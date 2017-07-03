3 июля 2017, 17:21

ТОП-5 лучших автомобилей для путешествий

Выходные, праздничные дни и даже отпуск в пути – романтичное, приятное, а главное, относительно бюджетное времяпрепровождение. Нужно только подобрать правильный автомобиль.
^

Методом проб и ошибок автомобилисты пришли к выводу, что отправляться в путешествие нужно на надежной, экономичной и комфортной машине. Совместить все и сразу не всегда представляется возможным, однако у заядлых путешественников есть свои фавориты.

Renault Logan
От 1.6 л, 82 л.с
Новый от 469 000 до 689 990 Р


Renault Logan

Надежность, доступность и отличное соотношение «цена/качество» сделали бюджетный  седан настоящим бестселлером. Путешественники же ценят «Логан», прежде всего, за экономичность. Так, модификация с бензиновым двигателем 1,6 литра мощностью 113 л. с. и 5-ступенчатой «механикой» потребляет в смешанном цикле всего 6,6 литра топлива на 100 км пути.

Мотор, разработанный Альянсом Renault-Nissan, оснащен цепным приводом ГРМ, который не требует обслуживания на протяжении всего срока службы автомобиля. Что также является неоспоримым плюсом в долгих поездках.

FIAT Fullback
От 2.4 л, 154 л.с
Новый от 1 529 990 до 2 169 990 Р
Fiat Fullback

У многих автомобилистов путешествия на машине непременно ассоциируются с пикапами внушительного размера. В принципе, понятное дело почему - высокая проходимость и вместительный кузов… А если установить кунг, то вещи в момент  надежно защищены от дождя. Присмотреться можно к самому доступному варианту в сегменте - Fiat Fullback. На автомобиль устанавливается безальтернативный 2,4-литровый турбодизель с отдачей 154 л.с.

Двигатель может комплектоваться 6-ступенчатой «механикой» или 5-ступенчатым «автоматом». В самой простой комплектации пикап оснащается подключаемым полным приводом, в более дорогих версиях привод на все колеса постоянный. Если не скупиться, можно получить отличного спутника, который покорит суровое бездорожье. К тому же, топовые версии хвастаются кожаной отделкой салона, кондиционером, мультимедийной системой и множеством других опций, которые сделают путешествие комфортным.

Ford Explorer

Ford Explorer
От 3.5 л, 249 л.с
Новый от 2 913 000 до 3 654 000 Р
Внедорожник, чье производство налажено в Елабуге, уже давно завоевал любовь россиян. А все потому, что адаптирован под суровые дорожные и  климатические условия нашей родины и имеет в своем арсенале привлекательные двигатели. «Эксплорер» приводится в движение 3,5-литровой «шестеркой» рабочим объемом 3,5 литра, развивает 249 л.с. и 346 Нм крутящего момента, позволяя ускоряться до 100 км/ч за 8,7 сек. Снабженный турбонаддувом EcoBoost (340 л.с., 485 Нм) обеспечивает разгон до 100 км/ч всего за 6,4 сек. Средний расход топлива составляет 13,1 л/100 км - для такой махины не так уж и много.

Еще одно преимущество для дальних поездок - мультимедийная система SYNC 3 с 8-дюймовым сенсорным экраном. Она полностью русифицирована и позволяет с помощью голосовых команд на русском языке управлять навигационными функциями. В общем, на такой машине не заблудитесь.

Citroеn Spacetourer

Citroen Space Tourer
От 2 л, 150 л.с
Новый от 1 999 000 до 2 089 000 Р
Идеальный выбор для большой семьи из 8 человек. Сиденья 2 и 3 рядов передвигаются по специальным рейлингам и дают возможность водителю и пассажирам самостоятельно определять конфигурацию салона. Спинки кресел складываются, образуя ровную поверхность. При необходимости сиденья можно снять совсем, увеличив полезный объем пространства до 3300 литров.

