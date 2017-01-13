Toyota C-HR получила спортивный тюнинг
Предполагается, что все это вкупе с 16-дюймовыми колесами, будет задействовано при езде по бездорожью. За дополнительную плату можно приобрести спортивные сидения и адаптивную подвеску.
Напомним, что серийное производство Toyota CH-R ведется на заводе в Турции. В базовое оснащение кроссовера входят 7 подушек безопасности, система стабилизации, 2-зонная климатическая установка, штатная мультимедийная система, 18-дюймовые легкосплавные диски с низкопрофильной резиной, руль, обшитый кожей, тканевая обивка салона и полный электропакет.
В Европе самая доступная модификация Toyota C-HR стоит 23 400 евро. В соответствии с ней автомобиль укомплектован 1,2-литровым двигателем с турбонаддувом мощностью 114 л.с., который агрегатирован с 6-ступенчатой механической КПП. Модификация с автоматической трансмиссией (вариатором CVT) оценена в 25 500 евро.
Гибридный C-HR с 1,8-литровым двигателем и 2 электромоторами совокупной отдачей в 122 л.с., полным приводом и вариатором в странах Европы стоит 32 000 евро.
Напомним, что кроссовер ждут на российском рынке через несколько недель.
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