Тест-драйв Volkswagen Amarok: роскошь или необходимость
Вконтакте
Facebook
Отношение к пикапам в России можно назвать противоречивым: вроде бы, «рабочая лошадка», а с другой стороны, настоящая роскошь. Задумка правильная и полезная, но для среднего сельского жителя - точно не по зубам.
Тем более если речь идет об обновленном Volkswagen Amarok, который благодаря высокой цене, богатству комплектаций и самой высокой грузподъемности несколько дистанцируется от одноклассников.
После обновления Amarok стал еще роскошнее за счет топовой комплектации Aventura с новым 3-литровым дизельным V6 мощностью 224 л.с. - тем самым, который с 2014 года устанавливается на Touareg, а также на Audi Q7, А7 и А6. Но такие навороченные «Амароки» приедут к нам только весной. Учитывая, что они будут стоить не ниже 3 600 000 рублей, ажиотаж на них вряд ли будет большой. Хотя оригиналы среди богатых фермеров и просто оригиналы у нас, безусловно, найдутся, и это притом, что пикапы на нашем рынке остаются, мягко говоря, не самым востребованным сегментом.
А пока российские поклонники модели довольствуются посвежевшим «Амароком» с эффектно перелицованной внешностью, полностью измененным интерьером и хорошо знакомыми дизельными 2-литровыми TDI мощностью 140 и 180 л.с. Напомним, что это первый рестайлинг пикапа, выпущенного в 2009 году. По-прежнему на мировом рынке модель представлена в 2 вариантах: с 2-местным исполнением салона «singlecab» и более популярная 5-местная версия с парой рядов сидений «doublecab». После ухода с российского рынка Ford Ranger показатель грузоподъемности Amarok в 1248 кг остается непревзойденным среди присутствующих у нас пикапов. Впрочем, мало для кого из российских покупателей этот параметр является основополагающим.
В подрихтованном экстерьере в глаза бросается новая решетка радиатора со сдвоенными хромированными перекладинами, обновленными биксеноновыми фарами и ходовыми огнями из светодиодов. Эффектный массивный бампер с широким воздухозаборником, горизонтальной планкой и узкими противотуманками придает «Амароку» агрессивный оскал.
На базе Amarokсоздан раллирейдовый болид Korama - в стилистике легендарного блокбастера «Безумный Макс». В нашем герое, с его панцирем в камуфляжном окрасе, совсем непросто найти знакомые черты немецкого пикапа. Но того требовала реклама, ибо Koramaсоздан для продвижения Amarok на родине фильма — в Австралии.
Сзади фейслифтинг ограничился обновленными габаритными фонарями и хромированными вставками на бампере. Обозначенная производителем, как «спортсмен с лицом интеллектуала», внешность вполне себя оправдывает. Пикап стал выглядеть более презентабельно, но вместе с тем нет сомнений, что самой лютой грязи он совсем не боится. Особым штрихом смотрятся эксклюзивные 20-дюймовые диски Talca, которыми был оснащен тестовый экземпляр. Именно эти колеса будут стандартными в версии Aventura.
Тестовая комплектация порадовала парой новых комфортабельных передних кресел ergoComfortс расширенной регулировкой. Места здесь и так предостаточно, а 14 параметров настройки таких сидений оказалась верхом гостеприимства. В таком утилитарном автомобиле чувствуешь себя кайзером. Передняя панель получила новую архитектуру, схожую с тем, что можно видеть у представителей легковой линейки марки. Показательная эргономика, свойственная моделям концерна, оформлена в современном минималистическом стиле с традиционными элементами фамильного консерватизма. Обращает на себя внимание 8-дюймовый дисплей мультимедийного комплекса с внушительными дефлекторами системы вентиляции по бокам, пришедшими на смену старым архаичным «кругляшам».
Широкая хромированная панель разделяет торпедо по горизонтали. Центральная консоль продолжается к низу климатическим блоком с традиционными для VW «крутилками», а в «подвале» притаился вместительный пенал. Между передними сидениями по-прежнему в наличии широкий тоннель, на котором расположен рычаг трансмиссии, 2 ряда дополнительных клавиш, прикуриватель, розетка, двойной подстаканник и старый добрый «ручник». Здесь же – объемный подлокотник с вместительным коробом внутри. Приятным сюрпризом выглядит новый мультируль, а также доработанная панель приборов с новым монохромным экраном.
