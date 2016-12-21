21 декабря 2016, 14:01

Toyota Hiace сделают безопаснее

Микроавтобус шестого поколения, который представят в 2018 году, оснастят полукапотной компоновкой. Нынешняя модель лишена капота, потому что двигатель у нее расположен под передними сиденьями.
Микроавтобус шестого поколения, который представят в 2018 году, оснастят полукапотной компоновкой. Нынешняя модель лишена капота, потому что двигатель у нее расположен под передними сиденьями. 
 
У нового Hiace мотор будет расположен перед салоном. Это позволит сделать модель соответствующей нормам пассивной безопасности. В базовой версии новинка будет иметь длину 4 790 мм, ширину 1 800 мм и высоту 1 965 мм, то есть она станет на 95 мм длиннее и на 115 шире относительно текущей модели. При этом ожидается также появление модификаций с удлиненной колесной базой.
 
Базовым двигателем для нового Hiace станет 2,7-литровый дизель 1GD-FTV. Кроме заднеприводной модификации предусмотрена версия с полным приводом.
 
Первой и последней полукапотной моделью в гамме Hiace был микроавтобус Gravia/Hiace Regius, который выпускался с 1995 по 2002 год.

Комплектации и технические характеристики

Toyota Hiace 3.0 МТ
Год выпуска, с2010
Год выпуска, по2015
Кузовмикроавтобус
Количество дверей/мест3/12
Тип двигателядизельный
Мощность, л.с./ об/мин136
Объем двигателя2982
Тип трансмисиимеханическая, 5-ступенчатая
Приводзадний
Смешанный цикл8.7
Топливодт
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Отзывы по теме
Форум Toyota Hiace
На российских просторах эксплуатируется Toyota Hiace только с задним приводом. (не соответствует истине) "Много машин с полным приводом, завезенные с Японского рынка"
Алексей
Отзыв о Toyota Hiace 2001 года
проходимость, вместимость, машина на все случаи жизни, супер!
oleg
Отзыв о Toyota Hiace 1984 года
Супер машина. Настоящая трудяга. Очень выносливая. Ехал из Мурманска в Мелитополь. В районе Твери развалился подшипник первичного вала. Заклинили все передачи за исключением 4-й! От Твери до Мелитополя доехал на одной 4-й. Два только раза попросил помощи посторонний. !-й на границе с Украиной в Белгородской ...
Анатолий
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Toyota Hiace сделают безопаснее
Микроавтобус шестого поколения, который представят в 2018 году, оснастят полукапотной компоновкой. Нынешняя модель лишена капота, потому что двигатель у нее расположен под передними сиденьями.  У нового Hiace мотор будет расположен перед салоном. Это позволит сделать модель соответствующей нормам пассивной безопасности. В базовой версии новинка будет иметь длину 4 790 мм, ширину 1 800 мм и высоту 1 965 мм, то есть она станет на 95 мм длиннее и на 115 шире относительно текущей модели. При этом ожидается также появление модификаций с удлиненной колесной базой. Базовым двигателем для нового Hiace станет 2,7-литровый дизель 1GD-FTV. Кроме заднеприводной модификации предусмотрена версия с полным приводом. Первой и последней полукапотной моделью в гамме Hiace был микроавтобус Gravia/Hiace Regius, который выпускался с 1995 по 2002 год.
2016-12-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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