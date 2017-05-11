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11 мая 2017, 23:34
Тест-драйв Lifan Solano II: крымские каникулы
Вернувшись с полуострова, спешу поделиться коротким анекдотом, рассказанным мне местными аборигенами. Суворов говорил: «Держи ноги в тепле, а голову в холоде. Поэтому в Крыму он отдыхал не весь».
Погода – самая неблагодарная тема для пересудов в регионах «выше средней полосы», не участвовать в которой просто не получается. А вот для крымчан она как-то не актуальна. Да, кто-то из местных посетовал мне на то, что, мол, нынешние +20 и выше должны были установиться еще месяц назад. Но ведь де-факто сегодня – тепло. Все вокруг цветет и благоухает. Бабульки вдоль дорог продают уже поспевшую клубнику, а севастопольские матросики срывают ароматные веточки сирени, чтобы порадовать своих невест, будущих адмиральш.
Lifan Solano
Выпускается с 2010 г.
Новый от 499 900 до 599 900 Р
«Лифановцы», похоже, сами не ожидали, что второе воплощение «650-го» (под этим индексом автомобиль известен на родине) окажется таким эстетически правильным. Спасибо ребятам из итальянской Pininfarina, которые перешли работать под флаги Lifan и удачно поколдовали над образом трехобъемника. К образу никаких претензий: в меру нахмуренная светотехника и крупная, в стиле предыдущего поколения Honda CR-V, решетка радиатора – спереди; аккуратные, слегка «заползающие» на крышку багажника задние фонари – сзади. Корма выглядит легкой, при этом, если открыть этот самый «ларец», увидим, что с внутренним объемом все окей.
Ранее мы писали
Один из купчинских торгово-развлекательных центров стал ареной для презентации Lifan Solano II поколения. ...Читать далее
«Работа» по зеркалам вне претензий – просматриваемость через них назад оптимальная. Но есть вопросы к аэродинамике в районе левого наружного зеркала. Уже не на самых высоких скоростях появляется ветровой свист, и это, признаться, отвлекает. Шумоизоляция интерьера, скажем, так без особых нареканий: иногда едешь «110» и готов отдать должное создателям машины за продуманность кузовных очертаний, а бывает, уже на «70-ти» негодуешь на раздающийся из моторного отсека рев «пламенного сердца».
|Lifan Solano Luxury 1.5 MT
|1.5 л, 100 л.с
|Механическая 5-ступенчатая
|180 км/ч
|4620 x 1705 x 1495 мм
|передний
|АИ-95
|599 900 руб
|Все характеристики
Почти на всех передачах подхват начинается где-то на 2 200-2 400 об/мин. Причем, активность эта вполне бойкая. Кажется, что мотору подпевает турбина, и ваш авто «сделает» любого, кто «бросит перчатку». Однако, силовой пыл остывает быстро, и вы начинаете верить заводским ТТХ, которые свидетельствуют о вполне себе скромных возможностях седана. Чтобы заставить машину ехать с ощутимым ускорением после 100 км/ч, придется не только вспомнить всю китайскую родословную, но и прибегнуть к мануальным пониженным переключениям 5МКПП. И это не только, когда дорожная ситуация, что называется «в горку».
Коробка проявляет себя молодцом – переключения четкие, нужная скорость аккуратно и быстро попадает в свои пазы, да и не замечено «дребезжания» рычага на больших скоростях и холостых оборотах, что радует. Перца следует кинуть в адрес работы сцепления. Его педаль настроена так, что схватывает на самом верху. Мне не раз в водительской практике приходилось сталкиваться с подобным длинным ходом, но как-то всегда «акклиматизация» проходила довольно быстро и безболезненно. Здесь же и 4 дней не хватило для того, чтобы в итоге разговаривать со сцеплением «на ты». Особенно тяжело давались старты с места в гору. Без «ручника» в таких ситуациях ну, никак. А его затяжка оказалась эффективной только на максимуме «трещетки».
Lifan Solano уже 10 лет. Первое поколение увидело свет в 2007-м, правда, до России седан доехал лишь весной 2010-го, но быстро завоевал в России признание. Уже на следующий год Solano второй раз подряд самой популярной моделью Lifan - доля его продаж достигла 65% (11 570 седанов). А всего за первую «пятилетку» в стране было реализовано более 40 тыс. ед.
