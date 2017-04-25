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25 апреля 2017, 22:38

Тест-драйв Volvo V90 Cross Country: больше жизни!

Вот уже 20 лет Volvo декларирует преимущества «кросс кантри». Стратегия сравнительно успешная – обеспечила компании огромный приток потребителей. Один XC70 чего стоит! Вернее, стоил… С его уходом ниша вседорожных универсалов в гамме компании оказалась вакантной. Правда, к счастью, ненадолго.
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Тест-драйв Volvo V90 Cross Country: больше жизни! Volvo V90 Cross Country
Всего несколько дней назад в российских шоу-румах появился наследник знаменитого «Икс Си семидесятого» - V90 Cross Country. Более современный, продвинутый, статусный, если хотите. «Чем он лучше меня»? – по-рекламному восклицает XC70. Ответ известен: «Моложе»!
Осенью 1997 года во Франкфурте Volvo показала полноприводный универсал V70 XC, который по сравнению с «исходной» моделью получил «внедорожный» обвес по периметру кузова, увеличенный клиренс и доработанную подвеску. В 2000-м автомобиль пережил обновление: преобразился внешне и в техническом плане. А в 2003-м он был переименован в «XC70» – тогда же «внедорожный вагон» подвергся второй модернизации, отразившейся на дизайне и силовой гамме

Автопроизводитель адресует новичка «всем желающим заново открыть для себя тягу к приключениям». Тем, кого, говоря языком Джером К. Джерома, «нерушимое счастье у домашнего очага пресыщает и утомляет». Специально под V90 Cross Country шведы даже придумали кампанию «Навстречу жизни», в которой ссылаются на идеи философа Алана Уотса. Еще в 50- годах XX века британский мыслитель обратил внимание на то, что, стремясь к высотам, человек рискует упустить смысл жизни. Дескать, необходимо пересмотреть свои приоритеты и жить, наслаждаясь каждым мгновением, каждым новым поворотом в жизни. Не о том ли самом пел в к/ф «Берегитесь женщин» Юрий Антонов?...
 
Как и XC70, наш сегодняшний герой наделен полным комплектом возможностей, аргументы которых вне асфальта не нуждаются в оспаривании. Техническую сторону вопроса здесь закрывают система полного привода с муфтой Haldex (BorgWarner) V генерации; перенастроенное, по сравнению с «гражданской» версией V90, шасси да приличный 210-миллиметровый клиренс, который не доступен на машинах конкурентов. За «зону комфорта» отвечают отлично «скроенный» салон, панорамная крыша, объемный 1526-литровый багажник да роскошная мультимедийка с массой функций, полезных в дальней дороге.
 
 
6
фото
  
В заоблачных высях гостеприимной Северной Осетии, куда вереница тестовых V90 Cross Country забралась по каменисто-грунтовым дорогам, прием FM-волн закончился быстро, и нам пришлось переходить на музыку, записанную на флэш-носитель. Аудиосистема Bowers&Wilkins с раскинутыми по салону 19-ю динамиками и 250-миллиметровым сабвуфером в очередной раз показала, что в своей области у нее немного конкурентов. Звучание – близкое к идеальному, твое дело самое что не есть простое: следить за чередой живописных горных поворотов и растворяться в потоке музыки.
Благо, что кузов универсала эффективно изолирован от внешних шумов. Еще бы шины на тот внеасфальтовый маршрут выдали соответствующие, было бы совсем в тему. Но огромные и стильные Pirelli в параметрах 245/45 R20 на гравийке и щебенке вели себя совсем иным образом, нежели на «гладко выбритом» асфальте. Автомобиль массивный (1,8 тонны без седоков с сумками), шины тяжелые, подрессоренные массы меньше, и резина почти не демпфировала – рельеф полотна тут же передавался в салон в виде характерных ударов. На одной из остановок попросили коллег поменяться машинами, взяли ту, что была «обута» в более легкие и с большим профилем «19-е» колеса. Казалось бы, всего одним типоразмером ниже, но результат как после боя на ринге: на более «мелкой» резине V90 Cross Country прекрасно справлялся со всеми каменистыми неровностями, практически ничем не досаждая седоков.
 