С таким багажником влезут и чемоданы, и палатки, и велосипеды. Имеются отсеки открытого и закрытого типа для хранения вещей. Что до моторов, то Spacetourer доступен с 2-литровым дизелем мощностью 150 л. с. Расход  топлива – идеален для дальних пробегов: 6 л/100 км пути в смешанном цикле.

Volvo V90 Cross Country

Объем багажного отделения шведского универсала повышенной проходимости составляет 723 литра, а при сложенных сиденьях – 1526 литров. Для облегчения погрузки багажа предусмотрена система дистанционного открывания багажника – для доступа достаточно провести ногой под задним бампером. Такая функция окажется полезной в путешествии.

Volvo V90 Cross Country
От 2 л, 190 л.с

Автомобиль предлагается с 4 двигателями семейства Drive-E, уже знакомыми поклонникам Volvo по внедорожнику XC90: 2 бензиновыми T5 и T6, и дизельными D4 и D5. Все моторы идут в паре с 8-ступенчатой АКПП и системой полного привода. Для заказов доступна пневмоподвеска, которая устанавливается только на заднюю ось. При этом дорожный просвет V90 Cross Country остается одним из самых высоких в классе – 210 мм.

Арина Милая
Купить авто Рено, Форд, Ситроен, Вольво, Фиат Логан, Эксплорер, Спейс Турер, В40 Кросс Кантри, Фулбэк

