Toyota C-HR доставлен в Россию

Серийное производство Toyota CH-R ведется на заводе в Турции. В базовое оснащение кроссовера входят 7 подушек безопасности, система стабилизации, 2-зонная климатическая установка, штатная мультимедийная система, 18-дюймовые легкосплавные диски с низкопрофильной резиной, руль, обшитый кожей, тканевая обивка салона и полный электропакет.
Автомобиль укомплектован 1,2-литровым двигателем с турбонаддувом мощностью 114 л.с., который агрегатирован с 6-ступенчатой механической КПП. ЕСТЬ Модификация с автоматической трансмиссией - вариатором CVT.
Здравствуйте Всем, та же проблема. 4 Раннер Спорт Эдишен 2005 г.в. Стояли родные стойки, на стиралке два раза выкидывало на встречку. Поставили стойки с прадика стиралку стал проходить спокойно, но стало сильней раскачивать и на скорости подкидывает зад. Роман вы решили свою проблему? Если да то как ...
{{material_117584}}Серийное производство Toyota CH-R ведется на заводе в Турции. В базовое оснащение кроссовера входят 7 подушек безопасности, система стабилизации, 2-зонная климатическая установка, штатная мультимедийная система, 18-дюймовые легкосплавные диски с низкопрофильной резиной, руль, обшитый кожей, тканевая обивка салона и полный электропакет. Автомобиль укомплектован 1,2-литровым двигателем с турбонаддувом мощностью 114 л.с., который агрегатирован с 6-ступенчатой механической КПП. ЕСТЬ Модификация с автоматической трансмиссией - вариатором CVT.
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