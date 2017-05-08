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8 мая 2017, 06:37

Тест-драйв VW Polo GT: дворовый чемпион

Неужели немецкий малыш наелся «озверина», примерил на себя боевой окрас и вышел на тропу войны? Судя по столь задиристому виду, так оно и есть. По правилам русского кулачного боя, таких персонажей называли «мальчишками-застрельщиками».
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Тест-драйв VW Polo GT: дворовый чемпион Volkswagen Polo
Перед дракой «стенка на стенку» они по одиночке выскакивали вперед, дразнили противника, а иногда исподтишка наносили удары и быстро убегали к своим. Именно таким запальчивым драчуном выглядит крепыш Volkswagen Polo GT.
 
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Работая над этой версией, немецкие дизайнеры от души постарались «разозлить» дружелюбную внешность своего «бюджетника». Задора и гонора прибавилось за счет агрессивных бамперов, новых решетки радиатора и воздухозаборника с сотовой структурой, а также благодаря оригинальным 16-дюймовым легкосплавным дискам Portago. Корма также преобразилась с появлением затемненных задних фар, изящного спойлера и двойной выхлопной трубы.
 
Однако, этого немцам показалось мало, и они украсили первые 300 экземпляров GT-версии черной крышей и эксклюзивной спортивной оклейкой в виде черных и красных полос на капоте и багажнике. В результате получилась настоящая мечта стритрейсера и гроза подростков. Кроме того, глядя на Polo GT, в памяти всплывает знакомая многим история, когда ребенок впервые в жизни облачается в спортивную форму любимой футбольной команды, долго любуется на себя в зеркало, а потом идет в ней во двор на зависть соседям. Получится ли у него реализовать свои чемпионские амбиции или нет – большой вопрос.
 
 
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Судя по такой вызывающе «исполосованной» внешности Polo GT, градус таких амбиций у него зашкаливает. А так ли страшен этот «мальчик-застрельщик» на деле? Главным аргументом немецкого драчуна является бензиновый 1,4 TSI с турбонаддувом мощностью 125 л.с., работающий в тандеме либо с 7-ступенчатой DSG, либо с 6-диапозонной «механикой». В отношении знаковой и громкой аббревиатуры «GT» предательским выглядит тот факт, что аналогичный силовой агрегат доступен в версии Polo Highline. Та же комбинация 1,4-литровой «турбочетверки» и робота DSG встречается у Skoda Rapid. Неужели GT – это всего лишь черно-красные полоски, спортивный дизайн и богатое оснащение? Увы, так оно и есть.
 
В салоне этой версии на «спорт» намекает лишь руль со скошенной нижней частью. Кроме того, интерьер отличается от собратьев наличием оригинальной клетчатой обивки сидений, панелями на порогах с логотипом GT и алюминиевыми накладками на педалях. В остальном здесь царит строгая бюджетная проза, с выверенной эргономикой и отлаженной на немецкий манер функциональностью.
 
Тестовый экземпляр оснащался 7-ступенчатым DSG, который порадовал «честным» ручным режимом переключения передач, позволявшим раскручивать «турбочетверку» до 7 000 об/мин «красной зоны». Агрегат оказался эластичным, вытягивая низкие обороты на низких передачах и поддерживая крейсерские 70 км/ч на предельной 7-й скорости. В спортивном режиме «робот» справно отстреливал передачи, как автомат Калашникова, заставляя стрелку тахометра нервозно летать по циферблату туда-обратно. Но все-таки с обычной ручной коробкой передач этот парень был бы еще честнее, пусть даже независимо от трансмиссии, его разгон по паспорту составляет 9 секунд.
 
 
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Динамика у «турбочетверки» энергичная, и тяги хватает в самом широком диапазоне оборотов. Polo GT легко утрет нос любому из своих 1,6-литровых собратьев, которые оснащаются 2 вариантами двигателя – 90 и 110 л.с. Однако в любом случае даже да самого условного титула «спорткара» нашему герою, ну, никак не дотянуться. В реальности GT – это обычный седан с резвым и приемистым мотором, но такого заряда явно недостаточно, чтобы считать его «горячим». Напрашивается вопрос: неужели у немцев не нашлось более мощного мотора? Ведь есть 150-сильный 1,4-литровый агрегат, которым оснащается топовый Golf. Имеется и 180-сильный 2-литровый двигатель, знакомый по Tiguan, хотя, конечно же, такой Polo по цене уже не соответствовал бы бюджетному сегменту.
 
