Toyota Hiace сделают безопаснее

Микроавтобус шестого поколения, который представят в 2018 году, оснастят полукапотной компоновкой. Нынешняя модель лишена капота, потому что двигатель у нее расположен под передними сиденьями.
Микроавтобус шестого поколения, который представят в 2018 году, оснастят полукапотной компоновкой. Нынешняя модель лишена капота, потому что двигатель у нее расположен под передними сиденьями.
У нового Hiace мотор будет расположен перед салоном. Это позволит сделать модель соответствующей нормам пассивной безопасности. В базовой версии новинка будет иметь длину 4 790 мм, ширину 1 800 мм и высоту 1 965 мм, то есть она станет на 95 мм длиннее и на 115 шире относительно текущей модели. При этом ожидается также появление модификаций с удлиненной колесной базой.
Базовым двигателем для нового Hiace станет 2,7-литровый дизель 1GD-FTV. Кроме заднеприводной модификации предусмотрена версия с полным приводом.
Первой и последней полукапотной моделью в гамме Hiace был микроавтобус Gravia/Hiace Regius, который выпускался с 1995 по 2002 год.
Супер машина. Настоящая трудяга. Очень выносливая. Ехал из Мурманска в Мелитополь. В районе Твери развалился подшипник первичного вала. Заклинили все передачи за исключением 4-й! От Твери до Мелитополя доехал на одной 4-й. Два только раза попросил помощи посторонний. !-й на границе с Украиной в Белгородской ...
Микроавтобус шестого поколения, который представят в 2018 году, оснастят полукапотной компоновкой. Нынешняя модель лишена капота, потому что двигатель у нее расположен под передними сиденьями. У нового Hiace мотор будет расположен перед салоном. Это позволит сделать модель соответствующей нормам пассивной безопасности. В базовой версии новинка будет иметь длину 4 790 мм, ширину 1 800 мм и высоту 1 965 мм, то есть она станет на 95 мм длиннее и на 115 шире относительно текущей модели. При этом ожидается также появление модификаций с удлиненной колесной базой. Базовым двигателем для нового Hiace станет 2,7-литровый дизель 1GD-FTV. Кроме заднеприводной модификации предусмотрена версия с полным приводом. Первой и последней полукапотной моделью в гамме Hiace был микроавтобус Gravia/Hiace Regius, который выпускался с 1995 по 2002 год.
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