Toyota отзывает спорткары GT86

В общей сложности будет отозвано 94 единицы авто текущего модельного года. Под объявленную в США и Канаде кампанию попали экземпляры с автоматической коробкой передач.
Предполагается, в этих автомобилях может отсутствовать подключение некоторых коннекторов, из-за чего ключ зажигания можно извлечь, если селектор трансмиссии не находится в положении «парковка». По мнению автопроизводителя, это нарушает требования безопасности, выдвигаемые к автомобилям подобного класса.
Владельцы GT86 получат свои автомобили после устранения неполадок. Все расходы на себя взяла японская компания.
Добавим, GT86 появился на рынке в нынешнего году. Под капотом спорткупе разработчики разместили двигатель мощностью 205 и 211 л.с.
Здравствуйте Всем, та же проблема. 4 Раннер Спорт Эдишен 2005 г.в. Стояли родные стойки, на стиралке два раза выкидывало на встречку. Поставили стойки с прадика стиралку стал проходить спокойно, но стало сильней раскачивать и на скорости подкидывает зад. Роман вы решили свою проблему? Если да то как ...
Предполагается, в этих автомобилях может отсутствовать подключение некоторых коннекторов, из-за чего ключ зажигания можно извлечь, если селектор трансмиссии не находится в положении «парковка». По мнению автопроизводителя, это нарушает требования безопасности, выдвигаемые к автомобилям подобного класса. Владельцы GT86 получат свои автомобили после устранения неполадок. Все расходы на себя взяла японская компания. Добавим, GT86 появился на рынке в нынешнего году. Под капотом спорткупе разработчики разместили двигатель мощностью 205 и 211 л.с.
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