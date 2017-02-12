Тест-драйв Mercedes-Benz E200: под зимними облаками
Увы, W213 на тест пока не попал, а проведенные за рулем подержанного W212 два дня в условиях заснеженных гор Закавказья подвигли на то, чтобы озвучить вслух некоторые мысли. Так оно в нашей профессии иногда случается: едешь проработать одну тему – попутно вырисовывается другая. Основная цель посещения высокогорной Армении сводилась к тестированию новых шин Cordiant – тех, что на рынке пока нет, и обещают появиться лишь в сезоне-2018. Подробности – в отдельном материале, который опубликуем чуть позже; информация обещает быть интересной и полезной. Сейчас же, собственно говоря, о «ешке».
В списке "тестово-шинных" машин оказались заднеприводные «немцы» двух премиальных марок. Нам с питерским коллегой достался штутгартский седан E200 – тот самый, который в комплектационном наборе E-Class является, так сказать, стартовым вариантом, наиболее простым и «маломощным». Напомню, что под индексом E200 скрывается 2-литровый 184-сильный мотор с 4 цилиндрами, питающийся бензином, - это знает любой, кому импонирует «трехлучевая звезда».
Автомобиль достался не новый, за его плечами почти 67 тыс. км пробега. Поэтому после знакомства с электронным одометром я первым делом присмотрелся к кузову и интерьеру. Огрехов, как ни странно, не обнаружил, за исключением небольшого скола на лобовом стекле со стороны водителя. Точка от попадания камешка – размером с царскую копейку, поэтому, в общем и целом, обзору не мешала. Царапин на лакокрасочном покрытии - ноль. Не оказалось и ожидаемой потертости салона – кожа, в которую «завернуты» руль и сиденья, как новенькая. Разве что пластик немного скрипел в районе стыков передней панели. Не могу сказать, что шумы криминальные, но, судя из личного опыта, сильно отвлекать водителя начнут уже совсем скоро. Особенно если несколько месяцев покататься по таким дорогам, как в горной Армении.
Это я даже не столько про нескончаемые «петли» и «шпильки», сколько про разбитость дорог. Судя по виднеющимся во многих местах «заплаткам», понимаешь: дорожные службы в стране, вроде как, имеются, вот только со своими обязанностями справляются как-то неохотно. Потому от Джермука до Татева, а потом обратно, минуя живописнейший перевал, до горнолыжного Цахкадзора пришлось настроить себя на максимальную внимательность, дабы при объезде очередной ямки/ухаба не слететь в пропасть.
|Mercedes Benz E-класс E 200 Sport 2.0 AT
|2 л, 184 л.с
|автоматическая, 9-ступенчатая
|0-100 - 7.7 с, 240 км/ч
|4923 x 1852 x 1468 мм
|задний
|АИ-95, 5.9 л на 100 км
|3 490 000 руб
|Все характеристики
Честь и хвала подвеске, которая справилась со всем этим дорожным разгильдяйством на твердую «пятерку». Настройка спиральных пружин и газонаполненных амортизаторов, имеющих амплитудозависимую систему демпфирования, позволяла нам чувствовать себя «в своей тарелке», словно всю ответственность за наш комфорт взяли на себя пневморессоры - как на родственном универсале. Однако их на седане, замечу, не было и в помине, а передние рычаги, ориентированные в разных плоскостях, да фирменная «мерседесовская» многорычажка отработали разухабистость лучше всяких похвал.
Назвать ходовую E200 стопроцентно мягкой нельзя – скорее, она «комфортно-настроенная». Подвеска своевременно приземляла тяжелый автомобиль, который после очередного естественного трамплина-«верблюда», казалось бы, вот-вот должен был пролететь пяток лишних метров. То есть не давала «груде металла» раскачиваться на череде волнообразных горок. Понравилось и то, что подвеска вела себя тихо – о ее героических потугах приходилось слышать лишь изредка. Здесь, кстати, резонно отметить достойную шумоизоляцию салона. На некоторых более-менее прямых участках горного плато удавалось разгоняться неприлично быстро, но даже когда цифровой спидометр высвечивал цифры 100, 120 и 140 км/ч, разговор с напарником не требовал лишнего надрыва голосовых связок.