На больших колесах шведский универсал смотрится солидно. Почти как классический SUV. Разве что высота кузова, скажем так, легковая. Зато в длину автомобиль удался (4939 мм) - это на 3 мм превышает показатель V90. Прибавка достигнута за счет более «выпуклого» переднего бампера. Но выдающаяся далеко вперед «борода» отнюдь не обуза. В ходе горного теста нам приходилось преодолевать не одну яму/канаву, и «СС», вопреки нашим опасениям, вполне «удобоваримо» справлялся с преградами, не цепляясь бампером за брустверы.  
 
 
6
фото
  
V90 Cross Country лишен того обилия защитных накладок, которые украшали кузов XC70. Но они, естественно, есть и у новичка, просто не так сильно выделяются, как на предшественнике. Возможно, тем самым автопроизводитель хотел показать уже упомянутую статусность V90 Cross Country, мол, на таком авто что в горы отправляться, что к бизнес-центру в центре мегаполиса подкатывать: и так, и так – в тему. К тому же, по опыту продаж SUV разных марок известно: от 70 до 90% свободного времени подобные автомобили проводят именно в пределах городских кварталов.
 
Система полного привода V90 Cross Country построена на основе многодисковой муфты, которая в стандартных условиях поставляет тягу на передние колеса, а при необходимости до половины момента перебрасывает на заднюю ось. Штурмуя один из очередных горных хребтов, мы долго «тянули» под небеса, расшвыривая крупными колесами скатившиеся на дорогу камни. Обычного режима настроек вполне хватало, чтобы и тяга была приличная, и динамика. Переход на «внедорожный» режим поднял обороты двигателя, и задемпфировал педаль акселератора – особой нужды в таком передвижении не увидели, просто опытным путем ощутили существенное различие настроек трансмиссии.
 
V90 Cross Country, подобно троице других Volvo, базируется на известной платформе SPA. В ее конструкции главную скрипку играют 2-рычажная передняя и многорычажная задняя подвески (с поперечной рессорой). Опционально, как в нашем случае, универсал может быть оснащен пневмоподвеской сзади, а ей за доплату положены адаптивные амортизаторы. В «штате» автомобиля электрогидравлический усилитель руля, дисковые тормоза на всех колесах и масса электронных «примочек».
 
 
6
фото
  
Управлять всем этим «боевым арсеналом» легко и, что называется, в радость – главное, правильно выбрать актуальный режим. К примеру, Eco откровенно скучен, во всяком случае для россиян, посему о нем ни слова. Comfort делает реакции на педалирование мягкими, но вполне адекватными на тяговые обороты. 8АКПП Aisin-Warner отрабатывает переход «наверх» эластично и оперативно, та же история и по нисходящей. Режим Dynamic чуть «злее»: передачи, как правило, на ступень ниже, обороты движка выше.
Volvo V90 Cross Country Pro 2.0 AT 4x4
2 л, 320 л.с
Автоматическая, 8-ступенчатая
0-100 - 6.3 с, 240 км/ч
4939 x 1879 x 1543 мм
полный
АИ-95, 7.7 л на 100 км
3 831 000 руб
Все характеристики

Переключения здесь уже с еле заметными толчками, правда, не криминальными. Езда становится азартнее, на уровне немецких аналогов Audi A6 allroad и Mercedes-Benz E-Class All-Terrain. Даже после 100 км/ч усердное желание мотора «дать жару» не затухает, всегда есть уверенность в запасе тяги при экстренном обгоне. Наконец, в селекторе Drive Modes присутствует Off-Road режим, которым обделили простую модификацию V90, но о нем мы уже упомянули.
 
Со старшим 320-сильным бензиновым мотором T6 - самый динамичный среди всех модификаций V90 Cross Country: до «сотни» разгоняется за 6,3 секунды, максималка - 240 км/ч. Часто ли в обыденной жизни полноприводный универсал будет пользоваться этим скоростным потенциалом? Не знаю – не знаю, но вероятность динамичного передвижения в него заложена. И та устойчивость, которую при этом демонстрирует автомобиль, радует.
 
Интеллектуал  Pilot Assist доступен уже в базовой комплектации. При необходимости система автоматически замедлит поступь автомобиля, сохранит дистанцию до впереди идущего ТС и будет, если надо, подруливать, не позволяя выбиться за пределы полосы движения. Но еще большими умничками я бы назвал шведских конструкторов, которые, в отличие от громогласных конкурентов, нашли в себе мужество признать: Pilot Assist – еще не полноценный автопилот, а лишь помощник, готовый в любой момент подсобить водителю. Дело, видите ли, в том, что автомобиль увереннее себя чувствует, когда ваши руки лежат на рулевом колесе, а не, скажем, на коленях. Как только Pilot Assist почувствует, что их на руле нет, он честно «выходит из игры».
 
