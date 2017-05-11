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11 мая 2017, 23:34

Тест-драйв Lifan Solano II: крымские каникулы

Вернувшись с полуострова, спешу поделиться коротким анекдотом, рассказанным мне местными аборигенами. Суворов говорил: «Держи ноги в тепле, а голову в холоде. Поэтому в Крыму он отдыхал не весь».
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Тест-драйв Lifan Solano II: крымские каникулы Lifan Solano
Погода – самая неблагодарная тема для пересудов в регионах «выше средней полосы», не участвовать в которой просто не получается. А вот для крымчан она как-то не актуальна. Да, кто-то из местных посетовал мне на то, что, мол, нынешние +20 и выше должны были установиться еще месяц назад. Но ведь де-факто сегодня – тепло. Все вокруг цветет и благоухает. Бабульки вдоль дорог продают уже поспевшую клубнику, а севастопольские матросики срывают ароматные веточки сирени, чтобы порадовать своих невест, будущих адмиральш.
 
Lifan Solano
Выпускается с 2010 г.
Новый от 499 900 до 599 900 Р
Объявлений: 114
Отзывов: 12
Так бы и писал про нескончаемые прелести «нашего Крыма» под еще не «вырубленное» центральное отопление, но долг обязывает сконцентрироваться на другом, не менее интересном. «Вагоновожатым» по дорогам 82-го и 92-го регионов на сей раз выступил Lifan Solano II - 5-местный 4,6-метровый седан сегмента «C», построенный на основе Toyota Corolla серии E120. У него свежий, совсем не азиатский экстерьер, при этом традиционно хороший для «китайцев» уровень оснащения и абсолютно доступный ценник (от 499 900 рублей). Вроде, налицо все шансы потребительского признания...
 
«Лифановцы», похоже, сами не ожидали, что второе воплощение «650-го» (под этим индексом автомобиль известен на родине) окажется таким эстетически правильным. Спасибо ребятам из итальянской Pininfarina, которые перешли работать под флаги Lifan и удачно поколдовали над образом трехобъемника. К образу никаких претензий: в меру нахмуренная светотехника и крупная, в стиле предыдущего поколения Honda CR-V, решетка радиатора – спереди; аккуратные, слегка «заползающие» на крышку багажника задние фонари – сзади. Корма выглядит легкой, при этом, если открыть этот самый «ларец», увидим, что с внутренним объемом все окей.
 
6
фото
  
Мы кинули в багажник пару больших дорожных сумок «на колесиках» да средних размеров рюкзак и увидели, что «объятия» грузового отделения могут принять еще столько же. Тема  просторности прослеживается и в салоне автомобиля, прежде всего, в локации водителя и переднего пассажира. В этом плане очень жаль Lifan X50, неплохой и вполне себе симпатичный псевдо-кроссовер, у которого главный минус – теснота за рулем. Solano II – совсем иная история: и на уровне плеч, и над головой места более чем. «Засвидетельствовать» свою конкретную посадку получилось быстро, даже несмотря на то, что рулевая колонка не имеет регулировки по ходу движения. Подкачало лишь кресло - с виду вполне солидное, но для физиологических очертаний моего скелетного «остеохондроза», увы, не самое подходящее: в его профиле я обнаружил полное отсутствие боковой поддержки и слабо прилегающее положение спинки.
 
Ранее мы писали
Один из купчинских торгово-развлекательных центров стал ареной для презентации Lifan Solano II поколения. ...
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«Разрисовка» приборной шкалы хоть и с намеком на «детскость», но зато хорошо «читаемая». Вот если бы еще изменить изгиб пластикового «фасадного» стекла, которое при частых крымских солнечных ваннах сильно бликует, было бы на твердую «четверку». А посему добавляем к этой оценке аккуратный хвостик-минус. В водительском козырьке нет зеркальца, а надо бы. Лак, использованный в оформлении центральной консоли, откровенно излишен, только упрощает восприятие рабочего места. «Кондей» эффективно справляется с охлаждением по-майски нагреваемого салона, разве что шумит, начиная со среднего положения «барашка». Музыка – средненькая: как по звучанию, так и по приему сигналов. Навигация – с естественными огрехами, особенно в заросших южной растительностью кварталах Ореанды и Курпат.   
 