С «аппетитом» нарисовалась следующая картина: на участках, где превалировали постоянные спуски-подъемы (ЮБК), в комбинированном режиме Solano II потреблял 8,1-8,2 л/100 км. На степных перегонах (Севастополь-Евпатория) расход падал до 7,4 л/100 км. В дилерском центре Lifan, предоставившем машину на тест, заметили, что при желании можно заправляться «92-м» бензином, но я решил побаловать машину «95-м». По деньгам разница оказалась серьезной, учитывая, что на крымских АЗС (наследие Украины) АИ-95 сегодня стоит 43 рубля.
Руль очень легкий, с большой околонулевой зоной. При этом «длинный» - 3,5 оборота «от и до». Казалось бы, хорошего управления ожидать не следует. Однако, в «боевых» условиях Solano II показал себя молодцом и, прежде всего, на 180-градусных горных поворотах. Ощущения, что ты вслед за вращающейся «баранкой» как бы «наматываешься» на нее, нет. Автомобиль лихо входит в виражи и не менее искусно разворачивается на тесных улочках крымских городков.
Lifan Solano II. Список оборудования. Комплектация Luxury: кожаный салон, мультируль, светодиодные ходовые огни и указатели поворотов, крепления Isofix, подогрев передних сидений, ABS+EBD, трехточечные ремни безопасности заднего ряда кресел, легкосплавные диски колес, полноразмерная запаска, кондиционер, складывающиеся в пропорции 60:40 спинки задних сидений, все электростеклоподъемники, задний парктроник, мультимедийка с сенсорным дисплеем, камерой заднего вида и навигацией, AUX+USB, музыка с 6-ю динамиками и пр.
Козырь доступности
…Проведя в Крыму 4 праздничных дня, мы неоднократно встречали в потоке различные «Лифаны», из них несколько Solano, правда, предшествующей генерации. Получается, бренд знают, ему доверяют, за него голосуют рублем. Насколько длинным и увесистым? Ответ на этот вопрос простой.
Рекомендованная цена на Solano II образца 2016 года выпуска начинается с отметки 499 900 рублей (комплектация Basic). Вторая по ранжиру версия Comfort оценена в 599 900 рублей. Наконец, максимальная Luxury – 629 900 рублей. Все то же, но в отношении машин 2017 года выпуска: 509 900, 619 900 и 654 900 рублей соответственно. У Geely в этом сегменте есть Emgrand 7, но он дороже (от 649 000 рублей), у Brilliance Н530 есть седан H530, и он обойдется в большую сумму - 579 900 рублей, у Changan – Eado, и он, простите, за очередной повтор, по деньгам накладнее – от 560 000 рублей. Наконец, нельзя сбрасывать со счетов недавно «сформированный» бренд Ravon, в линейке которого присутствует старушка Gentra. Смотрим на ценник и видим, что он стартует с отметки 539 000 рублей.
Как видно, Lifan Solano II находится на перекрестке коммерческих интересов не только своих земляков и корейско-узбекского бюджетника, но и той же Lada Vesta (от 515 900 рублей). Если бы пришлось голосовать кошельком и здравым смыслом, прошел бы мимо «Лады». Lifan богаче укомплектован, симпатичен внешне и при этом располагает хорошо развитой дилерской сетью, где в случае чего не преминут оказать посильную помощь.
Плюсы и минусы
|Привлекательный экстерьер
|Всего один двигатель и один тип КПП
|Просторные салон и багажное отделение
|Жестковатая подвеска, "длинное" рулевое
|Очень конкурентная цена
|Есть вопросы к аэродинамике и "шумке"
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Комментарии пользователей
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| Мне кажется , что вся проблема в Российской сборке.Потому что всем на всё по----- и до-----.А машина нормальная правда есть некоторые нарекания по салону и по дверям и ещё на малых оборотах идёт вибрация с движка, может посто не прошла обкатку.Я думаю время покажет"БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ"или"А ВСЁТАКИ ОНА ...
Гм, а неплохо выглядит. Видать правду говорят что китайцы в последние годы поднялись в автомобилестроении. И цена у текущего поколения выглядит очень выигрышно, особенно на фоне российских конкурентов. Думаю у этого Солано есть все шансы стать популярной бюджетной иномаркой в РФии
Доводилось ездить на Лифане Х60, помогал другу перегонять его в Иваново, понравился, гармоничный автомобиль, когда на рынке появиться Лифан с вариатором запишусь на тест драйв проверю насколько стало лучше. Скорее всего буду брать, тем более что цены на него вполне умеренные.
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