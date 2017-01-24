Toyota обновила седан Vios

Автомобиль получил фирменный дизайн передней части кузова в стиле новой Camry. Модель обрела оригинальную головную оптику, массивную решетку радиатора, круглые противотуманные фары и секции светодиодных ходовых огней.
Задние фонари получили другой рисунок из LED-матриц.
Интерьер седана пополнился 7-дюймовым тачскрином, новым блоком управления климатической установкой, доступом в салон без ключа и новыми материалами отделки сидений.
Рестайлинговый Vios теперь оснащается 1,5-литровым бензиновым двигателем 108 л.с., который работает в паре с бесступенчатым вариатором CVT с 7 виртуальными передачами. Системы безопасности новинки дополнены системой стабилизации (VSC).
Стоимость базовой версии Toyota Vios в Таиланде начинается от 17 300 долларов. Максимальная комплектация обойдется покупателям в 22 400 долларов.
Здравствуйте Всем, та же проблема. 4 Раннер Спорт Эдишен 2005 г.в. Стояли родные стойки, на стиралке два раза выкидывало на встречку. Поставили стойки с прадика стиралку стал проходить спокойно, но стало сильней раскачивать и на скорости подкидывает зад. Роман вы решили свою проблему? Если да то как ...
Задние фонари получили другой рисунок из LED-матриц. Интерьер седана пополнился 7-дюймовым тачскрином, новым блоком управления климатической установкой, доступом в салон без ключа и новыми материалами отделки сидений. Рестайлинговый Vios теперь оснащается 1,5-литровым бензиновым двигателем 108 л.с., который работает в паре с бесступенчатым вариатором CVT с 7 виртуальными передачами. Системы безопасности новинки дополнены системой стабилизации (VSC). Стоимость базовой версии Toyota Vios в Таиланде начинается от 17 300 долларов. Максимальная комплектация обойдется покупателям в 22 400 долларов.
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