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11 мая 2017, 18:21

Toyota Fortuner готовят к выходу на российский рынок

Пока производитель только рассматривает возможность начала продаж на российском авторынке нового рамного внедорожника. Новое поколение Fortuner создано специально для развивающихся стран.
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Основные характеристики Toyota Fortuner схожи с пикапом Hilux, который продают в Африке, Австралии, Ближнего Востока и Азии. Новинка расположится на ступень ниже Land Cruiser Prado. Конкурировать модель будет с недавно поступившим на российский рынок Mitsubishi Pajero Sport свежей генерации.
 
На рынках других стран модель Fortuner доступна с несколькими вариантами мотора, в частности, 3-литровым дизельным мощностью 95 л.с. и 4-литровым бензиновым агрегатом 235 л.с. Также в моторной гамме присутствуют дизели семейства GD объемом 2,4 и 2,8 литра и мощностью 150 и 177 л.с. соответственно, а также 4-цилиндровый бензиновый мотор объемом 2,7 литра и мощностью 166 л.с. Коробки передач – на выбор: 5- или 6-ступенчатая «механика» либо 6-ступенчатый «автомат».
 
В оснащение внедорожника входит камера заднего вида, помощник при старте в гору, подключаемый полный привод и блокировка дифференциала в задней оси.
 
Стоимость нового Fortuner для России пока не объявлена. Вероятнее всего, ценник на внедорожник составит от 2 000 000 до 3 000 000 рублей. К примеру, ближайший конкурент - Mitsubishi Pajero Sport – оценен в минимум 2 400 000 рублей.

Комплектации и технические характеристики

Toyota Fortuner 4.0 АТToyota Fortuner 4.0 АТ
Год выпуска, с2005 2005
Год выпуска, по2015 2015
Кузоввнедорожник внедорожник
Количество дверей/мест5/7 5/7
Тип двигателябензиновый бензиновый
Мощность, л.с./ об/мин249 249
Объем двигателя3955 3955
Тип трансмисииАвтоматическая, 4-ступенчатая Автоматическая, 4-ступенчатая
Приводполный полный
ТопливоАИ-95 АИ-95
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Toyota Fortuner
Для тех, кому реально нравится Toyota Fortuner советую обратить внимание на страницу www.toyta.com.ar там есть модель Toyota SW4. Механика с 3-л дизелем. Выпускают в Аргентине. Супер !!!!!!!!!!!!!!! Для тех кому нравятся "проходимцы" !!!!! А нам тут в Европе "альтернативу" впихивают в виде Прадо. Этому ...
МИР
Выбрать автомобиль до 1500000 рублей
теана и только теана список опций будет огромный такого не предложит ни кто
v46
Отзыв о Toyota Fortuner 2006 года
Автомашина "СУППЕР"что надо мне она очень нравится по всем параметрам-чувствуешь себя "мужшиной"с большой буквы
Fartuna
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Toyota Fortuner готовят к выходу на российский рынок
Основные характеристики Toyota Fortuner схожи с пикапом Hilux, который продают в Африке, Австралии, Ближнего Востока и Азии. Новинка расположится на ступень ниже Land Cruiser Prado. Конкурировать модель будет с недавно поступившим на российский рынок Mitsubishi Pajero Sport свежей генерации. На рынках других стран модель Fortuner доступна с несколькими вариантами мотора, в частности, 3-литровым дизельным мощностью 95 л.с. и 4-литровым бензиновым агрегатом 235 л.с. Также в моторной гамме присутствуют дизели семейства GD объемом 2,4 и 2,8 литра и мощностью 150 и 177 л.с. соответственно, а также 4-цилиндровый бензиновый мотор объемом 2,7 литра и мощностью 166 л.с. Коробки передач – на выбор: 5- или 6-ступенчатая «механика» либо 6-ступенчатый «автомат». В оснащение внедорожника входит камера заднего вида, помощник при старте в гору, подключаемый полный привод и блокировка дифференциала в задней оси. Стоимость нового Fortuner для России пока не объявлена. Вероятнее всего, ценник на внедорожник составит от 2 000 000 до 3 000 000 рублей. К примеру, ближайший конкурент - Mitsubishi Pajero Sport – оценен в минимум 2 400 000 рублей.
2017-05-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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