«Работа» по зеркалам вне претензий – просматриваемость через них назад оптимальная. Но есть вопросы к аэродинамике в районе левого наружного зеркала. Уже не на самых высоких скоростях появляется ветровой свист, и это, признаться, отвлекает. Шумоизоляция интерьера, скажем, так без особых нареканий: иногда едешь «110» и готов отдать должное создателям машины за продуманность кузовных очертаний, а бывает, уже на «70-ти» негодуешь на раздающийся из моторного отсека рев «пламенного сердца».
 
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фото
  
Lifan Solano Luxury 1.5 MT
1.5 л, 100 л.с
Механическая 5-ступенчатая
180 км/ч
4620 x 1705 x 1495 мм
передний
АИ-95
599 900 руб
Все характеристики
В его роли мы видим 4-цилиндрового атмосферного «актера» объемом 1,5 литра с чугунным блоком цилиндров, 16-клапанным ГРМ и распределенным впрыском топлива, имеющим в своем активе 100 л.с. при 6 000 об/мин и 129 Нм крутящего момента при 3 500-4 500 об/мин. Показатели, как вы видите, так себе. Однако на деле движок не проявляет себя аутсайдером и в некоторых случаях готов даже повоевать за место под горячим крымским солнцем. Главное, не давать стрелке тахометра опускаться ниже 2 000 об/мин – агрегат откровенно задыхается на таких  позициях. Это тот самый уровень, что соответствует передвижению на 5-й передаче с негласно  разрешенными в городе 70-80 км/ч. Возжелаешь с них ускориться, смело переходи на 1-2 ступень ниже; на высшей же будешь «телиться» неприлично долго. Не понимаешь, что происходит, кинь свой взор на панель приборов – там есть пиктограмма подсказчика выбора скоростей: работает на удивление правильно.
 
Почти на всех передачах подхват начинается где-то на 2 200-2 400 об/мин. Причем, активность эта вполне бойкая. Кажется, что мотору подпевает турбина, и ваш авто «сделает» любого, кто «бросит перчатку». Однако, силовой пыл остывает быстро, и вы начинаете верить заводским ТТХ, которые свидетельствуют о вполне себе скромных возможностях седана. Чтобы заставить машину ехать с ощутимым ускорением после 100 км/ч, придется не только вспомнить всю китайскую родословную, но и прибегнуть к мануальным пониженным переключениям 5МКПП. И это не только, когда дорожная ситуация, что называется «в горку».
 
Коробка проявляет себя молодцом – переключения четкие, нужная скорость аккуратно и быстро попадает в свои пазы, да и не замечено «дребезжания» рычага на больших скоростях и холостых оборотах, что радует. Перца следует кинуть в адрес работы сцепления. Его педаль настроена так, что схватывает на самом верху. Мне не раз в водительской практике приходилось сталкиваться с подобным длинным ходом, но как-то всегда «акклиматизация» проходила довольно быстро и безболезненно. Здесь же и 4 дней не хватило для того, чтобы в итоге разговаривать со сцеплением «на ты». Особенно тяжело давались старты с места в гору. Без «ручника» в таких ситуациях ну, никак. А его затяжка оказалась эффективной только на максимуме «трещетки».
 
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Lifan Solano уже 10 лет. Первое поколение увидело свет в 2007-м, правда, до России седан доехал лишь весной 2010-го, но быстро завоевал в России признание. Уже на следующий год Solano второй раз подряд самой популярной моделью Lifan - доля его продаж достигла 65% (11 570 седанов). А всего за первую «пятилетку» в стране было реализовано более 40 тыс. ед.
Еще один интересный момент: при выжиме педали сцепления левая нога то и дело касается площадки для отдыха этой самой ноги. Признаться, раздражает и мешает. Площадка выполнена в широком варианте, видимо, в расчете под «автоматическую» модификацию, но такой на отечественном рынке пока нет. Схожая ситуация и с клавишами управления люком, что размещены в блоке между солнцезащитными козырьками, наряду с плафонами освещения. Они, клавиши, присутствуют, а вот люка, увы, не наблюдается. Видимо, сделано «про запас».
 
