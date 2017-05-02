Тест-драйв Skoda Octavia: мастер репутации

Меньше всего хотелось бы попугайничать на счет сходства передка «Октавии» с «лицом» Mercedes-Benz E-класса в кузове W212, но, увы, от этого никуда не уйти. Что есть, то есть. От того рождаются смешанные чувства: одним откровенно не по душе подобный плагиат, вторые чуть ли не поют дифирамбы «оригинальному» дизайнерскому решению. Что по мне, так лучше бы все осталось, как было. Так, думаю, честнее. Тем более что дорестайлинговый облик передней части вполне еще свежий, аккуратный и, что важно, фамильный.
Skoda Octavia
Выпускается
с 1999 г.
Новый от 940 000 до 1 761 000 Р
Чехи, смею предположить, задним числом поняли, в какое недвусмысленное положение поставили свой бестселлер и его будущих покупателей, а потому стараются находить определенные слова, характеризующие их дизайн-решение как нечто далекое от штутгартского «пройденного». Главный аргумент - дескать, объемным ламелям радиаторной решетки потребовалась иная, более подходящая головная светооптика. Разделением фар на блоки, по их мнению, удалось зрительно расширить эту самую решетку, то есть в фас автомобиль кажется чуть крупнее, чем есть на самом деле.
Возможно, что так. Важно другое: галогенные фары получили светодиодные габаритные огни, а в хороших комплектациях вся светотехника - на LED-источниках. В диодном исполнении отныне пребывают и задние фонари, которые сохранили свою прежнюю форму со стилизацией скобы.
Пластиковая панель передка скрывает в себе радар круиз-контроля, который теперь активный. Нам с коллегой по причерноморскому тест-драйву было интересно опытным путем установить, работает ли он до полной остановки автомобиля. Оказалось, нет. На самом малом ходу электроника спешит «выйти на связь» с водителем и просит его самому оттормозиться в пол, как бы не беря на себя всю ответственность процесса замедления. Поинтересовались у технического специалиста Skoda Auto Rus, в чем дело? Он сослался на отсутствие электромеханического стояночного тормоза, мол, окажись такая позиция в арсенале оборудования, все было бы возможно.
Согласно данным агентства «Автостат», с января по март 2017 года продажи новых автомобилей в России составили 298,3 тыс. ед. 3 место среди сегментов занимает С-класс (доля - 7,5%). За 3 месяца реализация таких машин составила 22,4 тыс. ед., или - 28,8%. Лидер тут прежний - лифтбек Skoda Octavia (4 863 шт.; +2,1%).
Помимо вышеназванных, других новаций в оформлении экстерьера нет. Что, наверное, и хорошо, учитывая цельный и интеллигентный облик автомобиля, разработанный более 5 лет назад. Добавлю лишь, что в длину лифтбэк прибавил 11 мм (4 670 мм), универсал +8 мм. «Вагонов» в России продается с каждым годом все меньше, и эта тенденция - по всем брендам: казалось бы, еще недавно их совокупная доля составляла 15%, сегодня едва дотягивает до 10%. Тем не менее, Skoda не отказалась от поставок в Россию Octavia Combi, в том числе с полным приводом. У меня тут же родился вопрос, а не составит ли Octavia Combi 4x4 «разрушительную» конкуренцию родственному «Скауту»? Представители компании-импортера, оказывается, абсолютно спокойны на сей счет. По их убеждению, Octavia Scout, скорее, заинтересует рыбаков, охотников да прочих любителей заехать с асфальта чуть дальше. В свою очередь, Octavia Combi 4x4, а теперь еще и лифтбэк – это, прежде всего, модельное расширение возможностей полного привода, не более того. Короче говоря, маркетинг.
Чтобы потребительский глаз воспринимал новую «Октавию» более привлекательной, инженеры добавили ширине задней оси 20 мм (вариант с торсионной балкой) и 30 мм (версия с многорычажной схемой) соответственно. Вроде, мелочь, но колеса теперь не так глубоко уходят в ниши арок – вид и, правда, несколько иной. А вот усиления ступичного подшипника в конструкции полноприводного варианта беглым взглядом, естественно, не заметишь, но оно есть – таким образом, и узел стал надежнее, и удалось добиться унификации с другими моделями, созданными на этой платформе.
