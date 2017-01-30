30 января 2017, 12:55

Toyota C-HR доставлен в Россию

Кроссовер прошел все сертификационные испытания, а значит, в любой момент может начать реализовываться в России. Новинка пользуется большим спросом в ряде стран, например, в Японии.
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Серийное производство Toyota CH-R ведется на заводе в Турции. В базовое оснащение кроссовера входят 7 подушек безопасности, система стабилизации, 2-зонная климатическая установка, штатная мультимедийная система, 18-дюймовые легкосплавные диски с низкопрофильной резиной, руль, обшитый кожей, тканевая обивка салона и полный электропакет.
 
Автомобиль укомплектован 1,2-литровым двигателем с турбонаддувом мощностью 114 л.с., который агрегатирован с 6-ступенчатой механической КПП. ЕСТЬ Модификация с автоматической трансмиссией - вариатором CVT.
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Toyota C-HR доставлен в Россию
{{material_117584}}Серийное производство Toyota CH-R ведется на заводе в Турции. В базовое оснащение кроссовера входят 7 подушек безопасности, система стабилизации, 2-зонная климатическая установка, штатная мультимедийная система, 18-дюймовые легкосплавные диски с низкопрофильной резиной, руль, обшитый кожей, тканевая обивка салона и полный электропакет. Автомобиль укомплектован 1,2-литровым двигателем с турбонаддувом мощностью 114 л.с., который агрегатирован с 6-ступенчатой механической КПП. ЕСТЬ Модификация с автоматической трансмиссией - вариатором CVT.
2017-01-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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