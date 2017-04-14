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14 апреля 2017, 07:47
Тест-драйв Jaguar XJ: праздник у камина
Ручка Parker, часы Rolex, автомобиль Jaguar… Звучит, как заезженный стереотип, однако большинство из простых смертных, наверняка, не прочь украсить свой быт хотя бы одним из этих классических атрибутов миллионера. Например, кто откажется оседлать такого маститого хищника, как Jaguar XJ?
Премиум – это уже своего рода праздник, а когда речь идет о флагманском представительском седане – это уже целый карнавал. Правда, аристократичный и деликатный Jaguar XJ меньше всего напоминает пестрый и шумный карнавал, это, скорее, изысканное семейное торжество у теплого камина. Как всегда, под логотипом хищного зверя гармонично уживаются старые традиции и новые технологии, о чем свидетельствует и респектабельная внешность британской модели, и ее роскошный интерьер.
В том, что этот зверь породистый, сомневаться не приходится, хотя отъявленным хищником XJ не выглядит. По виду это настоящий джентльмен в дорогом и строгом костюме. Последнее обновление V генерации представительского седана едва заметно отразилось на его облике. В передней части слегка подкорректированы решетка радиатора и бампер, а также появилось новые хромированные вставки в воздухозаборниках. Головная оптика стала полностью светодиодной, но каплевидная форма с традиционными J-образными дневными ходовыми огнями не изменилась.
Массивная задняя часть седана увенчана крупными вертикально вытянутыми фонарями со светодиодным наполнением, а на заднем бампере прячутся 2 «пушки» выхлопной системы. Учитывая, что крышку багажника украшает хорошо знакомый изящный логотип в виде прыгающего зверя, то, пожалуй, корму можно считать самой агрессивной частью в экстерьере.
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Производитель себе не изменил - в интерьере приглушенно звучит мотив старой доброй британской мелодии. От того, что здесь классика гармонично перекликается с минимализмом, а роскошь деликатно выдержана в строгих консервативных рамках, скучно не будет. Высокий стиль соответствует высокому качеству, и это трудно не оценить. Светлая дорогая кожа с ажурной прострочкой, лакированные панели, мягкий пластик, изящное хромированное обрамление – все подогнано с ювелирной точностью, и чувствуется внимание к каждой детали.
Не стоит сомневаться, что эстетика здесь крепко дружит с функциональностью. К использованию фамильной «шайбы» автоматической трансмиссии, которая здесь заменяет привычный джойстик, привыкнуть легко и просто. Для комфорта водителя предусмотрены едва ли не все праздники жизни, включая массаж, которым оснащены все 4 кресла представительского седана. Флагманский «Ягуар» предлагает индивидуальные настройки большого электронного дисплея приборной панели. Кроме того, что на экране меняется оформление картинки, сюда можно вывести целиком карту навигационной системы, меню бортового компьютера, любую информацию мультмедиасистемы In Control Touch Pro, оснащенную 4-ядерным процессором. Для нее здесь предусмотрен дополнительный 8-дюймовый сенсорныйэкран, расположенный на центральной консоли. Кстати, функционал медиакомплекса предусматривает режим раздельного просмотра, отображающий различную информацию для водителя и пассажира переднего сиденья. Очень удобно.
Тестовая заднеприводная комплектация Premium Luxury LWB с 300-сильным 3-литровым турбодизельным V6 объемом, скорее всего, подойдет для особо бережливых толстосумов, поскольку это самая экономичная версия. Средний расход топлива по паспорту – 5,7 л/100 км, в реальности, безусловно, больше. При этом разгон до «сотни» за 6,2 секунды вряд ли можно считать скромным для 2-тонного представительского седана. Турбодизель с крутящим моментом 700 Нм при 2000 об/мин мобилизует все 300 «лошадей» с самых низов, и благодаря моментальной реакции акселератора, при разгоне в режиме «педаль в пол» появляется ощущение энергичного раскатистого взрыва.
