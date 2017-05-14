Тест-драйв Isuzu D-Max: кулак-хлебороб
Пусть доля официальных продаж представителей этого сегмента от общего российского авторынка не превышает 1%, зато уважение к пикапам у соотечественников проявляется, можно сказать, на генетическом уровне. Все-таки на протяжении долгих веков Россия оставалась аграрной страной, где 85% населения составляли крестьяне. Нынешний деревенский мужик сразу оценит преимущества пикапа в хозяйстве. Один из таких аграриев, увидев Isuzu D-Max в своем родном калужском селе, куда мы отправились, с досадой сетовал: «Хорош, грузовичок! А я весь свой дом, считай, по частям перевез на своей старой «Ниве», когда перестраивал его на новом месте. Грузил все на крышу, в багажник и в прицеп. А вот такой кузов, ох, как мне пригодился бы».
На первый взгляд кажется, что этот «японец» едва ли не самый длинный пикап на нашем рынке – 5295 мм, но это не так. По длине он занимает 3 место после Toyota Hilux (5330 мм) и китайского Foton Tunland (5310 мм). В основе его конструкции лежит классическая рама, 2-рычажная подвеска на пружинах спереди, мощный мост на 4-листовых рессорах сзади. Габариты кузова сопоставимы с основными конкурентами - 1485х1530х465 мм, как и грузоподъемность – 975 кг.
Прямо скажем, апартаменты Isuzu принимают без широких объятий и особых церемоний. Спартанский интерьер скроен из «каменного» пластика, а незатейливое оформление лишено изысков и выглядит архаично. Водительская посадка здесь хоть и высокая, но троном кресло не назовешь - подушка коротковата, боковая поддержка отсутствует. Рулевая колонка настраивается только по вертикали, но устроиться удобно здесь можно даже высоким и полным водителям - места спереди предостаточно.
Среди явных преимуществ - обилие вещевых отсеков. Одна только передняя панель вмещает несколько боксов и пару выдвижных подстаканников, а под задним диваном прячется отсек для инструментов. На 2 ряду палаты далеко не царские – места маловато и над головой, и в ногах, да и сидения низкие. Зато присутствуют подстаканники. Спинка заднего дивана складывается целиком, к тому же, за ней можно спрятать кое-какие мелочи.
|Isuzu D-Max 2.5 МТ
|2.5 л, 163 л.с
|Механическая 6-ступенчатая
|180 км/ч
|5295 x 1860 x 1785 мм
|задний
|ДТ, 7.4 л на 100 км
|Все характеристики
Версия с ручной коробкой, которая была на тесте, откровенно порадовала, так как позволяла в полной мере раскрыть потенциал тяговитого турбодизеля. И ничего, что у педали сцепления растянутый ход, рычаг «механики» длинноходный, а фиксация передач не слишком четкая. Ко всему этому легко привыкнуть, если вы не капризная девица. Несмотря на узкий диапазон максимального крутящего момента от 1400 до 2000 об/мин, мотор стабильно «тянул» от отметки 1200 вплоть до 4000 оборотов. Активно разгоняя машину с самых низов, турбодизель не спешил сдаваться и не терял тяги вплоть до 4000 об/мин.
В результате, при старте со светофора 2-тонный внедорожник на удивление результативно спорил и огрызался с приземистыми «малолитражками», которых за считанные секунды легко и непринужденно оставлял позади. Конечно же, речь не идет о серьезном состязании, но на безобидное хулиганство тандем «механики» и турбодизеля определенно провоцирует. И это - большой и неожиданный плюс в случае с пикапом.
А вот когда D-Max съезжал с асфальта, казалось, что у него открывалось второе дыхание, потому как бездорожье – его исконная стихия. Управление «честной» полноприводной трансмиссией осуществляется с помощью поворотной шайбы. Если бы не длинный задний свес и низкие подвесные пороги, внедорожник готов был бы справится с весьма серьезным бездорожьем. Ведь размер его дорожного просвета один из самых значительных в классе – 225 мм. К тому же, всеядная подвеска «японца» обладает великолепной энергоемкостью и бесконечно широким ходом. «Пробить» ее нам так и не удалось, хотя мы шли на откровенные провокации. На бездорожье в полной мере раскрывались явные преимущества «механики», которая особенно незаменима на крутых подъемах. Могу заверить, что за внедорожный потенциал D-Max заслуживает самые высокие оценки – настоящий колхозник.
Уже в базовой комплектации у пикапа имеется задний бампер с подножкой, 6 подушек безопасности, система динамической стабилизации, электростеклоподъемники всех дверей (водительский — с автоматическим режимом), боковые зеркала с электроприводом и кондиционер.
На российском рынке D-Max предлагается за 1 795 000 – 1 995 000 рублей за версию с «маханикой», и за 2 115 000 – 2 235 000 рублей за вариант с «автоматом». Среди прямых конкурентов найдутся и более доступные представители. Например, цена китайского Foton Tunland варьируется от 1 449 900 до 1 599 900 рублей, а стоимость Fiat Fullback – от 1 529 990 до 2 169 990 руб. Isuzu D-Max сопоставим по ценнику с Mitsubishi L200, который стоит от 1 779 000 до 2 399 990 рублей. Самые же дорогие одноклассники – Toyota Hilux Duble Cub - от 2 018 000 до 2 534 000 рублей и Volkswagen Amarok – от 2 198 600 до 3 683 800 руб.
|Мощная рама, неразрезной задний мост
|Длинный задний свес и низкие подвесные пороги
|До 100 км/ч достойный ездовой комфорт
|Пустой и «длинный» руль без обратной связи, жесткая бескомпромиссная подвеска
|Стабильно «тянет» от 1200 до 4000 об/мин
|Рычаг МКПП длинноходный, фиксация передач не слишком четкая
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