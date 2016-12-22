Toyota Corolla оснастят двигателем от BMW

Если будет от 700тр сразу куплю. Фиатовцы должны понимать, если цена будет одинаковая с конкурентами, то "успех" будет аналогичен прошлому. Не котируется у нас Фиат, автомобили не ликвидные. Если хотите продавать, то кроме как ценой, привлечь не удастся. Характеристики примерно у всех одинаковые, дизайн ...
По словам менеджера кондиционер добавляет 500000 рублей. Бред полнейший. Мы потому и не купили Punto в свое время, так как были только максимальные комплектации да еще и с какими то ненужными допами. В итоге катаемся на Пежо с климатконтролем за более меньшие деньги. Пишут дешевле и оснащеннее L200, ...
По некоторым данным, под капотом Corolla установят атмосферник объемом 1,5 литра и 1,2 - турбированный мотор. Они помогут усилить динамические характеристики машины. Разработка новой Corolla находится в самом начале и другие технические характеристики пока неизвестны.
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