С «аппетитом» нарисовалась следующая картина: на участках, где превалировали постоянные спуски-подъемы (ЮБК), в комбинированном режиме Solano II потреблял 8,1-8,2 л/100 км. На степных перегонах (Севастополь-Евпатория) расход падал до 7,4 л/100 км. В дилерском центре Lifan, предоставившем машину на тест, заметили, что при желании можно заправляться «92-м» бензином, но я решил побаловать машину «95-м». По деньгам разница оказалась серьезной, учитывая, что на крымских АЗС (наследие Украины) АИ-95 сегодня стоит 43 рубля.
 
Руль очень легкий, с большой околонулевой зоной. При этом «длинный» - 3,5 оборота «от и до». Казалось бы, хорошего управления ожидать не следует. Однако, в «боевых» условиях Solano II показал себя молодцом и, прежде всего, на 180-градусных горных поворотах. Ощущения, что ты вслед за вращающейся «баранкой» как бы «наматываешься» на нее, нет. Автомобиль лихо входит в виражи и не менее искусно разворачивается на тесных улочках крымских городков.
 
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Lifan Solano II. Список оборудования. Комплектация Luxury: кожаный салон, мультируль, светодиодные ходовые огни и указатели поворотов, крепления Isofix, подогрев передних сидений, ABS+EBD, трехточечные ремни безопасности заднего ряда кресел, легкосплавные диски колес, полноразмерная запаска, кондиционер, складывающиеся в пропорции 60:40 спинки задних сидений, все электростеклоподъемники, задний парктроник, мультимедийка с сенсорным дисплеем, камерой заднего вида и навигацией, AUX+USB, музыка с 6-ю динамиками и пр.
Подвеска слегка жестковата, поэтому запущенность большинства дорог и направлений полуострова активно транслируются в салон. Зато никаких кренов и разболтанности – автомобиль реагирует на управляющие действия с послушностью шаолиньского монаха. Да и откровенных «сверчков» в салоне от постоянных ударов и вибраций за несколько тысяч километров пробега тестового Solano II обнаружено не было - российская сборка оказалась вполне «съедобной».  
 
Козырь доступности
 
…Проведя в Крыму 4 праздничных дня, мы неоднократно встречали в потоке различные «Лифаны», из них несколько Solano, правда, предшествующей генерации. Получается, бренд знают, ему доверяют, за него голосуют рублем. Насколько длинным и увесистым? Ответ на этот вопрос простой.
 
Рекомендованная цена на Solano II образца 2016 года выпуска начинается с отметки 499 900 рублей (комплектация Basic). Вторая по ранжиру версия Comfort оценена в 599 900 рублей. Наконец, максимальная Luxury – 629 900 рублей. Все то же, но в отношении машин 2017 года выпуска: 509 900, 619 900 и 654 900 рублей соответственно. У Geely в этом сегменте есть Emgrand 7, но он дороже (от 649 000 рублей), у Brilliance Н530 есть седан H530, и он обойдется в большую сумму - 579 900 рублей, у Changan – Eado, и он, простите, за очередной повтор, по деньгам накладнее – от 560 000 рублей. Наконец, нельзя сбрасывать со счетов недавно «сформированный» бренд Ravon, в линейке которого присутствует старушка Gentra. Смотрим на ценник и видим, что он стартует с отметки 539 000 рублей
 
 
 
