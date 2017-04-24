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24 апреля 2017, 20:57

ТОП-5 самых продаваемых в России хэтчбеков

Мода на вседорожники плотно обосновалась на мировом авторынке. Кроссоверы захватили львиную долю продаж, но ведь некогда Россия считалась страной седанов и хэтчбеков. Посмотрим, как обстоят дела с продажами последних.
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  ТОП-5 самых продаваемых в России хэтчбеков , Renault Sandero ТОП-5 самых продаваемых в России хэтчбеков , Renault Sandero ТОП-5 самых продаваемых в России хэтчбеков , Renault Sandero ТОП-5 самых продаваемых в России хэтчбеков
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По данным аналитического агентства «Автостат», за 2 месяца текущего года на отечественном рынке было продано 20 100 автомобилей этого сегмента, что на 4,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016-го. Спрос на хэтчбеки падает уже не первый год. Сегодня на их долю приходится только около 12% российского рынка новых легковых автомобилей.

Lada Granta лифтбек

Габариты: 4246x1700x1500 мм. Говоря о данной модели, уместно рассматривать версию в «родственном» кузове «лифтбек». Именно этот автомобиль является самым продаваемым на нашем рынке среди «хэтчей». Во многом Granta лифтбек привлекает потребителей за счет доступной цены. Сегодня такую версию (1,6 литра, 8-клап., 87 л.с., 5МКПП) реально купить минимум за 354 200 рублей. В результате, за отчетный период россияне приобрели 4 189 шт., однако это на 4,2% хуже прошлогоднего показателя.

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Lada Xray

Габариты: 4165x1983x1570 мм. Некоторые автомобилисты относят модель к классу городских кроссоверов, другие – к высоким хэтчбекам. Автомобиль разошелся тиражом 3 689 шт., что практически в 3 раза превышает результат февраля 2016 года, когда Xray только вышел на рынок. С учетом всех маркетинговых предложений вазовский хэтчбек можно приобрести сегодня за 509 900 рублей (1,8 литра, 16-клап., 122 л.с., 5МКПП). Правда, в крупных мегаполисах типа Москвы и Санкт-Петербурга интерес к XRay, мягко говоря, слабый.

Renault Sandero

Габариты: 4059x1732x1523 мм. Ничего удивительного, что замкнул тройку лидеров этот «вазовский» родственник с французскими корнями. Он также, если не в большей степени, относится к классу практичных, но доступных автомобилей. Начальный ценник – 489 900 рублей (1,6 литра, 82 л.с., 5МКПП). Всего французская марка реализовала за 2 месяца 3 204 ед., при этом показатель опустился всего на 3% по отношению к январю-февралю 2016-го. Учитывая выход успехи вышедшего в прошлом году на наш рынок Kaptur в самом популярном сегменте SUV, хэтчбеку Sandero удалось не уйти на его фоне в тень и даже выбиться в лидеры в своем классе.

Renault Sandero
Выпускается с 2010 г.
Новый от 479 000 до 699 990 Р
Объявлений: 612
Отзывов: 8

Kia Rio

Габариты: 4120x1700x1470 мм. Корейский хэтчбек, производимый в Санкт-Петербурге, по-прежнему востребован среди россиян, несмотря на то, что его стоимость составляет нескромные 510 900 рублей (1,4 литра, 107 л.с., 5МКПП) за базовую комплектацию. Тем не менее, за указанный период времени 2 332 потребителя сделали выбор в пользу модели (-1,2%).

Datsun mi-DO

Габариты: 3950x1700x1500 мм. Седан и хэтчбек – именно из этих 2 моделей состоит линейка Datsun. Производитель обещает в перспективе вывести доступный вседорожник, но пока расширяет свой ассортимент лишь за счет новых комплектаций. Такая политика обеспечила пятидверке  mi-DO 5 строчку рейтинга самых востребованных хэтчбеков. За 2 месяца этого года автомобиль приобрели 928 покупателей, что на 30,5% больше, чем годом ранее. Это лучшая динамика в сегменте. Стоимость бюджетника начинается от 402 000 рублей (1,6 литра, 8-клап., 87 л.с., 5МКПП).

Общая кризисная ситуация на авторынке сказалась на продажах всех сегментов автомобилей. Жители мегаполисов чаще покупают преимущественно недешевые кроссоверы - их доля в крупных городах растет интенсивнее. А вот в регионах спрос сохраняется на хэтчбеки В-класса, прежде всего, в силу доступной цены.

