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21 мая 2017, 21:08

Тест-драйв Mitsubishi Pajero Sport: из жизни динозавров

В XXI веке люди не пользуются чернильницей, они могут не знать, что такое пенсне, и уже давно не летают на дирижаблях. Зато мы до сих пор можем купить «новый рамный внедорожник» (звучит сказочно, не правда ли?).
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Тест-драйв Mitsubishi Pajero Sport: из жизни динозавров Mitsubishi Pajero Sport

Так что динозавры выжили. Их осталось немного, но не так давно на японских островах разродилось очередное поколение известной породы, чьи представители благополучно расширяют свой ареал обитания по всей планете. В Россию первые особи добрались еще прошлогодним летом, а всего лишь месяц назад к нам пожаловала новоиспеченная разновидность. Речь идет о дизельной версии рамного Mitsubishi Pajero Sport.

Mitsubishi Pajero Sport
Выпускается с 1999 г.
Новый от 1 999 000 до 2 349 990 Р
Объявлений: 159
Отзывов: 8
По сути, модель III поколения – это основательно доработанная версия предшественника с модернизированной технической начинкой и полностью перелицованной внешностью. В конструкции использована все та же старая рама, знакомая по пикапу L200, но в новом внедорожнике она стала прочнее. Существенно усовершенствованы подвеска и полноприводная трансмиссия Super Select II, где прежнюю самоблокирующуюся вискомуфту заменил дифференциал Torsen. Теперь тяга распределяется в соотношении 40:60, в то время как у старой версии было 50:50. К тому же «японец» прибавил в интеллекте и обзавелся комплексом престижных электронных опций - системой помощи при перестроении, функцией автоматического торможения, круговым обзором, ассистентом помощи при старте на подъеме и спуске, бесключевым доступом, запуском с кнопки, подогревом заднего дивана и пр.

В сравнении с предшественником, окультуренный облик нового Pajero Sport выглядит более презентабельно, при этом в нем легко узнается рамный скелет. Оформленное в корпоративном Х-стиле «лицо» поумнело и вызывает уважение. А вот корма «японца» способна напугать, благодаря огромным каплевидным фонарям, «стекающим» с середины задних стоек почти до нижней границы 5-й двери. Весьма спорное решение. В длину Pajero Sport увеличился на 90 мм и стал ниже на 35 мм.

 
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Салон внедорожника после «капремонта» уже не напоминает интерьер добротной лесной сторожки, где все необходимое развешено на гвоздиках, вбитых в неотесанные бревна. Это уже квартирка с лоском, где поработал дизайнер, который хоть и воздержался от эстетических изысков и откровений, зато оформил ее лаконично и со вкусом. В декоре использованы фактурный мягкий пластик, матовый хром и черные глянцевые вставки. 

Pajero Sport пополнил модельный ряд Mitsubishi в 1996 году, а уже в 1997-м стал доступен на большинстве мировых рынков (продается в более чем 90 странах). С каждой генерацией становился «цивилизованнее», при этом был и остается «вездеходом». Ежегодные продажи превышают 100 тыс. ед.
Появилась возможность регулировать рулевую колонку по высоте и вылету, а за управление внедорожными режимами Super Select II отвечает переключатель в виде шайбы на трансмиссионном тоннеле. А вот традиционная шайба регулировки громкости новой аудиосистемы Mitsubishi Power System на центральной консоли отсутствует. Кроме рычажка на руле, настроить ее можно с помощью сенсорных кнопок на 7-дюймовом мониторе, что очень неудобно. Мультисистема Mitsubishi Connect включает не только USB-порт, но и разъем HDMI, не говоря уже о наличии Bluetooth и протоколов Apple CarPlay или Android Auto.

Водительское сиденье спрофилировано под персону с крупной комплекцией, в то же время места в ногах и над головой для рослого водителя могло быть и больше. Из-за рамной конструкции за спиной водителя придется смириться в высоким полом. Второй ряд сидений, у которых регулируется наклон спинки, складываются в пропорции 60:40, образуя ровный пол. При этом размер багажника увеличивается с 700 литров более чем в 2 раза.