 
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Зная это, не стоит щекотать нервы ни «пилоту», ни тем более себе, любимому. Ведь, признаться, в таком уюте, который дарит интерьер V90 Cross Country, стрессы совсем ни к чему. Общая концепция салона, как заметят владельцы XC90, перекочевала именно из флагманского внедорожника. С тем лишь, пожалуй, нюансом, что в «кросс кантри» ключевые элементы отделки смотрятся уместнее и гармоничнее. Качество исполнения – высшее, сборка панелей – безукоризненная, материалы – исключительно натуральные. Привыкаешь к таким «хоромам» быстро, расставание дается трудно…
 
Графическая панель приборов способна «гореть» четырьмя (на выбор) цветами. Центральный дисплей также предлагается в альтернативном светооформлении. Руль, понятное дело, с приставкой «мульти» - выполнен элегантно и функционально. Вертикальный дисплей по центру консоли «читается» просто и понятно. Желаете повеселить себя и задних седоков? Ткните пальцем в дисплей, и складывающиеся подголовники пропишут коллегам легкого «леща». Чтобы остудить головы в прямом и переносном смысле, ребята могут самостоятельно настроить свой локальный климат. Для этих же целей предусмотрены шторки в боковых окнах. Правда, в отличие от задней «портьеры», поднимаются и опускаются вручную.
 
Всем, кто по-прежнему, в силу привычки, не готов ассоциировать Volvo и «премиум», рекомендую поступиться своим «Я», заглянуть на грядущих майских праздниках к ближайшему дилеру и уделить чуточку внимания V90 Cross Country. Вы убедитесь сами: здесь пахнет жизнью. Настоящей. Сиюминутной. Не скованной стенами душного офиса. Ибо прав Шопенгауэр: «Никто не жил в прошлом, никому не придется жить в будущем; настоящее и есть форма жизни».
 
Модификации, цены
 
Volvo V90 Cross Country T6 AWD (320 л.с.) - 3 678 000 рублей
Volvo V90 Cross Country T5 AWD (249 л.с.) – 3 064 000 рублей
Volvo V90 Cross Country D5 AWD (235 л.с.) – 3 438 000 рублей
Volvo V90 Cross Country D4 AWD (190 л.с.) – 3 306 000 рублей

Прямые конкуренты
 
 

Плюсы и минусы
Модный сегмент, эстетичный экстерьерДорогая стоимость, свойственная премиуму
Вседорожный обвес, высокий клиренс, сзади пневмоподвескаНа тестовом авто - шоссейные шины
Роскошный интерьер, качественные материалы отделкиВручную убирающиеся шторки боковых окон
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Иван Братуха Фото автора и Volvo
Тест-Драйвы Вольво В40 Кросс Кантри

