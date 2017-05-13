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13 мая 2017, 16:55
Торговать на рынке не позволили – поджег машину охранника
В дежурную часть одного из отделов полиции Симферополя вчера поступило сообщение о возгорании автомобиля, припаркованного возле городского рынка. Как информируют местные СМИ, прибывшие на место эксперты установили, что служебная машина сотрудника охранного предприятия была облита горючей жидкостью.
В совершении преступления сотрудник охраны заподозрил местного жителя, с которым у него накануне возник бытовой конфликт.
Заявитель попросил мужчину покинуть территорию рынка, поскольку разрешения на осуществление торговли у гражданина не было. Но тот отказался и, как теперь видно, затаил обиду.
Подозреваемого задержали быстро - им оказался 56-летний житель Симферополя. В содеянном он тут же сознался и пояснил, что таким «горячим» методом решил отомстить охраннику. Теперь же обиженному вправе задуматься о своей дальнейшей судьбе. Не исключено, что ближайшие 5 лет он проведет в более холодных, нежели Крымский полуостров, местах.
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алло есть кто на форуме
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