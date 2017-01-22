22 января 2017, 21:43

Лонг-тест Mitsubishi Outlander: японская зона

Как ни крути, осчастливить себя новым среднеразмерным кроссовером с некоторых пор может позволить себе только миллионер. Российский и китайский продукт не в счет. Однако, перевалив в цене за рубеж с тремя нулями, модели этого сегмента у нас по-прежнему популярны.
Лонг-тест Mitsubishi Outlander: японская зона
Одним из самых доступных вариантов на сегодняшний день остается Mitsubishi Outlander – лидер продаж японского бренда в России, который попал к нам длительный зимний тест.
Ранее мы писали
Писаным красавцем «Иноземец» никогда не слыл. Чего лукавить: не было изысков ни на одном этапе его почти 12-летней ...
Читать далее
 
 
Как известно, на прошедших новогодних каникулах наших загулявшихся соотечественников отрезвила внезапно разразившаяся январская стужа. В столице стрелка термометра опускалась до рекордно низких отметок, и дополнительным поводом оторваться от рождественского застолья стали впавшие в глубокий ледяной анабиоз автомобили. Туманным морозным утром помятые соседи при встрече в лифте забывали про обоюдные поздравления с праздником, но понимали друг друга с полуслова. В красных глазах читался немой вопрос: «Завелась»?
 
Завелась. Как выяснилось, бензиновый Outlander с 2,4-литровым 167-сильным V6 и «вариатором» Jatco в комплектации Ultimate русских морозов не испугался. Заиндевевший«японец», самозабвенно проспавший в замороженном дворе ровно сутки при «минус 36», отреагировал на кнопку зажигания с секундной задержкой ленивого недовольства. Ровно столько проснувшаяся рука тянется до будильника. Вот вам и самурайская выдержка. На зависть некоторым дизельным соседям, впавшим в коматозное состояние, протяжный вой Outlander звучал настоящим гимном оптимизму. Хотя шкала температуры двигателя показалась только через 9 минут после пробуждения, а для того, чтобы салон машины окончательно превратился из морозильной камеры в уютные апартаменты, понадобилось примерно еще столько же.
 
 
5
фото
  
То есть где-то минут через 20 печка в конец победила мороз, в машине полностью проснулось электричество, сенсорный ЖК-экран медиа-системы пришел в нормальный рабочий режим, и полностью прояснилось лобовое стекло, оснащенное, кстати, обогревом по всей поверхности даже в стандартной комплектации. Учитывая нешуточный мороз и внушительные внутренние габариты этой японской квартиры, результат приемлемый.
 
Mitsubishi Outlander Ultimate 2.4 CVT 4x4
2.4 л, 167 л.с
вариатор
0-100 - 10.2 с, 198 км/ч
4695 x 1800 x 1680 мм
полный
АИ-92, 7.7 л на 100 км
1 979 990 руб
Все характеристики
 
Большие размеры этой японской зоны, можно считать преимуществом сегмента, а можно и достоинством модели, потому что найдутся одноклассники потеснее. К тому же, дородным водителям здесь будет комфортно, благодаря широким проемам дверей и высокой капитанской посадке. Испачкать брюки в непогоду шанс велик, и с этим надо смириться. Частенько случалось, что при входе и выходе из салона я невольно задевал ногой кнопку открывания топливного бака, которая замаскировалась прямо на пороге. Признаю, что виноват, по своей неуклюжести. Однако на водительском месте пришлось столкнуться с неудобствами посерьезнее. Чтобы распознать наглухо спрятанную кнопку меню бортового компьютера в скрытой зоне слева от руля, приходилось сильно наклоняться влево, что небезопасно во время управления машиной. А убранные под подлокотник между креслами клавиши обогрева сидений приходилось нащупывать вслепую.
 
Все остальные недосказанности через самое короткое время лично для меня стали незаметными. Имею в виду отсутствие поясничного подпора в сидениях, архаичную графику медиа-системы и кондовый пластик в оформлении интерьера. Все-таки достоинств у Outlander больше, а именно - внятная, хорошо читаемая классическая панель приборов, удачно скомпонованная центральная консоль, обращенная к водителю, удобный руль, неплохой дизайн оформления интерьера, безупречное качество сборки, и никаких проблем с обзорностью, учитывая в меру широкие передние стойки и массивные боковые зеркала.
 