 
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Mitsubishi Pajero Sport 2.4 АТ
2.4 л, 181 л.с
Автоматическая, 8-ступенчатая
4785 x 1815 x 1800 мм
полный
ДТ
Все характеристики
Дизельная версия укомплектована 2,4-литровым турбомотором DI-D мощностью 181 л.с. Двигатель работает бесшумно даже на высоких скоростях, а на холостом ходу не досаждает вибрациями. Модифицированный дизель с низкой степенью сжатия и изменяемыми фазами газораспределения, в сравнении с предшественником, прибавил в тяге 30 Нм и стал на 15% экономичнее. В смешанном режиме расход солярки составил 10-11 л на «сотню».

Ждать от 181-сильного 2-тонного рамного внедорожника с «автоматом» спортивных амбиций не приходится. «Японец» изо-всех сил пытается выстрелить на низах, но вместо взрыва происходит яркая вспышка, которая по мере движения стрелки тахометра вверх постепенно угасает. Активная динамика проявляется с 1500 до 2500 об/мин. В городских условиях разгона хватает, а при обгоне на трассе следует перестраховываться. 8-ступенчатая коробка Aisin, созданная, как уверяет производитель, специально для Pajero Sport, работает оперативно и без нервозности. Имеется возможность использовать ручной режим посредством подрулевых лепестков. 

Шасси равнодушно не только к мелким изъянам дорожного покрытия, но и к основательным ямкам и кочкам. Конечно, при маневрах не удастся избежать кренов, зато в поворотах и на волнообразном покрытии собранная подвеска не бросает автомобиль в раскачку, удерживая его на заданной траектории. Комфортнее, в сравнении с предшественником, настроен руль, который стал «короче». Жаль только, на малейших кочках и ямках на нем по-прежнему ощутимы вибрации.

 
5
фото
  
C бездорожьем автомобиль справляется со знанием дела. Super Select II позволяет задать несколько режимов: задний привод 2H, полноприводный со свободным дифференциалом 4H, полноприводный с блокировкой центрального дифференциала 4HLC, а также с блокировкой и понижающим рядом передач 4LLc. Также Pajero Sport обзавелся дополнительной электронной системой выбора алгоритмов движения «грязь-снег», «гравий» и «песок». Прибавьте к этому дорожный просвет размером 218 мм, увеличенную до 700 мм глубину преодоления брода и соответствующую геометрическую проходимость - угол въезда 30°, рампы - 23°, съезда- 24°. Опытный «джипер» за рулем такого определенно внедорожника найдет отдушину.

Дизельный вариант Mitsubishi Pajero Sport в базовом исполнении предлагается с 6-диапазонной «механикой» за 2 399 000 рублей, а версии с автоматической трансмиссией обойдутся от 2 649 990 рублей до 3 049 990 рублей. Внедорожник также доступен также с 3-литровым мотором мощностью 209 л.с., который комплектуется только «автоматом» и стоит от 2 799 990 до 2 999 990 рублей.

 

Прямым конкурентом можно считать не менее любимый россиянами Toyota Land Cruiser Prado, который можно купить в базовом оснащении на «ручке» со 163-сильным бензиновым мотором за 1 997 000 рублей. А это на 400 000 рублей дешевле, чем новый Pajero Sport в базовой комплектации – согласитесь, разница существенная. На 350 000 рублей дороже обойдется старший брат Mitsubishi Pajero, чья цена стартует от 2 749 000 рублей за 174-сильную бензиновую версию. Еще один прославленный рамный «динозавр» - Jeep Wrangler. Харизматичный «американец» обойдется минимум в 3 220 000 рублей в 5-дверном варианте с 284-сильным бензиновым двигателем. Да, среди выживших мастодонтов Pajero Sport хоть и самый молодой, но «старички» своих позиций просто так не оставят.

