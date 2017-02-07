7 февраля 2017, 13:59

Toyota показала обновленный Yaris

Дизайн экстерьера и интерьера новинки практически ничем не отличается от предшественника. Изменились лишь детали - горизонтальные задние фонари, другая решетка радиатора, секции светодиодных ходовых огней рядом с противотуманками и передняя панель.
Более существенные изменения произошли с технической составляющей, весом и размерами Yaris. Автомобиль стал длиннее на 20 мм (3 945 мм), ширина осталась прежней - 1 695 мм, а высота незначительно уменьшилась, до 1 500 мм. Расстояние между осями не изменилось - 2 510 мм.
 
Под капотом новинки устанавливается 1,5-литровый атмосферный мотор с отдачей 111 л.с. и пиковым крутящим моментом 136 Нм. При этом расход топлива хэтчбека снизился на 12 %.
 
Благодаря более широкому использованию высокопрочных сталей в конструкции кузова удалось снизить массу нового Yaris с бензиновым двигателем на 30 кг, а хэтчбек с гибридным приводом стал легче, если сравнивать с предшественником, на 40 кг.
 
Официальный дебют Toyota Yaris 2018 модельного года состоится в марте этого года на моторшоу в Женеве.

Комплектации и технические характеристики

Toyota Yaris 1.5 МТ
Год выпуска, с2014
Год выпуска, по2016
Кузовхэтчбек
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин105
Объем двигателя1495
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл7.8
Загородный цикл6.4
Смешанный цикл7.1
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Новинки и концепт кары Тойота Ярис

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Toyota Yaris
Подскажите пожалуйста, У меня тойота Ярис 2010 года трехдверка двигатель 1л, МКПП .Сегодня при езде коробке передач заходит как будто, а машина не едет.На на панели приборов показывает что скорость набирается, А машина на месте стоит. Пробовала вкючить заднюю скорость тоже ноль реакции, слышно гул звук ...
Зиля
Toyota Yaris: Игрушечный
езжу на Ярисе 3 года!великолепная машинка, для города-идеальный вариант!очень легка в управлении, внутри очень просторно, багажник конечно небольшой, но при сложенных задних сиденьях места в машинке становится прилично!хотелось бы сказать, что по-моему мнению, Ярис вообще самая необычная машина из всех ...
Влюбленная.
Toyota назвала цену Yaris
Ну что ж, пока еще терпимо
kamaz
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Toyota показала обновленный Yaris
Более существенные изменения произошли с технической составляющей, весом и размерами Yaris. Автомобиль стал длиннее на 20 мм (3 945 мм), ширина осталась прежней - 1 695 мм, а высота незначительно уменьшилась, до 1 500 мм. Расстояние между осями не изменилось - 2 510 мм. Под капотом новинки устанавливается 1,5-литровый атмосферный мотор с отдачей 111 л.с. и пиковым крутящим моментом 136 Нм. При этом расход топлива хэтчбека снизился на 12 %. Благодаря более широкому использованию высокопрочных сталей в конструкции кузова удалось снизить массу нового Yaris с бензиновым двигателем на 30 кг, а хэтчбек с гибридным приводом стал легче, если сравнивать с предшественником, на 40 кг. Официальный дебют Toyota Yaris 2018 модельного года состоится в марте этого года на моторшоу в Женеве.
2017-02-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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