 
5
фото
  
Галерка Outlander также просторна и гостеприимна, если не считать наличия высоковатого центрального тоннеля в полу. Пожалуй, это единственное, на что можно пожаловаться на втором ряду. Даже при максимально отодвинутом назад водительском кресле между передней спинкой и коленями задних пассажиров ростом выше среднего останется достаточно пространства.
 
Outlander выпускается с 2001 года. Изначально он назывался Airtrek и основывался на базе концепта ASX, показанном в том же году в США. Российские продажи Outlander стартовали в 2003-м. Тогда за 8 месяцев было продано 855 экз. Результат следующего года оказался более «урожайным» - 3 246 ед. и 3 место в сегменте. Далее по нарастающей – 4 126 ед. в 2005 году и 5 277 ед. в 2006-м.
 
Та же картина сверху - над головой места много, правда наш тестируемый экземпляр был без люка. Еще один бонус: если опустить спинку заднего дивана, получится обширная ровная площадка, которая в дальнем путешествии послужит полноценной двуспальной кроватью. Чем не семейный автомобиль? В пользу этого говорит также практичная компоновка салона с различными нишами, карманами, подстаканниками и отделениями для мелочей.
 
Обогрев заднего дивана даже в топовых версиях Outlander не предусмотрен, так же, как отсутствует лючок для перевозки длинномеров в спинке. Погрузочная высота багажника  немаленькая, да и сам багажник невелик – 477/1640 литров, если сравнивать с конкурентами: Hyundai Santa Fe – 585/1680 литров, Nissan X-Trail – 497/1585 литров, Honda CR-V - 589/1146 литров.
 
Зато под полом спрятаны 2 вместительных отделения для вещей - решение грамотное и практичное. Можно положить туда пакеты с продуктами и быть спокойным, что на ходу они не будут кататься по багажному отделению. Есть 2 небольших кармана по бокам, где можно уверенно зафиксировать бутылки с «незамерзайкой» и прочий дорожный скарб. Все эти дополнительные сюрпризы в багажнике служат уместной компенсацией к его скромному объему.
 
 
5
фото
  
Комплектация Ultimate оснащена сервоприводом двери багажника, и, если он у вас вдруг не будет работать, следует проверить потаенную кнопку, спрятанную в подвальчике под центральной консолью, которая его отключает. Здесь же расположена розетка и портал для ключа. При 35 000 км общего пробега, зафиксированного на одометре, при включении зажигания на приборной панели частенько появлялся сигнал о разряженной батарее ключа. Это продолжалось в течение тестового месяца при довольно активном использованием автомобиля, однако батарея так и не разродилась в конец. Даже если бы это и произошло, ничто не помешало бы дальнейшей эксплуатации. Дверь можно всегда открыть традиционным способом при помощи обыкновенного ключа, а включить зажигание всегда можно, если положить его в специальный портал под центральной консолью.    
 
Чтобы почувствовать себя полноценным буржуа, комплектация Ultimate минимум за 1 999 990 рублей предоставит такую роскошь, как рейлинги на крыше, кожаная обивка салона, светодиодные фары с омывателями и задние фонари, электропривод передних кресел и двери багажника, 2-зонный климат-контроль, 6 динамиков, мультируль, навигация, Bluetooth, порталы USB и AUX, камера заднего вида, полноразмерная «запаска» и пр.
 
В следующем материале мы расскажем о секретах движения этого «японца» и акцентируем внимание на его сравнительных характеристиках с одноклассниками. 
Плюсы и минусы
Лидер продаж марки в РоссииЗаводится при «минус 36
Широкие проемы дверей, высокая посадкаОтсутствие поясничного подпора в сидениях
Практичная компоновка салона с различными нишами Нет подогрева заднего дивана в топ-версиях
Не согласны с нашими выводами? Напишите свое мнение

Комплектации и технические характеристики

Mitsubishi Outlander Ultimate 2.4 CVT 4x4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин167
Объем двигателя2360
Тип трансмисиивариатор
Приводполный
Городской цикл9.8
Загородный цикл6.5
Смешанный цикл7.7
ТопливоАИ-92
Все характеристики
Денис Халфин
Тест-Драйвы Митсубиси, Мицубиси Аутлендер

