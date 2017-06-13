13 июня 2017, 14:04

Toyota обновила кроссовер Harrier

Toyota рассказала о своем обновленном кроссовере Harrier, предназначенном для японского авторынка. Автомобиль уже можно заказать у местных автодилеров по цене от 2 949 480 иен, что эквивалентно 1,5 млн руб.
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Toyota Harrier
Выпускается с 2000 г.
Объявлений: 1
Отзывов: 1
От предшественника модель отличается другими бамперами и видоизмененными противотуманками. Помимо этого, рестайлинг коснулся радиаторной решетки и задних фонарей. Салон претерпел изменения за счет другой отделки и новой приборной панели.

В моторной гамме также произошли изменения. Так, в силовой линейке Harrier появится новый 2-литровый турбодвигатель, мощность которого составит 210 «лошадей».

А вот перечень оснащения японского кроссовера пополнился системой активной безопасности Toyota Safety Sense P. В нее входят круиз-контроль, отслеживание полосы движения и система предупреждения о столкновении с пешеходом.

Новинки и концепт кары Тойота Харриер

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Отзывы по теме
Отзыв о Toyota Harrier 1998 года
надежен. комфортабелен.
Олег Питерский
Отзыв о Toyota Harrier 2005 года
Отличный автомобиль, качественная японская сборка, не дорогой в обслуживании.
гормаш
Отзыв о Toyota Harrier 1999 года
Хороший автомобиль, стойки слабоваты и АКПП
bask
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Toyota обновила кроссовер Harrier
{{model_2241}} От предшественника модель отличается другими бамперами и видоизмененными противотуманками. Помимо этого, рестайлинг коснулся радиаторной решетки и задних фонарей. Салон претерпел изменения за счет другой отделки и новой приборной панели.В моторной гамме также произошли изменения. Так, в силовой линейке Harrier появится новый 2-литровый турбодвигатель, мощность которого составит 210 «лошадей».А вот перечень оснащения японского кроссовера пополнился системой активной безопасности Toyota Safety Sense P. В нее входят круиз-контроль, отслеживание полосы движения и система предупреждения о столкновении с пешеходом.
2017-06-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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