193
18 апреля 2017, 10:46
Тест-драйв Volkswagen Tiguan: в расцвете сил
У Volkswagen есть шанс отстоять титул «народного автомобиля» в одном из самых востребованных сегментов компактных кроссоверов, где в нынешних непростых условиях рынка гремит жесточайшая битва за покупателя.
По результатам 2 первых месяцев текущего года в «десятке» самых популярных SUV в России только 3 модели демонстрировали положительную динамику продаж. Лучше всех дела шли у Tiguan, который увеличил свой показатель по сравнению с прошлым годом более чем на 140%.
Volkswagen Tiguan
Выпускается с 2008 г.
Новый от 1 329 000 до 1 954 900 Р
В конце января на российском рынке своего первого покупателя нашел Tiguan II поколения, который с ноября прошлого года производится на заводе Volkswagen Group Rus в Калуге. Уже в марте рост продаж «Тигуанов» обеих генераций увеличился втрое – 2018 экземпляров против 718 в первом месяце весны прошлого года. Что дальше?..
Напомним, что в основе предыдущего кроссовера использована платформа под индексом PQ35, которая послужила фундаментом огромному количеству знаковых моделей немецкого автогиганта. В свою очередь, свежеиспеченный Tiguan позаимствовал новую модульную масштабируемую «тележку» MQB, которая лежит в основе VW Golf VII, Passat VIII, Skoda Superb III, Octavia III, Audi A3 III и пр.
|Volkswagen Tiguan Highline 2.0 AМТ 4x4
|2 л, 180 л.с
|Роботизированная 7
|0-100 - 7.7 с, 208 км/ч
|4486 x 1839 x 1673 мм
|полный
|АИ-95, 8.0 л на 100 км
|2 069 000 руб
|Все характеристики
Оформляя интерьер, дизайнеры также пошли по пути фамильного консерватизма, при этом салон разительно отличается от предшественника. Теперь вместо округлых граней и строгой симметрии в дизайне преобладают острые углы и скошенные линии. Здесьболее солидный и удобный мультируль, внушительная интерактивная панель приборов с диагональю 12,3 дюйма, 8-дюймовый монитор мультимедийного комплекса, суженные продолговатые ассиметричные дефлекторы обдува вместо старых банальных кругляшей, широкий центральный тоннель с селектором DSG и «шайбой» системы 4Motion Active Control для переключения режимов полноприводной трансмиссии. Пожалуй, единственная деталь, которая здесь напоминает предшественника, это блок управления климат-контролем с 3 круглыми переключателями, но и он исполнен в новых чертах и выглядит более эффектно. Автомобиль не на шутку возмужал, и по стилю оформления его декорации стали ближе к Touareg и моделям Audi.
Опционально модель оснащается новыми сиденьями ergoActive с функцией памяти, массажером и 14 регулировками. Но один из самых главных козырей, который доступен во всех версиях, – большое пространство салона: как спереди, так и сзади. В этом отношении новая модель значительно выигрывает у предшественника. Особенно это ощущается на втором ряду, где установлен широкий просторный диван с удобным профилем. Здесь легко найти место для ног, и достаточно пространства над головой. Задние сидения по-прежнему можно двигать продольно, а наклон спинки регулируется в соотношении 40:60.
Haldex — муфта с электронным управлением. Установлена перед задним межколесным дифференциалом и перебрасывает тягу на задние колеса, когда в этом есть необходимость. Принцип действия: на ведущие диски приходит крутящий момент от двигателя, а ведомые связаны с приводами задней оси. Гидроприводы сжимают пакет дисков, — чем крепче они сцепляются, тем больше тяги может быть переброшено назад при проскальзывании передних колес.
Тестовый Tiguan был вооружен полным приводом 4Motion с муфтой Haldex и 2-литровой 180-сильной бензиновой «турбочетверкой» TSI. В качестве трансмиссии использовался 7-ступенчатый «робот» DSG. Кроме функции выбора различных режимов езды с помощью кнопки Mode, кроссовер оснащался системой 4Motion Active Control, позволявшей поэкспериментировать с настройками полноприводной трансмиссии - Onroad, Snow, Offroad и Offroad Individual.
В то же время никто не отменял «спортивного» режима DSG, при котором реакция педали «газа» становились ощутимо острее, а «робот» настойчиво удерживал пониженные передачи, не опуская обороты ниже отметки 3700 об/мин. Скорее всего, даже самые горячие натуры будут в восторге от горячего нрава «немца».