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум Mitsubishi Outlander
Как по мне то 9 литров это норм для такой машины
VVasGaL
Тест-драйв Mitsubishi Outlander: свет для цветка
I really colnud't ask for more from this article.
Andres
Парижская премьера Mitsubishi Outlander PHEV
Очень жду тест на расход топлива, возможно именно такая гибридная схема окажется доминирующей над всеми остальными вариантами. для меня главный вопрос - расход на 100 км без всяких зарядок от розетки (хотя эта функция тоже весьма полезна)
Артём
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Mitsubishi Автомудрость Mitsubishi АвтоПитер Mitsubishi Дизайн и тюнинг Mitsubishi Новинки и концепт кары Mitsubishi Новости и акции автосалонов Mitsubishi Автосалоны и дилеры марки Mitsubishi Аренда и прокат авто марки Mitsubishi Автоклубы и форумы автозавчастей марки Mitsubishi Автосервисы и магазины автозапчастей марки Mitsubishi
Главные материалы
Лонг-тест Mitsubishi Outlander: японская зона
Ремонт вместо денег. ОСАГО против водителей
Приходится ли Вам сегодня экономить на авто?
Голосовать
Продажа Mitsubishi Outlander
Купить Mitsubishi Outlander 2015 в Москве
809 000 Р
Купить Mitsubishi Outlander 2015 в Москве
837 500 Р
Купить Mitsubishi Outlander 2009 в Москве
525 555 Р
Купить Mitsubishi Outlander 2005 в Москве
325 000 Р
Купить Mitsubishi Outlander 2011 в Москве
787 000 Р
Все объявления
Рейтинг по классам
Класс Спортивные внедорожники
BMW X5M и еще 1 модель
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Honda CR-V и еще 7 моделей
Класс А
Suzuki Ignis и еще 28 моделей
Класс Компакт-вэны
Citroen Xsara Picasso и еще 19 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль Outlander
Лонг-тест Mitsubishi Outlander: японская зона
Одним из самых доступных вариантов на сегодняшний день остается Mitsubishi Outlander – лидер продаж японского бренда в России, который попал к нам длительный зимний тест.{{material_110760}}  Как известно, на прошедших новогодних каникулах наших загулявшихся соотечественников отрезвила внезапно разразившаяся январская стужа. В столице стрелка термометра опускалась до рекордно низких отметок, и дополнительным поводом оторваться от рождественского застолья стали впавшие в глубокий ледяной анабиоз автомобили. Туманным морозным утром помятые соседи при встрече в лифте забывали про обоюдные поздравления с праздником, но понимали друг друга с полуслова. В красных глазах читался немой вопрос: «Завелась»?  Завелась. Как выяснилось, бензиновый Outlander с 2,4-литровым 167-сильным V6 и «вариатором» Jatco в комплектации Ultimate русских морозов не испугался. Заиндевевший«японец», самозабвенно проспавший в замороженном дворе ровно сутки при «минус 36», отреагировал на кнопку зажигания с секундной задержкой ленивого недовольства. Ровно столько проснувшаяся рука тянется до будильника. Вот вам и самурайская выдержка. На зависть некоторым дизельным соседям, впавшим в коматозное состояние, протяжный вой Outlander звучал настоящим гимном оптимизму. Хотя шкала температуры двигателя показалась только через 9 минут после пробуждения, а для того, чтобы салон машины окончательно превратился из морозильной камеры в уютные апартаменты, понадобилось примерно еще столько же. {{gallery_720}} То есть где-то минут через 20 печка в конец победила мороз, в машине полностью проснулось электричество, сенсорный ЖК-экран медиа-системы пришел в нормальный рабочий режим, и полностью прояснилось лобовое стекло, оснащенное, кстати, обогревом по всей поверхности даже в стандартной комплектации. Учитывая нешуточный мороз и внушительные внутренние габариты этой японской квартиры, результат приемлемый. {{params_53867}} Большие размеры этой японской зоны, можно считать преимуществом сегмента, а можно и достоинством модели, потому что найдутся одноклассники потеснее. К тому же, дородным водителям здесь будет комфортно, благодаря широким проемам дверей и высокой капитанской посадке. Испачкать брюки в непогоду шанс велик, и с этим надо смириться. Частенько случалось, что при входе и выходе из салона я невольно задевал ногой кнопку открывания топливного бака, которая замаскировалась прямо на пороге. Признаю, что