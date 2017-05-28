Тест-драйв Lexus GX 460: купец первой гильдии
И характер тот же, что у русского торговца: крепкий, выносливый и честный. Выжил бы 100 лет назад в лихую годину наш старый купец как сословие, сейчас в его гараже, наверняка, нашлось бы место для такой машины, как Lexus GX.
Рожденный от сохи, но при этом заработавший на своём горбу массу привилегий, сей персонаж становится аристократом капитала, готовым утереть нос аристократу по крови. Такие автомобили легко и гармонично вписываются в суровую действительность российской провинции и хорошо понятны нашим предприимчивым самородкам.
В 2013 году Lexus GX одним из первых среди собратьев получил столь узнаваемый сейчас корпоративный костюм. Так как это произошло в результате рестайлинга, то новая фамильная угловатость коснулась только его «лица», которое преобразилось за счет решетки радиатора в виде Х-образного «веретена», хищного прищура раскосых фари выразительных складок на передней «юбке». В остальном по громоздкому и слегка неуклюжему кузову легко понять, что внутри скрывается старая добрая рамная конструкция, которая, кажется, уже проверена не годами, а веками. Консерватизм и приверженность к исконным традициям - еще одна характерная черта этого «японца», роднящая его с русским купцом.
Места в салоне предостаточно - как спереди, так и на 2 ряду, где предусмотрены все радости жизни для очень важных персон: от подогрева сидений до полноценного управления климат-контролем и доступа к развлекательной медиа-системе с отдельно выведенными мониторами. Дополнительный 3 ряд в состоянии принять даже рослых пассажиров, но вряд ли им там будет комфортно в течение продолжительного времени – места для ног совсем немного. Зато имеется розетка 220 В. Кресла на галерке раскладываются посредством электропривода, а объем багажного отсека варьируется от 621 до 1934 л.
|Lexus GX 460 Premium 7S Sport 4.6 AT 4x4
|4.6 л, 296 л.с
|автоматическая 6-ступенчатая
|0-100 - 8.3 с, 175 км/ч
|4880 x 1885 x 1845 мм
|полный
|АИ-95, 12.8 л на 100 км
|4 658 000 руб
|Все характеристики
На асфальте любого качества «японец» остается деликатным и обходительным, благодаря исправной работе всеядной многорежимной подвески. Три варианта настройки ходовой действительно позволяют слегка изменить ее характер: normal оптимален для повседневной езды, comfort — для повышения комфорта при движении с крейсерской скоростью, а sport уменьшает крены кузова и повышает точность рулевого управления в поворотах. В любом режиме GX демонстрирует плавность хода, оставаясь равнодушным к изъянам покрытия, будь то мелкая рябь или ямки посерьезнее.
Ничего, что в рулевых настройках не хватает информативности – комфорта от этого в такой машине не становится меньше. Главное, сильно не разгоняться, потому что, чем дальше стрелка спидометра удаляется от отметки в 100 км/ч, тем сильнее приходится держать руль и быть предельно внимательным при маневрах. Не стоит забывать, что этот рамный гигант с завышенным центром тяжести далеко не спортсмен, и в этом смысле у него найдутся более аргументированные немецкие конкуренты – BMW X5 и Mercedes-Benz GLE.
Настоящей вотчиной японского внедорожника остается природная стихия, с которой он общается почти на равных. Съехав на грунт, он готов продемонстрировать весь арсенал своих внедорожных способностей, среди которых - система постоянного полного привода, блокировка межосевого дифференциала, пониженная передача, ассистент помощи спуска с горы, регулируемый дорожный просвет, «внедорожный автопилот» Crawl-Control, а также система регулировки стабилизаторов поперечной устойчивости KDSS. В умелых руках весь этот потенциал можно было бы применить на самом серьезном бездорожье, если бы не ограниченная геометрическая проходимость за счет длинной передней «юбки».
На российском рынке Lexus GX доступен с единственным 4,6-литровым V8 и 6-ступенчатым «автоматом» в 7 комплектациях. Цена внедорожника варьируется от 4 096 000 до 4 697 000 рублей. В конкуренты напрашиваются BMW X5 от 3 900 000 рублей, Mercedes-Benz GLE от 4 030 000 рублей, Porsche Cayenne от 4 770 000 рублей, Range Rover Sport от 4 695 000 рублей, Land Rover Discovery от 4 033 000 рублей.
Среди этих машин найдутся настоящие аристократы с более утонченными манерами и спортивными амбициями. Однако у таких «мужиков от сохи», как Lexus GX, остается своя аудитория, которой чужды великосветские церемонии и новомодные тренды. Хотя таких приверженцев традиций иклассики и у нас все меньше и меньше, и как бы это сословие совсем не исчезло, как когда-то вошли в историю купцы.
|Прочная рамная конструкция
|Рулевым настройкам не хватает информативности
|Есть третий ряд кресел, с розеткой 220В
|На галерке не очень просторно
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