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Renault Logan
Ответ Налегос Л.В. насчет ходимости и неубиваемости передней подвески Логана. Работа в Такси на своей машине по Москве и обл. Сейчас у меня третий Логан подряд-именно из-за своей неубиваемости! За 7 лет две первые мащинки прошли до продажи: первая 142 000км ( 1,6 8кл) , вторая 130 ооокм ( 1,6 16кл АКП) ...
Втктор. Москва
Форум Ford Explorer
Здраствуйте! У меня возникла одна проблема на форд эксплорер 2004г. Купил новый акумулятор включаю зажигание вроде всё работает, но когда хочу завести стартер вообще не прокручивает и датчик давление масла лежит, что делать? чё с ним а работал до этого хорошо, на морозе простоял 5 дней.
Шакир
У Renault в России 8% рынка
Почти хороший автомобиль...Сандеро..., если бы шкив генератора не отваливался через 50000 пробега!
Андрей
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква FIAT Автомудрость FIAT АвтоПитер FIAT Дизайн и тюнинг FIAT Новинки и концепт кары FIAT Новости и акции автосалонов FIAT Автосалоны и дилеры марки FIAT Аренда и прокат авто марки FIAT Автоклубы и форумы автозавчастей марки FIAT Автосервисы и магазины автозапчастей марки FIAT
Главные материалы
Проверяем, как протекают продажи Citroen C4 Sedan
Тест-драйв Audi TT: верхом на пуле
Получаете ли Вы "письма счастья"?
Голосовать
Продажа Renault Logan
Объявления о продаже Renault Logan
Рейтинг по классам
Класс Спортивные внедорожники
BMW X5M и еще 1 модель
Класс Грузопассажирские универсалы повышенной вместимости
Skoda Praktik и еще 8 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 9 моделей
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 22 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль Logan
ТОП-5 лучших автомобилей для путешествий
Методом проб и ошибок автомобилисты пришли к выводу, что отправляться в путешествие нужно на надежной, экономичной и комфортной машине. Совместить все и сразу не всегда представляется возможным, однако у заядлых путешественников есть свои фавориты.{{model_v2_1096}}Renault LoganНадежность, доступность и отличное соотношение «цена/качество» сделали бюджетный  седан настоящим бестселлером. Путешественники же ценят «Логан», прежде всего, за экономичность. Так, модификация с бензиновым двигателем 1,6 литра мощностью 113 л. с. и 5-ступенчатой «механикой» потребляет в смешанном цикле всего 6,6 литра топлива на 100 км пути.Мотор, разработанный Альянсом Renault-Nissan, оснащен цепным приводом ГРМ, который не требует обслуживания на протяжении всего срока службы автомобиля. Что также является неоспоримым плюсом в долгих поездках.{{model_v2_6294}}Fiat Fullback У многих автомобилистов путешествия на машине непременно ассоциируются с пикапами внушительного размера. В принципе, понятное дело почему - высокая проходимость и вместительный кузов… А если установить кунг, то вещи в момент  надежно защищены от дождя. Присмотреться можно к самому доступному варианту в сегменте - Fiat Fullback. На автомобиль устанавливается безальтернативный 2,4-литровый турбодизель с отдачей 154 л.с.Двигатель может комплектоваться 6-ступенчатой «механикой» или 5-ступенчатым «автоматом». В самой простой комплектации пикап оснащается подключаемым полным приводом, в более дорогих версиях привод на все колеса постоянный. Если не скупиться, можно получить отличного спутника, который покорит суровое бездорожье. К тому же, топовые версии хвастаются кожаной отделкой салона, кондиционером, мультимедийной системой и множеством других опций, которые сделают путешествие комфортным. Ford Explorer{{model_v2_419}}Внедорожник, чье производство налажено в Елабуге, уже давно завоевал любовь россиян. А все потому, что адаптирован под суровые дорожные и  климатические условия нашей родины и имеет в своем арсенале привлекательные двигатели. «Эксплорер» приводится в движение 3,5-литровой «шестеркой» рабочим объемом 3,5 литра, развивает 249 л.с. и 346 Нм крутящего момента, позволяя ускоряться до 100 км/ч за 8,7 сек. Снабженный турбонаддувом EcoBoost (340 л.с., 485 Нм) обеспечивает разгон до 100 км/ч всего за 6,4 сек. Средний расход топлива составляет 13,1 л/100 км - для такой махины не так уж и много.Еще одно преимущество для дальних поездок - мультимедийная система SYNC 3 с 8-дюймовым сенсорным экраном. Она полностью русифицирована и позволяет с помощью голосовых команд на русском языке управлять навигационными функциями. В общем, на такой машине не заблудитесь.Citroеn Spacetourer{{model_v2_6345}}Идеальный выбор для большой семьи из 8 человек. Сиденья 2 и 3 рядов передвигаются по специальным рейлингам и дают возможность водителю и пассажирам самостоятельно определять конфигурацию салона. Спинки кресел складываются, образуя ровную поверхность. При необходимости сиденья можно снять совсем, увеличив полезный объем пространства до 3300 литров. С таким багажником влезут и чемоданы, и палатки, и велосипеды. Имеются отсеки открытого и закрытого типа для хранения вещей. Что до моторов, то Spacetourer доступен с 2-литровым дизелем мощностью 150 л. с. Расход  топлива – идеален для дальних пробегов: 6 л/100 км пути в смешанном цикле.Volvo V90 Cross CountryОбъем багажного отделения шведского универсала повышенной проходимости составляет 723 литра, а при сложенных сиденьях – 1526 литров. Для облегчения погрузки багажа предусмотрена система дистанционного открывания багажника – для доступа достаточно провести ногой под задним бампером. Такая функция окажется полезной в путешествии.{{model_v2_6320}} Автомобиль предлагается с 4 двигателями семейства Drive-E, уже знакомыми поклонникам Volvo по внедорожнику XC90: 2 бензиновыми T5 и T6, и дизельными D4 и D5. Все моторы идут в паре с 8-ступенчатой АКПП и системой полного привода. Для заказов доступна пневмоподвеска, которая устанавливается только на заднюю ось. При этом дорожный просвет V90 Cross Country остается одним из самых высоких в классе – 210 мм.
2017-07-03
Автор: Арина Милая
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Самарская область Ленинградская область Краснодар
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG