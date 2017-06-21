21 июня 2017, 09:58

Toyota обновила Aqua

Рестайлинговая модель предназначена исключительно для домашнего, японского рынка и на другие, как решил производитель, не выйдет. В разных странах мира модель более известна как Toyota Prius C.
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В процессе обновления автомобиль оснастили переработанными бамперами, решеткой радиатора и фарами. Теперь он доступен в нескольких вариантах окраски кузова. В салоне появился информационно-развлекательный комплекс с 9-дюймовым экраном, пересмотрен облик центральной консоли, обивка кресел также новая.
 
Внедорожная версия Aqua Crossover, которая ранее называлась Aqua X-Urban, оснащается рейлингами на крыше, пластиковыми накладками внизу кузова, 16-дюймовыми колёсными дисками и передним бампером с агрессивными воздухозаборниками. По сравнению с моделей предыдущей генерации у нее перенастроена подвеска.
 
Хэтчбек питается от гибридной установки, состоящей из 1,5-литрового бензинового ДВС мощностью 75 л.с. и электромотора, выдающего 61 л.с. Система привода новинки - передняя.
Базовая комплектация хэтчбека стоит от 1 785 240 йен (926 000 рублей), «проходимый» вариант Aqua Crossover обойдется в 2 062 800 йен (1 070 000 рублей).
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Toyota обновила Aqua
В процессе обновления автомобиль оснастили переработанными бамперами, решеткой радиатора и фарами. Теперь он доступен в нескольких вариантах окраски кузова. В салоне появился информационно-развлекательный комплекс с 9-дюймовым экраном, пересмотрен облик центральной консоли, обивка кресел также новая. Внедорожная версия Aqua Crossover, которая ранее называлась Aqua X-Urban, оснащается рейлингами на крыше, пластиковыми накладками внизу кузова, 16-дюймовыми колёсными дисками и передним бампером с агрессивными воздухозаборниками. По сравнению с моделей предыдущей генерации у нее перенастроена подвеска. Хэтчбек питается от гибридной установки, состоящей из 1,5-литрового бензинового ДВС мощностью 75 л.с. и электромотора, выдающего 61 л.с. Система привода новинки - передняя.Базовая комплектация хэтчбека стоит от 1 785 240 йен (926 000 рублей), «проходимый» вариант Aqua Crossover обойдется в 2 062 800 йен (1 070 000 рублей).
2017-06-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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