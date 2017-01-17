17 января 2017, 22:01

Тест-драйв Infniniti Q30: ядовитое насекомое

Без малого 30 лет назад Nissan Motor создала свое премиальное подразделение с прицелом преимущественно на американский рынок, где в большом почете традиционно числились комфортные и вместительные тяжеловесы.
Тест-драйв Infniniti Q30: ядовитое насекомое
После выпуска одной из первых моделей – компактной G20, созданной на базе Primera, молодой Infifniti акцентировал свое внимание на производстве более крупных седанов и кроссоверов и выдерживал этот вектор до сих пор. Что ни говори, а размер для этого бренда имеет значение. И вот совсем недавно производитель дозрел до модели гольф-класса и сделал своим немецким конкурентам дерзкий вызов.

2016 год бренд Infiniti закончил в России с очень скромным показателем – усилиями всех дилеров было реализовано всего 4 517 новых автомобилей. Это на 17,8% слабее показателя 2015 года. В прошлом году в РФ запущено сразу 5 новых моделей Infiniti, включая Q30 (сентябрь).

 
И ничего, что хэтчбек Q30, разработанный в рамках сотрудничества Альянса Renault-Nissan с компанией Daimler, позаимствовал у немцев платформу MLA, общую с компактным Mercedes CLA, а также кое-что из силовой линейки. Об откровенном бейдж-инжиниринге речь не идет: новая модель с приземистым кузовом скроена в фамильных чертах дальневосточного производителя: хищный, экспрессивный облик, органично сочетающий в себе изломанные грани и волнообразные линии, напоминает ядовитое японское насекомое. На фоне сдержанных консервативных европейцев спортивные амбиции в экстерьере хэтчбека смотрятся вызывающе дерзко. Предположу, что активные и азартные молодые люди примерят такой японский прикид с большим удовольствием.
 
Правда, для рослых персон с внушительной комплекцией дверные проемы Q30 могут показаться узковатыми. Это касается доступа и в переднюю, и заднюю части. Да и при столь низкой водительской посадке, даже если до конца опустить подушку кресла, велика вероятность упереться затылком в потолок. Так что, эта японская территория будет более дружелюбна к низкорослым гостям. Проблема ограниченного пространства обнаружилась и на заднем диване, где в силу особенностей конструкции кузова, свободного места не будет хватать, прежде всего, над головой. Получается, если рассматривать этот автомобиль как семейное средство передвижения, задний диван будет комфортной вотчиной исключительно для малорослых детей.
 
 
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В сравнении с яркой и смелой внешностью, салон скроен в более сдержанных формах и действует успокаивающе. Надо признать, что холодная немецкая кровь весьма к месту остужает горячий самурайский темперамент. На мой взгляд, узнаваемые детали от Mercedes-Benz вносят в здешнее убранство здоровую порцию консерватизма, а там, где руку приложили японские дизайнеры, проглядывается явное стремление к эксперименту. В результате можно признать, что получилась этакая «золотая середина».
 
Немецкий след просматривается в панели приборов, мультируле, управлении климат-контролем, блоке управления стеклоподъемниками, перегруженном левом подрулевом переключателе. Правый здесь отсутствует, так как в «Мерседесе» это место на рулевой колонке занимает селектор трансмиссии, который в Q30 вынесен на каноническую территорию – тоннель между сидениями. К тому же, у Q30 оригинальная центральная консоль и ассиметричные дефлекторы обдува каплевидной формы. Средняя часть торпедо обита искусственной замшевой тканью с ажурной прострочкой, которая покрывает и сидения, и подлокотник. Насколько эта премиальная отделка практична в повседневной эксплуатации, вопрос открытый.
 
На первый взгляд, центральная консоль кажется перегруженной, кроме того, приходится тянуться до управления климат-контролем – он здесь слишком опущен. Если не считать ограниченного пространства над головой, то в остальном здесь удобно, и с функциональностью проблем нет. Размер багажного отделения ничем не выделяется среди конкурентов - 430 литров, а вместительная ниша под полом занята сабвуфером и отсеком под инструменты.
 