8-ступенчатый «автомат» работает на совесть, поддерживая оптимальный диапазон оборотов в районе отметки 2000 об/мин, поэтому вряд ли что-то помешает насладиться импульсивным, но контролируемым и предсказуемым драйвом. Для «продвинутых космонавтов» найдется топовая бензиновая версия мощностью 510 л.с., которая разгоняется до «сотни» за 4,9 секунды. Но и стоить такая ракета будет как 2 квартиры в Москве - почти 10 миллионов, а средний расход топлива по паспорту составит более 11 л/100 км. Согласитесь, разум нас стороне турбодизельного варианта, хотя взрывного темперамента ему не занимать.
|Jaguar XJ LWB Premium Luxury 3.0d AT
|3 л, 300 л.с
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|0-100 - 6.2 с, 250 км/ч
|5255 x 1899 x 1460 мм
|задний
|ДТ, 7.0 л на 100 км
|6 426 000 руб
|Все характеристики
Англичане позаботились, чтобы список электронных помощников водителя во флагманской модели соответствовал классу машины. Так что здесь имеется и система адаптации к дорожному покрытию (ASPC), и адаптивный круиз-контроль, и экстренная помощь при торможении, и полуавтоматическая парковка, и распознавание дорожных знаков, и контроль за слепыми зонами. А вот такой привычной в таком классе опции, как ассистент контроля полосы движения, мы так и не досчитались.
Как бы там ни было, дизельный Jaguar XJ в равной мере способен осчастливить комфортом и водителя, и пассажира. Модель может достойно конкурировать в классе с именитыми немецкими брендами, тем более что ценник «британца» на их фоне сильно не выделяется.
На российском рынке силовая линейка английской модели включает 4 двигателя: 3 бензиновых - 2-литровый мощностью 240 л.с., 3-литровый 340 л.с., 5-литровый 510 л.с., а также один дизельный – 3-литровый 300-сильный. Цена стандартного XJ стартует от 4 917 000 рублей, а топовый вариант обойдется минимум в 9 841 000 рублей, причем, это будет заднеприводный седан. Версия 4х4 доступна только с бензиновым 3-литровым мотором мощностью 340 л.с., и ее стоимость колеблется от 5 933 000 до 7 582 000 рублей. Тестовая турбодизельная комплектация оценена в 6 246 000 рублей.
Audi A8 доступны исключительно с полным приводом Quattro и с 3 бензиновыми силовыми агрегатами. Диапазон цен колеблется от 5 745 000 за 310-сильный вариант до 9 475 000 рублей за 500-сильный. BMW 7 серии предлагаются с богатой линейкой бензиновых и дизельных моторов. Базовая заднеприводная 258-сильная комплектация оценена в 4 540 000 рублей, самая дорогая 610-сильная М 760 Lix Drive обойдется в 10 090 000 рублей. Для Mercedes-Benz S-класса у нас предусмотрено 3 бензиновых и 1 дизельный двигатель, только, в отличие от Jaguar XJ, дизельный 249-сильный «немец» доступен исключительно с полным приводом по цене 6 330 000 рублей. Стандартный заднеприводный вариант с бензиновым мотором мощностью 333 л.с. обойдется в 5 990 000 рублей, а самый дорогой S 65 AMG оценен в космические 17 050 000 рублей. И это будет заднеприводный седан.
Плюсы и минусы
|Породистость производителя
|Объяснимо высокая стоимость
|Роскошный салон, индивидуальные настройки
|Нет ассистента контроля полосы движения
|Плавный ход, собранная подвеска
|Отсутствие спортивных ноток в рулевом управлении
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Комментарии пользователей
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Это самый роскошный автомобиль который я видел!!)
Ездил на многих авто. И мерсы и лексусы ленд-крузеры 100 и 200 и ауди и кроуны все это по сравнению с ягуром отдыхает. Чего стоит один только салон XJ. Дух захватывает когда садишься. Все сделанно для водителя для поездки и наслаждения когда ты имеешь эту поездку. Управление очень впечатляет. Обороты ...
ВЫ че чушь порите McLaren F1 не имел никогого отношения к мерседесу, и вообще до макларена ф1 максималку установил Bugatti EB110
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