Система 4x4 добавляет к стоимости «Октавии» лишние 70-90 тыс. рублей. В условиях нашей реальности эта сумма может стать неким барьером при покупке полноприводной версии. Но не думаю, что братья-славяне сильно обидятся, если потеряют из-за этого в России несколько сотен и даже тысяч покупателей. Главное, что с появлением полноприводного лифтбэка чехи воздвигли себя в ранг первопроходцев, поскольку конкурентов в этом кузовном сегменте у них на данный момент нет.
Ранее мы писали
Тихой сапой, год за годом, инженеры из Млада Болеслав делают свое дело, являя миру как совершенно новые модели ...
Читать далее
Зато насколько предсказуемо стал передвигаться лифтбэк, у которого все колеса теперь «активные»! Собранное шасси просто требует активной езды, особенно в череде виражей горного серпантина. Грамотно настроенное рулевое наращивает сопротивление в повороте и не жадничает с обратной связью. Колеса ставятся именно на тот угол, который задан рулем. Причем, внутренние своевременно подтормаживаются электронной блокировкой дифференциала, отчего общая дуга входа в поворот становится похожей на выверенную «арку» трамвайных рельсов. Отклик на все манипуляции оперативный, валкость – умеренная. Прямо как в той известной поговорке: «Как постелешь, так и выспишься». То есть как изначально задашь рулем угол поворота, так его на одном дыхании и пройдешь.
Переднеприводная Octavia, как мы убедились на второй день теста, поменявшись машинами с коллегами, имеет практически те же повадки, разве что в некоторых ситуациях требует корректировки рулем. Разница, возможно, не самая большая, но вполне уловимая. И дело здесь даже не в наличии того или иного мотора (в нашем случае 1.8 TSI, 180 л.с. и 1.4 TSI, 150 л.с.), что, конечно же, оказывает влияние на тягу. Важен сам факт участия всех 4 колес в процессе передвижения.
Моторная линейка – особый куплет в песне про «Октавию». 1,4-литровый турбомоторчик, пожирающий в сочетании с 7-ступенчатой коробкой DSG «релизовские» 5,3 л/100 км пути (а на практике на литр-полтора больше), выдает 250 Нм крутящего момента в диапазоне 1500-3500 об/мин. Полка, как видите, хорошая, но в сравнении с 1,8-литровым агрегатом, не эталонная. У старшенького двигателя аналогичный по значению пик момента доступен уже на 1250 об/мин и тянется аж до 5000 об/мин.
|Skoda Octavia Style 1.8 AMT 4x4
|
|1.8 л, 180 л.с
|
|Роботизированная 7
|
|0-100 - 7.5 с, 227 км/ч
|
|4667 x 1814 x 1465 мм
|
|полный
|
|АИ-95, 6.6 л на 100 км
|
|1 761 000 руб
|
|
Все характеристики
Этих данных оказывается вполне достаточно, чтобы аппетит 1.8 TSI оказался на литр больше. Не исключено, что в том числе и по этой самой причине более объемный турбомотор проигрывает в российских продажах 1,4-литровому собрату (доля – порядка 20% продаж Octavia). Зато в плане подхвата 1.8 TSI более отзывчив: уже к 1600 об/мин турбина дает о себе знать резким ходом стрелки тахометра вверх. С агрегатом 1.4 TSI аналогичная картина происходит на отметке 1800 об/мин.
Обе турбоверсии, спроектированные немецкими умельцами, практически вне зоны критики. Но за турбину, как вы понимаете, надо голосовать лишним рублем. А к этому наш народ еще не сильно-то готов. Поэтому половина продаж «Октавии» сегодня приходится на простенькую 1,6-литровую атмосферную (110 л.с., 155 Нм при 3800-4000 об/мин) модификацию. Зато к коробкам серии DSG нынче нет столько претензий, как было еще недавно. Они доведены до ума, и в настоящее время количество рекламаций по частому выходу их из строя сократилось в разы (примерно одно обращение к дилеру в несколько недель).
Octavia и без режима Sport лихо подхватывает и живо ускоряется чуть ли не холостых и до самого верха. У DSG приличная программная часть: высокая скорострельность, пластика переключений и ноль метаний на малом ходу, эластичное замедление при езде накатом. Режимов функционирования «робота» по-прежнему три: D (обычный), S (спортивный) и мануальный. «По умолчанию» коробка работает плавно и, в определенной степени, не разорительно, используя весь набор передач. Активируя спорт-режим, заставляем электронный блок «напрячь извилины» и добавляем нервозности в движения стрелки тахометра. Видно, как она, вопреки своим желаниям, резко дергается к красной зоне, притом что ступени «откатываются» на 1-2 вниз. Появляется больше резкости, рыка, есть аккуратные толчки.