 
Как видно, Lifan Solano II находится на перекрестке коммерческих интересов не только своих земляков и корейско-узбекского бюджетника, но и той же Lada Vesta (от 515 900 рублей). Если бы пришлось голосовать кошельком и здравым смыслом, прошел бы мимо «Лады». Lifan богаче укомплектован, симпатичен внешне и при этом располагает хорошо развитой дилерской сетью, где в случае чего не преминут оказать посильную помощь. 
Плюсы и минусы
Привлекательный экстерьерВсего один двигатель и один тип КПП
Просторные салон и багажное отделениеЖестковатая подвеска, "длинное" рулевое
Очень конкурентная ценаЕсть вопросы к аэродинамике и "шумке"
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Иван Братуха Благодарим компанию "Чимас" за предоставленный автомобиль
Тест-Драйвы Лифан Солано

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Форум Lifan Solano
| Мне кажется , что вся проблема в Российской сборке.Потому что всем на всё по----- и до-----.А машина нормальная правда есть некоторые нарекания по салону и по дверям и ещё на малых оборотах идёт вибрация с движка, может посто не прошла обкатку.Я думаю время покажет"БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ"или"А ВСЁТАКИ ОНА ...
влад
Премьеру нового Lifan Solano ожидаем 21 сентября
Гм, а неплохо выглядит. Видать правду говорят что китайцы в последние годы поднялись в автомобилестроении. И цена у текущего поколения выглядит очень выигрышно, особенно на фоне российских конкурентов. Думаю у этого Солано есть все шансы стать популярной бюджетной иномаркой в РФии
Гоша
Lifan показал, на чем скоро поедет
Доводилось ездить на Лифане Х60, помогал другу перегонять его в Иваново, понравился, гармоничный автомобиль, когда на рынке появиться Лифан с вариатором запишусь на тест драйв проверю насколько стало лучше. Скорее всего буду брать, тем более что цены на него вполне умеренные.
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Тест-драйв Lifan Solano II: крымские каникулы
Погода – самая неблагодарная тема для пересудов в регионах «выше средней полосы», не участвовать в которой просто не получается. А вот для крымчан она как-то не актуальна. Да, кто-то из местных посетовал мне на то, что, мол, нынешние +20 и выше должны были установиться еще месяц назад. Но ведь де-факто сегодня – тепло. Все вокруг цветет и благоухает. Бабульки вдоль дорог продают уже поспевшую клубнику, а севастопольские матросики срывают ароматные веточки сирени, чтобы порадовать своих невест, будущих адмиральш. {{model_2780}} Так бы и писал про нескончаемые прелести «нашего Крыма» под еще не «вырубленное» центральное отопление, но долг обязывает сконцентрироваться на другом, не менее интересном. «Вагоновожатым» по дорогам 82-го и 92-го регионов на сей раз выступил Lifan Solano II - 5-местный 4,6-метровый седан сегмента «C», построенный на основе Toyota Corolla серии E120. У него свежий, совсем не азиатский экстерьер, при этом традиционно хороший для «китайцев» уровень оснащения и абсолютно доступный ценник (от 499 900 рублей). Вроде, налицо все шансы потребительского признания... «Лифановцы», похоже, сами не ожидали, что второе воплощение «650-го» (под этим индексом автомобиль известен на родине) окажется таким эстетически правильным. Спасибо ребятам из итальянской Pininfarina, которые перешли работать под флаги Lifan и удачно поколдовали над образом трехобъемника. К образу никаких претензий: в меру нахмуренная светотехника и крупная, в стиле предыдущего поколения Honda CR-V, решетка радиатора – спереди; аккуратные, слегка «заползающие» на крышку багажника задние фонари – сзади. Корма выглядит легкой, при этом, если открыть этот самый «ларец», увидим, что с внутренним объемом все окей. {{gallery_846}} Мы кинули в багажник пару больших дорожных сумок «на колесиках» да средних размеров рюкзак и увидели, что «объятия» грузового отделения могут принять еще столько же. Тема  просторности прослеживается и в салоне автомобиля, прежде всего, в