виноват, по своей неуклюжести. Однако на водительском месте пришлось столкнуться с неудобствами посерьезнее. Чтобы распознать наглухо спрятанную кнопку меню бортового компьютера в скрытой зоне слева от руля, приходилось сильно наклоняться влево, что небезопасно во время управления машиной. А убранные под подлокотник между креслами клавиши обогрева сидений приходилось нащупывать вслепую. Все остальные недосказанности через самое короткое время лично для меня стали незаметными. Имею в виду отсутствие поясничного подпора в сидениях, архаичную графику медиа-системы и кондовый пластик в оформлении интерьера. Все-таки достоинств у Outlander больше, а именно - внятная, хорошо читаемая классическая панель приборов, удачно скомпонованная центральная консоль, обращенная к водителю, удобный руль, неплохой дизайн оформления интерьера, безупречное качество сборки, и никаких проблем с обзорностью, учитывая в меру широкие передние стойки и массивные боковые зеркала. {{gallery_721}} Галерка Outlander также просторна и гостеприимна, если не считать наличия высоковатого центрального тоннеля в полу. Пожалуй, это единственное, на что можно пожаловаться на втором ряду. Даже при максимально отодвинутом назад водительском кресле между передней спинкой и коленями задних пассажиров ростом выше среднего останется достаточно пространства.  {{photo_text_23}} Та же картина сверху - над головой места много, правда наш тестируемый экземпляр был без люка. Еще один бонус: если опустить спинку заднего дивана, получится обширная ровная площадка, которая в дальнем путешествии послужит полноценной двуспальной кроватью. Чем не семейный автомобиль? В пользу этого говорит также практичная компоновка салона с различными нишами, карманами, подстаканниками и отделениями для мелочей.  Обогрев заднего дивана даже в топовых версиях Outlander не предусмотрен, так же, как отсутствует лючок для перевозки длинномеров в спинке. Погрузочная высота багажника  немаленькая, да и сам багажник невелик – 477/1640 литров, если сравнивать с конкурентами: Hyundai Santa Fe – 585/1680 литров, Nissan X-Trail – 497/1585 литров, Honda CR-V - 589/1146 литров.  Зато под полом спрятаны 2 вместительных отделения для вещей - решение грамотное и практичное. Можно положить туда пакеты с продуктами и быть спокойным, что на ходу они не будут кататься по багажному отделению. Есть 2 небольших кармана по бокам, где можно уверенно зафиксировать бутылки с «незамерзайкой» и прочий дорожный скарб. Все эти дополнительные сюрпризы в багажнике служат уместной компенсацией к его скромному объему. {{gallery_722}} Комплектация Ultimate оснащена сервоприводом двери багажника, и, если он у вас вдруг не будет работать, следует проверить потаенную кнопку, спрятанную в подвальчике под центральной консолью, которая его отключает. Здесь же расположена розетка и портал для ключа. При 35 000 км общего пробега, зафиксированного на одометре, при включении зажигания на приборной панели частенько появлялся сигнал о разряженной батарее ключа. Это продолжалось в течение тестового месяца при довольно активном использованием автомобиля, однако батарея так и не разродилась в конец. Даже если бы это и произошло, ничто не помешало бы дальнейшей эксплуатации. Дверь можно всегда открыть традиционным способом при помощи обыкновенного ключа, а включить зажигание всегда можно, если положить его в специальный портал под центральной консолью.     Чтобы почувствовать себя полноценным буржуа, комплектация Ultimate минимум за 1 999 990 рублей предоставит такую роскошь, как рейлинги на крыше, кожаная обивка салона, светодиодные фары с омывателями и задние фонари, электропривод передних кресел и двери багажника, 2-зонный климат-контроль, 6 динамиков, мультируль, навигация, Bluetooth, порталы USB и AUX, камера заднего вида, полноразмерная «запаска» и пр.  В следующем материале мы расскажем о секретах движения этого «японца» и акцентируем внимание на его сравнительных характеристиках с одноклассниками. 
2017-01-22
Автор: Денис Халфин
О проекте Реклама FAQ по сайту
Мотоциклы Грузовики Автобусы
ТТХ моделей По городам Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG