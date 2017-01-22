Лонг-тест Mitsubishi Outlander: японская зона

Как ни крути, осчастливить себя новым среднеразмерным кроссовером с некоторых пор может позволить себе только миллионер. Российский и китайский продукт не в счет. Однако, перевалив в цене за рубеж с тремя нулями, модели этого сегмента у нас по-прежнему популярны.
Одним из самых доступных вариантов на сегодняшний день остается Mitsubishi Outlander – лидер продаж японского бренда в России, который попал к нам длительный зимний тест.
Как известно, на прошедших новогодних каникулах наших загулявшихся соотечественников отрезвила внезапно разразившаяся январская стужа. В столице стрелка термометра опускалась до рекордно низких отметок, и дополнительным поводом оторваться от рождественского застолья стали впавшие в глубокий ледяной анабиоз автомобили. Туманным морозным утром помятые соседи при встрече в лифте забывали про обоюдные поздравления с праздником, но понимали друг друга с полуслова. В красных глазах читался немой вопрос: «Завелась»?
Завелась. Как выяснилось, бензиновый Outlander с 2,4-литровым 167-сильным V6 и «вариатором» Jatco в комплектации Ultimate русских морозов не испугался. Заиндевевший«японец», самозабвенно проспавший в замороженном дворе ровно сутки при «минус 36», отреагировал на кнопку зажигания с секундной задержкой ленивого недовольства. Ровно столько проснувшаяся рука тянется до будильника. Вот вам и самурайская выдержка. На зависть некоторым дизельным соседям, впавшим в коматозное состояние, протяжный вой Outlander звучал настоящим гимном оптимизму. Хотя шкала температуры двигателя показалась только через 9 минут после пробуждения, а для того, чтобы салон машины окончательно превратился из морозильной камеры в уютные апартаменты, понадобилось примерно еще столько же.
То есть где-то минут через 20 печка в конец победила мороз, в машине полностью проснулось электричество, сенсорный ЖК-экран медиа-системы пришел в нормальный рабочий режим, и полностью прояснилось лобовое стекло, оснащенное, кстати, обогревом по всей поверхности даже в стандартной комплектации. Учитывая нешуточный мороз и внушительные внутренние габариты этой японской квартиры, результат приемлемый.
Большие размеры этой японской зоны, можно считать преимуществом сегмента, а можно и достоинством модели, потому что найдутся одноклассники потеснее. К тому же, дородным водителям здесь будет комфортно, благодаря широким проемам дверей и высокой капитанской посадке. Испачкать брюки в непогоду шанс велик, и с этим надо смириться. Частенько случалось, что при входе и выходе из салона я невольно задевал ногой кнопку открывания топливного бака, которая замаскировалась прямо на пороге. Признаю, что виноват, по своей неуклюжести. Однако на водительском месте пришлось столкнуться с неудобствами посерьезнее. Чтобы распознать наглухо спрятанную кнопку меню бортового компьютера в скрытой зоне слева от руля, приходилось сильно наклоняться влево, что небезопасно во время управления машиной. А убранные под подлокотник между креслами клавиши обогрева сидений приходилось нащупывать вслепую.
Все остальные недосказанности через самое короткое время лично для меня стали незаметными. Имею в виду отсутствие поясничного подпора в сидениях, архаичную графику медиа-системы и кондовый пластик в оформлении интерьера. Все-таки достоинств у Outlander больше, а именно - внятная, хорошо читаемая классическая панель приборов, удачно скомпонованная центральная консоль, обращенная к водителю, удобный руль, неплохой дизайн оформления интерьера, безупречное качество сборки, и никаких проблем с обзорностью, учитывая в меру широкие передние стойки и массивные боковые зеркала.
Галерка Outlander также просторна и гостеприимна, если не считать наличия высоковатого центрального тоннеля в полу. Пожалуй, это единственное, на что можно пожаловаться на втором ряду. Даже при максимально отодвинутом назад водительском кресле между передней спинкой и коленями задних пассажиров ростом выше среднего останется достаточно пространства.
Outlander выпускается с 2001 года. Изначально он назывался Airtrek и основывался на базе концепта ASX, показанном в том же году в США. Российские продажи Outlander стартовали в 2003-м. Тогда за 8 месяцев было продано 855 экз. Результат следующего года оказался более «урожайным» - 3 246 ед. и 3 место в сегменте. Далее по нарастающей – 4 126 ед. в 2005 году и 5 277 ед. в 2006-м.