 
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На тесте был Q30 в топовой комплектации с полным приводом, 2-литровым бензиновым турбоагрегатом мощностью 211 л.с. от Mercedes и 7-ступенчатым «роботом». Такого арсенала «японцу» хватает, чтобы оправдать свою агрессивную внешность. Утопив с места педаль в пол, ловишь себя на сомнении, что производитель поскромничал, заявив по паспорту показатель разгона до «сотни» в 7,3 сек. «Японец» с ожесточением рвет пространство, на удивление ранний подхват сродни взрыву, волна которого не убывает, а, наоборот, нарастает. Возможно, такое ощущение возникает от того, с каким азартом рычит тяговитый турбомотор. Его работа впечатляет, как впечатляет и оперативность преселективной коробки с 2 сцеплениями, и жесткие настройки амортизаторов, и по-спортивному острый информативный руль. Здесь абсолютно все кричит» «физкульт - ура»!
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«Японец» жаден до скоростных поворотов - он просто впивается в заданную траекторию. Даже на скользких заснеженных участках, Q30 стабилен и предсказуем: многодисковая муфта передает на заднюю до половины крутящего момента. С таким темпераментом дерзкий малый определенно порадует любителей драйва, азартная молодежь будет в восторге. И ничего, что подвеска на разбитом асфальте слишком жестковата, – это единственный момент, когда комфорт принесен в жертву азарту. Предположу, что это здесь к месту, поскольку острота такого блюда - одно из главных достоинств.
 
Напомню, что ближайший родственник продается под индексом QX30, и, благодаря увеличенному до 202 мм дорожному просвету (у Q30 – 172 мм) позиционируется уже как компактный кроссовер. В остальном эти модели можно считать одинаковыми.
 
 
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Q30 производится на английских производственных площадках Nissan Motor в Сандерленде и поступает на российский рынок в 2 комплектациях – с мотором объемом 1,6 литра мощностью 149 л.с. в переднеприводном варианте и с 2-литровым 211-сильным агрегатом с полным приводом. В обоих случаях трансмиссия одинаковая - роботизированная 7G-DCT с двойным сцеплением. Диапазон цен на начальную версию варьируется от 2 299 000 до 2 499 000 рублей, на вторую – от 2 599 000 до 2 799 000 рублей. На фоне более демократичной ценовой политики премиальных конкурентов, это выглядят очень амбициозно.  
 
Так, 156-сильный Mercedes-Benz CLA стартует от 2 180 000 рублей, 122-сильный Mercedes-Benz A-Class – от 1 660 000 рублей, 136-сильный BMW 1-серии – от 1 490 000 рублей, 150-сильный Audi A3 хэтчбек – от 1 629 000 рублей
Плюсы и минусы
Дерзкий дизайнУзкие дверные проемы
Немецкий след в оформлении приборной доскиТеснота на втором ряду кресел
Резво едетНа разбитом асфальте подвеска слишком жестковата
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Комплектации и технические характеристики

Infiniti Q30 2.0 AMT 4x4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовхэтчбек
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин211
Объем двигателя1991
Тип трансмисииРоботизированная 7
Приводполный
Городской цикл8.9
Загородный цикл5.7
Смешанный цикл6.9
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Степан Флягин
Тест-Драйвы Инфинити Ку30

