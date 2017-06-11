11 июня 2017, 21:10

Тест-драйв Toyota Prius: японский бумеранг

За 20 лет своего существования этот «гибрид» разошелся по миру в количестве 3 500 000 экз. Последнее IV поколение модели вышло на мировой рынок еще 1,5 года назад. По Евросоюзу новый Prius вовсю колесит в качестве такси, а у нас он появился всего лишь 3 месяца назад, и поступь этого зелененького «японца» не слишком уверенна.
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Тест-драйв Toyota Prius: японский бумеранг Toyota Prius

Оно и понятно: «гибрид» для большинства россиян - до сих пор слово ругательное. Тем более и цена машины вполне может стать лишним поводом для ругательства – 2 112 000 рублей. На целых 100 тысяч дешевле обойдется самая упакованная модификация Camry Luxe, а это, на минуточку, – бизнес-класс. Почти на столько же дешевле Land Cruiser Prado в начальной комплектации Classic, а это, на секундочку – среднеразмерный полноприводный внедорожник. Но главным козырем «Приуса» остается экономичный расход, который по паспорту составляет 3 л/100 км. К тому же, «гибрид» глотает АИ-92. Правда, во время теста реальный расход топлива в смешанном цикле составил 4,7 л.

Toyota Prius
Выпускается с 1998 г.
Новый 2 112 000 Р
Объявлений: 25
Отзывов: 4
При разработке «четвертого» Prius использована платформа GA-C, созданная в рамках глобальной архитектуры TNGA(Toyota New Global Architecture). Согласно данным производителя, жесткость кузова увеличилась на 60%, модель «похудела» на 50 кг, стала длиннее на 60 мм, шире на 15 мм, ниже на 20 мм и получила более просторные салон и багажник. Снижен центр тяжести и появилась новая конструкция подвески, которую японцы не поленились адаптировать для российского рынка, в результате чего дорожный просвет увеличился со 123 мм до 136 мм.

Глядя на новоиспеченный «гибрид», кажется, что японцы очень сильно старались подчеркнуть его самобытность, пытаясь изобразить нечто не вписывающееся в рамки обычного авто. В то же время, в футуристическом облике легко узнается старый добрый Prius. Особенно, если смотреть в профиль: короткий покатый капот, закругленная крыша, плавно переходящая в спойлер на высокой массивной корме.

 
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У нынешнего поколение больше экспрессии: острые грани гармонично сочетаются с плавными линиями, а расплывчатые фары, треугольные подфарники и вертикальные задние фонари выполнены в форме изогнутых бумерангов. Да и сам автомобиль, в целом, внешне напоминает один огромный и стремительный бумеранг. В каждом уголке экстерьера явно главенствуют законы аэродинамики, и создается ощущение, что кузов как будто впивается в пространство своей заостренной передней частью.

Оригинальный футуристический стиль традиционно бушует и в интерьере. Под стать предшественнику электронная панель приборов сдвинута в центр торпедо, где пристроились под козырьком два 4,2-дюймовых экрана высокого разрешения с приличной графикой. Центральная консоль увенчана 7-дюймовым сенсорным дисплеем мультимедийного комплекса ToyotaTouch 2 с 3D-навигацией, Wi-Fi модулем, камерой заднего вида, а также аудиосистемой JBL Green Edge с 6-канальным усилителем и 10-ю динамиками. Вроде бы, все на своих местах, но к полностью сенсорному управлению придется привыкнуть.

Под блоком управления 2-зонным климат-контролем расположена вертикальная глянцевая панель с миниатюрным селектором переключения передач, которым можно управлять 2 пальцами. Центральный тоннель занимает изящная «раковина» с площадкой беспроводной зарядки для смартфонов, 2 подстаканниками, USB- и Aux-разъемами и 12-вольтной розеткой. Как и другие глянцевые вставки, она изготовлена из устойчивого к царапинам полированного пластика, и, в зависимости от общей расцветки салона, может быть белой или черной. Панели из аналогичного материала украшают и новый 3-спицевый руль.

В салоне легко себя почувствовать персонажем «Звездных войн». К тому же, здесь много места и все под рукой, так что лететь на нем будет комфортно до самых отдаленных галактик. Сидится удобно и спереди сзади, а коме того, в cравнении с предшественником у нового хэтчбека увеличился багажник: с 445 до 502 л.

 
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Гибридная установка нового поколения представляет собой 1,8-литровый бензиновый двигатель, развивающий 98 л. с. и электромотор с высоковольтной Ni-Mh батареей. Общая мощность – 122 л.с. В зависимости от характерауправления, скорости, нагрузки, силовой агрегат в самостоятельно переходит от экономичной работы на электротяге к гибридному режиму, а при необходимости и к максимальному использованию ДВС. Переключение режимов для водителя едва уловимо, если невидеть алгоритм его работы на мониторе.