Та же картина сверху - над головой места много, правда наш тестируемый экземпляр был без люка. Еще один бонус: если опустить спинку заднего дивана, получится обширная ровная площадка, которая в дальнем путешествии послужит полноценной двуспальной кроватью. Чем не семейный автомобиль? В пользу этого говорит также практичная компоновка салона с различными нишами, карманами, подстаканниками и отделениями для мелочей.
Обогрев заднего дивана даже в топовых версиях Outlander не предусмотрен, так же, как отсутствует лючок для перевозки длинномеров в спинке. Погрузочная высота багажника немаленькая, да и сам багажник невелик – 477/1640 литров, если сравнивать с конкурентами: Hyundai Santa Fe – 585/1680 литров, Nissan X-Trail – 497/1585 литров, Honda CR-V - 589/1146 литров.
Зато под полом спрятаны 2 вместительных отделения для вещей - решение грамотное и практичное. Можно положить туда пакеты с продуктами и быть спокойным, что на ходу они не будут кататься по багажному отделению. Есть 2 небольших кармана по бокам, где можно уверенно зафиксировать бутылки с «незамерзайкой» и прочий дорожный скарб. Все эти дополнительные сюрпризы в багажнике служат уместной компенсацией к его скромному объему.
Комплектация Ultimate оснащена сервоприводом двери багажника, и, если он у вас вдруг не будет работать, следует проверить потаенную кнопку, спрятанную в подвальчике под центральной консолью, которая его отключает. Здесь же расположена розетка и портал для ключа. При 35 000 км общего пробега, зафиксированного на одометре, при включении зажигания на приборной панели частенько появлялся сигнал о разряженной батарее ключа. Это продолжалось в течение тестового месяца при довольно активном использованием автомобиля, однако батарея так и не разродилась в конец. Даже если бы это и произошло, ничто не помешало бы дальнейшей эксплуатации. Дверь можно всегда открыть традиционным способом при помощи обыкновенного ключа, а включить зажигание всегда можно, если положить его в специальный портал под центральной консолью.
Чтобы почувствовать себя полноценным буржуа, комплектация Ultimate минимум за 1 999 990 рублей предоставит такую роскошь, как рейлинги на крыше, кожаная обивка салона, светодиодные фары с омывателями и задние фонари, электропривод передних кресел и двери багажника, 2-зонный климат-контроль, 6 динамиков, мультируль, навигация, Bluetooth, порталы USB и AUX, камера заднего вида, полноразмерная «запаска» и пр.
В следующем материале мы расскажем о секретах движения этого «японца» и акцентируем внимание на его сравнительных характеристиках с одноклассниками.
Очень жду тест на расход топлива, возможно именно такая гибридная схема окажется доминирующей над всеми остальными вариантами. для меня главный вопрос - расход на 100 км без всяких зарядок от розетки (хотя эта функция тоже весьма полезна)
Одним из самых доступных вариантов на сегодняшний день остается Mitsubishi Outlander – лидер продаж японского бренда в России, который попал к нам длительный зимний тест.{{material_110760}} Как известно, на прошедших новогодних каникулах наших загулявшихся соотечественников отрезвила внезапно разразившаяся январская стужа. В столице стрелка термометра опускалась до рекордно низких отметок, и дополнительным поводом оторваться от рождественского застолья стали впавшие в глубокий ледяной анабиоз автомобили. Туманным морозным утром помятые соседи при встрече в лифте забывали про обоюдные поздравления с праздником, но понимали друг друга с полуслова. В красных глазах читался немой вопрос: «Завелась»? Завелась. Как выяснилось, бензиновый Outlander с 2,4-литровым 167-сильным V6 и «вариатором» Jatco в комплектации Ultimate русских морозов не испугался. Заиндевевший«японец», самозабвенно проспавший в замороженном дворе ровно сутки при «минус 36», отреагировал на кнопку зажигания с секундной задержкой ленивого недовольства. Ровно столько проснувшаяся рука тянется до будильника. Вот вам и самурайская выдержка. На зависть некоторым дизельным соседям, впавшим в коматозное состояние, протяжный вой Outlander звучал настоящим гимном оптимизму. Хотя шкала температуры двигателя показалась только через 9 минут после пробуждения, а для того, чтобы салон машины окончательно превратился из морозильной камеры в уютные апартаменты, понадобилось примерно еще столько же. {{gallery_720}} То есть где-то минут через 20 печка в конец победила мороз, в машине полностью проснулось электричество, сенсорный ЖК-экран медиа-системы пришел в нормальный рабочий режим, и полностью прояснилось лобовое стекло, оснащенное, кстати, обогревом по всей поверхности даже в стандартной комплектации. Учитывая