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Форум Infiniti FX35
Всех вас в налоговую отправить, а потом по этапу коррупционеры...
Кирюша
Форум Infiniti QX80
Дилеров финика вообще мало в москве, поэтому выбирать особо не приходится. Бывал в дженсере, в у-сервисе, были проблемы с дозвоном до дилерских, с затягиванием сроков простых ТО. Сейчас начал обслуживать машину в асц, первое ТО прошло без нареканий, посмотрим как дальше будет
Иван
Форум Infiniti QX56
Какие плавные 150 градусов на 180 км в час ??? 150 градусов это почти полный разворот назад !
Кирилл
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Тест-драйв Infniniti Q30: ядовитое насекомое
После выпуска одной из первых моделей – компактной G20, созданной на базе Primera, молодой Infifniti акцентировал свое внимание на производстве более крупных седанов и кроссоверов и выдерживал этот вектор до сих пор. Что ни говори, а размер для этого бренда имеет значение. И вот совсем недавно производитель дозрел до модели гольф-класса и сделал своим немецким конкурентам дерзкий вызов.{{photo_text_18}} И ничего, что хэтчбек Q30, разработанный в рамках сотрудничества Альянса Renault-Nissan с компанией Daimler, позаимствовал у немцев платформу MLA, общую с компактным Mercedes CLA, а также кое-что из силовой линейки. Об откровенном бейдж-инжиниринге речь не идет: новая модель с приземистым кузовом скроена в фамильных чертах дальневосточного производителя: хищный, экспрессивный облик, органично сочетающий в себе изломанные грани и волнообразные линии, напоминает ядовитое японское насекомое. На фоне сдержанных консервативных европейцев спортивные амбиции в экстерьере хэтчбека смотрятся вызывающе дерзко. Предположу, что активные и азартные молодые люди примерят такой японский прикид с большим удовольствием. Правда, для рослых персон с внушительной комплекцией дверные проемы Q30 могут показаться узковатыми. Это касается доступа и в переднюю, и заднюю части. Да и при столь низкой водительской посадке, даже если до конца опустить подушку кресла, велика вероятность упереться затылком в потолок. Так что, эта японская территория будет более дружелюбна к низкорослым гостям. Проблема ограниченного пространства обнаружилась и на заднем диване, где в силу особенностей конструкции кузова, свободного места не будет хватать, прежде всего, над головой. Получается, если рассматривать этот автомобиль как семейное средство передвижения, задний диван будет комфортной вотчиной исключительно для малорослых детей. {{gallery_718}} В сравнении с яркой и смелой внешностью, салон скроен в более сдержанных формах и действует успокаивающе. Надо признать, что холодная немецкая кровь весьма к месту остужает горячий самурайский темперамент. На мой взгляд, узнаваемые детали от Mercedes-Benz вносят в здешнее убранство здоровую порцию консерватизма, а там, где руку приложили японские дизайнеры, проглядывается явное стремление к эксперименту. В результате можно признать, что получилась этакая «золотая середина».  Немецкий след просматривается в панели приборов, мультируле, управлении климат-контролем, блоке управления стеклоподъемниками, перегруженном левом подрулевом переключателе. Правый здесь отсутствует, так как в «Мерседесе» это место на рулевой колонке занимает селектор трансмиссии, который в Q30 вынесен на каноническую территорию – тоннель между сидениями. К тому же, у Q30 оригинальная центральная консоль и ассиметричные дефлекторы обдува каплевидной формы. Средняя часть торпедо обита искусственной замшевой тканью с ажурной прострочкой, которая покрывает и сидения, и подлокотник. Насколько эта премиальная отделка практична в повседневной эксплуатации, вопрос открытый.  На первый взгляд, центральная консоль кажется перегруженной, кроме того, приходится тянуться до управления климат-контролем – он здесь слишком опущен. Если не считать ограниченного пространства над головой, то в остальном здесь удобно, и с функциональностью проблем нет. Размер багажного отделения ничем не выделяется среди конкурентов - 430 литров, а вместительная ниша под полом занята сабвуфером и отсеком под инструменты. {{gallery_717}} На тесте был Q30 в топовой комплектации с полным приводом, 2-литровым бензиновым турбоагрегатом мощностью 211 л.с. от Mercedes и 7-ступенчатым «роботом». Такого арсенала «японцу» хватает, чтобы оправдать свою агрессивную внешность. Утопив с места педаль в пол, ловишь себя на сомнении, что производитель поскромничал, заявив по паспорту показатель разгона до «сотни» в 7,3 сек. «Японец» с ожесточением рвет пространство, на удивление ранний подхват сродни взрыву, волна которого не убывает, а, наоборот, нарастает. Возможно, такое ощущение возникает от того, с каким азартом рычит тяговитый турбомотор. Его работа впечатляет, как впечатляет и оперативность преселективной коробки с 2 сцеплениями, и жесткие настройки амортизаторов, и по-спортивному острый информативный руль. Здесь абсолютно все кричит» «физкульт - ура»!{{material_111307}} «Японец» жаден до скоростных поворотов - он просто впивается в заданную траекторию. Даже на скользких заснеженных участках, Q30 стабилен и предсказуем: многодисковая муфта передает на заднюю до половины крутящего момента. С таким темпераментом дерзкий малый определенно порадует любителей драйва, азартная молодежь будет в восторге. И ничего, что подвеска на разбитом асфальте слишком жестковата, – это единственный момент, когда комфорт принесен в жертву азарту. Предположу, что это здесь к месту, поскольку острота такого блюда - одно из главных достоинств. Напомню, что ближайший родственник продается под индексом QX30, и, благодаря увеличенному до 202 мм дорожному просвету (у Q30 – 172 мм) позиционируется уже как компактный кроссовер. В остальном эти модели можно считать одинаковыми.  {{gallery_719}} Q30 производится на английских производственных площадках Nissan Motor в Сандерленде и поступает на российский рынок в 2 комплектациях – с мотором объемом 1,6 литра мощностью 149 л.с. в переднеприводном варианте и с 2-литровым 211-сильным агрегатом с полным приводом. В обоих случаях трансмиссия одинаковая - роботизированная 7G-DCT с двойным сцеплением. Диапазон цен на начальную версию варьируется от 2 299 000 до 2 499 000 рублей, на вторую – от 2 599 000 до 2 799 000 рублей. На фоне более демократичной ценовой политики премиальных конкурентов, это выглядят очень амбициозно.   Так, 156-сильный Mercedes-Benz CLA стартует от 2 180 000 рублей, 122-сильный Mercedes-Benz A-Class – от 1 660 000 рублей, 136-сильный BMW 1-серии – от 1 490 000 рублей, 150-сильный Audi A3 хэтчбек – от 1 629 000 рублей. 
2017-01-17
Автор: Степан Флягин
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