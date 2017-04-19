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19 апреля 2017, 18:39

Toyota Fun идет на смену Camry

Toyota презентовал на международной автовыставке в Шанхае прототип седана Toyota Fun, который, как предполагается, со временем займет позиции модели Camry. Подтверждает эту точку зрения дизайн новинки.
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По мнению экспертов, концепт седана Toyota Fun, возможно, является предвестником серийного автомобиля, который станет перелицованной версией Camry, созданной специально для китайского авторынка. Очевидно, какие-то решения будут опробоваться на этом рынке. Кроме того, прототип имеет сходство с американской и европейской версиями модели Camry 2017, представленных в январе в рамках мотор-шоу в Детройте.
 
Отметим, что передняя часть экстерьера Toyota Fun получила более четкие черты по сравнению с Toyota Camry. Новый концепт сейчас выглядит несколько необычно, хотя в целом его внешний вид сохранил традиционную для марки стилистику.
 
Предположительно серийный вариант Toyota Fun сконструируют на базе новой модульной платформы TNGA.
Новинки и концепт кары Тойота

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Toyota Fun идет на смену Camry
По мнению экспертов, концепт седана Toyota Fun, возможно, является предвестником серийного автомобиля, который станет перелицованной версией Camry, созданной специально для китайского авторынка. Очевидно, какие-то решения будут опробоваться на этом рынке. Кроме того, прототип имеет сходство с американской и европейской версиями модели Camry 2017, представленных в январе в рамках мотор-шоу в Детройте. Отметим, что передняя часть экстерьера Toyota Fun получила более четкие черты по сравнению с Toyota Camry. Новый концепт сейчас выглядит несколько необычно, хотя в целом его внешний вид сохранил традиционную для марки стилистику. Предположительно серийный вариант Toyota Fun сконструируют на базе новой модульной платформы TNGA.
2017-04-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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