В силу особенностей кузова задним пассажирам по-прежнему придется смириться с короткой подушкой дивана, вертикальной спинкой и ограниченным пространством в области коленей. Да и втроем здесь не особо усядешься, если пассажиры уж совсем не субтильной комплекции.
Полная ширина грузового отсека составляет нешуточные 1 620 мм, длина – 1 555 мм, глубина – 508 мм. При откинутом заднем борте длина кузова увеличивается до 2 100 мм. Таким образом, вместительность «Амарока» больше, чем у конкурентов, присутствующих на нашем рынке. При клиренсе 192 мм погрузочная высота грузового отсека составляет 780 мм. Таким образом, у автомобиля в этом плане самые выгодные позиции среди конкурентов.
В качестве крышки для кузова могут использоваться образцы различных конфигураций. На тестовом пикапе была установлена одна из самых удобных выдвижных конструкций - Roll-N-Lock с винилово-алюминиевым покрытием. Открывается и закрывается она портативным ключом за считанные секунды, при этом кузов может быть открыт полностью, либо зафиксированв положении в 1/4, 1/2, 3/4 от общей длины грузового отсека.
180-сильного дизельного битурбированного мотора хватило за глаза, чтобы не потеряться в «каменных джунглях», уверенно форсировать бездорожье среднерусской возвышенности и экономить деньги на загородных трассах. Аппетит немца составлял в среднем 8,5 литра за городом и 10,5 литра - в мегаполисе. Но ясно одно: куда бы не держал свой путь Amarok, он готов справиться почти со всеми комплексами самого неуверенного в себе водителя.
Этому способствует и адекватная работа 8-ступенчатого Tiptronic`а, и всепоглощающая энергоемкая подвеска, и адекватные настройки руля с классической гидравликой. «Автомату» совсем не характерна задумчивость; ходовая часть хоть и грубовата на остатках советского асфальта, зато крайне дружелюбна на сельской грунтовке. Плавность хода – почти что премиальная. Сомневаться в комфорте и информативности фирменных настроек руля не приходится. В довесок ко всему, здесь на удивление неплохая для пикапа шумоизоляция.
Ждать от 180-сильного «Амарока» выдающихся спортивных амбиций не стоит, но, если речь не идет о понтах и рекордах, в городских условиях имеющегося табуна вполне предостаточно. С 2 турбинами «немец» совсем не ленится, особенно на низких оборотах. Но чем выше стрелка тахометра, тем меньше энтузиазма. В любом случае ждать от 2-литрового пикапа реактивного ускорения не стоит, зато он способен подарить небывалый комфорт, а главное - уверенность в себе.
Тестовая версия оснащалась постоянным полным приводом с межосевым дифференциалом Torsen. На заснеженных склонах, в глубоких сугробах нам в помощь был ofroad-режим, который демпфировал газ, удерживая пониженную передачу и активируя ассистент помощи при спуске. К тому же, обновленный пикап по-прежнему оснащен жесткой блокировкой заднего моста - сомневаться в проходимых качествах «Амарока» не приходится.
Все перечисленные преимущества VW Amarok оценены с характерными для немцев рациональностью и щепетильностью. Диапазон цен за стандартную полноприводную 140-сильную комплектацию Trendline с 6-ступенчатой «механикой» стартует от 2 169 500 рублей. Топовая версия с 3–литровым 224-сильным агрегатом, которая пребудет к нам через несколько месяцев, - от 3 664 100 рублей. И это весьма крутые показатели.
Цены конкурентов говорят сами за себя: Toyota Hilux Duble Cub – от 1 976 000 до 2 473 000 рублей; Isuzu D-MAX – от 1 795 000 до 2 235 000 рублей; Mitsubishi L200 – от 1 629 000 до 2 269 900 рублей; Fiat Fullback – от 1 529 900 до 2 169 900 рублей. Так что, учитывая возможности и цену немецкого пикапа, его можно считать самым премиальным среди одноклассников на нашем рынке. И это вполне оправдано.
Купил амарок 55000 пробег в остальном он в максималке акп 180 + кожа , крышка , пороги, обшивка кузова, коврики, фар коп ., ..........и тд- сев в него я влюбился - решает все !!!!!!!-в салоне комфортно -привык мин за 15-ситуация на дороге прогнозируема заранее-благодаря высокой посадке.В кузове жить ...