локации водителя и переднего пассажира. В этом плане очень жаль Lifan X50, неплохой и вполне себе симпатичный псевдо-кроссовер, у которого главный минус – теснота за рулем. Solano II – совсем иная история: и на уровне плеч, и над головой места более чем. «Засвидетельствовать» свою конкретную посадку получилось быстро, даже несмотря на то, что рулевая колонка не имеет регулировки по ходу движения. Подкачало лишь кресло - с виду вполне солидное, но для физиологических очертаний моего скелетного «остеохондроза», увы, не самое подходящее: в его профиле я обнаружил полное отсутствие боковой поддержки и слабо прилегающее положение спинки. {{material_116324}} «Разрисовка» приборной шкалы хоть и с намеком на «детскость», но зато хорошо «читаемая». Вот если бы еще изменить изгиб пластикового «фасадного» стекла, которое при частых крымских солнечных ваннах сильно бликует, было бы на твердую «четверку». А посему добавляем к этой оценке аккуратный хвостик-минус. В водительском козырьке нет зеркальца, а надо бы. Лак, использованный в оформлении центральной консоли, откровенно излишен, только упрощает восприятие рабочего места. «Кондей» эффективно справляется с охлаждением по-майски нагреваемого салона, разве что шумит, начиная со среднего положения «барашка». Музыка – средненькая: как по звучанию, так и по приему сигналов. Навигация – с естественными огрехами, особенно в заросших южной растительностью кварталах Ореанды и Курпат.     «Работа» по зеркалам вне претензий – просматриваемость через них назад оптимальная. Но есть вопросы к аэродинамике в районе левого наружного зеркала. Уже не на самых высоких скоростях появляется ветровой свист, и это, признаться, отвлекает. Шумоизоляция интерьера, скажем, так без особых нареканий: иногда едешь «110» и готов отдать должное создателям машины за продуманность кузовных очертаний, а бывает, уже на «70-ти» негодуешь на раздающийся из моторного отсека рев «пламенного сердца». {{gallery_845}}{{params_56997}} В его роли мы видим 4-цилиндрового атмосферного «актера» объемом 1,5 литра с чугунным блоком цилиндров, 16-клапанным ГРМ и распределенным впрыском топлива, имеющим в своем активе 100 л.с. при 6 000 об/мин и 129 Нм крутящего момента при 3 500-4 500 об/мин. Показатели, как вы видите, так себе. Однако на деле движок не проявляет себя аутсайдером и в некоторых случаях готов даже повоевать за место под горячим крымским солнцем. Главное, не давать стрелке тахометра опускаться ниже 2 000 об/мин – агрегат откровенно задыхается на таких  позициях. Это тот самый уровень, что соответствует передвижению на 5-й передаче с негласно  разрешенными в городе 70-80 км/ч. Возжелаешь с них ускориться, смело переходи на 1-2 ступень ниже; на высшей же будешь «телиться» неприлично долго. Не понимаешь, что происходит, кинь свой взор на панель приборов – там есть пиктограмма подсказчика выбора скоростей: работает на удивление правильно. Почти на всех передачах подхват начинается где-то на 2 200-2 400 об/мин. Причем, активность эта вполне бойкая. Кажется, что мотору подпевает турбина, и ваш авто «сделает» любого, кто «бросит перчатку». Однако, силовой пыл остывает быстро, и вы начинаете верить заводским ТТХ, которые свидетельствуют о вполне себе скромных возможностях седана. Чтобы заставить машину ехать с ощутимым ускорением после 100 км/ч, придется не только вспомнить всю китайскую родословную, но и прибегнуть к мануальным пониженным переключениям 5МКПП. И это не только, когда дорожная ситуация, что называется «в горку».  