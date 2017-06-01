1 июня 2017, 18:13
Toyota Land Cruiser Prado получил новую опцию
Компания «Тойота Мотор» объявила о начале установки предпускового подогревателя с дистанционным запуском на дизельные версии Land Cruiser Prado, что будет способствовать большему комфорту в период морозов.
Как сообщает пресс-служба «Тойота Мотор», новая опция разработана по запросам российских покупателей и дополняет набор опций «Зимний комфорт», уже представленный на рынке. Модернизация коснулась автомобилей комплектаций «Престиж» и «Люкс». Версии Toyota Land Cruiser Prado с дизельным двигателем в вариациях«Стандарт», «Комфорт», «Элеганс» и Style имеют штатный догреватель двигателя и салона без дистанционного управления.
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Водитель сможет управлять дистанционным запуском как с помощью мобильного приложения «Зимний комфорт», которое доступно для платформ iOS и Android, так и при помощи отправки SMS либо голосом.
Большинство моделей бренда имеют полный пакет зимних опций, включающий подгорев руля, лобового стекла, дополнительный электрический отопитель салона, дополнительные воздуховоды для второго ряда сидений, обогрев зеркал заднего вида и другие «теплые» функции.
Напомним также, что обновленный внедорожник будет предлагаться со знакомыми бензиновыми моторами объемом 2,7 литра и 4 литра, а также с 2,8-литровым турбодизем. Все двигатели агрегируются с 6-ступенчатым «автоматом». Мощность – от 163 до 177 л.с.
Комплектации и технические характеристики
|Toyota Land Cruiser Prado Элеганс 4.0 АТ 4х4
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|Кузов
|внедорожник
|Количество дверей/мест
|5/7
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|282
|Объем двигателя
|3956
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|Привод
|полный
|Городской цикл
|14.5
|Загородный цикл
|8.4
|Смешанный цикл
|10.6
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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