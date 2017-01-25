25 января 2017, 17:09

Toyota представила новый бензиновый двигатель

Событие состоялось накануне вступления в силу экологического стандарта Euro 6c и измерительного цикла по выбросу вредных веществ RDE. Новый двигатель имеет объем 1,5 литра.
Как сообщает представительство ООО «Тойота Мотор», 4-цилиндровый мотор входит в линейку силовых агрегатов ESTEC и предлагает технические инновации, направленные на повышение динамических характеристик при лучшей, нежели в случае с 1,3-литровым двигателем, топливной экономичности.
 
Имея рабочий объем 1496 куб. см, новый атмосферный мотор развивает мощность 111 л.с. и максимальный крутящий момент 136 Нм при 4400 об/мин. При этом уже в диапазоне низких оборотов доступна значительная доля тяги - 118 Нм на 2000 об/мин, что нехарактерно для атмосферных двигателей относительно небольшого рабочего объема.
 
Так, например, оснащенный новым двигателем хэтчбек Yaris разгоняется до 100 км/ч за 11 сек. - почти на секунду быстрее автомобиля, оснащенного двигателем прошлого поколения. Кроме того, 1,5-литровый Yaris без переключения передачи ускоряется с 80 км/ч до 120 км/ч за 17,6 сек., улучшив показатель относительно предшественника.
 
Добавим также, что для соответствия требованиям стандарта Euro 6c и циклу измерений RDE при создании нового двигателя применялись технологии из области гибридных автомобилей. В частности, новый мотор отличается термической эффективностью 38,5 %. Этого удалось добиться благодаря высокой степени сжатия, применению системы рециркуляции отработавших газов и изменяемым фазам газораспределения, допускающим мгновенный переход работы двигателя с цикла Отто на цикл Аткинсона и обратно. Средний расход топлива благодаря примененным техническим решениям снизился на 12 % относительно мотора прошлого поколения.

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Toyota представила новый бензиновый двигатель
Как сообщает представительство ООО «Тойота Мотор», 4-цилиндровый мотор входит в линейку силовых агрегатов ESTEC и предлагает технические инновации, направленные на повышение динамических характеристик при лучшей, нежели в случае с 1,3-литровым двигателем, топливной экономичности. Имея рабочий объем 1496 куб. см, новый атмосферный мотор развивает мощность 111 л.с. и максимальный крутящий момент 136 Нм при 4400 об/мин. При этом уже в диапазоне низких оборотов доступна значительная доля тяги - 118 Нм на 2000 об/мин, что нехарактерно для атмосферных двигателей относительно небольшого рабочего объема. Так, например, оснащенный новым двигателем хэтчбек Yaris разгоняется до 100 км/ч за 11 сек. - почти на секунду быстрее автомобиля, оснащенного двигателем прошлого поколения. Кроме того, 1,5-литровый Yaris без переключения передачи ускоряется с 80 км/ч до 120 км/ч за 17,6 сек., улучшив показатель относительно предшественника. Добавим также, что для соответствия требованиям стандарта Euro 6c и циклу измерений RDE при создании нового двигателя применялись технологии из области гибридных автомобилей. В частности, новый мотор отличается термической эффективностью 38,5 %. Этого удалось добиться благодаря высокой степени сжатия, применению системы рециркуляции отработавших газов и изменяемым фазам газораспределения, допускающим мгновенный переход работы двигателя с цикла Отто на цикл Аткинсона и обратно. Средний расход топлива благодаря примененным техническим решениям снизился на 12 % относительно мотора прошлого поколения.
2017-01-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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