Об отсутствии серьезных чемпионских амбиций говорит и работа подвески, которую назвать спортивной язык не поворачивается. К тому же, GT не прочь примерить на себя пакет для плохих дорог, которым оснащаются остальные комплектации Polo. В обычных городских условиях шасси работает комфортно, но на стыках и прочих изъянах асфальта мелкого и среднего калибра начинает безутешно нервничать, транслируя тревогу в салон. А уж на скоростных дугах Polo GT явно терялся, допускал крены и демонстрировал неожиданную валкость, превращаясь в «овощ». 
Штурвал в обычных городских условиях порадовал фамильными настройками, но на высоких скоростях и при активных маневрах терял стабильность. Чтобы сохранить заданную траекторию, приходилось активно подруливать. Совсем прозаично.
 
 
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Для сведения: Polo GTI на европейском рынке доступен в короткобазном 3-дверном варианте с 1,8-литровым турбомотором мощностью 192 л. с. и 7-ступенчатой DSG. Клиренс сокращен спортивной подвеской на 15 мм, а до «сотни» хот-хэтч разгоняется за 6,7 секунды. Стоит такая игрушка в переводе на наши деньги около 1,5 млн рублей.
 
Список базового оснащения включает электростеклоподъемники для всех дверей, климат-контроль, наружные зеркала с электрорегулировкой и обогревом, подогрев передних сидений с раздельной регулировкой, галогеновые фары, аудиосистему RCD 230, фронтальные подушки безопасности. Polo GT с «роботом» DSG обойдется в 896 900 рублей. С более предпочтительной «механикой» - на 70 000 рублей дешевле.  
 
Конкурентов Polo GT следует искать среди простых и честных бюджетных седанов самого популярного у нас B-класса. Skoda Rapid с аналогичным турбомотором и DSG обойдется минимум в 915 000 рублей. 123-сильный Hyundai Solaris с 1,6-литровым двигателем стоит 724 900 рублей за версию с «механикой» и 764 900 рублей за вариант с «автоматом». Самый дорогой конкурент - 120-сильный Ford Fiesta с АКПП, который оценен минимум в 932 000 рублей. На сегодняшний день Polo остается самым народным представителем марки, но при этом модель уступает позиции корейским хитам продаж.
Плюсы и минусы
Версия GT - всего 300 экземпляровНо это всего лишь черно-красные полоски, спортивный дизайн
Динамики и тяги хватаетПри этом до характера GT характеристик мотора недостаточно
В обычных городских условиях шасси работает комфортноНа стыках и прочих изъянах асфальта подвеска нервничает
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Степан Флягин
Тест-Драйвы VW, Фольксваген Поло Седан

