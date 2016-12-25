25 декабря 2016, 19:36

Тест-драйв нового УАЗ «Патриот»: молодящий кровь

«Жила-была елочная игрушка. Она была такой блестящей, что ей прощали внутреннюю пустоту». Так могла бы начинаться новогодняя сказка, если бы вдруг нашелся автор, возжелавший посвятить ее ульяновскому «Патриоту», находящемуся в производственной программе УАЗа долгие 11 лет.
  Тест-драйв нового УАЗ «Патриот»: молодящий кровь Тест-драйв нового УАЗ «Патриот»: молодящий кровь Тест-драйв нового УАЗ «Патриот»: молодящий кровь Тест-драйв нового УАЗ «Патриот»: молодящий кровь Тест-драйв нового УАЗ «Патриот»: молодящий кровь Тест-драйв нового УАЗ «Патриот»: молодящий кровь Тест-драйв нового УАЗ «Патриот»: молодящий кровь Тест-драйв нового УАЗ «Патриот»: молодящий кровь Тест-драйв нового УАЗ «Патриот»: молодящий кровь в галерее 15 фотографий. смотреть все »  
Как-то само собой сложилось, что основными покупателями большого и серьезного внедорожника выступали и выступают те наши соотечественники, которые, как в песне Ю. Кукина, «…по-прежнему ищут/Дорогу в сплошном бездорожье»... Они умеют закрывать глаза на то, что комфорта и модных «примочек» у «Патриота» - как «именья у Шиша – для детей деревянный горшок да с табаком свиной рожок». Поэтому держат флагманский «уазик» в своем гараже преимущественно как вторую и даже третью машину – исключительно для редких, но метких вылазок на лоно непаханной природы.
 
Но в мире есть четкое разделение труда: одни говорят, другие делают. Пока злые языки находили и находят усладу в том, чтобы полить грязью отечественный автомобиль как несоответствующего требованиям безопасности и комфорта, другие, в лице инженеров и маркетологов УАЗа, в прямом смысле слова, творят. Не будем вспоминать 2012-й, 2013-й и 2014-й, когда «Патриота» обвесили гирляндой новых систем и опций, - об этом писано-переписано. Заявим лучше о дне сегодняшнем и о том, что конкретно он привнес в конструкцию автомобиля свежего и полезного.
 
Теперь - со «стабилизацией»
 
Поздравляю вас: отныне у «Патриота» есть система ESP. Не в «базе», конечно, а в 2 верхних комплектациях, но и это уже прогресс. Понятно, что появившаяся блокировка межколесного дифференциала – чистой воды электронная имитация, но она реально работает. На скользких горных дорогах Армении, где на днях прошла СМИ-обкатка обновленного внедорожника, «стабилизация» показала, что потребность в ней у автомобиля, передвигающегося в несложных дорожных условиях на классическом типе привода, имеется, и еще какая! Лед, которого касаются ведущие задние колеса, как игрушку вводит высокую машину в занос. И в таких условиях вся ответственность за дальнейшие перемещения ТС возлагаются, прежде всего, на ту самую «прокладку между рулем и сиденьем», которая далеко не всегда знает, что предпринять. Теперь же, повторюсь, процесс управления в подобных ситуациях стал гораздо спокойнее и увереннее.
 
Электроника, рожденная в недрах Bosch (блок 9.1), по-немецки толерантно подсобит в самый тяжелый момент, даже если под вашими не самыми «бойцовскими» Hakkapeliitta R2 SUV будет суровый декабрьский микс из выпавшего за ночь снега, обильной грязи и мелкого щебня. Толщины ульяновского кошелька, к счастью, хватило и для того, чтобы к ESP заботливые (за деньги заказчика) немцы приложили ряд сопутствующих функций, в частности, HHC. Начитанные люди знают: это та самая технология, которая дает пару спасительных секунд, необходимых для того, чтобы стартовать в горку, не скатываясь, как это обычно случается у водителей малотренированных.
 
  в галерее 15 фотографий. смотреть все »  
А вот, чтобы так же безопасно, под присмотром няньки-автоматики, скатиться вниз, по-прежнему приходится рассчитывать на «механику» процесса: понижающая, 1-я передача и максимум внимания, которое в случае чего реализуется педалью тормоза. Процесс замедления, раз уж о нем зашла речь, отныне возможен при заочном присутствии «бошевских» настроек. Их имена - HBA и CBC. Первая помогает при экстренном торможении, вторая контролирует систему в повороте. А если активировать кнопку Off-road, блокировка колес при торможении будет еще весомее – доброе подспорье при езде по поверхности, где сцепления не всегда хватает.
 
«Комната» после косметического ремонта
 
Крупный по диаметру мультируль, получивший манерную «легковую» сердцевину и электрообогрев, по-прежнему требует некоторых усилий при вращении. При этом не могу сказать, что крутить его приходится на совсем уж запредельные углы – это чьи-то наговоры. На крупных буераках «баранку» не бьет, к тому же, она теперь регулируется по вылету, что в нашем тестовом случае с 3 меняющимися по очереди водителями разной комплекции показало свою востребованность. Приятно, что эта опция доступна во всех комплектациях. Потряхивает, как мы убедились, селектор МКПП, в том числе на холостых оборотах - здесь, как видно, проблема осталась. Но криминала особого нет, к тому же, дизайн рукоятки отныне пребывает в более стильном «наряде», чем прежде, – извиняюсь за образность, лежащей на нем ладони приятно. Если толкнуть рычаг вперед, рука уже не упрется в «подбрюшье» кругляшей климат-системы, как это было раньше. Принимая потребительские упреки в свой адрес, ульяновские инженеры пересмотрели взгляды на расположение приборов, составляющих основу дизайна центральной консоли. Как видно на фото из прилагаемой галереи, вся группа кнопок и клавиш «переехала» этажом выше, тем самым выиграв в эргономике и эстетике.
 
  в галерее 18 фотографий. смотреть все »  
Приборы перед глазами водителя получили упрощенную, но при этом более удобочитаемую белую комбинацию. Блок управления светом и подрулевые переключатели теперь также в ином исполнении. Тот, что слева, и вовсе научен трижды мигать «поворотником» – тут все по-взрослому. В угоду моде появился карман для смартфона, а также более аккуратные кнопки на центральном тоннеле – те самые, что справа от «ручника». Стояночный тормоз, забыл сказать, поменял форму, но, увы, остался таким же длинным: когда втыкаешь 2-ю скорость, селектор МКПП упирается в него не по своей воле.
 
Увеличенное наличие «хрома» в оформлении интерьера, признаться, порадовало. Он внес этакую «молодость» в общее восприятие «жилого пространства», которое по своим «литрам» было и, к счастью, осталось недосягаемым для конкурентов. Хрома добавилось и в экстерьере, прежде всего, в лицевой части «Патриота». Теперь, подумали дизайнеры УАЗа, не стыдно и логотип на решетке радиатора увеличить, мол, знай наших! Если передний бампер не успел загрязниться, в его «теле» легко заприметить датчики парковки – для внедорожника очень даже полезная штука. А вот на заднем левом крыле теперь днем с огнем не сыщешь привычную топливную горловину – к ТРК на заправке отныне подъезжаем исключительно правым боком, прямо как в случае с 450-тонным «БелАЗом», о котором 110km.ru рассказывал не так давно.  
 
Один и «с бородой»
 
Неразрезные мосты, рамная основа, жестко подключаемый передок, понижающая передача  в «раздатке» и «долгожительствующий» 2,7-литровый 135-сильный ЗМЗ-40906 – тут, что называется, про «Патриот» все «шито белыми нитками». «Воздыханий» мотора при штурме очередного склона отныне слышно меньше – добавленные в конструкцию автомобиля шумопоглощающие материалы таки эффективнее справляются с «астматиком». Весьма кстати заменены резинки-уплотнители в передних боковых дверях. У «Патриота», равно как и у любого другого авто с дизайном «а-ля кирпич», прилегание двери к телу кузова в большинстве случаев не идеальное, и поэтому часто возникают ветровые шумоэффекты. Теперь же, как обещают заводчане, проблем быть не должно.
 
  в галерее 19 фотографий. смотреть все »  
И в горах, и в местности с небольшим уклоном старичку-мотору тяжело, именно его можно назвать «ахиллесовой пятой» год от года молодеющего «красавца». Он бы, думается, и рад помочь, да… годы берут свое. Вроде, катишь на тяговитой 3-й, но уклон в 8-10 градусов взять проблематично – приходится переходить на 2-ю. На прямой лишний раз подумаешь с обгоном, и только когда раскатишься – 2,1-тонный внедорожник порадует «ветерком». Здесь, что называется, никаких откровений. И добрых вестей на «агрегатном» горизонте, увы, пока нет. Как заметил в беседе со мной Евгений Галкин, зам. гендиректора по техническому развитию УАЗ, дизель – хорошо, но дорого. Вряд ли у нас найдется достойное количество покупателей, готовых переплатить за такой мотор 200 000 рублей. По словам инженера, новый двигатель будет но, скорее всего, на «Патриоте» следующего поколения, с новым дизайном. А его ждать не менее 2-3 лет точно. Евгений Галкин сказал, что работы над таким автомобилем уже ведутся, причем, начаты они были еще до того, как был представлен рестайлинговый «Патриот» образца 2014 года. В общем, ждем`с…  
 
Универсальный солдат
 
Мечты, как все понимаем, дают нам надежду и силы. Это хорошо. Вот только жить надо днем сегодняшним. Герой этого времени (он же предмет нашего обзора) уже приехал в дилерские салоны, сам видел. Стоимость – от 809 000 рублей («Стандарт») до 1 030 000 рублей («Стиль»), что, в среднем, на 80 тысяч дороже прежних версий, которых, как нам пояснили в одном из питерских шоу-румов, в продаже уже нет. Продавцы с порога готовы пойти на стартовую скидку в 50 000 руб., а если удачно проведешь с ними беседу, получишь еще какой-нибудь  приятный бонус. Стоимость ТО более чем разумная: 4-5 тыс. рублей.
 
  в галерее 12 фотографий. смотреть все »  
Согласно исследованиям, 83% владельцев SUV пользуются машиной каждый день и ведут активный образ жизни. Вводя в конструкцию «Патриота» новые опции, УАЗ, похоже, намерен потеснить ряды этой потребительской группы и представить себя в новом современном имидже. Идея неплохая, но чистокровным SUV нашему герою точно не стать, даже по одной банальной причине - отсутствию автоматической КПП. У «Патриота», к счастью, масса своих и мало кому доступных из конкурентов достоинств, и их сохранение – задача куда более верная. Лучше уж позиционироваться  «универсальным автомобилем», что и предлагают нынче ульяновские маркетологи. В этом направлении точно не промахнешься. 

Комплектации и технические характеристики

УАЗ Патриот Стиль 2.7 МТ 4х4
Год выпуска, с2016
Год выпуска, по2017
Кузоввнедорожник
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин135
Объем двигателя2693
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл14.0
Загородный цикл11.5
ТопливоАИ-92
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Иван Братуха Фото автора и УАЗ
Тест-Драйвы UAZ Patriot, 3163

