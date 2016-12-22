22 декабря 2016, 10:56

Toyota отзывает спорткары GT86

В общей сложности будет отозвано 94 единицы авто текущего модельного года. Под объявленную в США и Канаде кампанию попали экземпляры с автоматической коробкой передач.
Предполагается, в этих автомобилях может отсутствовать подключение некоторых коннекторов, из-за чего ключ зажигания можно извлечь, если селектор трансмиссии не находится в положении «парковка». По мнению автопроизводителя, это нарушает требования безопасности, выдвигаемые к автомобилям подобного класса.
 
Владельцы GT86 получат свои автомобили после устранения неполадок. Все расходы на себя взяла японская компания.
 
Добавим, GT86 появился на рынке в нынешнего году. Под капотом спорткупе разработчики разместили двигатель мощностью 205 и 211 л.с.

Комплектации и технические характеристики

Toyota GT86 Элеганс 2.0 MT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовкупе
Количество дверей/мест2/4
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин200
Объем двигателя1998
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводзадний
Городской цикл9.6
Загородный цикл5.7
Смешанный цикл7.1
ТопливоАИ-98
Все характеристики
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Toyota отзывает спорткары GT86
Предполагается, в этих автомобилях может отсутствовать подключение некоторых коннекторов, из-за чего ключ зажигания можно извлечь, если селектор трансмиссии не находится в положении «парковка». По мнению автопроизводителя, это нарушает требования безопасности, выдвигаемые к автомобилям подобного класса. Владельцы GT86 получат свои автомобили после устранения неполадок. Все расходы на себя взяла японская компания. Добавим, GT86 появился на рынке в нынешнего году. Под капотом спорткупе разработчики разместили двигатель мощностью 205 и 211 л.с.
2016-12-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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