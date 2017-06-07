ТОП-5 главных июньских новинок рынка
Skoda Rapid
В модельном ряду чешской марки эта модель самая востребованная. Во многом потому, что у нее более-менее привлекательная цена - от 604 000 рублей. У лифтбека 2018 модельного года появились биксеноновые фары с автоматическим дальним светом и зонт под передним пассажирским сиденьем. Для пассажиров задних кресел впервые можно заказать подогрев и USB-розетки.
В «базе» новинка имеет обязательную теперь систему «ЭРА-Глонасс» и центральный замок. При этом дверные ручки окрашены в цвет кузова. Еще одна приятная новость для желающих приобрести чешскую новинку: пакет Monte Carlo подешевел на 21 000 рублей.
Zotye T600
Этот китайский вседорожник уже продается в России, правда, с 1,5-литровым 162-сильным турбомотором и механической трансмиссией. С этого месяца потребители смогут выбрать модификацию с 2-литровым наддувным двигателем, мощность которого составляет 177 л. с. Такая версия модели доступна в самом богатом исполнении. За 1 229 000 рублей покупатели получат кроссовер с роботизированной коробкой передач, 4 подушками безопасности, кожаным салоном, климат-контролем и ксеноновыми фарами.
Audi RS5
Для тех, кто хочет автомобиль «погорячее», в июне будет доступно «заряженное» купе от Audi. Автомобиль с большими воздухозаборниками в переднем бампере, выхлопными патрубками овальной формы и расширенными колесными арками выглядит спортивно и даже агрессивно.
Но еще более дерзким «двухдверку» делает 2,9-литровая «шестерка» под капотом. Ее отдача достигает 490 «лошадей» и 600 Нм крутящего момента. В паре с агрегатом выступает 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия. Привод – исключительно quattro. Поработали инженеры и над динамикой. Теперь ускорение до 100 км/ч происходит всего за 3,9 секунды. Стоимость обновленного Audi RS5 составляет от 5 050 000 рублей.
Citroen Jumpy
В этом месяце в продаже появится новый фургон с4,6-кубовым кузовом. Такая модификация модели займет нишу на ступень ниже Jumper. Благодаря сниженной полной массы автомобиля до 2490 кг, фургон сможет беспрепятственно передвигаться по центру мегаполиса.
А под капотом модели установлен 1,6-литровый дизель с отдачей 90 сил. Модификация с механической коробкой передач обойдется в 1 300 000 рублей.
Mercedes-AMG GT
И на десерт – один из самых желанных летних автомобилей от Mercedes-Benz - суперкар AMG GT. Новинка доступна в новой модификации GT C с 557-сильный агрегатом. Правда, заплатить за такую машину придется без малого 9 млн рублей. Кроме этого, на российский автомобильный рынок будет выведен Mercedes-AMG GT в кузове «купе», закрытая версия будет стоить 8 900 000 рублей. Флагманом новой линейки станет Mercedes-AMG GT R, который предложен в традиционном зеленом цвете кузова, а под капотом располагается мотор мощностью 585 л.с. Суперкар способен разогнаться до 100 км/ч за 3,6 секунды. Его оценили в 11 000 000 рублей.
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