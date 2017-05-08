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8 мая 2017, 06:37
Тест-драйв VW Polo GT: дворовый чемпион
Неужели немецкий малыш наелся «озверина», примерил на себя боевой окрас и вышел на тропу войны? Судя по столь задиристому виду, так оно и есть. По правилам русского кулачного боя, таких персонажей называли «мальчишками-застрельщиками».
Перед дракой «стенка на стенку» они по одиночке выскакивали вперед, дразнили противника, а иногда исподтишка наносили удары и быстро убегали к своим. Именно таким запальчивым драчуном выглядит крепыш Volkswagen Polo GT.
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Однако, этого немцам показалось мало, и они украсили первые 300 экземпляров GT-версии черной крышей и эксклюзивной спортивной оклейкой в виде черных и красных полос на капоте и багажнике. В результате получилась настоящая мечта стритрейсера и гроза подростков. Кроме того, глядя на Polo GT, в памяти всплывает знакомая многим история, когда ребенок впервые в жизни облачается в спортивную форму любимой футбольной команды, долго любуется на себя в зеркало, а потом идет в ней во двор на зависть соседям. Получится ли у него реализовать свои чемпионские амбиции или нет – большой вопрос.
В салоне этой версии на «спорт» намекает лишь руль со скошенной нижней частью. Кроме того, интерьер отличается от собратьев наличием оригинальной клетчатой обивки сидений, панелями на порогах с логотипом GT и алюминиевыми накладками на педалях. В остальном здесь царит строгая бюджетная проза, с выверенной эргономикой и отлаженной на немецкий манер функциональностью.
Тестовый экземпляр оснащался 7-ступенчатым DSG, который порадовал «честным» ручным режимом переключения передач, позволявшим раскручивать «турбочетверку» до 7 000 об/мин «красной зоны». Агрегат оказался эластичным, вытягивая низкие обороты на низких передачах и поддерживая крейсерские 70 км/ч на предельной 7-й скорости. В спортивном режиме «робот» справно отстреливал передачи, как автомат Калашникова, заставляя стрелку тахометра нервозно летать по циферблату туда-обратно. Но все-таки с обычной ручной коробкой передач этот парень был бы еще честнее, пусть даже независимо от трансмиссии, его разгон по паспорту составляет 9 секунд.
Об отсутствии серьезных чемпионских амбиций говорит и работа подвески, которую назвать спортивной язык не поворачивается. К тому же, GT не прочь примерить на себя пакет для плохих дорог, которым оснащаются остальные комплектации Polo. В обычных городских условиях шасси работает комфортно, но на стыках и прочих изъянах асфальта мелкого и среднего калибра начинает безутешно нервничать, транслируя тревогу в салон. А уж на скоростных дугах Polo GT явно терялся, допускал крены и демонстрировал неожиданную валкость, превращаясь в «овощ».
Штурвал в обычных городских условиях порадовал фамильными настройками, но на высоких скоростях и при активных маневрах терял стабильность. Чтобы сохранить заданную траекторию, приходилось активно подруливать. Совсем прозаично.
Список базового оснащения включает электростеклоподъемники для всех дверей, климат-контроль, наружные зеркала с электрорегулировкой и обогревом, подогрев передних сидений с раздельной регулировкой, галогеновые фары, аудиосистему RCD 230, фронтальные подушки безопасности. Polo GT с «роботом» DSG обойдется в 896 900 рублей. С более предпочтительной «механикой» - на 70 000 рублей дешевле.
Конкурентов Polo GT следует искать среди простых и честных бюджетных седанов самого популярного у нас B-класса. Skoda Rapid с аналогичным турбомотором и DSG обойдется минимум в 915 000 рублей. 123-сильный Hyundai Solaris с 1,6-литровым двигателем стоит 724 900 рублей за версию с «механикой» и 764 900 рублей за вариант с «автоматом». Самый дорогой конкурент - 120-сильный Ford Fiesta с АКПП, который оценен минимум в 932 000 рублей. На сегодняшний день Polo остается самым народным представителем марки, но при этом модель уступает позиции корейским хитам продаж.
Плюсы и минусы
|Версия GT - всего 300 экземпляров
|Но это всего лишь черно-красные полоски, спортивный дизайн
|Динамики и тяги хватает
|При этом до характера GT характеристик мотора недостаточно
|В обычных городских условиях шасси работает комфортно
|На стыках и прочих изъянах асфальта подвеска нервничает
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