Octavia считается самым коммерчески успешным проектом Skoda. Начиная с 1996 года, в мире реализовано более 5 млн Octavia, или 40% всех моделей марки. В России автомобиль всегда шел «на ура». К примеру, 10 лет назад, из 27 445 проданных у нас Skoda 15 580 ед. пришлось на Octavia Tour и 4 000 ед. – на новую Octavia. В 2011-м автомобиль разошелся тиражом 41 130 ед., в то время как общий объем продаж компании составил 74 074 ед. Наконец, владельцами III поколения Octavia стали более 100 000 россиян.
Ручной режим, приводимый в действие путем перевода рычага КПП вправо, в целом интересен. Но не настолько, чтобы петь ему дифирамбы. Дело в том, что особой нужды в нем, по большому счету, нет: ну, чего ради вмешиваться в работу DSG, которая и без того наделена адекватными алгоритмами и приличным запасом мощности? Можно, конечно, искусственно оказать добрую службу тормозам, изменив «сетку передач» на одну-другую ступень ниже, но миссия эта не всегда достигает цели, потому как всем известен слабый эффект торможения мотором на «роботизированных» машинах.
Интересным показался «аттракцион» с участием Lane Assist, системы, отвечающей за контроль движения в своей полосе. О том, что она находится в рабочем состоянии, сигнализирует специальная «иконка» на панели приборов. Если разметка на дороге присутствует с обеих сторон, пиктограмма горит зеленым, оранжевый же цвет говорит о том, что с асфальтовыми полосками не все в порядке: либо камера их не видит, либо они нанесены лишь с одной стороны. В таком случае (а для наших дорог это, увы, практика) электроника начинает тревожиться; к тому же, неприемлема ситуация, когда руки водителя не держат «баранку».
Надо заметить, что Lane Assist – не единственный электронный помощник в багаже оборудования новой «Октавии», есть и другие, не менее полезные. Среди прочих – упомянутый мной активный круиз-контроль, ассистент выезда с парковки задним ходом Rear Traffic Alert, система контроля слепых зон Blind Spot Detect, технология контроля над дистанцией до движущегося впереди автомобиля Front Assist.
Естественно, присутствуют они далеко не во всех комплектациях, равно как не во всех «Октавиях» есть подогрев руля, 2 дополнительных разъема USB, доступных задним седокам, складные столики на задней стороне спинок передних сидений и индивидуальный третий ключ с памятью настроек, держатель для бутылок, дно которого имеет специальную форму, позволяющую открывать пластиковые бутылки одной рукой, зонтик и фонарик на магните с аккумулятором (привет «Супербу»), а также 4 варианта медиасистем: Swing, Bolero, Amundsen и Columbus (дисплей размером 9,2 дюйма). Две последние - со встроенной навигацией, а все, кроме Swing, наделены сенсорными клавишами. Чем хороша эта четверка? Тем, что каждый из вариантов способен держать связь со смартфонами. Технология эта именуется Smart Link+, способна работать со всеми мобильными платформами и включает в себя приложения Car Play, Android Auto и Mirror Link.
Дилеры, с которыми мы связались, говорят, что новые машины уже украсили их шоу-румы. Самая доступная версия – 1,6-литровая и, безусловно, на «механике» (Active, от 940 000 рублей). Комплектация Active c АКПП - уже 1 232 000 рублей. Стоимость 1,4-литровых модификаций выше: 998 000-1 287 000 рублей. Те варианты, что укомплектованы мотором 1.8 TSI, дешевле 1 236 000 рублей (Ambition, МКПП) не найти. С коробкой DSG ценник и вовсе доходит до 1 369 000 рублей. За полный привод, сами понимаете, надо будет еще добавить денег (1 561 000-1 668 000 рублей). Во-первых, это лишние узлы/агрегаты, во-вторых, такие машины у нас не собирают, а везут прямым ходом из Чехии.
Плюсы и минусы
|По-прежнему аккуратный, выверенный дизайн
|Спорная оптика а-ля Mercedes W212
|Масса электронных помощников и аксессуаров
|Отсутствует подсветка зеркал в козырьках
|Появился полный привод у лифтбэка
|Удорожает машину на 70-90 тыс. рублей
Не согласны с нашими выводами? Напишите свое мнение
В избранное