Плюсы и минусы
Хэтчбеки доступные по цене и практичные в использовании.Маленький дорожный просвет не подходит для российских дорог.
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Форум Renault Sandero
| У меня логан 11 года. Перегорают лампочки в птф ( фишка по ходу глючная ) , а в остальном норм машина Еще от частого использования переключателя ближнего света обломились провода в переключателе и пропал сигнал, перепаял в ручную
VVasGaL
У Renault в России 8% рынка
Почти хороший автомобиль...Сандеро..., если бы шкив генератора не отваливался через 50000 пробега!
Андрей
Тест Renault Sandero: вторая молодость
Ошибочка вышла: в таблице указано "топливо - дизель". С чего бы? Поправьте, пжс!
Владимир
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ТОП-5 самых продаваемых в России хэтчбеков
По данным аналитического агентства «Автостат», за 2 месяца текущего года на отечественном рынке было продано 20 100 автомобилей этого сегмента, что на 4,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016-го. Спрос на хэтчбеки падает уже не первый год. Сегодня на их долю приходится только около 12% российского рынка новых легковых автомобилей. Lada Granta лифтбекГабариты: 4246x1700x1500 мм. Говоря о данной модели, уместно рассматривать версию в «родственном» кузове «лифтбек». Именно этот автомобиль является самым продаваемым на нашем рынке среди «хэтчей». Во многом Granta лифтбек привлекает потребителей за счет доступной цены. Сегодня такую версию (1,6 литра, 8-клап., 87 л.с., 5МКПП) реально купить минимум за 354 200 рублей. В результате, за отчетный период россияне приобрели 4 189 шт., однако это на 4,2% хуже прошлогоднего показателя.{{material_118595}}Lada XrayГабариты: 4165x1983x1570 мм. Некоторые автомобилисты относят модель к классу городских кроссоверов, другие – к высоким хэтчбекам. Автомобиль разошелся тиражом 3 689 шт., что практически в 3 раза превышает результат февраля 2016 года, когда Xray только вышел на рынок. С учетом всех маркетинговых предложений вазовский хэтчбек можно приобрести сегодня за 509 900 рублей (1,8 литра, 16-клап., 122 л.с., 5МКПП). Правда, в крупных мегаполисах типа Москвы и Санкт-Петербурга интерес к XRay, мягко говоря, слабый.Renault SanderoГабариты: 4059x1732x1523 мм. Ничего удивительного, что замкнул тройку лидеров этот «вазовский» родственник с французскими корнями. Он также, если не в большей степени, относится к классу практичных, но доступных автомобилей. Начальный ценник – 489 900 рублей (1,6 литра, 82 л.с., 5МКПП). Всего французская марка реализовала за 2 месяца 3 204 ед., при этом показатель опустился всего на 3% по отношению к январю-февралю 2016-го. Учитывая выход успехи вышедшего в прошлом году на наш рынок Kaptur в самом популярном сегменте SUV, хэтчбеку Sandero удалось не уйти на его фоне в тень и даже выбиться в лидеры в своем классе.{{model_2788}}Kia RioГабариты: 4120x1700x1470 мм. Корейский хэтчбек, производимый в Санкт-Петербурге, по-прежнему востребован среди россиян, несмотря на то, что его стоимость составляет нескромные 510 900 рублей (1,4 литра, 107 л.с., 5МКПП) за базовую комплектацию. Тем не менее, за указанный период времени 2 332 потребителя сделали выбор в пользу модели (-1,2%).Datsun mi-DOГабариты: 3950x1700x1500 мм. Седан и хэтчбек – именно из этих 2 моделей состоит линейка Datsun. Производитель обещает в перспективе вывести доступный вседорожник, но пока расширяет свой ассортимент лишь за счет новых комплектаций. Такая политика обеспечила пятидверке  mi-DO 5 строчку рейтинга самых востребованных хэтчбеков. За 2 месяца этого года автомобиль приобрели 928 покупателей, что на 30,5% больше, чем годом ранее. Это лучшая динамика в сегменте. Стоимость бюджетника начинается от 402 000 рублей (1,6 литра, 8-клап., 87 л.с., 5МКПП).Общая кризисная ситуация на авторынке сказалась на продажах всех сегментов автомобилей. Жители мегаполисов чаще покупают преимущественно недешевые кроссоверы - их доля в крупных городах растет интенсивнее. А вот в регионах спрос сохраняется на хэтчбеки В-класса, прежде всего, в силу доступной цены.
2017-04-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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