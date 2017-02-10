10 февраля 2017, 09:14

Toyota Hilux назван самым продаваемым пикапом в России

Аналитическое агентство «Автостат» провело исследование российского рынка новых легковых автомобилей, которое охватывало продажи по нескольким сегментам. В секторе пикапов на первом месте - Toyota Hilux, на втором - УАЗ Пикап, на третьем - Mitsubishi L200.
По результатам исследования, в 2016 году в России продано 9 500 ед. пикапов, что на 21,1 % меньше, чем годом ранее.
 
Как отмечают аналитики агентства, в этом сегменте сменился лидер: в прошлом году им стал Toyota Hilux, реализовано 3 670 ед., что на 2,4 % меньше, чем в 2015 году. На 2 место поднялся УАЗ Пикап, реализация которого составила 3 254 автомобиля, показав рост на 9,5 %. На 3 позицию рейтинга опустился прежний лидер - Mitsubishi L200 (1 517 ед.; -60,8 %).
Новости Тойота Хайлюкс

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Отзывы по теме
VW Amarok и Toyota HiLux
ржунимагу...движка того амарока при внедорожной эксплуатации хватает только ежели давишь на тапку как сумасшедший...таперича подогнали на автомате, мабуть и получше будет...по цене они одинаковы с хаем, вот только доедет ли то колеса до Парижу- фиг его знает...ИМХО - не доедет, особливо, ежели туда "свиней" ...
ole0666
Помогите!
Как вариант. Датчик массового расхода воздуха ДВРМ. Если ДВРМ неисправен -- соотношение топл+воздух нарушается кол-во воздуха поступает в циллиндры - соответственно дёрганье и а\м переходит в аварийный режим, где мощность и тяга ограничены. Незаводится---вкл, зажигание, комп думает что всё исправно-- ...
Рамиль
Отзыв о Toyota Hilux 1991 года
Классический танк Сурф на все случаи жизни.Для дачи в лес и на рыбалку идеальный вариант.Один недостаток, маловато мощности двигателя в гору тяжело идет, т.к. сама машина тяжелая.
lyubov161966
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Toyota Hilux назван самым продаваемым пикапом в России
По результатам исследования, в 2016 году в России продано 9 500 ед. пикапов, что на 21,1 % меньше, чем годом ранее. Как отмечают аналитики агентства, в этом сегменте сменился лидер: в прошлом году им стал Toyota Hilux, реализовано 3 670 ед., что на 2,4 % меньше, чем в 2015 году. На 2 место поднялся УАЗ Пикап, реализация которого составила 3 254 автомобиля, показав рост на 9,5 %. На 3 позицию рейтинга опустился прежний лидер - Mitsubishi L200 (1 517 ед.; -60,8 %).
2017-02-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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