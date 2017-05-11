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11 мая 2017, 18:21
Toyota Fortuner готовят к выходу на российский рынок
Пока производитель только рассматривает возможность начала продаж на российском авторынке нового рамного внедорожника. Новое поколение Fortuner создано специально для развивающихся стран.
Основные характеристики Toyota Fortuner схожи с пикапом Hilux, который продают в Африке, Австралии, Ближнего Востока и Азии. Новинка расположится на ступень ниже Land Cruiser Prado. Конкурировать модель будет с недавно поступившим на российский рынок Mitsubishi Pajero Sport свежей генерации.
На рынках других стран модель Fortuner доступна с несколькими вариантами мотора, в частности, 3-литровым дизельным мощностью 95 л.с. и 4-литровым бензиновым агрегатом 235 л.с. Также в моторной гамме присутствуют дизели семейства GD объемом 2,4 и 2,8 литра и мощностью 150 и 177 л.с. соответственно, а также 4-цилиндровый бензиновый мотор объемом 2,7 литра и мощностью 166 л.с. Коробки передач – на выбор: 5- или 6-ступенчатая «механика» либо 6-ступенчатый «автомат».
В оснащение внедорожника входит камера заднего вида, помощник при старте в гору, подключаемый полный привод и блокировка дифференциала в задней оси.
Стоимость нового Fortuner для России пока не объявлена. Вероятнее всего, ценник на внедорожник составит от 2 000 000 до 3 000 000 рублей. К примеру, ближайший конкурент - Mitsubishi Pajero Sport – оценен в минимум 2 400 000 рублей.
Комплектации и технические характеристики
|Toyota Fortuner 4.0 АТ
|Toyota Fortuner 4.0 АТ
|Год выпуска, с
|2005
|2005
|Год выпуска, по
|2015
|2015
|Кузов
|внедорожник
|внедорожник
|Количество дверей/мест
|5/7
|5/7
|Тип двигателя
|бензиновый
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|249
|249
|Объем двигателя
|3955
|3955
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 4-ступенчатая
|Автоматическая, 4-ступенчатая
|Привод
|полный
|полный
|Топливо
|АИ-95
|АИ-95
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Для тех, кому реально нравится Toyota Fortuner советую обратить внимание на страницу www.toyta.com.ar там есть модель Toyota SW4. Механика с 3-л дизелем. Выпускают в Аргентине. Супер !!!!!!!!!!!!!!! Для тех кому нравятся "проходимцы" !!!!! А нам тут в Европе "альтернативу" впихивают в виде Прадо. Этому ...
теана и только теана список опций будет огромный такого не предложит ни кто
Автомашина "СУППЕР"что надо мне она очень нравится по всем параметрам-чувствуешь себя "мужшиной"с большой буквы
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