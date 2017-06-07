7 июня 2017, 22:23

ТОП-5 главных июньских новинок рынка

Потихоньку российский авторынок выходит из кризисной ямы, и покупатели уже смирились с постоянно растущей ценой на новые машины. И хотя они по-прежнему больно «кусаются», в каждом сегменте есть «свежачок», которого ждут многие. К каким автомобилям стоит присмотреться, читайте в нашем обзоре.
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  ТОП-5 главных июньских новинок рынка Skoda Rapid, Citroen Jumpy, Zotye T600, Audi RS5, Mercedes Benz AMG GT ТОП-5 главных июньских новинок рынка Skoda Rapid, Citroen Jumpy, Zotye T600, Audi RS5, Mercedes Benz AMG GT ТОП-5 главных июньских новинок рынка Skoda Rapid, Citroen Jumpy, Zotye T600, Audi RS5, Mercedes Benz AMG GT ТОП-5 главных июньских новинок рынка
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Skoda Rapid

Skoda Rapid
От 1.4 л, 125 л.с
Новый от 574 000 до 960 000 Р

В модельном ряду чешской марки эта модель самая востребованная. Во многом потому, что у нее более-менее привлекательная цена - от 604 000 рублей. У лифтбека 2018 модельного года появились биксеноновые фары с автоматическим дальним светом и зонт под передним пассажирским сиденьем. Для пассажиров задних кресел впервые можно заказать подогрев и USB-розетки.

В «базе» новинка имеет обязательную теперь систему «ЭРА-Глонасс» и центральный замок. При этом дверные ручки окрашены в цвет кузова. Еще одна приятная новость для желающих приобрести чешскую новинку: пакет Monte Carlo подешевел на 21 000  рублей.

Zotye T600

Zotye T600
От 1.5 л, 162 л.с
Новый 849 900 Р

Этот китайский вседорожник уже продается в России, правда, с 1,5-литровым 162-сильным турбомотором и механической трансмиссией. С этого месяца потребители смогут выбрать модификацию с 2-литровым наддувным двигателем, мощность которого составляет 177 л. с. Такая версия модели доступна в самом богатом исполнении. За 1 229 000 рублей покупатели получат кроссовер с роботизированной коробкой передач, 4 подушками безопасности, кожаным салоном, климат-контролем и ксеноновыми фарами.

Audi RS5

Для тех, кто хочет автомобиль «погорячее», в июне будет доступно «заряженное» купе от Audi. Автомобиль с большими воздухозаборниками в переднем бампере, выхлопными патрубками овальной формы и расширенными колесными арками выглядит спортивно и даже агрессивно.

Audi RS5
От 4.2 л, 450/8250 л.с
Новый 3 681 900 Р

Но еще более дерзким «двухдверку» делает 2,9-литровая «шестерка» под капотом. Ее отдача достигает 490 «лошадей» и 600 Нм крутящего момента. В паре с агрегатом выступает 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия. Привод – исключительно quattro. Поработали инженеры и над динамикой. Теперь ускорение до 100 км/ч происходит всего за 3,9 секунды. Стоимость обновленного Audi RS5 составляет от 5 050 000 рублей.

Citroen Jumpy

В этом месяце в продаже появится новый фургон с4,6-кубовым кузовом. Такая модификация модели займет нишу на ступень ниже Jumper. Благодаря сниженной полной массы автомобиля до 2490 кг, фургон сможет беспрепятственно передвигаться по центру мегаполиса.

Citroen Jumpy
От 2 л, 163 л.с
Новый от 1 299 000 до 0 Р

А под капотом модели установлен 1,6-литровый дизель с отдачей 90 сил. Модификация с механической коробкой передач обойдется в 1 300 000 рублей.

