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21 апреля 2017, 15:19
Toyota Land Cruiser 40 сделали современным
Американская фирма FJ Company представила новый проект доработки внедорожника Toyota Land Cruiser 40-й серии. Специалисты сделали из образца 1972 года выпуска настоящего современного «проходимца».
Кузов и рама были полностью восстановлены. Также автомобиль оснастили новыми улучшенными тормозами, подвеской австралийской фирмы Old Man Emu и усилителем рулевого управления.
Toyota Land Cruiser Prado
Выпускается с 1997 г.
Новый от 1 939 000 до 3 848 000 Р
Под капотом остался ретро-двигатель, но отличный от оригинальной «начинки» Land Cruiser 1972 года. Специалисты установили на внедорожник агрегат Toyota серии 3 F-E, который выпускался в конце 1980-х. Мотор выдает 155 сил и 303 Нм крутящего момента, а в паре с ним выступает 5-ступенчатая «механика».
В FJ Company будут собирать такие внедорожники под заказ. Стоимость модели составит минимум 55 тыс. долларов, а в самом богатом исполнении за автомобиль попросят 90 тыс. долларов.
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