ржунимагу...движка того амарока при внедорожной эксплуатации хватает только ежели давишь на тапку как сумасшедший...таперича подогнали на автомате, мабуть и получше будет...по цене они одинаковы с хаем, вот только доедет ли то колеса до Парижу- фиг его знает...ИМХО - не доедет, особливо, ежели туда "свиней" ...
Мне очень понравилась машина по рекламе.Но увы после покупки через 2 месяца оказалось машина не дороботонной, не докомплектовоной.Реклама несоотвествует его состоянии.На сегодняшний день машина стоит в гараже 3-ие сутки по причине стеклоочистителей В г.Сочи нет не одной диллерской компании. Жители: г ...
Тест-драйв Volkswagen Amarok: роскошь или необходимость
Тем более если речь идет об обновленном Volkswagen Amarok, который благодаря высокой цене, богатству комплектаций и самой высокой грузподъемности несколько дистанцируется от одноклассников. После обновления Amarok стал еще роскошнее за счет топовой комплектации Aventura с новым 3-литровым дизельным V6 мощностью 224 л.с. - тем самым, который с 2014 года устанавливается на Touareg, а также на Audi Q7, А7 и А6. Но такие навороченные «Амароки» приедут к нам только весной. Учитывая, что они будут стоить не ниже 3 600 000 рублей, ажиотаж на них вряд ли будет большой. Хотя оригиналы среди богатых фермеров и просто оригиналы у нас, безусловно, найдутся, и это притом, что пикапы на нашем рынке остаются, мягко говоря, не самым востребованным сегментом. А пока российские поклонники модели довольствуются посвежевшим «Амароком» с эффектно перелицованной внешностью, полностью измененным интерьером и хорошо знакомыми дизельными 2-литровыми TDI мощностью 140 и 180 л.с. Напомним, что это первый рестайлинг пикапа, выпущенного в 2009 году. По-прежнему на мировом рынке модель представлена в 2 вариантах: с 2-местным исполнением салона «singlecab» и более популярная 5-местная версия с парой рядов сидений «doublecab». После ухода с российского рынка Ford Ranger показатель грузоподъемности Amarok в 1248 кг остается непревзойденным среди присутствующих у нас пикапов. Впрочем, мало для кого из российских покупателей этот параметр является основополагающим. {{gallery_715}} В подрихтованном экстерьере в глаза бросается новая решетка радиатора со сдвоенными хромированными перекладинами, обновленными биксеноновыми фарами и ходовыми огнями из светодиодов. Эффектный массивный бампер с широким воздухозаборником, горизонтальной планкой и узкими противотуманками придает «Амароку» агрессивный оскал. {{photo_text_16}} Сзади фейслифтинг ограничился обновленными габаритными фонарями и хромированными вставками на бампере. Обозначенная производителем, как «спортсмен с лицом интеллектуала», внешность вполне себя оправдывает. Пикап стал выглядеть более презентабельно, но вместе с тем нет сомнений, что самой лютой грязи он совсем не боится. Особым штрихом смотрятся эксклюзивные 20-дюймовые диски Talca, которыми был оснащен тестовый экземпляр. Именно эти колеса будут стандартными в версии Aventura. Тестовая комплектация порадовала парой новых комфортабельных передних кресел ergoComfortс расширенной регулировкой. Места здесь и так предостаточно, а 14 параметров настройки таких сидений оказалась верхом гостеприимства. В таком утилитарном автомобиле чувствуешь себя кайзером. Передняя панель получила новую архитектуру, схожую с тем, что можно видеть у представителей легковой линейки марки. Показательная эргономика, свойственная моделям концерна, оформлена в современном минималистическом стиле с традиционными элементами фамильного консерватизма. Обращает на себя внимание 8-дюймовый дисплей мультимедийного комплекса с внушительными дефлекторами системы вентиляции по бокам, пришедшими на смену старым архаичным «кругляшам». Широкая хромированная панель разделяет торпедо по горизонтали. Центральная консоль продолжается к низу климатическим блоком с традиционными для VW «крутилками», а в «подвале» притаился вместительный пенал. Между передними сидениями по-прежнему в наличии широкий тоннель, на котором расположен рычаг трансмиссии, 2 ряда