Toyota Prius Luxe 1.8 CVT
1.8 л, 98 л.с
вариатор
0-100 - 10.6 с, 180 км/ч
4540 x 1760 x 1470 мм
передний
АИ-95, 3.0 л на 100 км
2 112 000 руб
Все характеристики
При желании, нажав кнопку EV, можно довольствоваться движением на одном лишь электричестве, если имеется достаточный заряд батареи. Бесступенчатый вариатор позволяет выбрать режим Brake, при котором главенствует бензиновый мотор, с помощью которого можно притормаживать, если отпускать педаль газа. В этом положении селектора трансмиссии удобно двигаться на спуске. Кроме того, можно выбрать один из 3 режимов движения – Normal, Eco или Power. Если первые два по ощущениям мало чем отличаются друг от друга, то последний активно провоцирует на хулиганство.

В этом режиме автомобиль готов зажечь не на шутку, имитируя космическую ракету. Педаль газа откликается мгновенно, и за этим следует нешуточный пинок под зад. «Приус» не оснащен тахометром, но хорошо чувствуется, как силовая установка стремительно набирает обороты с самых низов, сохраняя стабильную тягу продолжительное время. С такой линейной динамикой зеленый «японец» вполне оправдывает свою нестандартную космическую внешность – к полету готов!

Нельзя сказать, что в «овощных» режимах «Приус» спит. При электрическом разгоне он напоминает троллейбус с мгновенным подхватом тяги, который вскоре хоть и угасает, зато ты уже далеко впереди всех. Так что жаловаться на отсутствие адекватной динамики при режимах Normal и Eco не придется – в городе он шустрит как в родной среде. И уж вряд ли можно посетовать на общий комфорт при вождении. Да, здесь жестковатая подвеска, острый руль с чутким откликом, и на больших скоростях приходится постоянно подруливать, чтобы удерживать траекторию, но в общем целом управлять «Приусом» - удовольствие.

 
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В России новое поколение Toyota Prius представлено в единственной топовой комплектации с LED-светотехникой и комплексом безопасности TSS (Toyota Safety Sense), куда включены функция распознавания пешеходов, контроль и удержание полосы движения, активный круиз-контроль и автоматический дальний свет. Не стоит забывать, что долговечность гибридной силовой установки подкреплена 5-летней гарантией или 100 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее.

В силу своей эксклюзивности Prius на российском рынке не имеет прямых конкурентов. С ценой в 2 112 000 рублей и подозрительным отношением большинства наших соотечественников ко всякого рода электро- и гибридомобилям, ждать аншлага продаж этой модели не приходится. А пока за 3 месяца в России раскуплено порядка 40 «Приусов». Так утверждает производитель.

