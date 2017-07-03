ТОП-5 лучших автомобилей для путешествий
Методом проб и ошибок автомобилисты пришли к выводу, что отправляться в путешествие нужно на надежной, экономичной и комфортной машине. Совместить все и сразу не всегда представляется возможным, однако у заядлых путешественников есть свои фавориты.
Renault Logan
Надежность, доступность и отличное соотношение «цена/качество» сделали бюджетный седан настоящим бестселлером. Путешественники же ценят «Логан», прежде всего, за экономичность. Так, модификация с бензиновым двигателем 1,6 литра мощностью 113 л. с. и 5-ступенчатой «механикой» потребляет в смешанном цикле всего 6,6 литра топлива на 100 км пути.
Мотор, разработанный Альянсом Renault-Nissan, оснащен цепным приводом ГРМ, который не требует обслуживания на протяжении всего срока службы автомобиля. Что также является неоспоримым плюсом в долгих поездках.
У многих автомобилистов путешествия на машине непременно ассоциируются с пикапами внушительного размера. В принципе, понятное дело почему - высокая проходимость и вместительный кузов… А если установить кунг, то вещи в момент надежно защищены от дождя. Присмотреться можно к самому доступному варианту в сегменте - Fiat Fullback. На автомобиль устанавливается безальтернативный 2,4-литровый турбодизель с отдачей 154 л.с.
Двигатель может комплектоваться 6-ступенчатой «механикой» или 5-ступенчатым «автоматом». В самой простой комплектации пикап оснащается подключаемым полным приводом, в более дорогих версиях привод на все колеса постоянный. Если не скупиться, можно получить отличного спутника, который покорит суровое бездорожье. К тому же, топовые версии хвастаются кожаной отделкой салона, кондиционером, мультимедийной системой и множеством других опций, которые сделают путешествие комфортным.
Ford Explorer
Еще одно преимущество для дальних поездок - мультимедийная система SYNC 3 с 8-дюймовым сенсорным экраном. Она полностью русифицирована и позволяет с помощью голосовых команд на русском языке управлять навигационными функциями. В общем, на такой машине не заблудитесь.
Citroеn Spacetourer
С таким багажником влезут и чемоданы, и палатки, и велосипеды. Имеются отсеки открытого и закрытого типа для хранения вещей. Что до моторов, то Spacetourer доступен с 2-литровым дизелем мощностью 150 л. с. Расход топлива – идеален для дальних пробегов: 6 л/100 км пути в смешанном цикле.
Volvo V90 Cross Country
Объем багажного отделения шведского универсала повышенной проходимости составляет 723 литра, а при сложенных сиденьях – 1526 литров. Для облегчения погрузки багажа предусмотрена система дистанционного открывания багажника – для доступа достаточно провести ногой под задним бампером. Такая функция окажется полезной в путешествии.
Автомобиль предлагается с 4 двигателями семейства Drive-E, уже знакомыми поклонникам Volvo по внедорожнику XC90: 2 бензиновыми T5 и T6, и дизельными D4 и D5. Все моторы идут в паре с 8-ступенчатой АКПП и системой полного привода. Для заказов доступна пневмоподвеска, которая устанавливается только на заднюю ось. При этом дорожный просвет V90 Cross Country остается одним из самых высоких в классе – 210 мм.
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