25 декабря 2016, 19:36
Тест-драйв нового УАЗ «Патриот»: молодящий кровь
«Жила-была елочная игрушка. Она была такой блестящей, что ей прощали внутреннюю пустоту». Так могла бы начинаться новогодняя сказка, если бы вдруг нашелся автор, возжелавший посвятить ее ульяновскому «Патриоту», находящемуся в производственной программе УАЗа долгие 11 лет.
Как-то само собой сложилось, что основными покупателями большого и серьезного внедорожника выступали и выступают те наши соотечественники, которые, как в песне Ю. Кукина, «…по-прежнему ищут/Дорогу в сплошном бездорожье»... Они умеют закрывать глаза на то, что комфорта и модных «примочек» у «Патриота» - как «именья у Шиша – для детей деревянный горшок да с табаком свиной рожок». Поэтому держат флагманский «уазик» в своем гараже преимущественно как вторую и даже третью машину – исключительно для редких, но метких вылазок на лоно непаханной природы.
Но в мире есть четкое разделение труда: одни говорят, другие делают. Пока злые языки находили и находят усладу в том, чтобы полить грязью отечественный автомобиль как несоответствующего требованиям безопасности и комфорта, другие, в лице инженеров и маркетологов УАЗа, в прямом смысле слова, творят. Не будем вспоминать 2012-й, 2013-й и 2014-й, когда «Патриота» обвесили гирляндой новых систем и опций, - об этом писано-переписано. Заявим лучше о дне сегодняшнем и о том, что конкретно он привнес в конструкцию автомобиля свежего и полезного.
Теперь - со «стабилизацией»
Поздравляю вас: отныне у «Патриота» есть система ESP. Не в «базе», конечно, а в 2 верхних комплектациях, но и это уже прогресс. Понятно, что появившаяся блокировка межколесного дифференциала – чистой воды электронная имитация, но она реально работает. На скользких горных дорогах Армении, где на днях прошла СМИ-обкатка обновленного внедорожника, «стабилизация» показала, что потребность в ней у автомобиля, передвигающегося в несложных дорожных условиях на классическом типе привода, имеется, и еще какая! Лед, которого касаются ведущие задние колеса, как игрушку вводит высокую машину в занос. И в таких условиях вся ответственность за дальнейшие перемещения ТС возлагаются, прежде всего, на ту самую «прокладку между рулем и сиденьем», которая далеко не всегда знает, что предпринять. Теперь же, повторюсь, процесс управления в подобных ситуациях стал гораздо спокойнее и увереннее.
Электроника, рожденная в недрах Bosch (блок 9.1), по-немецки толерантно подсобит в самый тяжелый момент, даже если под вашими не самыми «бойцовскими» Hakkapeliitta R2 SUV будет суровый декабрьский микс из выпавшего за ночь снега, обильной грязи и мелкого щебня. Толщины ульяновского кошелька, к счастью, хватило и для того, чтобы к ESP заботливые (за деньги заказчика) немцы приложили ряд сопутствующих функций, в частности, HHC. Начитанные люди знают: это та самая технология, которая дает пару спасительных секунд, необходимых для того, чтобы стартовать в горку, не скатываясь, как это обычно случается у водителей малотренированных.
«Комната» после косметического ремонта
Крупный по диаметру мультируль, получивший манерную «легковую» сердцевину и электрообогрев, по-прежнему требует некоторых усилий при вращении. При этом не могу сказать, что крутить его приходится на совсем уж запредельные углы – это чьи-то наговоры. На крупных буераках «баранку» не бьет, к тому же, она теперь регулируется по вылету, что в нашем тестовом случае с 3 меняющимися по очереди водителями разной комплекции показало свою востребованность. Приятно, что эта опция доступна во всех комплектациях. Потряхивает, как мы убедились, селектор МКПП, в том числе на холостых оборотах - здесь, как видно, проблема осталась. Но криминала особого нет, к тому же, дизайн рукоятки отныне пребывает в более стильном «наряде», чем прежде, – извиняюсь за образность, лежащей на нем ладони приятно. Если толкнуть рычаг вперед, рука уже не упрется в «подбрюшье» кругляшей климат-системы, как это было раньше. Принимая потребительские упреки в свой адрес, ульяновские инженеры пересмотрели взгляды на расположение приборов, составляющих основу дизайна центральной консоли. Как видно на фото из прилагаемой галереи, вся группа кнопок и клавиш «переехала» этажом выше, тем самым выиграв в эргономике и эстетике.
Увеличенное наличие «хрома» в оформлении интерьера, признаться, порадовало. Он внес этакую «молодость» в общее восприятие «жилого пространства», которое по своим «литрам» было и, к счастью, осталось недосягаемым для конкурентов. Хрома добавилось и в экстерьере, прежде всего, в лицевой части «Патриота». Теперь, подумали дизайнеры УАЗа, не стыдно и логотип на решетке радиатора увеличить, мол, знай наших! Если передний бампер не успел загрязниться, в его «теле» легко заприметить датчики парковки – для внедорожника очень даже полезная штука. А вот на заднем левом крыле теперь днем с огнем не сыщешь привычную топливную горловину – к ТРК на заправке отныне подъезжаем исключительно правым боком, прямо как в случае с 450-тонным «БелАЗом», о котором 110km.ru рассказывал не так давно.
Один и «с бородой»
Неразрезные мосты, рамная основа, жестко подключаемый передок, понижающая передача в «раздатке» и «долгожительствующий» 2,7-литровый 135-сильный ЗМЗ-40906 – тут, что называется, про «Патриот» все «шито белыми нитками». «Воздыханий» мотора при штурме очередного склона отныне слышно меньше – добавленные в конструкцию автомобиля шумопоглощающие материалы таки эффективнее справляются с «астматиком». Весьма кстати заменены резинки-уплотнители в передних боковых дверях. У «Патриота», равно как и у любого другого авто с дизайном «а-ля кирпич», прилегание двери к телу кузова в большинстве случаев не идеальное, и поэтому часто возникают ветровые шумоэффекты. Теперь же, как обещают заводчане, проблем быть не должно.
Универсальный солдат
Мечты, как все понимаем, дают нам надежду и силы. Это хорошо. Вот только жить надо днем сегодняшним. Герой этого времени (он же предмет нашего обзора) уже приехал в дилерские салоны, сам видел. Стоимость – от 809 000 рублей («Стандарт») до 1 030 000 рублей («Стиль»), что, в среднем, на 80 тысяч дороже прежних версий, которых, как нам пояснили в одном из питерских шоу-румов, в продаже уже нет. Продавцы с порога готовы пойти на стартовую скидку в 50 000 руб., а если удачно проведешь с ними беседу, получишь еще какой-нибудь приятный бонус. Стоимость ТО более чем разумная: 4-5 тыс. рублей.
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