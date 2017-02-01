1 февраля 2017, 15:35

Toyota готовит для Европы спецверсию Aygo

Компания представила специальную версию компактного хэтчбека Aygo, которую будут реализовывать на европейском рынке. Тираж лимитированной серии составит 1 500 экземпляров.
Новая версия Aygo под названием X-Pose получила обновленный экстерьер и интерьер. Кузов автомобиля окрашен в белый цвет с акцентами на переднем бампере, панели над радиаторной решеткой, нижней части боковых стекол и крыше.
 
В стандартном исполнении серия Aygo доступна с креслами с кожаными вставками, также опционально можно заказать полностью кожаные сиденья. Вставки есть и в салоне: на передней панели, сидениях, ручке переключения передач и на окантовке динамиков аудиосистемы.
 
Кроме того, лимитированная серия хэтчбека обзавелась легкосплавными 15-дюймовыми дисками, окрашенными в стиле самой модели. На рынке Европы спецверсия Aygo X-Pose появится в марте текущего года, но стоимость новинки пока не раскрывается.

Комплектации и технические характеристики

Toyota Aygo 1.0 12V
Год выпуска, с2009
Год выпуска, по2014
КузовХэтчбек
Количество дверей/мест3(5)/4(5)
Тип двигателяБензиновый с распределенным впрыском топлива
Мощность, л.с./ об/мин68/6000
Объем двигателя998
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая(Механическая 5-ступенчатая роботизированная)
ПриводНа передние колеса
Городской цикл5,5 (5,5)
Загородный цикл3,9 (4,1)
Смешанный цикл4,5 (4,6)
ТопливоБензин А-95
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Toyota готовит для Европы спецверсию Aygo
Новая версия Aygo под названием X-Pose получила обновленный экстерьер и интерьер. Кузов автомобиля окрашен в белый цвет с акцентами на переднем бампере, панели над радиаторной решеткой, нижней части боковых стекол и крыше. В стандартном исполнении серия Aygo доступна с креслами с кожаными вставками, также опционально можно заказать полностью кожаные сиденья. Вставки есть и в салоне: на передней панели, сидениях, ручке переключения передач и на окантовке динамиков аудиосистемы. Кроме того, лимитированная серия хэтчбека обзавелась легкосплавными 15-дюймовыми дисками, окрашенными в стиле самой модели. На рынке Европы спецверсия Aygo X-Pose появится в марте текущего года, но стоимость новинки пока не раскрывается.
2017-02-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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