Плюсы и минусы
Прочная рамная конструкцияИз-за такой схемы высокий пол за спиной водителя
Тяга распределяется в соотношении 40:60Очень спорное оформление кормы
Улучшенные ТТХ силового агрегатаНа спортивные амбиции двигателя рассчитывать не приходится
Хорошие внедорожные способности Цена проигрывает популярному в РФ Toyota Land Cruiser Prado
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Степан Флягин
Тест-Драйвы Митсубиси, Мицубиси Паджеро Спорт

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Mitsubishi Pajero Sport
почему пропадает D на ходу и машина катится накатом mitsubishi pajero sport
777
Jeep Cherokee или Mitsubishi Pajero Sport
Вы ошиблись насчет чудовищного руля. Для сведения сообщаю ЭТО у прежней модели Поджеро Спорт действительно очень большой радиус разворота. А у НОВОГО Поджеро Спорт он совсем небольшой, кстати один из лучших в своем классе. Вы видимо не сидели за рулем этой машины, а были просто зрителем.
Петр
Паджеро Спорт. Лопается лобовое стекло.
куплена новая машина Паджеро-Спорт в августе 2015 года. До этого опыт эксплуатации Паджеро 3,8 бензин, автомат и еще около 20 машин различных марок. По ходовой и движку особых вопросов нет. а вот лобовое стекло - дерьмо натуральное - лопнуло на всю длину по зоне обдува в морозные дни января. По заявлению ...
petr1617
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Тест-драйв Mitsubishi Pajero Sport: из жизни динозавров
Так что динозавры выжили. Их осталось немного, но не так давно на японских островах разродилось очередное поколение известной породы, чьи представители благополучно расширяют свой ареал обитания по всей планете. В Россию первые особи добрались еще прошлогодним летом, а всего лишь месяц назад к нам пожаловала новоиспеченная разновидность. Речь идет о дизельной версии рамного Mitsubishi Pajero Sport. {{model_859}} По сути, модель III поколения – это основательно доработанная версия предшественника с модернизированной технической начинкой и полностью перелицованной внешностью. В конструкции использована все та же старая рама, знакомая по пикапу L200, но в новом внедорожнике она стала прочнее. Существенно усовершенствованы подвеска и полноприводная трансмиссия Super Select II, где прежнюю самоблокирующуюся вискомуфту заменил дифференциал Torsen. Теперь тяга распределяется в соотношении 40:60, в то время как у старой версии было 50:50. К тому же «японец» прибавил в интеллекте и обзавелся комплексом престижных электронных опций - системой помощи при перестроении, функцией автоматического торможения, круговым обзором, ассистентом помощи при старте на подъеме и спуске, бесключевым доступом, запуском с кнопки, подогревом заднего дивана и пр.В сравнении с предшественником, окультуренный облик нового Pajero Sport выглядит более презентабельно, при этом в нем легко узнается рамный скелет. Оформленное в корпоративном Х-стиле «лицо» поумнело и вызывает уважение. А вот корма «японца» способна напугать, благодаря огромным каплевидным фонарям, «стекающим» с середины задних стоек почти до нижней границы 5-й двери. Весьма спорное решение. В длину Pajero Sport увеличился на 90 мм и стал ниже на 35 мм.{{gallery_854}} Салон внедорожника после «капремонта» уже не напоминает интерьер добротной лесной сторожки, где все необходимое развешено на гвоздиках, вбитых в неотесанные бревна. Это уже квартирка с лоском, где поработал дизайнер, который хоть и воздержался от эстетических изысков и откровений, зато оформил ее лаконично и со вкусом. В декоре использованы фактурный мягкий пластик, матовый хром и черные глянцевые вставки. {{photo_text_66}} Появилась возможность регулировать рулевую колонку по высоте и вылету, а за управление внедорожными режимами Super Select II отвечает переключатель в виде шайбы на трансмиссионном тоннеле. А вот традиционная шайба регулировки громкости новой аудиосистемы Mitsubishi Power System на центральной консоли отсутствует. Кроме рычажка на руле, настроить ее можно с помощью сенсорных кнопок на 7-дюймовом мониторе, что очень неудобно. Мультисистема Mitsubishi Connect включает не только USB-порт, но и разъем HDMI, не говоря уже о наличии Bluetooth и протоколов Apple CarPlay или Android Auto. Водительское сиденье спрофилировано под персону с крупной комплекцией, в то же время места в ногах и над головой для рослого водителя могло быть и больше. Из-за рамной конструкции за спиной водителя придется смириться в высоким полом. Второй ряд сидений, у которых регулируется наклон спинки, складываются в пропорции 60:40, образуя ровный пол. При этом размер багажника увеличивается с 700 литров более чем в 2 раза.