Mercedes-AMG GT

И на десерт – один из самых желанных летних автомобилей от Mercedes-Benz - суперкар AMG GT. Новинка доступна в новой модификации GT C с 557-сильный агрегатом. Правда, заплатить за такую машину придется без малого 9 млн рублей. Кроме этого, на российский автомобильный рынок будет выведен Mercedes-AMG GT в кузове «купе», закрытая версия будет стоить 8 900 000 рублей. Флагманом новой линейки станет Mercedes-AMG GT R, который предложен в традиционном зеленом цвете кузова, а под капотом располагается мотор мощностью 585 л.с. Суперкар способен разогнаться до 100 км/ч за 3,6 секунды. Его оценили в 11 000 000 рублей.

Mercedes Benz AMG GT
От 4 л, 462 л.с
Новый от 7 770 000 до 8 880 000 Р

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Форум Citroen Jumpy
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ТОП-5 главных июньских новинок рынка
Skoda Rapid{{model_v2_3320}} В модельном ряду чешской марки эта модель самая востребованная. Во многом потому, что у нее более-менее привлекательная цена - от 604 000 рублей. У лифтбека 2018 модельного года появились биксеноновые фары с автоматическим дальним светом и зонт под передним пассажирским сиденьем. Для пассажиров задних кресел впервые можно заказать подогрев и USB-розетки.В «базе» новинка имеет обязательную теперь систему «ЭРА-Глонасс» и центральный замок. При этом дверные ручки окрашены в цвет кузова. Еще одна приятная новость для желающих приобрести чешскую новинку: пакет Monte Carlo подешевел на 21 000  рублей.Zotye T600{{model_v2_6211}} Этот китайский вседорожник уже продается в России, правда, с 1,5-литровым 162-сильным турбомотором и механической трансмиссией. С этого месяца потребители смогут выбрать модификацию с 2-литровым наддувным двигателем, мощность которого составляет 177 л. с. Такая версия модели доступна в самом богатом исполнении. За 1 229 000 рублей покупатели получат кроссовер с роботизированной коробкой передач, 4 подушками безопасности, кожаным салоном, климат-контролем и ксеноновыми фарами.Audi RS5Для тех, кто хочет автомобиль «погорячее», в июне будет доступно «заряженное» купе от Audi. Автомобиль с большими воздухозаборниками в переднем бампере, выхлопными патрубками овальной формы и расширенными колесными арками выглядит спортивно и даже агрессивно.{{model_v2_2968}} Но еще более дерзким «двухдверку» делает 2,9-литровая «шестерка» под капотом. Ее отдача достигает 490 «лошадей» и 600 Нм крутящего момента. В паре с агрегатом выступает 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия. Привод – исключительно quattro. Поработали инженеры и над динамикой. Теперь ускорение до 100 км/ч происходит всего за 3,9 секунды. Стоимость обновленного Audi RS5 составляет от 5 050 000 рублей.Citroen JumpyВ этом месяце в продаже появится новый фургон с4,6-кубовым кузовом. Такая модификация модели займет нишу на ступень ниже Jumper. Благодаря сниженной полной массы автомобиля до 2490 кг, фургон сможет беспрепятственно передвигаться по центру мегаполиса. {{model_v2_2182}}А под капотом модели установлен 1,6-литровый дизель с отдачей 90 сил. Модификация с механической коробкой передач обойдется в 1 300 000 рублей.Mercedes-AMG GTИ на десерт – один из самых желанных летних автомобилей от Mercedes-Benz - суперкар AMG GT. Новинка доступна в новой модификации GT C с 557-сильный агрегатом. Правда, заплатить за такую машину придется без малого 9 млн рублей. Кроме этого, на российский автомобильный рынок будет выведен Mercedes-AMG GT в кузове «купе», закрытая версия будет стоить 8 900 000 рублей. Флагманом новой линейки станет Mercedes-AMG GT R, который предложен в традиционном зеленом цвете кузова, а под капотом располагается мотор мощностью 585 л.с. Суперкар способен разогнаться до 100 км/ч за 3,6 секунды. Его оценили в 11 000 000 рублей.{{model_v2_6156}}
2017-06-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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