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25 апреля 2017, 22:38
Тест-драйв Volvo V90 Cross Country: больше жизни!
Вот уже 20 лет Volvo декларирует преимущества «кросс кантри». Стратегия сравнительно успешная – обеспечила компании огромный приток потребителей. Один XC70 чего стоит! Вернее, стоил… С его уходом ниша вседорожных универсалов в гамме компании оказалась вакантной. Правда, к счастью, ненадолго.
Всего несколько дней назад в российских шоу-румах появился наследник знаменитого «Икс Си семидесятого» - V90 Cross Country. Более современный, продвинутый, статусный, если хотите. «Чем он лучше меня»? – по-рекламному восклицает XC70. Ответ известен: «Моложе»!
Осенью 1997 года во Франкфурте Volvo показала полноприводный универсал V70 XC, который по сравнению с «исходной» моделью получил «внедорожный» обвес по периметру кузова, увеличенный клиренс и доработанную подвеску. В 2000-м автомобиль пережил обновление: преобразился внешне и в техническом плане. А в 2003-м он был переименован в «XC70» – тогда же «внедорожный вагон» подвергся второй модернизации, отразившейся на дизайне и силовой гамме
Автопроизводитель адресует новичка «всем желающим заново открыть для себя тягу к приключениям». Тем, кого, говоря языком Джером К. Джерома, «нерушимое счастье у домашнего очага пресыщает и утомляет». Специально под V90 Cross Country шведы даже придумали кампанию «Навстречу жизни», в которой ссылаются на идеи философа Алана Уотса. Еще в 50- годах XX века британский мыслитель обратил внимание на то, что, стремясь к высотам, человек рискует упустить смысл жизни. Дескать, необходимо пересмотреть свои приоритеты и жить, наслаждаясь каждым мгновением, каждым новым поворотом в жизни. Не о том ли самом пел в к/ф «Берегитесь женщин» Юрий Антонов?...
Как и XC70, наш сегодняшний герой наделен полным комплектом возможностей, аргументы которых вне асфальта не нуждаются в оспаривании. Техническую сторону вопроса здесь закрывают система полного привода с муфтой Haldex (BorgWarner) V генерации; перенастроенное, по сравнению с «гражданской» версией V90, шасси да приличный 210-миллиметровый клиренс, который не доступен на машинах конкурентов. За «зону комфорта» отвечают отлично «скроенный» салон, панорамная крыша, объемный 1526-литровый багажник да роскошная мультимедийка с массой функций, полезных в дальней дороге.
Благо, что кузов универсала эффективно изолирован от внешних шумов. Еще бы шины на тот внеасфальтовый маршрут выдали соответствующие, было бы совсем в тему. Но огромные и стильные Pirelli в параметрах 245/45 R20 на гравийке и щебенке вели себя совсем иным образом, нежели на «гладко выбритом» асфальте. Автомобиль массивный (1,8 тонны без седоков с сумками), шины тяжелые, подрессоренные массы меньше, и резина почти не демпфировала – рельеф полотна тут же передавался в салон в виде характерных ударов. На одной из остановок попросили коллег поменяться машинами, взяли ту, что была «обута» в более легкие и с большим профилем «19-е» колеса. Казалось бы, всего одним типоразмером ниже, но результат как после боя на ринге: на более «мелкой» резине V90 Cross Country прекрасно справлялся со всеми каменистыми неровностями, практически ничем не досаждая седоков.
На больших колесах шведский универсал смотрится солидно. Почти как классический SUV. Разве что высота кузова, скажем так, легковая. Зато в длину автомобиль удался (4939 мм) - это на 3 мм превышает показатель V90. Прибавка достигнута за счет более «выпуклого» переднего бампера. Но выдающаяся далеко вперед «борода» отнюдь не обуза. В ходе горного теста нам приходилось преодолевать не одну яму/канаву, и «СС», вопреки нашим опасениям, вполне «удобоваримо» справлялся с преградами, не цепляясь бампером за брустверы.
Система полного привода V90 Cross Country построена на основе многодисковой муфты, которая в стандартных условиях поставляет тягу на передние колеса, а при необходимости до половины момента перебрасывает на заднюю ось. Штурмуя один из очередных горных хребтов, мы долго «тянули» под небеса, расшвыривая крупными колесами скатившиеся на дорогу камни. Обычного режима настроек вполне хватало, чтобы и тяга была приличная, и динамика. Переход на «внедорожный» режим поднял обороты двигателя, и задемпфировал педаль акселератора – особой нужды в таком передвижении не увидели, просто опытным путем ощутили существенное различие настроек трансмиссии.
