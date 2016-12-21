21 декабря 2016, 16:37

Toyota Camry стала самым популярным в России авто бизнес-класса

Продажи модели сейчас в 4 раза превышают спрос на BMW 5 серии. В ноябре реализован 1 631 Camry - на 6,67 % больше предыдущего месяца. Это половина всего объема продаж авто бизнес-класса.
На текущий момент модель занимает первенство в E-классе.
 
На 2-м месте со значительным отставанием - BMW. За месяц в РФ было продано 476 экземпляров 5-Series, что почти вдвое превышает спрос на модель в ноябре прошлого года.
 
3-е место в списке бизнес-бестселлеров занял Mercedes E-Class (475 авто, прирост продаж 60,5 %). Далее в рейтинге расположились Audi A6 (213 штук, - 17,4 %) и Lexus ES (154 машины, - 22,6 %).
 
Всего в ноябре, по данным «Автостата», в России продано 3 300 автомобилей бизнес-класса, что на 14,6 % превышает прошлогодний уровень. Доля E-сегмента на авторынке России составила 3 %.

Комплектации и технические характеристики

Toyota Camry Элеганс Плюс 2.5 AT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовседан
Количество дверей/мест4/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин181
Объем двигателя2494
Тип трансмисииАвтоматическая, 6-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл11.0
Загородный цикл5.9
Смешанный цикл7.8
ТопливоАИ-95
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Toyota Camry
магнитола не поет кл вык горит что делать клемы уже снимала
алена
Тест-драйв Toyota Camry: седативный препарат
Нет.Хорошая машина, для нормального мужика то что нужно.И комфорт и вид всё классно.Ну а если кому нужно что-то хищное, как автору выше комментарий, так Вам не сюда.Вам Веерон нужен.Это там.
schiko
Toyota начала выпуск новой Camry в Петербурге
Больше рабочих мест - лучше для города и для бюджета. Понятно, почему Полтавченко так опекает автомобильных гигантов, предлагаем их выгодные условия входа в города. Всем это выгодно.
Андрей
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Toyota Camry стала самым популярным в России авто бизнес-класса
На текущий момент модель занимает первенство в E-классе. На 2-м месте со значительным отставанием - BMW. За месяц в РФ было продано 476 экземпляров 5-Series, что почти вдвое превышает спрос на модель в ноябре прошлого года. 3-е место в списке бизнес-бестселлеров занял Mercedes E-Class (475 авто, прирост продаж 60,5 %). Далее в рейтинге расположились Audi A6 (213 штук, - 17,4 %) и Lexus ES (154 машины, - 22,6 %). Всего в ноябре, по данным «Автостата», в России продано 3 300 автомобилей бизнес-класса, что на 14,6 % превышает прошлогодний уровень. Доля E-сегмента на авторынке России составила 3 %.
2016-12-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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