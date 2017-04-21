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21 апреля 2017, 15:19

Toyota Land Cruiser 40 сделали современным

Американская фирма FJ Company представила новый проект доработки внедорожника Toyota Land Cruiser 40-й серии. Специалисты сделали из образца 1972 года выпуска настоящего современного «проходимца».
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  Toyota Land Cruiser 40 сделали современным Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Toyota Land Cruiser 40 сделали современным Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Toyota Land Cruiser 40 сделали современным Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Toyota Land Cruiser 40 сделали современным
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фото
  

Кузов и рама были полностью восстановлены. Также автомобиль оснастили новыми улучшенными тормозами, подвеской австралийской фирмы Old Man Emu и усилителем рулевого управления.

Toyota Land Cruiser Prado
Выпускается с 1997 г.
Новый от 1 939 000 до 3 848 000 Р
Объявлений: 314
Отзывов: 4
Салон стал более комфортным для водителя и пассажиров. В частности, появились кондиционер и современная аудиосистема. Сиденья получили функцию подогрева. При всем этом дизайн интерьера не потерял классический стиль.

Под капотом остался ретро-двигатель, но отличный от оригинальной «начинки» Land Cruiser 1972 года. Специалисты установили на внедорожник агрегат Toyota серии 3 F-E, который выпускался в конце 1980-х. Мотор выдает 155 сил и 303 Нм крутящего момента, а в паре с ним выступает 5-ступенчатая «механика».

В FJ Company будут собирать такие внедорожники под заказ. Стоимость модели составит минимум 55 тыс. долларов, а в самом богатом исполнении за автомобиль попросят 90 тыс. долларов.

Дизайн и тюнинг Тойота Лэнд Крузер Прадо

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Toyota Land Cruiser 40 сделали современным
Кузов и рама были полностью восстановлены. Также автомобиль оснастили новыми улучшенными тормозами, подвеской австралийской фирмы Old Man Emu и усилителем рулевого управления.{{model_1292}} Салон стал более комфортным для водителя и пассажиров. В частности, появились кондиционер и современная аудиосистема. Сиденья получили функцию подогрева. При всем этом дизайн интерьера не потерял классический стиль.Под капотом остался ретро-двигатель, но отличный от оригинальной «начинки» Land Cruiser 1972 года. Специалисты установили на внедорожник агрегат Toyota серии 3 F-E, который выпускался в конце 1980-х. Мотор выдает 155 сил и 303 Нм крутящего момента, а в паре с ним выступает 5-ступенчатая «механика».В FJ Company будут собирать такие внедорожники под заказ. Стоимость модели составит минимум 55 тыс. долларов, а в самом богатом исполнении за автомобиль попросят 90 тыс. долларов.
2017-04-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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