Степан Флягин
Тест-Драйвы Тойота Приус

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Тест-драйв Toyota Prius: японский бумеранг
Оно и понятно: «гибрид» для большинства россиян - до сих пор слово ругательное. Тем более и цена машины вполне может стать лишним поводом для ругательства – 2 112 000 рублей. На целых 100 тысяч дешевле обойдется самая упакованная модификация Camry Luxe, а это, на минуточку, – бизнес-класс. Почти на столько же дешевле Land Cruiser Prado в начальной комплектации Classic, а это, на секундочку – среднеразмерный полноприводный внедорожник. Но главным козырем «Приуса» остается экономичный расход, который по паспорту составляет 3 л/100 км. К тому же, «гибрид» глотает АИ-92. Правда, во время теста реальный расход топлива в смешанном цикле составил 4,7 л.{{model_2246}} При разработке «четвертого» Prius использована платформа GA-C, созданная в рамках глобальной архитектуры TNGA(Toyota New Global Architecture). Согласно данным производителя, жесткость кузова увеличилась на 60%, модель «похудела» на 50 кг, стала длиннее на 60 мм, шире на 15 мм, ниже на 20 мм и получила более просторные салон и багажник. Снижен центр тяжести и появилась новая конструкция подвески, которую японцы не поленились адаптировать для российского рынка, в результате чего дорожный просвет увеличился со 123 мм до 136 мм.Глядя на новоиспеченный «гибрид», кажется, что японцы очень сильно старались подчеркнуть его самобытность, пытаясь изобразить нечто не вписывающееся в рамки обычного авто. В то же время, в футуристическом облике легко узнается старый добрый Prius. Особенно, если смотреть в профиль: короткий покатый капот, закругленная крыша, плавно переходящая в спойлер на высокой массивной корме. {{gallery_873}} У нынешнего поколение больше экспрессии: острые грани гармонично сочетаются с плавными линиями, а расплывчатые фары, треугольные подфарники и вертикальные задние фонари выполнены в форме изогнутых бумерангов. Да и сам автомобиль, в целом, внешне напоминает один огромный и стремительный бумеранг. В каждом уголке экстерьера явно главенствуют законы аэродинамики, и создается ощущение, что кузов как будто впивается в пространство своей заостренной передней частью.Оригинальный футуристический стиль традиционно бушует и в интерьере. Под стать предшественнику электронная панель приборов сдвинута в центр торпедо, где пристроились под козырьком два 4,2-дюймовых экрана высокого разрешения с приличной графикой. Центральная консоль увенчана 7-дюймовым сенсорным дисплеем мультимедийного комплекса ToyotaTouch 2 с 3D-навигацией, Wi-Fi модулем, камерой заднего вида, а также аудиосистемой JBL Green Edge с 6-канальным усилителем и 10-ю динамиками. Вроде бы, все на своих местах, но к полностью сенсорному управлению придется привыкнуть. Под блоком управления 2-зонным климат-контролем расположена вертикальная глянцевая панель с миниатюрным селектором переключения передач, которым можно управлять 2 пальцами. Центральный тоннель занимает изящная «раковина» с площадкой беспроводной зарядки для смартфонов, 2 подстаканниками, USB- и Aux-разъемами и 12-вольтной розеткой. Как и другие глянцевые вставки, она изготовлена из устойчивого к царапинам полированного пластика, и, в зависимости от общей расцветки салона, может быть белой или черной. Панели из аналогичного материала украшают и новый 3-спицевый руль.В салоне легко себя почувствовать персонажем «Звездных войн». К тому же, здесь много места и все под рукой, так что лететь на нем будет комфортно до самых отдаленных галактик. Сидится удобно и спереди сзади, а коме того, в cравнении с предшественником у нового хэтчбека увеличился багажник: с 445 до 502 л.{{gallery_872}} Гибридная установка нового поколения представляет собой 1,8-литровый бензиновый двигатель, развивающий 98 л. с. и электромотор с высоковольтной Ni-Mh батареей. Общая мощность – 122 л.с. В зависимости от характерауправления, скорости, нагрузки, силовой агрегат в самостоятельно переходит от экономичной работы на электротяге к гибридному режиму, а при необходимости и к максимальному использованию ДВС. Переключение режимов для водителя едва уловимо, если невидеть алгоритм его работы на мониторе.{{params_57336}} При желании, нажав кнопку EV, можно довольствоваться движением на одном лишь электричестве, если имеется достаточный заряд батареи. Бесступенчатый вариатор позволяет выбрать режим Brake, при котором главенствует бензиновый мотор, с помощью которого можно притормаживать, если отпускать педаль газа. В этом положении селектора трансмиссии удобно двигаться на спуске. Кроме того, можно выбрать один из 3 режимов движения – Normal, Eco или Power. Если первые два по ощущениям мало чем отличаются друг от друга, то последний активно провоцирует на хулиганство. В этом режиме автомобиль готов зажечь не на шутку, имитируя космическую ракету. Педаль газа откликается мгновенно, и за этим следует нешуточный пинок под зад. «Приус» не оснащен тахометром, но хорошо чувствуется, как силовая установка стремительно набирает обороты с самых низов, сохраняя стабильную тягу продолжительное время. С такой линейной динамикой зеленый «японец» вполне оправдывает свою нестандартную космическую внешность – к полету готов!Нельзя сказать, что в «овощных» режимах «Приус» спит. При электрическом разгоне он напоминает троллейбус с мгновенным подхватом тяги, который вскоре хоть и угасает, зато ты уже далеко впереди всех. Так что жаловаться на отсутствие адекватной динамики при режимах Normal и Eco не придется – в городе он шустрит как в родной среде. И уж вряд ли можно посетовать на общий комфорт при вождении. Да, здесь жестковатая подвеска, острый руль с чутким откликом, и на больших скоростях приходится постоянно подруливать, чтобы удерживать траекторию, но в общем целом управлять «Приусом» - удовольствие. {{gallery_874}} В России новое поколение Toyota Prius представлено в единственной топовой комплектации с LED-светотехникой и комплексом безопасности TSS (Toyota Safety Sense), куда включены функция распознавания пешеходов, контроль и удержание полосы движения, активный круиз-контроль и автоматический дальний свет. Не стоит забывать, что долговечность гибридной силовой установки подкреплена 5-летней гарантией или 100 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее.В силу своей эксклюзивности Prius на российском рынке не имеет прямых конкурентов. С ценой в 2 112 000 рублей и подозрительным отношением большинства наших соотечественников ко всякого рода электро- и гибридомобилям, ждать аншлага продаж этой модели не приходится. А пока за 3 месяца в России раскуплено порядка 40 «Приусов». Так утверждает производитель.
2017-06-11
Автор: Степан Флягин
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