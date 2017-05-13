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13 мая 2017, 16:55

Торговать на рынке не позволили – поджег машину охранника

В дежурную часть одного из отделов полиции Симферополя вчера поступило сообщение о возгорании автомобиля, припаркованного возле городского рынка. Как информируют местные СМИ, прибывшие на место эксперты установили, что служебная машина сотрудника охранного предприятия была облита горючей жидкостью.
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В совершении преступления сотрудник охраны заподозрил местного жителя, с которым у него накануне возник бытовой конфликт.
 
Заявитель попросил мужчину покинуть территорию рынка, поскольку разрешения на осуществление торговли у гражданина не было. Но тот отказался и, как теперь видно, затаил обиду.
 
Подозреваемого задержали быстро - им оказался 56-летний житель Симферополя. В содеянном он тут же сознался и пояснил, что таким «горячим» методом решил отомстить охраннику. Теперь же обиженному вправе задуматься о своей дальнейшей судьбе. Не исключено, что ближайшие 5 лет он проведет в более холодных, нежели Крымский полуостров, местах. 

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Паша_ТК
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Торговать на рынке не позволили – поджег машину охранника
В совершении преступления сотрудник охраны заподозрил местного жителя, с которым у него накануне возник бытовой конфликт. Заявитель попросил мужчину покинуть территорию рынка, поскольку разрешения на осуществление торговли у гражданина не было. Но тот отказался и, как теперь видно, затаил обиду.  Подозреваемого задержали быстро - им оказался 56-летний житель Симферополя. В содеянном он тут же сознался и пояснил, что таким «горячим» методом решил отомстить охраннику. Теперь же обиженному вправе задуматься о своей дальнейшей судьбе. Не исключено, что ближайшие 5 лет он проведет в более холодных, нежели Крымский полуостров, местах. 
2017-05-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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