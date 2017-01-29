Тест-драйв Hyundai Grand Santa Fe: семейный дальнобойщик
Вот и обновленный 7-местный Hyundai Grand Santa Fe во время теста постоянно провоцировал на побег из заснеженного мегаполиса, подальше от московской зимы и поближе к теплым южным морям. Сдержаться было трудно, тем более, большой «кореец» показал себя отъявленным романтиком. Но все здесь лукаво вещало о том, что в любой миг он готов сорваться на край света, обещая быть семейным очагом в течение длительного романтического вояжа.
После обновления Grand Santa Fe похорошел и в свежем облике по-прежнему настраивает на позитив. Экстерьер, сдобренный здоровой порцией агрессии за счет эффектного переднего бампера с вертикальными нишами светодиодов и «противотуманок», ничуть не теряет дружелюбия, и ровно настолько, чтобы сойти за 100-процентный семейный автомобиль. В фамильном стиле перекроена решетка радиатора, усовершенствована передняя оптика с системой адаптивного света. На корме также новый бампер, а фонари получили светодиодный «рисунок». Кроме того, в результате рестайлинга пополнился список вариантов легкосплавных дисков и дополнительных расцветок кузова.
Вряд ли стоит всерьез говорить о том, что потерянные за счет обновленного переднего бампера 10 мм длины каким-то образом улучшат геометрическую проходимость кроссовера. Короче от этого автомобиль уж точно не выглядит.
|Hyundai Grand Santa Fe Style 2.2 AT 4x4
|2.2 л, 200 л.с
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|0-100 - 10.3 с, 200 км/ч
|4915 x 1885 x 1685 мм
|полный
|ДТ, 8.0 л на 100 км
|2 624 000 руб
|Все характеристики
Корейцы не стали оформлять эти апартаменты в консервативном стиле, как это сделано, например, в бюджетном Creta. Здесь прежнее массивное торпедо с рельефными наплывами, а сужающаяся книзу центральная консоль с крупными симметричными дефлекторами обдува исполнена в угловатых изломанных линиях - в контексте семейного авто решение все-таки спорное, что называется, на любителя. Допускаю, что подобный футуризм более уместен в моделях, рассчитанных на молодежную аудиторию, и какой-нибудь великовозрастный глава большого семейства скорее предпочтет более спокойный вариант оформления. Налицо легкая перегруженность центральной консоли. На первый взгляд, здесь легко заблудится в россыпи кнопок, но со временем к этому привыкаешь.
Для водителя и пассажира на передних сидениях места предостаточно, и с настройками кресел проблем нет. А уж сзади просторы вовсе царские. Колесная база растянута на 100 мм, из них 72 мм досталось пассажирам. Длина кузова при этом увеличена на 205 мм (4 905 мм) в сравнении со стандартным вариантом. На нашем рынке «Гранды» доступны исключительно в 7-местном исполнении, но традиционно третий ряд будет комфортен для пассажиров среднего роста и детей. Пробраться на галерку не так уж и просто – доступ мог быть и шире. Примечательно, что в топовой версии High-Tech, которая оснащена 3-зонным климат-контролем, управление воздушными потоками расположено на боковой стенке третьего ряда - в то время как второй ряд оснащен лишь дефлекторами обдува и подогревом сидений. К компоновке салона корейцы подошли с немецкой практичностью – подстаканники, ниши, пеналы для мелочей.
Как и прежде, силовая линейка модели насчитывает 2 мотора: модернизированный 2,2-литровый турбодизель и новый бензиновый 3-литровый агрегат. Мощность первого увеличилась с 197 до 200 л.с. В результате, разгон до «сотни» сократился с 10,3 до 9,9 сек., а средний расход топлива сократился с 8 до 7,8 л/100 км. Второй мотор, заменивший в гамме 3,3-литрового собрата, обладает той же производительностью, что и его предшественник, - 249 л.с. Расход горючего в смешанном цикле также аналогичен старому показателю - 10,5 л/100 км. Все «Гранды» предлагаются с полным приводом и единственным 6-ступенчатым «автоматом».
Обновленный вариант обзавелся более прочной силовой конструкцией кузова и комплексом «умных» ассистентов, среди которых система кругового обзора, автоматический парковщик, адаптивный круиз, контроль полосы движения, мониторинг «слепых» зон и пр.
На тест мы взяли версию с дизелем, которая более выгодна по цене и расходу горючего. В сравнении с бензиновым вариантом, огромной разницы в динамике из-за отсутствия 49 «лошадиных сил», в общем целом не наблюдалось. Турбодизель с крутящим моментом 440 Нм при 1750 - 2750 об/мин работает в традиционной манере: с энтузиазмом отзывается на самых низах, обеспечивая взрывной, импульсивный разгон уже в районе 2 000 оборотов. При максимальном ускорении («педаль в пол»), 6-ступенчатый «автомат» переключается на 2 передачу при 4 000 оборотах на 40 км/ч.
На разбитом асфальте «Гранд» ведет себя собранно, но на больших скоростях подвеска остро реагирует на малейшие изъяны дороги и на волнообразном покрытии допускает легкую продольную раскачку. Все это вряд ли испортит настроение, тем более что плавность хода на хорошем асфальте неплохая.
В системе привода блокируется межосевая муфта, а противобуксовочная система имитирует межколесные блокировки. На умеренном бездорожье кроссовер ведет себя уверенно, хотя большими ходами подвески похвастаться не может. На кочках, ямах, рытвинах и промоинах следует учитывать длинный задний свес и растянутую колесную базу, поэтому вне асфальта не стоит забывать о том, что это типичный SUV.
«Большой кореец» старается держать статус семейного «дальнобойщика», тем более что его ценник, в сравнении с конкурентами, умеренный. Бензиновый Grand Santa Fe оценен в диапазоне от 2 674 000 до 2 774 000 руб. Турбодизельный – от 2 424 000 до 2 724 000 руб. Сопоставимый ценник у Nissan Murano – от 2 460 000 руб., но эта модель доступна только в 5-местном исполнении. Остальные одноклассники обойдутся дороже: Ford Explorer – от 2 749 000 руб., Nissan Pathfinder – от 2 755 000 руб., Honda Pilot – от 2 999 000 руб., Toyota Highlander – от 3 635 000 руб.
|Неплохой, свежий экстерьер
|Легкая перегруженность центральной консоли
|Вмещает 7 седоков
|В РФ отсутствует 5-местная альтернатива
|Эластично-динамичный дизель
|Только 4x4 и только 6АКПП, другого не дано
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
в Москве
В избранное