Салон, вне всякого сомнения, просторный (равно как и 540-литровый багажник), но по уровню оформления его общая «симфония» на высший балл как-то не тянула. На «Мерседесах», сами понимаете, ездишь не часто, подсознание априори обожествляет продукцию бренда, а потому ожидаешь от нее нечто особенного. Тут же, скорее, уместна характеристика "как у всех", не более того. 4-спицевый (не как у коллег из масс-сектора) руль пришелся «по рукам», вот только кнопки управления музыкой в его «сердцевине» расположены справа. А с моей многолетней привычкой «аппелировать» ими пальцами левой руки, времени на переобучение явно не хватило. Частенько в дороге приходилось пользоваться «шайбой» для поиска «исчезающих» на высокогорье FM-станций – вещь она простая и понятная, разве что оформлена простовато. Зато порадовала эстетика графики экрана, вписанного в центральный колодец спидометра, - очень даже искусно.
Система оповещения о критически малом расстоянии до впереди идущего автомобиля нареканий не вызвала – «гудок» раздавался и впрямь в тот самый момент, когда водительская внимательность вдруг переставала быть чем-то особо важным. Благо еще, что тормозная система настроена «как часы». Нажимаешь на педаль тормоза и видишь, что автомобиль замедляется ровно на это самое ожидаемое усилие. К тому же, новичку привыкать к настройкам педали не пришлось вовсе – это, как я говорю в подобных случаях, лишний раз говорит о серьезном уровне автопроизводящей компании.
Гораздо большего ожидал от «мерседесовского» мотора. Такое впечатление, что озвученных выше «лошадей» этому представителю бизнес-класса немного не достает. Фирменные ТТХ говорят о том, что разгон до сотни в «паре» с «автоматом» занимает 7,9 секунды. Вроде, не самый плохой результат, однако, сидя за рулем, понимаешь, что динамика совсем не та, которой хочется поставить «зачет». На ум почему-то сразу пришел вопрос: кто все-таки выбирает версию E200? Что за аудитория?
Очередной заход в вираж, 4-я передача «выдыхается», посредством педали отправляю сигнал автоматике, та перещелкивает сразу на 2 ступени ниже, до 2-й: на спидометре 55 км/ч, при этом обороты близки к 3000. В таком режиме передача тянет до 85 км/ч, после чего уступает место следующей. 3-я, надрываясь, «достает» до 105 км/ч и также до поры до времени «уходит в небытие». Движок приходится всегда держать в тонусе, позволяя ему реализовывать себя в более скоростном режиме.
7G-Tronic Plus неплох в режиме работы, при котором временно переходит на механический тип переключения передач. Это позволяет водителю самостоятельно переключиться с помощью подрулевого селектора, а затем быстро возвращаться в режим автоматики. Действия тут просты и понятны, да и момент привыкания не занимает много времени.
В том числе благодаря 7-ступенчатому алгоритму, расход топлива E200 не способен убить в вас все самое живое и рассудительное. Паспортные данные называют цифру 7,4 л/100 км пути. Это – в идеале. В нашем же конкретном случае «аппетит» зафиксировал себя к концу пробега на отметке 9,7 литра. Разницу объяснить несложно: условия передвижения, как я уже говорил, были далеко не рядовые, преимущественно горные. Посему будем считать результат приемлемым.
На вторичном рынке особого изобилия автомобилей типа того, о котором мы поведали, не так много. Скорее всего, подавляющее большинство E200 образца 2014-2016 г.в. еще исправно служат своим владельцам. Те экземпляры, что выставлены на продажу, стоят от 1,7 до 2,5 млн рублей. Правда, пробеги у всех машин в 1,5-2 раза меньше нами заявленного.
|Имидж автопроизводителя
|Высокая цена, даже на б/у вариант
|Просторный салон, объемистый багажник
|Скрип пластиковых панелей при 67 тыс. км пробега
|Идеален на высоких скоростях
|На низших передачах требует повышенного педалирования
Комплектации и технические характеристики
|Mercedes Benz E-класс E 200 2.0 AT
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2017
|Кузов
|купе
|Количество дверей/мест
|2/4
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|184
|Объем двигателя
|1991
|Тип трансмисии
|автоматическая 7-ступенчатая
|Привод
|задний
|Городской цикл
|7.7
|Загородный цикл
|5.0
|Смешанный цикл
|6.0
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
в Москве
В избранное