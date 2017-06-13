13 июня 2017, 14:04
Toyota обновила кроссовер Harrier
Toyota рассказала о своем обновленном кроссовере Harrier, предназначенном для японского авторынка. Автомобиль уже можно заказать у местных автодилеров по цене от 2 949 480 иен, что эквивалентно 1,5 млн руб.
Toyota Harrier
Выпускается с 2000 г.
В моторной гамме также произошли изменения. Так, в силовой линейке Harrier появится новый 2-литровый турбодвигатель, мощность которого составит 210 «лошадей».
А вот перечень оснащения японского кроссовера пополнился системой активной безопасности Toyota Safety Sense P. В нее входят круиз-контроль, отслеживание полосы движения и система предупреждения о столкновении с пешеходом.
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надежен. комфортабелен.
Отличный автомобиль, качественная японская сборка, не дорогой в обслуживании.
Хороший автомобиль, стойки слабоваты и АКПП
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