Тест-драйв Toyota Prius: японский бумеранг
Оно и понятно: «гибрид» для большинства россиян - до сих пор слово ругательное. Тем более и цена машины вполне может стать лишним поводом для ругательства – 2 112 000 рублей. На целых 100 тысяч дешевле обойдется самая упакованная модификация Camry Luxe, а это, на минуточку, – бизнес-класс. Почти на столько же дешевле Land Cruiser Prado в начальной комплектации Classic, а это, на секундочку – среднеразмерный полноприводный внедорожник. Но главным козырем «Приуса» остается экономичный расход, который по паспорту составляет 3 л/100 км. К тому же, «гибрид» глотает АИ-92. Правда, во время теста реальный расход топлива в смешанном цикле составил 4,7 л.
Глядя на новоиспеченный «гибрид», кажется, что японцы очень сильно старались подчеркнуть его самобытность, пытаясь изобразить нечто не вписывающееся в рамки обычного авто. В то же время, в футуристическом облике легко узнается старый добрый Prius. Особенно, если смотреть в профиль: короткий покатый капот, закругленная крыша, плавно переходящая в спойлер на высокой массивной корме.
Оригинальный футуристический стиль традиционно бушует и в интерьере. Под стать предшественнику электронная панель приборов сдвинута в центр торпедо, где пристроились под козырьком два 4,2-дюймовых экрана высокого разрешения с приличной графикой. Центральная консоль увенчана 7-дюймовым сенсорным дисплеем мультимедийного комплекса ToyotaTouch 2 с 3D-навигацией, Wi-Fi модулем, камерой заднего вида, а также аудиосистемой JBL Green Edge с 6-канальным усилителем и 10-ю динамиками. Вроде бы, все на своих местах, но к полностью сенсорному управлению придется привыкнуть.
Под блоком управления 2-зонным климат-контролем расположена вертикальная глянцевая панель с миниатюрным селектором переключения передач, которым можно управлять 2 пальцами. Центральный тоннель занимает изящная «раковина» с площадкой беспроводной зарядки для смартфонов, 2 подстаканниками, USB- и Aux-разъемами и 12-вольтной розеткой. Как и другие глянцевые вставки, она изготовлена из устойчивого к царапинам полированного пластика, и, в зависимости от общей расцветки салона, может быть белой или черной. Панели из аналогичного материала украшают и новый 3-спицевый руль.
В салоне легко себя почувствовать персонажем «Звездных войн». К тому же, здесь много места и все под рукой, так что лететь на нем будет комфортно до самых отдаленных галактик. Сидится удобно и спереди сзади, а коме того, в cравнении с предшественником у нового хэтчбека увеличился багажник: с 445 до 502 л.
|Toyota Prius Luxe 1.8 CVT
|1.8 л, 98 л.с
|вариатор
|0-100 - 10.6 с, 180 км/ч
|4540 x 1760 x 1470 мм
|передний
|АИ-95, 3.0 л на 100 км
|2 112 000 руб
|Все характеристики
В этом режиме автомобиль готов зажечь не на шутку, имитируя космическую ракету. Педаль газа откликается мгновенно, и за этим следует нешуточный пинок под зад. «Приус» не оснащен тахометром, но хорошо чувствуется, как силовая установка стремительно набирает обороты с самых низов, сохраняя стабильную тягу продолжительное время. С такой линейной динамикой зеленый «японец» вполне оправдывает свою нестандартную космическую внешность – к полету готов!
Нельзя сказать, что в «овощных» режимах «Приус» спит. При электрическом разгоне он напоминает троллейбус с мгновенным подхватом тяги, который вскоре хоть и угасает, зато ты уже далеко впереди всех. Так что жаловаться на отсутствие адекватной динамики при режимах Normal и Eco не придется – в городе он шустрит как в родной среде. И уж вряд ли можно посетовать на общий комфорт при вождении. Да, здесь жестковатая подвеска, острый руль с чутким откликом, и на больших скоростях приходится постоянно подруливать, чтобы удерживать траекторию, но в общем целом управлять «Приусом» - удовольствие.
В силу своей эксклюзивности Prius на российском рынке не имеет прямых конкурентов. С ценой в 2 112 000 рублей и подозрительным отношением большинства наших соотечественников ко всякого рода электро- и гибридомобилям, ждать аншлага продаж этой модели не приходится. А пока за 3 месяца в России раскуплено порядка 40 «Приусов». Так утверждает производитель.
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