нешуточный мороз и внушительные внутренние габариты этой японской квартиры, результат приемлемый. {{params_53867}} Большие размеры этой японской зоны, можно считать преимуществом сегмента, а можно и достоинством модели, потому что найдутся одноклассники потеснее. К тому же, дородным водителям здесь будет комфортно, благодаря широким проемам дверей и высокой капитанской посадке. Испачкать брюки в непогоду шанс велик, и с этим надо смириться. Частенько случалось, что при входе и выходе из салона я невольно задевал ногой кнопку открывания топливного бака, которая замаскировалась прямо на пороге. Признаю, что виноват, по своей неуклюжести. Однако на водительском месте пришлось столкнуться с неудобствами посерьезнее. Чтобы распознать наглухо спрятанную кнопку меню бортового компьютера в скрытой зоне слева от руля, приходилось сильно наклоняться влево, что небезопасно во время управления машиной. А убранные под подлокотник между креслами клавиши обогрева сидений приходилось нащупывать вслепую. Все остальные недосказанности через самое короткое время лично для меня стали незаметными. Имею в виду отсутствие поясничного подпора в сидениях, архаичную графику медиа-системы и кондовый пластик в оформлении интерьера. Все-таки достоинств у Outlander больше, а именно - внятная, хорошо читаемая классическая панель приборов, удачно скомпонованная центральная консоль, обращенная к водителю, удобный руль, неплохой дизайн оформления интерьера, безупречное качество сборки, и никаких проблем с обзорностью, учитывая в меру широкие передние стойки и массивные боковые зеркала. {{gallery_721}} Галерка Outlander также просторна и гостеприимна, если не считать наличия высоковатого центрального тоннеля в полу. Пожалуй, это единственное, на что можно пожаловаться на втором ряду. Даже при максимально отодвинутом назад водительском кресле между передней спинкой и коленями задних пассажиров ростом выше среднего останется достаточно пространства. {{photo_text_23}} Та же картина сверху - над головой места много, правда наш тестируемый экземпляр был без люка. Еще один бонус: если опустить спинку заднего дивана, получится обширная ровная площадка, которая в дальнем путешествии послужит полноценной двуспальной кроватью. Чем не семейный автомобиль? В пользу этого говорит также практичная компоновка салона с различными нишами, карманами, подстаканниками и отделениями для мелочей. Обогрев заднего дивана даже в топовых версиях Outlander не предусмотрен, так же, как отсутствует лючок для перевозки длинномеров в спинке. Погрузочная высота багажника немаленькая, да и сам багажник невелик – 477/1640 литров, если сравнивать с конкурентами: Hyundai Santa Fe – 585/1680 литров, Nissan X-Trail – 497/1585 литров, Honda CR-V - 589/1146 литров. Зато под полом спрятаны 2 вместительных отделения для вещей - решение грамотное и практичное. Можно положить туда пакеты с продуктами и быть спокойным, что на ходу они не будут кататься по багажному отделению. Есть 2 небольших кармана по бокам, где можно уверенно зафиксировать бутылки с «незамерзайкой» и прочий дорожный скарб. Все эти дополнительные сюрпризы в багажнике служат уместной компенсацией к его скромному объему. {{gallery_722}} Комплектация Ultimate оснащена сервоприводом двери багажника, и, если он у вас вдруг не будет работать, следует проверить потаенную кнопку, спрятанную в подвальчике под центральной консолью, которая его отключает. Здесь же расположена розетка и портал для ключа. При 35 000 км общего пробега, зафиксированного на одометре, при включении зажигания на приборной панели частенько появлялся сигнал о разряженной батарее ключа. Это продолжалось в течение тестового месяца при довольно активном использованием автомобиля, однако батарея так и не разродилась в конец. Даже если бы это и произошло, ничто не помешало бы дальнейшей эксплуатации. Дверь можно всегда открыть традиционным способом при помощи обыкновенного ключа, а включить зажигание всегда можно, если положить его в специальный портал под центральной консолью. Чтобы почувствовать себя полноценным буржуа, комплектация Ultimate минимум за 1 999 990 рублей предоставит такую роскошь, как рейлинги на крыше, кожаная обивка салона, светодиодные фары с омывателями и задние фонари, электропривод передних кресел и двери багажника, 2-зонный климат-контроль, 6 динамиков, мультируль, навигация, Bluetooth, порталы USB и AUX, камера заднего вида, полноразмерная «запаска» и пр. В следующем материале мы расскажем о секретах движения этого «японца» и акцентируем внимание на его сравнительных характеристиках с одноклассниками.
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