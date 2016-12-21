21 декабря 2016, 16:37
Toyota Camry стала самым популярным в России авто бизнес-класса
Продажи модели сейчас в 4 раза превышают спрос на BMW 5 серии. В ноябре реализован 1 631 Camry - на 6,67 % больше предыдущего месяца. Это половина всего объема продаж авто бизнес-класса.
На текущий момент модель занимает первенство в E-классе.
На 2-м месте со значительным отставанием - BMW. За месяц в РФ было продано 476 экземпляров 5-Series, что почти вдвое превышает спрос на модель в ноябре прошлого года.
3-е место в списке бизнес-бестселлеров занял Mercedes E-Class (475 авто, прирост продаж 60,5 %). Далее в рейтинге расположились Audi A6 (213 штук, - 17,4 %) и Lexus ES (154 машины, - 22,6 %).
Всего в ноябре, по данным «Автостата», в России продано 3 300 автомобилей бизнес-класса, что на 14,6 % превышает прошлогодний уровень. Доля E-сегмента на авторынке России составила 3 %.
Комплектации и технические характеристики
|Toyota Camry Элеганс Плюс 2.5 AT
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|Кузов
|седан
|Количество дверей/мест
|4/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|181
|Объем двигателя
|2494
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|Привод
|передний
|Городской цикл
|11.0
|Загородный цикл
|5.9
|Смешанный цикл
|7.8
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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магнитола не поет кл вык горит что делать клемы уже снимала
Нет.Хорошая машина, для нормального мужика то что нужно.И комфорт и вид всё классно.Ну а если кому нужно что-то хищное, как автору выше комментарий, так Вам не сюда.Вам Веерон нужен.Это там.
Больше рабочих мест - лучше для города и для бюджета. Понятно, почему Полтавченко так опекает автомобильных гигантов, предлагаем их выгодные условия входа в города. Всем это выгодно.
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