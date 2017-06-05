5 июня 2017, 16:18

Toyota изобретает летающую новинку. Видео

Toyota планирует показать готовый летающий автомобиль на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Пока компания выложила в сеть видео первых испытаний прототипа.
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Судя по появившемуся видеоролику, прототип пока не похож на автомобиль, в то же время он представляет собой каркас из металлических труб, на котором установлены аккумуляторы и пропеллеры.
 
Механизму удается подняться на высоту человеческого роста, после чего он падает на землю. Данный пробный полет состоялся на школьном дворе в центральной части Японии, недалеко от штаб-квартиры Toyota.
 
По задумке производителя, машина, способная плавно переходить от езды по дорогам к полету, должна будет доставить олимпийский факел к его конечной точке, что станет «фишкой» церемония открытия Олимпийских игр.

Как ранее сообщали СМИ, летающий автомобиль создается Toyota в партнерстве с Cartivator Resource Management - небольшой технологической компанией, в которую автопроизводитель инвестировал почти 400 млн долларов. О том, что Toyota поддержит разработчиков летающего автомобиля, было объявлено в середине мая.
Новинки и концепт кары Тойота

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Toyota изобретает летающую новинку. Видео
Судя по появившемуся видеоролику, прототип пока не похож на автомобиль, в то же время он представляет собой каркас из металлических труб, на котором установлены аккумуляторы и пропеллеры. Механизму удается подняться на высоту человеческого роста, после чего он падает на землю. Данный пробный полет состоялся на школьном дворе в центральной части Японии, недалеко от штаб-квартиры Toyota. По задумке производителя, машина, способная плавно переходить от езды по дорогам к полету, должна будет доставить олимпийский факел к его конечной точке, что станет «фишкой» церемония открытия Олимпийских игр.Как ранее сообщали СМИ, летающий автомобиль создается Toyota в партнерстве с Cartivator Resource Management - небольшой технологической компанией, в которую автопроизводитель инвестировал почти 400 млн долларов. О том, что Toyota поддержит разработчиков летающего автомобиля, было объявлено в середине мая.
2017-06-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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