{{gallery_853}} {{params_54240}} Дизельная версия укомплектована 2,4-литровым турбомотором DI-D мощностью 181 л.с. Двигатель работает бесшумно даже на высоких скоростях, а на холостом ходу не досаждает вибрациями. Модифицированный дизель с низкой степенью сжатия и изменяемыми фазами газораспределения, в сравнении с предшественником, прибавил в тяге 30 Нм и стал на 15% экономичнее. В смешанном режиме расход солярки составил 10-11 л на «сотню».Ждать от 181-сильного 2-тонного рамного внедорожника с «автоматом» спортивных амбиций не приходится. «Японец» изо-всех сил пытается выстрелить на низах, но вместо взрыва происходит яркая вспышка, которая по мере движения стрелки тахометра вверх постепенно угасает. Активная динамика проявляется с 1500 до 2500 об/мин. В городских условиях разгона хватает, а при обгоне на трассе следует перестраховываться. 8-ступенчатая коробка Aisin, созданная, как уверяет производитель, специально для Pajero Sport, работает оперативно и без нервозности. Имеется возможность использовать ручной режим посредством подрулевых лепестков.  Шасси равнодушно не только к мелким изъянам дорожного покрытия, но и к основательным ямкам и кочкам. Конечно, при маневрах не удастся избежать кренов, зато в поворотах и на волнообразном покрытии собранная подвеска не бросает автомобиль в раскачку, удерживая его на заданной траектории. Комфортнее, в сравнении с предшественником, настроен руль, который стал «короче». Жаль только, на малейших кочках и ямках на нем по-прежнему ощутимы вибрации.{{gallery_855}} C бездорожьем автомобиль справляется со знанием дела. Super Select II позволяет задать несколько режимов: задний привод 2H, полноприводный со свободным дифференциалом 4H, полноприводный с блокировкой центрального дифференциала 4HLC, а также с блокировкой и понижающим рядом передач 4LLc. Также Pajero Sport обзавелся дополнительной электронной системой выбора алгоритмов движения «грязь-снег», «гравий» и «песок». Прибавьте к этому дорожный просвет размером 218 мм, увеличенную до 700 мм глубину преодоления брода и соответствующую геометрическую проходимость - угол въезда 30°, рампы - 23°, съезда- 24°. Опытный «джипер» за рулем такого определенно внедорожника найдет отдушину.Дизельный вариант Mitsubishi Pajero Sport в базовом исполнении предлагается с 6-диапазонной «механикой» за 2 399 000 рублей, а версии с автоматической трансмиссией обойдутся от 2 649 990 рублей до 3 049 990 рублей. Внедорожник также доступен также с 3-литровым мотором мощностью 209 л.с., который комплектуется только «автоматом» и стоит от 2 799 990 до 2 999 990 рублей.  Прямым конкурентом можно считать не менее любимый россиянами Toyota Land Cruiser Prado, который можно купить в базовом оснащении на «ручке» со 163-сильным бензиновым мотором за 1 997 000 рублей. А это на 400 000 рублей дешевле, чем новый Pajero Sport в базовой комплектации – согласитесь, разница существенная. На 350 000 рублей дороже обойдется старший брат Mitsubishi Pajero, чья цена стартует от 2 749 000 рублей за 174-сильную бензиновую версию. Еще один прославленный рамный «динозавр» - Jeep Wrangler. Харизматичный «американец» обойдется минимум в 3 220 000 рублей в 5-дверном варианте с 284-сильным бензиновым двигателем. Да, среди выживших мастодонтов Pajero Sport хоть и самый молодой, но «старички» своих позиций просто так не оставят.
2017-05-21
Автор: Степан Флягин
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