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Тест-драйв нового УАЗ «Патриот»: молодящий кровь
Как-то само собой сложилось, что основными покупателями большого и серьезного внедорожника выступали и выступают те наши соотечественники, которые, как в песне Ю. Кукина, «…по-прежнему ищут/Дорогу в сплошном бездорожье»... Они умеют закрывать глаза на то, что комфорта и модных «примочек» у «Патриота» - как «именья у Шиша – для детей деревянный горшок да с табаком свиной рожок». Поэтому держат флагманский «уазик» в своем гараже преимущественно как вторую и даже третью машину – исключительно для редких, но метких вылазок на лоно непаханной природы. Но в мире есть четкое разделение труда: одни говорят, другие делают. Пока злые языки находили и находят усладу в том, чтобы полить грязью отечественный автомобиль как несоответствующего требованиям безопасности и комфорта, другие, в лице инженеров и маркетологов УАЗа, в прямом смысле слова, творят. Не будем вспоминать 2012-й, 2013-й и 2014-й, когда «Патриота» обвесили гирляндой новых систем и опций, - об этом писано-переписано. Заявим лучше о дне сегодняшнем и о том, что конкретно он привнес в конструкцию автомобиля свежего и полезного. {{gallery_707}} Теперь - со «стабилизацией» Поздравляю вас: отныне у «Патриота» есть система ESP. Не в «базе», конечно, а в 2 верхних комплектациях, но и это уже прогресс. Понятно, что появившаяся блокировка межколесного дифференциала – чистой воды электронная имитация, но она реально работает. На скользких горных дорогах Армении, где на днях прошла СМИ-обкатка обновленного внедорожника, «стабилизация» показала, что потребность в ней у автомобиля, передвигающегося в несложных дорожных условиях на классическом типе привода, имеется, и еще какая! Лед, которого касаются ведущие задние колеса, как игрушку вводит высокую машину в занос. И в таких условиях вся ответственность за дальнейшие перемещения ТС возлагаются, прежде всего, на ту самую «прокладку между рулем и сиденьем», которая далеко не всегда знает, что предпринять. Теперь же, повторюсь, процесс управления в подобных ситуациях стал гораздо спокойнее и увереннее. Электроника, рожденная в недрах Bosch (блок 9.1), по-немецки толерантно подсобит в самый тяжелый момент, даже если под вашими не самыми «бойцовскими» Hakkapeliitta R2 SUV будет суровый декабрьский микс из выпавшего за ночь снега, обильной грязи и мелкого щебня. Толщины ульяновского кошелька, к счастью, хватило и для того, чтобы к ESP заботливые (за деньги заказчика) немцы приложили ряд сопутствующих функций, в частности, HHC. Начитанные люди знают: это та самая технология, которая дает пару спасительных секунд, необходимых для того, чтобы стартовать в горку, не скатываясь, как это обычно случается у водителей малотренированных.  {{gallery_706}} А вот, чтобы так же безопасно, под присмотром няньки-автоматики, скатиться вниз, по-прежнему приходится рассчитывать на «механику» процесса: понижающая, 1-я передача и максимум внимания, которое в случае чего реализуется педалью тормоза. Процесс замедления, раз уж о нем зашла речь, отныне возможен при заочном присутствии «бошевских» настроек. Их имена - HBA и CBC. Первая помогает при экстренном торможении, вторая контролирует систему в повороте. А если активировать кнопку Off-road, блокировка колес при торможении будет еще весомее – доброе подспорье при езде по поверхности, где сцепления не всегда хватает. «Комната» после косметического ремонта Крупный по диаметру мультируль, получивший манерную «легковую» сердцевину и электрообогрев, по-прежнему требует некоторых усилий при вращении. При этом не могу сказать, что крутить его приходится на совсем уж запредельные углы – это чьи-то наговоры. На крупных буераках «баранку» не бьет, к тому же, она теперь регулируется по вылету, что в нашем тестовом случае с 3 меняющимися по очереди водителями разной комплекции показало свою востребованность. Приятно, что эта опция доступна во всех комплектациях. Потряхивает, как мы убедились, селектор МКПП, в том числе на холостых оборотах - здесь, как видно, проблема осталась. Но криминала особого нет, к тому же, дизайн рукоятки отныне пребывает в более стильном «наряде», чем прежде, – извиняюсь за образность, лежащей на нем ладони приятно. Если толкнуть рычаг вперед, рука уже не упрется в «подбрюшье» кругляшей климат-системы, как это было раньше. Принимая потребительские упреки в свой адрес, ульяновские инженеры пересмотрели взгляды на расположение приборов, составляющих основу дизайна центральной консоли. Как видно на фото из прилагаемой галереи, вся группа кнопок и клавиш «переехала» этажом выше, тем самым выиграв в эргономике и