Коробка проявляет себя молодцом – переключения четкие, нужная скорость аккуратно и быстро попадает в свои пазы, да и не замечено «дребезжания» рычага на больших скоростях и холостых оборотах, что радует. Перца следует кинуть в адрес работы сцепления. Его педаль настроена так, что схватывает на самом верху. Мне не раз в водительской практике приходилось сталкиваться с подобным длинным ходом, но как-то всегда «акклиматизация» проходила довольно быстро и безболезненно. Здесь же и 4 дней не хватило для того, чтобы в итоге разговаривать со сцеплением «на ты». Особенно тяжело давались старты с места в гору. Без «ручника» в таких ситуациях ну, никак. А его затяжка оказалась эффективной только на максимуме «трещетки». {{gallery_848}}{{photo_text_62}} Еще один интересный момент: при выжиме педали сцепления левая нога то и дело касается площадки для отдыха этой самой ноги. Признаться, раздражает и мешает. Площадка выполнена в широком варианте, видимо, в расчете под «автоматическую» модификацию, но такой на отечественном рынке пока нет. Схожая ситуация и с клавишами управления люком, что размещены в блоке между солнцезащитными козырьками, наряду с плафонами освещения. Они, клавиши, присутствуют, а вот люка, увы, не наблюдается. Видимо, сделано «про запас». С «аппетитом» нарисовалась следующая картина: на участках, где превалировали постоянные спуски-подъемы (ЮБК), в комбинированном режиме Solano II потреблял 8,1-8,2 л/100 км. На степных перегонах (Севастополь-Евпатория) расход падал до 7,4 л/100 км. В дилерском центре Lifan, предоставившем машину на тест, заметили, что при желании можно заправляться «92-м» бензином, но я решил побаловать машину «95-м». По деньгам разница оказалась серьезной, учитывая, что на крымских АЗС (наследие Украины) АИ-95 сегодня стоит 43 рубля.  Руль очень легкий, с большой околонулевой зоной. При этом «длинный» - 3,5 оборота «от и до». Казалось бы, хорошего управления ожидать не следует. Однако, в «боевых» условиях Solano II показал себя молодцом и, прежде всего, на 180-градусных горных поворотах. Ощущения, что ты вслед за вращающейся «баранкой» как бы «наматываешься» на нее, нет. Автомобиль лихо входит в виражи и не менее искусно разворачивается на тесных улочках крымских городков.{{gallery_847}}{{photo_text_61}} Подвеска слегка жестковата, поэтому запущенность большинства дорог и направлений полуострова активно транслируются в салон. Зато никаких кренов и разболтанности – автомобиль реагирует на управляющие действия с послушностью шаолиньского монаха. Да и откровенных «сверчков» в салоне от постоянных ударов и вибраций за несколько тысяч километров пробега тестового Solano II обнаружено не было - российская сборка оказалась вполне «съедобной».    Козырь доступности …Проведя в Крыму 4 праздничных дня, мы неоднократно встречали в потоке различные «Лифаны», из них несколько Solano, правда, предшествующей генерации. Получается, бренд знают, ему доверяют, за него голосуют рублем. Насколько длинным и увесистым? Ответ на этот вопрос простой. Рекомендованная цена на Solano II образца 2016 года выпуска начинается с отметки 499 900 рублей (комплектация Basic). Вторая по ранжиру версия Comfort оценена в 599 900 рублей. Наконец, максимальная Luxury – 629 900 рублей. Все то же, но в отношении машин 2017 года выпуска: 509 900, 619 900 и 654 900 рублей соответственно. У Geely в этом сегменте есть Emgrand 7, но он дороже (от 649 000 рублей), у Brilliance Н530 есть седан H530, и он обойдется в большую сумму - 579 900 рублей, у Changan – Eado, и он, простите, за очередной повтор, по деньгам накладнее – от 560 000 рублей. Наконец, нельзя сбрасывать со счетов недавно «сформированный» бренд Ravon, в линейке которого присутствует старушка Gentra. Смотрим на ценник и видим, что он стартует с отметки 539 000 рублей.       Как видно, Lifan Solano II находится на перекрестке коммерческих интересов не только своих земляков и корейско-узбекского бюджетника, но и той же Lada Vesta (от 515 900 рублей). Если бы пришлось голосовать кошельком и здравым смыслом, прошел бы мимо «Лады». Lifan богаче укомплектован, симпатичен внешне и при этом располагает хорошо развитой дилерской сетью, где в случае чего не преминут оказать посильную помощь. 
2017-05-11
Автор: Иван Братуха Благодарим компанию "Чимас" за предоставленный автомобиль
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