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Тест-драйв Volvo V90 Cross Country: больше жизни!
Всего несколько дней назад в российских шоу-румах появился наследник знаменитого «Икс Си семидесятого» - V90 Cross Country. Более современный, продвинутый, статусный, если хотите. «Чем он лучше меня»? – по-рекламному восклицает XC70. Ответ известен: «Моложе»! {{photo_text_49}} Автопроизводитель адресует новичка «всем желающим заново открыть для себя тягу к приключениям». Тем, кого, говоря языком Джером К. Джерома, «нерушимое счастье у домашнего очага пресыщает и утомляет». Специально под V90 Cross Country шведы даже придумали кампанию «Навстречу жизни», в которой ссылаются на идеи философа Алана Уотса. Еще в 50- годах XX века британский мыслитель обратил внимание на то, что, стремясь к высотам, человек рискует упустить смысл жизни. Дескать, необходимо пересмотреть свои приоритеты и жить, наслаждаясь каждым мгновением, каждым новым поворотом в жизни. Не о том ли самом пел в к/ф «Берегитесь женщин» Юрий Антонов?... Как и XC70, наш сегодняшний герой наделен полным комплектом возможностей, аргументы которых вне асфальта не нуждаются в оспаривании. Техническую сторону вопроса здесь закрывают система полного привода с муфтой Haldex (BorgWarner) V генерации; перенастроенное, по сравнению с «гражданской» версией V90, шасси да приличный 210-миллиметровый клиренс, который не доступен на машинах конкурентов. За «зону комфорта» отвечают отлично «скроенный» салон, панорамная крыша, объемный 1526-литровый багажник да роскошная мультимедийка с массой функций, полезных в дальней дороге. {{gallery_823}} В заоблачных высях гостеприимной Северной Осетии, куда вереница тестовых V90 Cross Country забралась по каменисто-грунтовым дорогам, прием FM-волн закончился быстро, и нам пришлось переходить на музыку, записанную на флэш-носитель. Аудиосистема Bowers&Wilkins с раскинутыми по салону 19-ю динамиками и 250-миллиметровым сабвуфером в очередной раз показала, что в своей области у нее немного конкурентов. Звучание – близкое к идеальному, твое дело самое что не есть простое: следить за чередой живописных горных поворотов и растворяться в потоке музыки.{{model_6320}}  Благо, что кузов универсала эффективно изолирован от внешних шумов. Еще бы шины на тот внеасфальтовый маршрут выдали соответствующие, было бы совсем в тему. Но огромные и стильные Pirelli в параметрах 245/45 R20 на гравийке и щебенке вели себя совсем иным образом, нежели на «гладко выбритом» асфальте. Автомобиль массивный (1,8 тонны без седоков с сумками), шины тяжелые, подрессоренные массы меньше, и резина почти не демпфировала – рельеф полотна тут же передавался в салон в виде характерных ударов. На одной из остановок попросили коллег поменяться машинами, взяли ту, что была «обута» в более легкие и с большим профилем «19-е» колеса. Казалось бы, всего одним типоразмером ниже, но результат как после боя на ринге: на более «мелкой» резине V90 Cross Country прекрасно справлялся со всеми каменистыми неровностями, практически ничем не досаждая седоков.  На больших колесах шведский универсал смотрится солидно. Почти как классический SUV. Разве что высота кузова, скажем так, легковая. Зато в длину автомобиль удался (4939 мм) - это на 3 мм превышает показатель V90. Прибавка достигнута за счет более «выпуклого» переднего бампера. Но выдающаяся далеко вперед «борода» отнюдь не обуза. В ходе горного теста нам приходилось преодолевать не одну яму/канаву, и «СС», вопреки нашим опасениям, вполне «удобоваримо» справлялся с преградами, не цепляясь бампером за брустверы.   {{gallery_824}} V90 Cross Country лишен того обилия защитных накладок, которые украшали кузов XC70. Но они, естественно, есть и у новичка, просто не так сильно выделяются, как на предшественнике. Возможно, тем самым автопроизводитель хотел показать уже упомянутую статусность V90 Cross Country, мол, на таком авто что в горы отправляться, что к бизнес-центру в центре мегаполиса подкатывать: и так, и так – в тему. К тому же, по опыту продаж SUV разных марок известно: от 70 до 90% свободного времени подобные автомобили проводят именно в пределах городских кварталов. Система полного привода V90 Cross Country построена на основе многодисковой муфты, которая в стандартных условиях поставляет тягу на передние колеса, а при необходимости до половины момента перебрасывает на заднюю ось. Штурмуя один из очередных горных хребтов, мы долго «тянули» под небеса, расшвыривая крупными колесами скатившиеся на дорогу камни. Обычного режима настроек вполне хватало, чтобы и тяга была приличная, и динамика. Переход на «внедорожный» режим поднял обороты двигателя, и задемпфировал педаль акселератора – особой нужды в таком передвижении не увидели, просто опытным путем ощутили существенное различие настроек трансмиссии.  