Toyota готовит для Европы спецверсию Aygo

Компания представила специальную версию компактного хэтчбека Aygo, которую будут реализовывать на европейском рынке. Тираж лимитированной серии составит 1 500 экземпляров.
Новая версия Aygo под названием X-Pose получила обновленный экстерьер и интерьер. Кузов автомобиля окрашен в белый цвет с акцентами на переднем бампере, панели над радиаторной решеткой, нижней части боковых стекол и крыше.
В стандартном исполнении серия Aygo доступна с креслами с кожаными вставками, также опционально можно заказать полностью кожаные сиденья. Вставки есть и в салоне: на передней панели, сидениях, ручке переключения передач и на окантовке динамиков аудиосистемы.
Кроме того, лимитированная серия хэтчбека обзавелась легкосплавными 15-дюймовыми дисками, окрашенными в стиле самой модели. На рынке Европы спецверсия Aygo X-Pose появится в марте текущего года, но стоимость новинки пока не раскрывается.
Здравствуйте Всем, та же проблема. 4 Раннер Спорт Эдишен 2005 г.в. Стояли родные стойки, на стиралке два раза выкидывало на встречку. Поставили стойки с прадика стиралку стал проходить спокойно, но стало сильней раскачивать и на скорости подкидывает зад. Роман вы решили свою проблему? Если да то как ...
Новая версия Aygo под названием X-Pose получила обновленный экстерьер и интерьер. Кузов автомобиля окрашен в белый цвет с акцентами на переднем бампере, панели над радиаторной решеткой, нижней части боковых стекол и крыше. В стандартном исполнении серия Aygo доступна с креслами с кожаными вставками, также опционально можно заказать полностью кожаные сиденья. Вставки есть и в салоне: на передней панели, сидениях, ручке переключения передач и на окантовке динамиков аудиосистемы. Кроме того, лимитированная серия хэтчбека обзавелась легкосплавными 15-дюймовыми дисками, окрашенными в стиле самой модели. На рынке Европы спецверсия Aygo X-Pose появится в марте текущего года, но стоимость новинки пока не раскрывается.
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