дополнительных клавиш, прикуриватель, розетка, двойной подстаканник и старый добрый «ручник». Здесь же – объемный подлокотник с вместительным коробом внутри. Приятным сюрпризом выглядит новый мультируль, а также доработанная панель приборов с новым монохромным экраном. {{gallery_713}} В силу особенностей кузова задним пассажирам по-прежнему придется смириться с короткой подушкой дивана, вертикальной спинкой и ограниченным пространством в области коленей. Да и втроем здесь не особо усядешься, если пассажиры уж совсем не субтильной комплекции. Полная ширина грузового отсека составляет нешуточные 1 620 мм, длина – 1 555 мм, глубина – 508 мм. При откинутом заднем борте длина кузова увеличивается до 2 100 мм. Таким образом, вместительность «Амарока» больше, чем у конкурентов, присутствующих на нашем рынке. При клиренсе 192 мм погрузочная высота грузового отсека составляет 780 мм. Таким образом, у автомобиля в этом плане самые выгодные позиции среди конкурентов. В качестве крышки для кузова могут использоваться образцы различных конфигураций. На тестовом пикапе была установлена одна из самых удобных выдвижных конструкций - Roll-N-Lock с винилово-алюминиевым покрытием. Открывается и закрывается она портативным ключом за считанные секунды, при этом кузов может быть открыт полностью, либо зафиксированв положении в 1/4, 1/2, 3/4 от общей длины грузового отсека.{{gallery_714}} 180-сильного дизельного битурбированного мотора хватило за глаза, чтобы не потеряться в «каменных джунглях», уверенно форсировать бездорожье среднерусской возвышенности и экономить деньги на загородных трассах. Аппетит немца составлял в среднем 8,5 литра за городом и 10,5 литра - в мегаполисе. Но ясно одно: куда бы не держал свой путь Amarok, он готов справиться почти со всеми комплексами самого неуверенного в себе водителя. {{material_114592}} Этому способствует и адекватная работа 8-ступенчатого Tiptronic`а, и всепоглощающая энергоемкая подвеска, и адекватные настройки руля с классической гидравликой. «Автомату» совсем не характерна задумчивость; ходовая часть хоть и грубовата на остатках советского асфальта, зато крайне дружелюбна на сельской грунтовке. Плавность хода – почти что премиальная. Сомневаться в комфорте и информативности фирменных настроек руля не приходится. В довесок ко всему, здесь на удивление неплохая для пикапа шумоизоляция. Ждать от 180-сильного «Амарока» выдающихся спортивных амбиций не стоит, но, если речь не идет о понтах и рекордах, в городских условиях имеющегося табуна вполне предостаточно. С 2 турбинами «немец» совсем не ленится, особенно на низких оборотах. Но чем выше стрелка тахометра, тем меньше энтузиазма. В любом случае ждать от 2-литрового пикапа реактивного ускорения не стоит, зато он способен подарить небывалый комфорт, а главное - уверенность в себе. Тестовая версия оснащалась постоянным полным приводом с межосевым дифференциалом Torsen. На заснеженных склонах, в глубоких сугробах нам в помощь был ofroad-режим, который демпфировал газ, удерживая пониженную передачу и активируя ассистент помощи при спуске. К тому же, обновленный пикап по-прежнему оснащен жесткой блокировкой заднего моста - сомневаться в проходимых качествах «Амарока» не приходится. Все перечисленные преимущества VW Amarok оценены с характерными для немцев рациональностью и щепетильностью. Диапазон цен за стандартную полноприводную 140-сильную комплектацию Trendline с 6-ступенчатой «механикой» стартует от 2 169 500 рублей. Топовая версия с 3–литровым 224-сильным агрегатом, которая пребудет к нам через несколько месяцев, - от 3 664 100 рублей. И это весьма крутые показатели. {{gallery_716}} Цены конкурентов говорят сами за себя: Toyota Hilux Duble Cub – от 1 976 000 до 2 473 000 рублей; Isuzu D-MAX – от 1 795 000 до 2 235 000 рублей; Mitsubishi L200 – от 1 629 000 до 2 269 900 рублей; Fiat Fullback – от 1 529 900 до 2 169 900 рублей. Так что, учитывая возможности и цену немецкого пикапа, его можно считать самым премиальным среди одноклассников на нашем рынке. И это вполне оправдано.
В избранное