Коробка работает молниеносно, а 180 лошадей, которым активно помогает турбина, с диким остервенением рвутся вперед, в результате чего взрывная динамика, ну никак не укладывается в концепцию семейного городского SUV. «Тигуан» демонстрирует прямо-таки мексиканский темперамент, выдавая импульсивный и бескомпромиссный разгон. При этом не покидает ощущение неиссякаемого запаса тяги под педалью газа. На спортивные амбиции активно провоцируют и великолепная управляемость, и острый литой руль, и жесткая подвеска. На скоростных дугах кроссовер до последнего удерживается от кренов, проявляя повадки заряженного хэтчбека, и четко «выписывает» заданную траекторию. Этот «семьянин» способен на самые азартные авантюры.
Автомобиль подорожал визуально и оставил ощущение героя в самом расцвете сил и возможностей. Базовая комплектация дороже аналогичной версии предшественника на гигантские 280 000 рублей. Стоит оно того или нет, в конечном итоге проголосует покупатель. Но, скорее всего, свежеиспеченный кроссовер станет желанной добычей матерых поклонников модели, которые поставят себе целью перескочить на нее со старых экземпляров.
Базовая комплектация Trendline, оснащенная бензиновой 125-сильной «четверкой» и механической трансмиссией, обойдется в 1 459 000 рублей. 150-сильный вариант на «механике», но с полным приводом, доступен за 1 659 000 рублей. Тестовая версия 4х4 с турбомотором мощностью 180 л.с. стартует от 1 909 000 рублей. Дизельный «Тигуан» (4х4, 150 л.с.) предлагается минимум за 1 859 000 рублей а топовый 220-сильный полноприводный вариант обойдется в 2 139 000 рублей.
Базовая цена VW Tiguan уступает Toyota RAV4, который стоит 1 493 000 рублей за 146-сильную моноприводную версию на «механике». Еще один соперник с более высоким ценником за стандартную моноприводную версию – Hyundai Tucson, оцененный в 1 505 900 рублей. При этом «кореец» оснащен «автоматом». Базовый Subaru Forester 4х4 обойдется еще дороже – 1 699 000 рублей (МТ, 150 л.с.). Остальные игроки популярного сегмента в базовых версиях обойдутся дешевле нового немецкого кроссовера.
Плюсы и минусы
|Хорошая родословная
|Дороже подавляющего большинства конкурентов
|Просторный интерьер
|Классический SUV, не боец на бездорожье
Не согласны с нашими выводами? Напишите свое мнение
Читайте по теме
ТОП-5 автомобилей для студентов
05.04.2017, 08:11
Февральский срез Volkswagen: от д-ра Мюнха до индийской «Фабии»
07.02.2017, 08:16
Четырнадцать лет назад начали выпускать Volkswagen Touran
13.12.2016, 10:07
Volkswagen в июле 1970-х: уход «Жука» и рождение «Хорька»
01.07.2016, 09:50
Вспоминаем VW Transporter, который переехал из Вольфсбурга в Ганновер
08.03.2016, 08:57
Как Volkswagen жил в январские месяцы 1960-х
15.01.2016, 12:12
Читайте по теме
ТОП-5 автомобилей для студентов
05.04.2017, 08:11
Февральский срез Volkswagen: от д-ра Мюнха до индийской «Фабии»
07.02.2017, 08:16
Четырнадцать лет назад начали выпускать Volkswagen Touran
13.12.2016, 10:07
Volkswagen в июле 1970-х: уход «Жука» и рождение «Хорька»
01.07.2016, 09:50
Вспоминаем VW Transporter, который переехал из Вольфсбурга в Ганновер
08.03.2016, 08:57
Как Volkswagen жил в январские месяцы 1960-х
15.01.2016, 12:12
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
На дизель устанавливай автономный стояночный отопитель, дизели не греются, а электрический подогреватель воздуха слабый. Я за 10-15 минут до пуска двигателя дистанционно включаю отопитель и когда сажусь в машину она полностью прогревается через 10 минут до 80 градусов при -20 на улице.
Хрень а не мотор 1.4 150 л.с битурбо , с ресурсом в 100 тыс км, и полным набором болячек , не ужели нельзя поставить нормальный мотор, или к нам поставляют только всякую ......
"специалистов по сборке немецких и шведских автомобилей" - и какую же из упомянутых в статье моделей автор считает шведской? А вообще текст напоминает рекламу.
Интересные разделы
АвтоМосква Volkswagen Автомудрость Volkswagen АвтоПитер Volkswagen Дизайн и тюнинг Volkswagen Новинки и концепт кары Volkswagen Новости и акции автосалонов Volkswagen Автосалоны и дилеры марки Volkswagen Аренда и прокат авто марки Volkswagen Автоклубы и форумы автозавчастей марки Volkswagen Автосервисы и магазины автозапчастей марки Volkswagen
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное