1 июня 2017, 18:13

Toyota Land Cruiser Prado получил новую опцию

Компания «Тойота Мотор» объявила о начале установки предпускового подогревателя с дистанционным запуском на дизельные версии Land Cruiser Prado, что будет способствовать большему комфорту в период морозов.
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Как сообщает пресс-служба «Тойота Мотор», новая опция разработана по запросам российских покупателей и дополняет набор опций «Зимний комфорт», уже представленный на рынке. Модернизация коснулась автомобилей комплектаций «Престиж» и «Люкс». Версии Toyota Land Cruiser Prado с дизельным двигателем в вариациях«Стандарт», «Комфорт», «Элеганс» и Style имеют штатный догреватель двигателя и салона без дистанционного управления.
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Водитель сможет управлять дистанционным запуском как с помощью мобильного приложения «Зимний комфорт», которое доступно для платформ iOS и Android, так и при помощи отправки SMS либо голосом.

Большинство моделей бренда имеют полный пакет зимних опций, включающий подгорев руля, лобового стекла, дополнительный электрический отопитель салона, дополнительные воздуховоды для второго ряда сидений, обогрев зеркал заднего вида и другие «теплые» функции.

Напомним также, что обновленный внедорожник будет предлагаться со знакомыми бензиновыми моторами объемом 2,7 литра и 4 литра, а также с 2,8-литровым турбодизем. Все двигатели агрегируются с 6-ступенчатым «автоматом». Мощность – от 163 до 177 л.с. 

Комплектации и технические характеристики

Toyota Land Cruiser Prado Элеганс 4.0 АТ 4х4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузоввнедорожник
Количество дверей/мест5/7
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин282
Объем двигателя3956
Тип трансмисииАвтоматическая, 6-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл14.5
Загородный цикл8.4
Смешанный цикл10.6
ТопливоАИ-95
Все характеристики
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Toyota Land Cruiser Prado получил новую опцию
Как сообщает пресс-служба «Тойота Мотор», новая опция разработана по запросам российских покупателей и дополняет набор опций «Зимний комфорт», уже представленный на рынке. Модернизация коснулась автомобилей комплектаций «Престиж» и «Люкс». Версии Toyota Land Cruiser Prado с дизельным двигателем в вариациях«Стандарт», «Комфорт», «Элеганс» и Style имеют штатный догреватель двигателя и салона без дистанционного управления.{{material_119399}}Водитель сможет управлять дистанционным запуском как с помощью мобильного приложения «Зимний комфорт», которое доступно для платформ iOS и Android, так и при помощи отправки SMS либо голосом.Большинство моделей бренда имеют полный пакет зимних опций, включающий подгорев руля, лобового стекла, дополнительный электрический отопитель салона, дополнительные воздуховоды для второго ряда сидений, обогрев зеркал заднего вида и другие «теплые» функции.Напомним также, что обновленный внедорожник будет предлагаться со знакомыми бензиновыми моторами объемом 2,7 литра и 4 литра, а также с 2,8-литровым турбодизем. Все двигатели агрегируются с 6-ступенчатым «автоматом». Мощность – от 163 до 177 л.с. 
2017-06-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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