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Тест-драйв VW Polo GT: дворовый чемпион
Перед дракой «стенка на стенку» они по одиночке выскакивали вперед, дразнили противника, а иногда исподтишка наносили удары и быстро убегали к своим. Именно таким запальчивым драчуном выглядит крепыш Volkswagen Polo GT. {{material_111947}} Работая над этой версией, немецкие дизайнеры от души постарались «разозлить» дружелюбную внешность своего «бюджетника». Задора и гонора прибавилось за счет агрессивных бамперов, новых решетки радиатора и воздухозаборника с сотовой структурой, а также благодаря оригинальным 16-дюймовым легкосплавным дискам Portago. Корма также преобразилась с появлением затемненных задних фар, изящного спойлера и двойной выхлопной трубы. Однако, этого немцам показалось мало, и они украсили первые 300 экземпляров GT-версии черной крышей и эксклюзивной спортивной оклейкой в виде черных и красных полос на капоте и багажнике. В результате получилась настоящая мечта стритрейсера и гроза подростков. Кроме того, глядя на Polo GT, в памяти всплывает знакомая многим история, когда ребенок впервые в жизни облачается в спортивную форму любимой футбольной команды, долго любуется на себя в зеркало, а потом идет в ней во двор на зависть соседям. Получится ли у него реализовать свои чемпионские амбиции или нет – большой вопрос. {{gallery_837}} Судя по такой вызывающе «исполосованной» внешности Polo GT, градус таких амбиций у него зашкаливает. А так ли страшен этот «мальчик-застрельщик» на деле? Главным аргументом немецкого драчуна является бензиновый 1,4 TSI с турбонаддувом мощностью 125 л.с., работающий в тандеме либо с 7-ступенчатой DSG, либо с 6-диапозонной «механикой». В отношении знаковой и громкой аббревиатуры «GT» предательским выглядит тот факт, что аналогичный силовой агрегат доступен в версии Polo Highline. Та же комбинация 1,4-литровой «турбочетверки» и робота DSG встречается у Skoda Rapid. Неужели GT – это всего лишь черно-красные полоски, спортивный дизайн и богатое оснащение? Увы, так оно и есть. В салоне этой версии на «спорт» намекает лишь руль со скошенной нижней частью. Кроме того, интерьер отличается от собратьев наличием оригинальной клетчатой обивки сидений, панелями на порогах с логотипом GT и алюминиевыми накладками на педалях. В остальном здесь царит строгая бюджетная проза, с выверенной эргономикой и отлаженной на немецкий манер функциональностью.  Тестовый экземпляр оснащался 7-ступенчатым DSG, который порадовал «честным» ручным режимом переключения передач, позволявшим раскручивать «турбочетверку» до 7 000 об/мин «красной зоны». Агрегат оказался эластичным, вытягивая низкие обороты на низких передачах и поддерживая крейсерские 70 км/ч на предельной 7-й скорости. В спортивном режиме «робот» справно отстреливал передачи, как автомат Калашникова, заставляя стрелку тахометра нервозно летать по циферблату туда-обратно. Но все-таки с обычной ручной коробкой передач этот парень был бы еще честнее, пусть даже независимо от трансмиссии, его разгон по паспорту составляет 9 секунд. {{gallery_836}} Динамика у «турбочетверки» энергичная, и тяги хватает в самом широком диапазоне оборотов. Polo GT легко утрет нос любому из своих 1,6-литровых собратьев, которые оснащаются 2 вариантами двигателя – 90 и 110 л.с. Однако в любом случае даже да самого условного титула «спорткара» нашему герою, ну, никак не дотянуться. В реальности GT – это обычный седан с резвым и приемистым мотором, но такого заряда явно недостаточно, чтобы считать его «горячим». Напрашивается вопрос: неужели у немцев не нашлось более мощного мотора? Ведь есть 150-сильный 1,4-литровый агрегат, которым оснащается топовый Golf. Имеется и 180-сильный 2-литровый двигатель, знакомый по Tiguan, хотя, конечно же, такой Polo по цене уже не соответствовал бы бюджетному сегменту.  Об отсутствии серьезных чемпионских амбиций говорит и работа подвески, которую назвать спортивной язык не поворачивается. К тому же, GT не прочь примерить на себя пакет для плохих дорог, которым оснащаются остальные комплектации Polo. В обычных городских условиях шасси работает комфортно, но на стыках и прочих изъянах асфальта мелкого и среднего калибра начинает безутешно нервничать, транслируя тревогу в салон. А уж на скоростных дугах Polo GT явно терялся, допускал крены и демонстрировал неожиданную валкость, превращаясь в «овощ». Штурвал в обычных городских условиях порадовал фамильными настройками, но на высоких скоростях и при активных маневрах терял стабильность. Чтобы сохранить заданную траекторию, приходилось активно подруливать. Совсем прозаично.  {{gallery_838}} Для сведения: Polo GTI на европейском рынке доступен в короткобазном 3-дверном варианте с 1,8-литровым турбомотором мощностью 192 л. с. и 7-ступенчатой DSG. Клиренс сокращен спортивной подвеской на 15 мм, а до «сотни» хот-хэтч разгоняется за 6,7 секунды. Стоит такая игрушка в переводе на наши деньги около 1,5 млн рублей. Список базового оснащения включает электростеклоподъемники для всех дверей, климат-контроль, наружные зеркала с электрорегулировкой и обогревом, подогрев передних сидений с раздельной регулировкой, галогеновые фары, аудиосистему RCD 230, фронтальные подушки безопасности. Polo GT с «роботом» DSG обойдется в 896 900 рублей. С более предпочтительной «механикой» - на 70 000 рублей дешевле.    Конкурентов Polo GT следует искать среди простых и честных бюджетных седанов самого популярного у нас B-класса. Skoda Rapid с аналогичным турбомотором и DSG обойдется минимум в 915 000 рублей. 123-сильный Hyundai Solaris с 1,6-литровым двигателем стоит 724 900 рублей за версию с «механикой» и 764 900 рублей за вариант с «автоматом». Самый дорогой конкурент - 120-сильный Ford Fiesta с АКПП, который оценен минимум в 932 000 рублей. На сегодняшний день Polo остается самым народным представителем марки, но при этом модель уступает позиции корейским хитам продаж.
2017-05-08
Автор: Степан Флягин
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