эстетике. {{gallery_703}} Приборы перед глазами водителя получили упрощенную, но при этом более удобочитаемую белую комбинацию. Блок управления светом и подрулевые переключатели теперь также в ином исполнении. Тот, что слева, и вовсе научен трижды мигать «поворотником» – тут все по-взрослому. В угоду моде появился карман для смартфона, а также более аккуратные кнопки на центральном тоннеле – те самые, что справа от «ручника». Стояночный тормоз, забыл сказать, поменял форму, но, увы, остался таким же длинным: когда втыкаешь 2-ю скорость, селектор МКПП упирается в него не по своей воле. Увеличенное наличие «хрома» в оформлении интерьера, признаться, порадовало. Он внес этакую «молодость» в общее восприятие «жилого пространства», которое по своим «литрам» было и, к счастью, осталось недосягаемым для конкурентов. Хрома добавилось и в экстерьере, прежде всего, в лицевой части «Патриота». Теперь, подумали дизайнеры УАЗа, не стыдно и логотип на решетке радиатора увеличить, мол, знай наших! Если передний бампер не успел загрязниться, в его «теле» легко заприметить датчики парковки – для внедорожника очень даже полезная штука. А вот на заднем левом крыле теперь днем с огнем не сыщешь привычную топливную горловину – к ТРК на заправке отныне подъезжаем исключительно правым боком, прямо как в случае с 450-тонным «БелАЗом», о котором 110km.ru рассказывал не так давно.   Один и «с бородой» Неразрезные мосты, рамная основа, жестко подключаемый передок, понижающая передача  в «раздатке» и «долгожительствующий» 2,7-литровый 135-сильный ЗМЗ-40906 – тут, что называется, про «Патриот» все «шито белыми нитками». «Воздыханий» мотора при штурме очередного склона отныне слышно меньше – добавленные в конструкцию автомобиля шумопоглощающие материалы таки эффективнее справляются с «астматиком». Весьма кстати заменены резинки-уплотнители в передних боковых дверях. У «Патриота», равно как и у любого другого авто с дизайном «а-ля кирпич», прилегание двери к телу кузова в большинстве случаев не идеальное, и поэтому часто возникают ветровые шумоэффекты. Теперь же, как обещают заводчане, проблем быть не должно. {{gallery_705}} И в горах, и в местности с небольшим уклоном старичку-мотору тяжело, именно его можно назвать «ахиллесовой пятой» год от года молодеющего «красавца». Он бы, думается, и рад помочь, да… годы берут свое. Вроде, катишь на тяговитой 3-й, но уклон в 8-10 градусов взять проблематично – приходится переходить на 2-ю. На прямой лишний раз подумаешь с обгоном, и только когда раскатишься – 2,1-тонный внедорожник порадует «ветерком». Здесь, что называется, никаких откровений. И добрых вестей на «агрегатном» горизонте, увы, пока нет. Как заметил в беседе со мной Евгений Галкин, зам. гендиректора по техническому развитию УАЗ, дизель – хорошо, но дорого. Вряд ли у нас найдется достойное количество покупателей, готовых переплатить за такой мотор 200 000 рублей. По словам инженера, новый двигатель будет но, скорее всего, на «Патриоте» следующего поколения, с новым дизайном. А его ждать не менее 2-3 лет точно. Евгений Галкин сказал, что работы над таким автомобилем уже ведутся, причем, начаты они были еще до того, как был представлен рестайлинговый «Патриот» образца 2014 года. В общем, ждем`с…   Универсальный солдат Мечты, как все понимаем, дают нам надежду и силы. Это хорошо. Вот только жить надо днем сегодняшним. Герой этого времени (он же предмет нашего обзора) уже приехал в дилерские салоны, сам видел. Стоимость – от 809 000 рублей («Стандарт») до 1 030 000 рублей («Стиль»), что, в среднем, на 80 тысяч дороже прежних версий, которых, как нам пояснили в одном из питерских шоу-румов, в продаже уже нет. Продавцы с порога готовы пойти на стартовую скидку в 50 000 руб., а если удачно проведешь с ними беседу, получишь еще какой-нибудь  приятный бонус. Стоимость ТО более чем разумная: 4-5 тыс. рублей.  {{gallery_704}} Согласно исследованиям, 83% владельцев SUV пользуются машиной каждый день и ведут активный образ жизни. Вводя в конструкцию «Патриота» новые опции, УАЗ, похоже, намерен потеснить ряды этой потребительской группы и представить себя в новом современном имидже. Идея неплохая, но чистокровным SUV нашему герою точно не стать, даже по одной банальной причине - отсутствию автоматической КПП. У «Патриота», к счастью, масса своих и мало кому доступных из конкурентов достоинств, и их сохранение – задача куда более верная. Лучше уж позиционироваться  «универсальным автомобилем», что и предлагают нынче ульяновские маркетологи. В этом направлении точно не промахнешься. 
2016-12-25
Автор: Иван Братуха Фото автора и УАЗ
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