Тест-драйв Mitsubishi Pajero Sport: из жизни динозавров
Так что динозавры выжили. Их осталось немного, но не так давно на японских островах разродилось очередное поколение известной породы, чьи представители благополучно расширяют свой ареал обитания по всей планете. В Россию первые особи добрались еще прошлогодним летом, а всего лишь месяц назад к нам пожаловала новоиспеченная разновидность. Речь идет о дизельной версии рамного Mitsubishi Pajero Sport.
В сравнении с предшественником, окультуренный облик нового Pajero Sport выглядит более презентабельно, при этом в нем легко узнается рамный скелет. Оформленное в корпоративном Х-стиле «лицо» поумнело и вызывает уважение. А вот корма «японца» способна напугать, благодаря огромным каплевидным фонарям, «стекающим» с середины задних стоек почти до нижней границы 5-й двери. Весьма спорное решение. В длину Pajero Sport увеличился на 90 мм и стал ниже на 35 мм.
Водительское сиденье спрофилировано под персону с крупной комплекцией, в то же время места в ногах и над головой для рослого водителя могло быть и больше. Из-за рамной конструкции за спиной водителя придется смириться в высоким полом. Второй ряд сидений, у которых регулируется наклон спинки, складываются в пропорции 60:40, образуя ровный пол. При этом размер багажника увеличивается с 700 литров более чем в 2 раза.
|Mitsubishi Pajero Sport 2.4 АТ
|2.4 л, 181 л.с
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|4785 x 1815 x 1800 мм
|полный
|ДТ
|Все характеристики
Ждать от 181-сильного 2-тонного рамного внедорожника с «автоматом» спортивных амбиций не приходится. «Японец» изо-всех сил пытается выстрелить на низах, но вместо взрыва происходит яркая вспышка, которая по мере движения стрелки тахометра вверх постепенно угасает. Активная динамика проявляется с 1500 до 2500 об/мин. В городских условиях разгона хватает, а при обгоне на трассе следует перестраховываться. 8-ступенчатая коробка Aisin, созданная, как уверяет производитель, специально для Pajero Sport, работает оперативно и без нервозности. Имеется возможность использовать ручной режим посредством подрулевых лепестков.
Шасси равнодушно не только к мелким изъянам дорожного покрытия, но и к основательным ямкам и кочкам. Конечно, при маневрах не удастся избежать кренов, зато в поворотах и на волнообразном покрытии собранная подвеска не бросает автомобиль в раскачку, удерживая его на заданной траектории. Комфортнее, в сравнении с предшественником, настроен руль, который стал «короче». Жаль только, на малейших кочках и ямках на нем по-прежнему ощутимы вибрации.
Дизельный вариант Mitsubishi Pajero Sport в базовом исполнении предлагается с 6-диапазонной «механикой» за 2 399 000 рублей, а версии с автоматической трансмиссией обойдутся от 2 649 990 рублей до 3 049 990 рублей. Внедорожник также доступен также с 3-литровым мотором мощностью 209 л.с., который комплектуется только «автоматом» и стоит от 2 799 990 до 2 999 990 рублей.
Прямым конкурентом можно считать не менее любимый россиянами Toyota Land Cruiser Prado, который можно купить в базовом оснащении на «ручке» со 163-сильным бензиновым мотором за 1 997 000 рублей. А это на 400 000 рублей дешевле, чем новый Pajero Sport в базовой комплектации – согласитесь, разница существенная. На 350 000 рублей дороже обойдется старший брат Mitsubishi Pajero, чья цена стартует от 2 749 000 рублей за 174-сильную бензиновую версию. Еще один прославленный рамный «динозавр» - Jeep Wrangler. Харизматичный «американец» обойдется минимум в 3 220 000 рублей в 5-дверном варианте с 284-сильным бензиновым двигателем. Да, среди выживших мастодонтов Pajero Sport хоть и самый молодой, но «старички» своих позиций просто так не оставят.
|Прочная рамная конструкция
|Из-за такой схемы высокий пол за спиной водителя
|Тяга распределяется в соотношении 40:60
|Очень спорное оформление кормы
|Улучшенные ТТХ силового агрегата
|На спортивные амбиции двигателя рассчитывать не приходится
|Хорошие внедорожные способности
|Цена проигрывает популярному в РФ Toyota Land Cruiser Prado
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