V90 Cross Country, подобно троице других Volvo, базируется на известной платформе SPA. В ее конструкции главную скрипку играют 2-рычажная передняя и многорычажная задняя подвески (с поперечной рессорой). Опционально, как в нашем случае, универсал может быть оснащен пневмоподвеской сзади, а ей за доплату положены адаптивные амортизаторы. В «штате» автомобиля электрогидравлический усилитель руля, дисковые тормоза на всех колесах и масса электронных «примочек». {{gallery_825}} Управлять всем этим «боевым арсеналом» легко и, что называется, в радость – главное, правильно выбрать актуальный режим. К примеру, Eco откровенно скучен, во всяком случае для россиян, посему о нем ни слова. Comfort делает реакции на педалирование мягкими, но вполне адекватными на тяговые обороты. 8АКПП Aisin-Warner отрабатывает переход «наверх» эластично и оперативно, та же история и по нисходящей. Режим Dynamic чуть «злее»: передачи, как правило, на ступень ниже, обороты движка выше. {{params_57282}} Переключения здесь уже с еле заметными толчками, правда, не криминальными. Езда становится азартнее, на уровне немецких аналогов Audi A6 allroad и Mercedes-Benz E-Class All-Terrain. Даже после 100 км/ч усердное желание мотора «дать жару» не затухает, всегда есть уверенность в запасе тяги при экстренном обгоне. Наконец, в селекторе Drive Modes присутствует Off-Road режим, которым обделили простую модификацию V90, но о нем мы уже упомянули. Со старшим 320-сильным бензиновым мотором T6 - самый динамичный среди всех модификаций V90 Cross Country: до «сотни» разгоняется за 6,3 секунды, максималка - 240 км/ч. Часто ли в обыденной жизни полноприводный универсал будет пользоваться этим скоростным потенциалом? Не знаю – не знаю, но вероятность динамичного передвижения в него заложена. И та устойчивость, которую при этом демонстрирует автомобиль, радует.  Интеллектуал  Pilot Assist доступен уже в базовой комплектации. При необходимости система автоматически замедлит поступь автомобиля, сохранит дистанцию до впереди идущего ТС и будет, если надо, подруливать, не позволяя выбиться за пределы полосы движения. Но еще большими умничками я бы назвал шведских конструкторов, которые, в отличие от громогласных конкурентов, нашли в себе мужество признать: Pilot Assist – еще не полноценный автопилот, а лишь помощник, готовый в любой момент подсобить водителю. Дело, видите ли, в том, что автомобиль увереннее себя чувствует, когда ваши руки лежат на рулевом колесе, а не, скажем, на коленях. Как только Pilot Assist почувствует, что их на руле нет, он честно «выходит из игры». {{gallery_822}} Зная это, не стоит щекотать нервы ни «пилоту», ни тем более себе, любимому. Ведь, признаться, в таком уюте, который дарит интерьер V90 Cross Country, стрессы совсем ни к чему. Общая концепция салона, как заметят владельцы XC90, перекочевала именно из флагманского внедорожника. С тем лишь, пожалуй, нюансом, что в «кросс кантри» ключевые элементы отделки смотрятся уместнее и гармоничнее. Качество исполнения – высшее, сборка панелей – безукоризненная, материалы – исключительно натуральные. Привыкаешь к таким «хоромам» быстро, расставание дается трудно… Графическая панель приборов способна «гореть» четырьмя (на выбор) цветами. Центральный дисплей также предлагается в альтернативном светооформлении. Руль, понятное дело, с приставкой «мульти» - выполнен элегантно и функционально. Вертикальный дисплей по центру консоли «читается» просто и понятно. Желаете повеселить себя и задних седоков? Ткните пальцем в дисплей, и складывающиеся подголовники пропишут коллегам легкого «леща». Чтобы остудить головы в прямом и переносном смысле, ребята могут самостоятельно настроить свой локальный климат. Для этих же целей предусмотрены шторки в боковых окнах. Правда, в отличие от задней «портьеры», поднимаются и опускаются вручную.  Всем, кто по-прежнему, в силу привычки, не готов ассоциировать Volvo и «премиум», рекомендую поступиться своим «Я», заглянуть на грядущих майских праздниках к ближайшему дилеру и уделить чуточку внимания V90 Cross Country. Вы убедитесь сами: здесь пахнет жизнью. Настоящей. Сиюминутной. Не скованной стенами душного офиса. Ибо прав Шопенгауэр: «Никто не жил в прошлом, никому не придется жить в будущем; настоящее и есть форма жизни». Модификации, цены Volvo V90 Cross Country T6 AWD (320 л.с.) - 3 678 000 рублейVolvo V90 Cross Country T5 AWD (249 л.с.) – 3 064 000 рублейVolvo V90 Cross Country D5 AWD (235 л.с.) – 3 438 000 рублейVolvo V90 Cross Country D4 AWD (190 л.с.) – 3 306 000 рублейПрямые конкуренты  
2017-04-25
Автор: Иван Братуха Фото автора и Volvo
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