24 января 2017, 12:13

Toyota обновила седан Vios

Автомобиль получил фирменный дизайн передней части кузова в стиле новой Camry. Модель обрела оригинальную головную оптику, массивную решетку радиатора, круглые противотуманные фары и секции светодиодных ходовых огней.
Задние фонари получили другой рисунок из LED-матриц.
 
Интерьер седана пополнился 7-дюймовым тачскрином, новым блоком управления климатической установкой, доступом в салон без ключа и новыми материалами отделки сидений.
 
Рестайлинговый Vios теперь оснащается 1,5-литровым бензиновым двигателем 108 л.с., который работает в паре с бесступенчатым вариатором CVT с 7 виртуальными передачами. Системы безопасности новинки дополнены системой стабилизации (VSC).
 
Стоимость базовой версии Toyota Vios в Таиланде начинается от 17 300 долларов. Максимальная комплектация обойдется покупателям в 22 400 долларов.

Комплектации и технические характеристики

Toyota Vios 1.5 МТ
Год выпуска, с2013
Год выпуска, по2016
Кузовседан
Количество дверей/мест4/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин109
Объем двигателя1465
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл7.1
Загородный цикл5.2
ТопливоАИ-95
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Toyota обновила седан Vios
Задние фонари получили другой рисунок из LED-матриц. Интерьер седана пополнился 7-дюймовым тачскрином, новым блоком управления климатической установкой, доступом в салон без ключа и новыми материалами отделки сидений. Рестайлинговый Vios теперь оснащается 1,5-литровым бензиновым двигателем 108 л.с., который работает в паре с бесступенчатым вариатором CVT с 7 виртуальными передачами. Системы безопасности новинки дополнены системой стабилизации (VSC). Стоимость базовой версии Toyota Vios в Таиланде начинается от 17 300 долларов. Максимальная комплектация обойдется покупателям в 22 400 долларов.
2017-01-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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