V90 Cross Country, подобно троице других Volvo, базируется на известной платформе SPA. В ее конструкции главную скрипку играют 2-рычажная передняя и многорычажная задняя подвески (с поперечной рессорой). Опционально, как в нашем случае, универсал может быть оснащен пневмоподвеской сзади, а ей за доплату положены адаптивные амортизаторы. В «штате» автомобиля электрогидравлический усилитель руля, дисковые тормоза на всех колесах и масса электронных «примочек».
|Volvo V90 Cross Country Pro 2.0 AT 4x4
|2 л, 320 л.с
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|0-100 - 6.3 с, 240 км/ч
|4939 x 1879 x 1543 мм
|полный
|АИ-95, 7.7 л на 100 км
|3 831 000 руб
|Все характеристики
Переключения здесь уже с еле заметными толчками, правда, не криминальными. Езда становится азартнее, на уровне немецких аналогов Audi A6 allroad и Mercedes-Benz E-Class All-Terrain. Даже после 100 км/ч усердное желание мотора «дать жару» не затухает, всегда есть уверенность в запасе тяги при экстренном обгоне. Наконец, в селекторе Drive Modes присутствует Off-Road режим, которым обделили простую модификацию V90, но о нем мы уже упомянули.
Со старшим 320-сильным бензиновым мотором T6 - самый динамичный среди всех модификаций V90 Cross Country: до «сотни» разгоняется за 6,3 секунды, максималка - 240 км/ч. Часто ли в обыденной жизни полноприводный универсал будет пользоваться этим скоростным потенциалом? Не знаю – не знаю, но вероятность динамичного передвижения в него заложена. И та устойчивость, которую при этом демонстрирует автомобиль, радует.
Интеллектуал Pilot Assist доступен уже в базовой комплектации. При необходимости система автоматически замедлит поступь автомобиля, сохранит дистанцию до впереди идущего ТС и будет, если надо, подруливать, не позволяя выбиться за пределы полосы движения. Но еще большими умничками я бы назвал шведских конструкторов, которые, в отличие от громогласных конкурентов, нашли в себе мужество признать: Pilot Assist – еще не полноценный автопилот, а лишь помощник, готовый в любой момент подсобить водителю. Дело, видите ли, в том, что автомобиль увереннее себя чувствует, когда ваши руки лежат на рулевом колесе, а не, скажем, на коленях. Как только Pilot Assist почувствует, что их на руле нет, он честно «выходит из игры».
Графическая панель приборов способна «гореть» четырьмя (на выбор) цветами. Центральный дисплей также предлагается в альтернативном светооформлении. Руль, понятное дело, с приставкой «мульти» - выполнен элегантно и функционально. Вертикальный дисплей по центру консоли «читается» просто и понятно. Желаете повеселить себя и задних седоков? Ткните пальцем в дисплей, и складывающиеся подголовники пропишут коллегам легкого «леща». Чтобы остудить головы в прямом и переносном смысле, ребята могут самостоятельно настроить свой локальный климат. Для этих же целей предусмотрены шторки в боковых окнах. Правда, в отличие от задней «портьеры», поднимаются и опускаются вручную.
Всем, кто по-прежнему, в силу привычки, не готов ассоциировать Volvo и «премиум», рекомендую поступиться своим «Я», заглянуть на грядущих майских праздниках к ближайшему дилеру и уделить чуточку внимания V90 Cross Country. Вы убедитесь сами: здесь пахнет жизнью. Настоящей. Сиюминутной. Не скованной стенами душного офиса. Ибо прав Шопенгауэр: «Никто не жил в прошлом, никому не придется жить в будущем; настоящее и есть форма жизни».
Модификации, цены
Volvo V90 Cross Country T6 AWD (320 л.с.) - 3 678 000 рублей
Volvo V90 Cross Country T5 AWD (249 л.с.) – 3 064 000 рублей
Volvo V90 Cross Country D5 AWD (235 л.с.) – 3 438 000 рублей
Volvo V90 Cross Country D4 AWD (190 л.с.) – 3 306 000 рублей
Прямые конкуренты
Плюсы и минусы
|Модный сегмент, эстетичный экстерьер
|Дорогая стоимость, свойственная премиуму
|Вседорожный обвес, высокий клиренс, сзади пневмоподвеска
|На тестовом авто - шоссейные шины
|Роскошный интерьер, качественные материалы отделки
|Вручную убирающиеся шторки боковых окон
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добрый день.потскажите что может быть.машина заводится отлично но при температуре 80г глохнет и пока не остынет не заводится.зарание спасибо
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