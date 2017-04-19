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19 апреля 2017, 18:39
Toyota Fun идет на смену Camry
Toyota презентовал на международной автовыставке в Шанхае прототип седана Toyota Fun, который, как предполагается, со временем займет позиции модели Camry. Подтверждает эту точку зрения дизайн новинки.
По мнению экспертов, концепт седана Toyota Fun, возможно, является предвестником серийного автомобиля, который станет перелицованной версией Camry, созданной специально для китайского авторынка. Очевидно, какие-то решения будут опробоваться на этом рынке. Кроме того, прототип имеет сходство с американской и европейской версиями модели Camry 2017, представленных в январе в рамках мотор-шоу в Детройте.
Отметим, что передняя часть экстерьера Toyota Fun получила более четкие черты по сравнению с Toyota Camry. Новый концепт сейчас выглядит несколько необычно, хотя в целом его внешний вид сохранил традиционную для марки стилистику.
Предположительно серийный вариант Toyota Fun сконструируют на базе новой модульной платформы TNGA.
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