъеме и на спуске, круиз-контроль и пр. За 35 000 рублей предлагается единственный пакет Technic, который включает розетку 220 В и USB-порт в багажном отделении, а также подогрев заднего ряда. Какие альтернативы? Дизельный 200-сильный Kia Sorento Prime AWD обойдется на 300 000 рублей дороже - 2 169 900 рублей. Бензиновый вариант с 3,3-литровым мотором мощностью 250 л.с. оценен в 2 309 900 рублей. Другой конкурент - Hyundai Grand Santa Fe, более габаритный и вместительный, в похожей комплектации, но с более мощным 250-сильным двигателем доступен за 2 674 000 рублей. Дизельный – дешевле, от 2 424 000 рублей. Дороже обойдутся и такие схожие по габаритам кроссоверы, как Toyota Highlander – от 3 159 000 рублей, Nissan Murano – от 2 460 000 рублей, а также 5-метровые Ford Explorer – от 2 849 000 рублей и Nissan Pathfinder – от 2 755 000 рублей. Если первые два варианта предлагают по паре моторов в своей силовой линейке, то последние – по одному, так же, как Haval H8. Как видно, традиционный китайский аргумент сохранился в силе – цена модели из Поднебесной на фоне потенциальных прямых и косвенных конкурентов при соответствующем списке опций выглядит привлекательно. Тем более что не разочаровал «китаец» и своими апартаментами.     В салоне заметны общие элементы с H9: те же мультируль, панель приборов с 2 колодцами, рукоятка автоматической коробки передач, освещение и другие детали. Жаль, что отсутствуют ручки на передних стойках, которые в наличии у старшего родственника. Интерьер оформлен в строгом европейском стиле, неброский декор с глянцевыми панелями серого цвета на фоне мягкого пластика смотрится органично и без пафоса. В случае с H8 китайцам удалось избежать проблем с функциональностью и эргономикой, если не считать некоторых вопросов к работе мультимедиасистемы – замысловатый интерфейс, медленные реакции «тачскрина» и пресловутая китайская графика. Качество сборки, равно как качество материалов отделки – без нареканий. Ни один «сверчок» не проснулся даже на пересеченной местности, где трясло не на шутку.Не придерешься и к высокой водительской посадке: места предостаточно, обзорность нормальная, регулировки руля и сидений позволяют расположиться удобно и настроиться на дальнобойное расстояние. На заднем диване, который раскладывается в пропорции 60/40, места навалом, но почему-то отсутствует продольная регулировка сидений. Зато здесь большой удобный подлокотник с боксом и подстаканниками и климат-контроль. Третьего ряда, в отличие от старшего брата H9, не предусмотрено, хотя конкуренты такую роскошь себе позволили. Объем багажного отделения на фоне конкурентов можно считать средним – 448 литров. Для сравнения: аналогичный параметр Highlander – 269 литров, у Grand Santa Fe – 383 литров, у Sorento Prime – 605 литров. Под полом китайского кроссовера предательски прячется «докатка» 155/90 R18, что, согласитесь, на просторах нашей бескрайней совсем не к месту. Зато при складывании задних сидений получается ровный пол, чем не может похвастаться старший собрат.{{gallery_699}} Под капотом кроссовера установлен знакомый по Н9 тандем 2-литровой «четверки» мощностью 218 л.с. (324 Нм при 2000-4000 об/мин) и автоматической 6-ступенчатой трансмиссии ZF. В отношении динамики H8 выглядит как будто бы слегка порасторопней своего большого родственника, при том, что тестовый кроссовер легче всего на 100 кг. Но о тонизирующем эффекте при разгоне «китайца» можно только мечтать - со своими вальяжными повадками сытый и самодостаточный H8 предрасположен к размеренным и созерцательным прогулкам. В ответ на манипуляции длинноходной педали газа, как правило, следует рассудительная пауза. Просушившись ближе к 2500 оборотам, «китаец» вроде бы «отряхивается» от лени и старается наверстать упущенное, ускоряясь по нарастающей. Для пущего эффекта следует активней дозировать подачу газа, иначе коробка задерживается на предельных оборотах повышенной передачи. Гидромеханический «автомат» хоть и не отличается мгновенной оперативностью, но переключает ступени плавно и без лишней нервозности. К тому же, в наличии имеется мануальный режим с помощью подрулевых лепестков.Во время движения «китаец» с независимой 2-рычажной подвеской спереди и многорычажной сзади обладает мягким убаюкивающим эффектом. На активные скоростные маневры реагирует внушительными кренами, предупреждая, что никаких спортивных амбиций у него нет, а есть достоинство и самодостаточность. При средних и умеренных скоростях подвеска лояльна к мелким огрехам асфальта и даже на «лежачие полицейские» реагирует адекватно, а вот на волнообразном покрытии собранности не хватает, потому случаются раскачки.{{gallery_702}} Настройки штурвала в общем целом вполне комфортны: руль плотный и увесистый, что очень кстати на скоростной прямой, однако околонулевая зона слегка размыта. Что здесь неожиданно приятно удивляет, так это достойная шумоизоляция. А вот расход топлива в смешанном режиме превысил 18 литров, и это сильно удручает.Система полного привода аналогична Н9 - многодисковая муфта при необходимости автоматически подключает передние колеса. В отличие от старшего собрата, здесь отсутствует «понижайка», которую отчасти имитирует короткая первая передача. Внедорожные настройки трансмиссии, которые мы наблюдали у H9, здесь отсутствуют, если не считать 3 режимов движения - «спорт», «эко» и «снег». Дорожный просвет размером 206 мм, короткие свесы и ассистенты езды при подъеме и спуске обеспечивают «китайцу» относительно неплохие шансы устоять перед умеренным бездорожьем. По крайней мере внушительных сугробов и крутых склонов он совсем не боится. В итоге мы получаем дружелюбный вариант автомобиля: соотношение цены, оснащенности, уровня комфорта и внушительных габаритов говорит само за себя. На другой чаше весов – традиционно осторожное отношение россиян к представителям китайского автопрома, благодаря чему модели марки Hava по-прежнему на наших улицах гости нечастые, хотя в России бренд присутствует с лета 2015-го.
2016-12-23
Автор: Степан Флягин
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